Danilo Zucchetti nuovo vice president operations di Baglioni Hotels

E’ Danilo Zucchetti il nuovo vice president operations di Baglioni Hotels & Resorts. Diplomatosi in hotel operations presso l’Hosta hotel & tourism school in Svizzera e in hotel management presso l’Hotel institute di Montreux, Zucchetti inizia subito la propria carriera in ambito alberghiero arrivando presto a ricoprire il ruolo di general manager dell’hotel Bauer e de Il Palazzo a Venezia. A novembre 2005 entra nella direzione del Gruppo Villa D’Este, sul lago di Como, dove nel 2012 acquisisce l’incarico di direttore generale della compagnia.

Negli anni Zucchetti ha ricevuto importanti riconoscimenti e premi a livello internazionale, tra cui l’Indipendent hotelier of the world 2020 per conto della rivista di ospitalità Hotels e nel 2019 l’Award of excellence – top general manager worldwide da parte di Luxury Travel Advisor. Inoltre, grazie alla sua visione strategica e profonda conoscenza del settore è stato nominato Best hotelier of the year 2012 dal network Virtuoso. Oggi, all’interno della collection Baglioni, si dedicherà inizialmente a seguire da vicino il Baglioni Hotel Luna di Venezia e il Baglioni Resort Sardegna.

“Sono molto lieto di proseguire il mio percorso maturato nell’eccellenza di iconiche strutture in una realtà alberghiera quale il gruppo Baglioni – dichiara lo stesso Zucchetti -: una compagnia da sempre emblema dell’ospitalità italiana ed espressione di unicità e autenticità nel panorama dell’hôtellerie di lusso internazionale”.