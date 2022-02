De Crescenzo, Planetaria: il futuro del mice è nella qualità degli eventi

N0n sarà tanto una questione di quantità, quanto di qualità. Damiano De Crescenzo non teme gli effetti della pandemia sui volumi della domanda per eventi, ma rimane consapevole del fatto che le richieste muteranno natura, i committenti saranno più selettivi e le location dovranno dimostrare di essere ancora più di prima al passo con i trend emergenti.

Intervistato a margine dell’evento di presentazione delle nuove Nesting Rooms dell’Enterprise Hotel di Milano, il direttore generale di Planetaria si mostra ottimista sul futuro della compagnia e dell’hotel meneghino da lui direttamente gestito: “Dopo un gennaio terribile, la domanda da un paio di settimane è in netta ripresa, anche quella mice. Certo, la digitalizzazione degli eventi non sparirà come d’incanto. E’ destinata a rimanere. Ma le manifestazioni più importanti continueranno a essere organizzate live. Anzi, io ritengo che gli spazi congressuali alla lunga non registreranno neppure un calo dei volumi: ci saranno più occasioni d’incontro; alcuni si terranno online, gli altri saranno ancora di persona”.

Gli effetti si sentiranno piuttosto in termini di selezione dell’offerta: “Il classico meeting in sale noiose e brutte con il coffe break da brioche rinsecchite sarà destinato a scomparire – prosegue De Crescenzo -. Ma si tratta di contesti che erano già in difficoltà. Come sempre, la crisi sta semplicemente facendo da catalizzatore di trend presenti da tempo. E’ per questo motivo, per esempio, che la nostra sala immersiva (dotata di un sistema di videoproiezioni a 360 gradi, ndr) è ora disponibile anche per gli eventi ibridi, dando così la possibilità a chi non può spostarsi di partecipare magari a più meeting nello stesso giorno”.

A fronte di tali prospettive tornano inoltre a profilarsi novità anche sul fronte dei nuovi sviluppi del gruppo. Piani già ventilati prima dello scoppio della pandemia e poi solo congelati durante l’ultimo biennio tanto complesso per l’industria dei viaggi: “Stiamo aspettando il momento giusto – conferma De Crescenzo -. A oggi stiamo tendendo sott’occhio due o tre opportunità interessanti. In quale direzione? Siamo interessati soprattutto al prodotto leisure”.

Infine una battuta sulle prospettive del 2022: “Credo che sia ragionevole porsi l’obiettivo di chiudere l’anno con un fatturato a -20% rispetto al 2019 – conclude De Crescenzo -. Almeno se ci riferiamo alle nostre strutture di città. Perché altrove, se andiamo a vedere il 2021, non siamo rimasti molto al di sotto dei livelli raggiunti nell’anno precedente alla pandemia”.