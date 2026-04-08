Damasco: progetto Beaumont al decollo. Investimenti per quasi 300 milioni di dollari Il ministero del turismo siriano annuncia la realizzazione di “The Beaumont” a Damasco, un progetto a uso misto del valore di 250-300 milioni di dollari che combinerà strutture ricettive, residenziali e commerciali per sostenere la crescita e gli investimenti nel settore turistico. Il ministero ha infatti annunciato una partnership con Ezdihar Holding per lo sviluppo di un progetto multifunzionale che si estenderà su una superficie di 77.000 metri quadrati. La costruzione sarà realizzata in fasi nell’arco di quattro anni. Situato vicino a piazza Omayyade, lungo il fiume Barada, il complesso sarà composto da due torri. Una torre ospiterà un hotel a cinque stelle con 150 camere, tra cui suite presidenziali, ristoranti, un club privato per soci e una spa. La seconda torre avrà 26 piani di unità abitative, che spazieranno da appartamenti con servizi ad attici duplex. Il ministero, come segnala TravelDailyNews, ha inoltre sottolineato l’implementazione di meccanismi di governance e di supervisione per garantire trasparenza ed efficienza durante l’intero ciclo di vita del progetto. L’obiettivo Wafic Rida Said Said, fondatore e proprietario di Ezdihar Holding, ha commentato: «Gli investimenti nel turismo sono un fattore chiave per la ripresa economica e sociale, in quanto creano posti di lavoro e rivitalizzano le comunità locali. Ci congratuliamo con il ministero per aver promosso un ambiente di investimento trasparente e ben regolamentato e per aver rafforzato le partnership con il settore privato, pilastro fondamentale dello sviluppo. Il Beaumont di Damasco è un progetto unico nel suo genere in Siria, che coniuga dimensioni e standard internazionali, offrendo una vasta gamma di servizi turistici per soddisfare la domanda globale, aumentando al contempo la capacità alberghiera e diversificando le opzioni di alloggio per sostenere un mercato dell’ospitalità equilibrato e competitivo». Il progetto sarà realizzato attraverso una joint venture cinquantennale tra il ministero del turismo e Ezdihar Holding, che opereranno in autonomia finanziaria e amministrativa. Il complesso Beaumont comprenderà anche un centro commerciale su due livelli, una passeggiata all’aperto con ristoranti e caffè e un centro direzionale di 10 piani, pensato per attrarre aziende regionali e internazionali. Il ministro del turismo, Mazen Al Salhani, ha dichiarato: «Il Beaumont rappresenta una pietra miliare fondamentale per il settore turistico siriano, un importante passo avanti nei nostri sforzi per rivitalizzare il settore e accrescere l’attrattiva del Paese come destinazione di investimento. Progetti di questa portata stimolano la crescita economica, attraggono investimenti di alta qualità, creano posti di lavoro sostenibili e rafforzano la fiducia nel futuro della Siria. Oltre alle infrastrutture, questo sviluppo stabilisce un nuovo punto di riferimento per il turismo integrato, trasformando il paesaggio urbano di Damasco, sostenendo i settori economici correlati e dimostrando il nostro impegno verso gli standard globali attraverso partnership strategiche che rafforzano la competitività della Siria nella regione». Nell’ambito di questa iniziativa, Ezdihar Holding finanzierà un programma di formazione per 30 dipendenti del ministero presso la Saïd Business School dell’università di Oxford, incentrato su ospitalità, gestione di progetti e investimenti nel turismo. Condividi

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Il progetto ha richiesto molti mesi di lavoro e un ampio team di persone ma soprattuto il coraggio, come ha sottolineato Ciuccarelli, di scegliere l'azione rispetto all'inerzia: «Nel turismo, il rischio di non agire oggi è più grande di quello di agire». Le applicazioni core del gruppo sono state riscritte e migrate su Aws, completando la transizione senza interruzioni operative.\r

«L'infrastruttura su cui girano tutti i nostri servizi principali di produzione e vendita non era più adeguata a sostenere il cambiamento - ha spiegato Ciuccarelli -. La scelta di Alpitour World è stata così dettata per supportare l’adattamento al futuro e a un mercato sempre in evoluzione».\r

«Nel 2026 e nel 2027 vediamo una domanda che si sta spostando in modo molto forte sulla parte progettuale. L'It non è più visto come una scelta di pochi tecnici: la modernizzazione del core It delle aziende è oggi una conversazione che arriva ai più alti livelli decisionali», ha aggiunto Paolo Degl'Innocenti, presidente di Kyndryl Italia.\r

Obiettivo trade\r

Per il trade, la trasformazione si traduce in vantaggi concreti. «Se oggi siamo in grado di erogare nuovi servizi e funzionalità alle agenzie di viaggio in maniera più veloce, è proprio grazie anche a questo tipo di investimento», ha sottolineato Ciuccarelli. In cantiere ci sono inoltre novità specifiche per le adv legate alla piattaforma Easybook. «Riuscirà a dare una risposta migliore in tempi più rapidi e a consigliare all'agente la soluzione da dare al proprio cliente», ha anticipato Ciuccarelli. L'obiettivo non è l'effetto wow, nè \"essere i primi\", ma la qualità. L’automazione dei processi ripetitivi libererà le persone permettendo loro di fornire maggiore consulenza, approfondire le destinazioni, valorizzare il servizio. Nessuna sostituzione, ma un'amplificazione del valore umano. Il vantaggio competitivo, nel turismo, passa ancora da lì.\r

(Alessandra Favaro) ","post_title":"Alpitour World passa al cloud: più velocità e innovazione anche per le adv","post_date":"2026-04-08T13:52:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775656368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511392","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per il decollo della nuova rotta Air Canada da Catania verso Montréal, il prossimo 5 giugno: il collegamento di linea stagionale (attivo fino al 23 ottobre 2026) sarà operato tre volte a settimana con un Boeing 787 e sarà l'unico tra la Sicilia e il Canada.\r

Da Catania, i viaggiatori provenienti da tutta la Sicilia e dal Sud Italia potranno accedere al Nord America, grazie alle comode coincidenze verso l’intero network Air Canada, inclusi Stati Uniti, Caraibi, Sud America e Messico. I passeggeri diretti negli Stati Uniti via Canada potranno inoltre usufruire del servizio di preclearance doganale statunitense, completando le formalità prima della partenza e arrivando come voli domestici.\r

Al contempo, la nuova rotta rafforza i flussi inbound verso la Sicilia durante la stagione estiva, offrendo ai viaggiatori nordamericani un ulteriore punto di accesso all’isola, in aggiunta ai collegamenti esistenti su Roma, Milano e Venezia. Con gli Stati Uniti tra i principali mercati inbound per l’Italia, il servizio è stato pianificato per garantire connessioni fluide via Montréal da città chiave come New York, Los Angeles e Boston.\r

La configurazione del Dreamliner prevede le tre cabine Signature Class, Premium Economy ed Economy. In Signature Class, i passeggeri possono godere di un’esperienza premium a lungo raggio con sedili completamente reclinabili, ristorazione curata e servizio personalizzato.\r

«Il lancio del nuovo collegamento Catania-Montréal rappresenta una tappa fondamentale per Air Canada in Italia, rafforzando ulteriormente il nostro ruolo di compagnia leader tra Italia e Canada - ha dichiarato Stefano Casaregola, directeur générale commercial, Air Canada Italia, durante la presentazione che si è svolta questa mattina a Catania -. La Sicilia è un mercato strategico con profondi legami culturali e familiari con il Canada e questa nuova rotta non solo avvicina le comunità, ma offre ai viaggiatori del Sud Italia un accesso diretto e fluido all’intero network nordamericano di Air Canada. Allo stesso tempo, apre una nuova porta d’ingresso per i viaggiatori nordamericani alla scoperta della ricchezza e della diversità della Sicilia».\r

Elissa Golberg, ambasciatrice del Canada in Italia, ha sottolineato come «I collegamenti aerei diretti come il nuovo volo Catania-Montréal rafforzano concretamente i legami del Canada con l’Italia e con l’intera regione del Mediterraneo. Questi voli sostengono gli scambi economici, promuovono l’innovazione e facilitano la mobilità delle persone, confermando l’impegno congiunto di Canada e Italia nel costruire una partnership dinamica e proiettata al future».\r

«Il nuovo collegamento diretto tra Catania e Montréal rappresenta un risultato di grande rilevanza strategica per il nostro territorio e un passo importante nel percorso di sviluppo e internazionalizzazione del nostro sistema aeroportuale - hanno ricordato Anna Quattrone e Nico Torrisi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Sac, società di gestione dello scalo -. Questa rotta rafforza il ruolo dell’aeroporto di Catania come porta d’accesso privilegiata al Sud Italia, ampliando in modo significativo le opportunità di connessione verso il Nord America. Al tempo stesso, consolida i legami storici e culturali tra Italia e Canada, sostenendo i flussi turistici e gli scambi economici. È il frutto di un lavoro sinergico con Air Canada e testimonia la crescente attrattività della Sicilia sui mercati internazionali, rendendo l’isola sempre più connessa e competitiva a livello globale».","post_title":"Air Canada scalda i motori sulla Catania-Montréal che decollerà il 5 giugno","post_date":"2026-04-08T13:15:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775654153000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511379","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_382507\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Simonetti[/caption]\r

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«Per l’estate 2026, non riscontriamo per le destinazioni africane né cali della richiesta, né corse alla cancellazione». Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer - World Explorer, a più di un mese dall’inizio della nuova crisi del Golfo traccia un bilancio rassicurante.\r

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«Si tratta di una grande sfida per gli operatori long haul del nostro Paese - spiega il manager -, dalla quale le destinazioni africane, storico core business di African Explorer, restano momentaneamente escluse. I volumi previsti per l’Africa per l’estate 2026 restano, infatti, in linea con quelli degli scorsi anni. Ma la vera sfida per l'Africa più che una questione di sicurezza, riguarda l'aumento dei prezzi del carburante, che ha messo in difficoltà anche quelle compagnie aree che non sono coinvolte direttamente dalla situazione in corso. Tuttavia, il continente continua ad affermarsi tra i desiderata del nostro pubblico e non riscontriamo un calo nell'interesse né nella fiducia nei confronti delle nostre destinazioni».\r

Riconfermate le partenze estive\r

Restano quindi attive le partenze speciali di African Explorer per la stagione estiva, fra le quali Sudafrica Smart e Namibia Explorer, in programma in luglio e agosto.Riconfermati anche Madagascar Explorer, in partenza il 10 agosto, Kenya Explorer e mare, programmato dal 2 agosto e Tanzania Smart e Zanzibar, con due partenze speciali il 9 e 16 agosto.\r

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Ideata da Milano Wine Marketing, in collaborazione con gli East Stand Studios, la fiera permetterà ad aziende vinicole con servizio di ospitalità, ristorazione e/o spazio eventi ed agriturismi, di incontrarsi, fare promozione e trovare occasioni concrete di business con visitatori e operatori.\r

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Il programma prevede, per sabato 6 e domenica 7 febbraio, l'accesso di migliaia di appassionati che potranno interfacciarsi con le aziende espositrici, che offriranno degustazioni dei loro vini, vendite dirette, pacchetti enoturistici con visite in cantina e pernottamenti. Visitare gli stand sarà anche un'occasione per programmare long-break e vacanze in tante regioni d’Italia, grazie anche alla selezione di itinerari e attrazioni selezionate da ogni espositore. Infine, presso lo spazio Enoteca, sarà possibile acquistare le etichette presenti in fiera.\r

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Lunedì 8 febbraio sarà invece il momento esclusivo per agenzie, tour operator, consulenti e buyer HO.RE.CA. italiani e dai paesi esteri con il più alto afflusso turistico verso l’Italia come Regno Unito, Francia e Germania per incontrare gli espositori, creare sinergie e finalizzare accordi diretti. Gli operatori potranno registrarsi sull’area dedicata del sito ufficiale della fiera e contattare direttamente gli espositori per programmare in anticipo gli incontri b2b con le realtà di loro interesse, ottimizzando tempi e opportunità di networking.\r

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«Negli ultimi tre anni il mercato dell’enoturismo ha registrato una forte crescita in Italia, trainato da un rinnovato interesse per esperienze autentiche legate al vino, al territorio e alla sostenibilità e, nel nostro Paese, almeno una presenza turistica straniera su due è legata al comparto enogastronomico - spiega Paola Bacchetti, co-founder & ceo di Milano Wine Marketing -. Per noi era importante presentare un format che, per la prima volta in una città nevralgica come Milano, unisse i due segmenti dell’enologia e dell’accoglienza, con un mercato dalle grandi potenzialità di crescita, ma ancora spesso conosciuto a livello frammentario».","post_title":"Appuntamento a Milano, il prossimo febbraio, per la nuova fiera dell'enoturismo: WT 2027","post_date":"2026-04-08T12:19:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775650744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_511377\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Damasco[/caption]\r

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Il ministero del turismo siriano annuncia la realizzazione di \"The Beaumont\" a Damasco, un progetto a uso misto del valore di 250-300 milioni di dollari che combinerà strutture ricettive, residenziali e commerciali per sostenere la crescita e gli investimenti nel settore turistico.\r

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Il ministero ha infatti annunciato una partnership con Ezdihar Holding per lo sviluppo di un progetto multifunzionale che si estenderà su una superficie di 77.000 metri quadrati. La costruzione sarà realizzata in fasi nell'arco di quattro anni.\r

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Situato vicino a piazza Omayyade, lungo il fiume Barada, il complesso sarà composto da due torri. Una torre ospiterà un hotel a cinque stelle con 150 camere, tra cui suite presidenziali, ristoranti, un club privato per soci e una spa. La seconda torre avrà 26 piani di unità abitative, che spazieranno da appartamenti con servizi ad attici duplex.\r

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Il ministero, come segnala TravelDailyNews, ha inoltre sottolineato l'implementazione di meccanismi di governance e di supervisione per garantire trasparenza ed efficienza durante l'intero ciclo di vita del progetto.\r

L'obiettivo\r

Wafic Rida Said Said, fondatore e proprietario di Ezdihar Holding, ha commentato: «Gli investimenti nel turismo sono un fattore chiave per la ripresa economica e sociale, in quanto creano posti di lavoro e rivitalizzano le comunità locali. Ci congratuliamo con il ministero per aver promosso un ambiente di investimento trasparente e ben regolamentato e per aver rafforzato le partnership con il settore privato, pilastro fondamentale dello sviluppo. Il Beaumont di Damasco è un progetto unico nel suo genere in Siria, che coniuga dimensioni e standard internazionali, offrendo una vasta gamma di servizi turistici per soddisfare la domanda globale, aumentando al contempo la capacità alberghiera e diversificando le opzioni di alloggio per sostenere un mercato dell'ospitalità equilibrato e competitivo».\r

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Il progetto sarà realizzato attraverso una joint venture cinquantennale tra il ministero del turismo e Ezdihar Holding, che opereranno in autonomia finanziaria e amministrativa. Il complesso Beaumont comprenderà anche un centro commerciale su due livelli, una passeggiata all'aperto con ristoranti e caffè e un centro direzionale di 10 piani, pensato per attrarre aziende regionali e internazionali.\r

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Il ministro del turismo, Mazen Al Salhani, ha dichiarato: «Il Beaumont rappresenta una pietra miliare fondamentale per il settore turistico siriano, un importante passo avanti nei nostri sforzi per rivitalizzare il settore e accrescere l'attrattiva del Paese come destinazione di investimento. Progetti di questa portata stimolano la crescita economica, attraggono investimenti di alta qualità, creano posti di lavoro sostenibili e rafforzano la fiducia nel futuro della Siria. Oltre alle infrastrutture, questo sviluppo stabilisce un nuovo punto di riferimento per il turismo integrato, trasformando il paesaggio urbano di Damasco, sostenendo i settori economici correlati e dimostrando il nostro impegno verso gli standard globali attraverso partnership strategiche che rafforzano la competitività della Siria nella regione».\r

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Nell'ambito di questa iniziativa, Ezdihar Holding finanzierà un programma di formazione per 30 dipendenti del ministero presso la Saïd Business School dell'università di Oxford, incentrato su ospitalità, gestione di progetti e investimenti nel turismo.\r

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","post_title":"Damasco: progetto Beaumont al decollo. Investimenti per quasi 300 milioni di dollari","post_date":"2026-04-08T12:10:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775650232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una traiettoria positiva quella percorsa dai Caraibi nel 2025, malgrado un contesto globale complesso, caratterizzato dell'evolvere delle condizioni economiche nei principali mercati di provenienza, dall'acuirsi delle tensioni geopolitiche e da perturbazioni meteorologiche, tra cui il passaggio dell'uragano Melissa.\r

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Secondo la Caribbean Tourism Organization (Cto), lo scorso anno gli arrivi internazionali con pernottamento nei Caraibi sono aumentati del 2,5%, per un totale stimato di 35 milioni di visitatori.\r

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Con circa 900.000 visitatori in più rispetto al 2024, questo risultato riflette la ripresa sostenuta e la resilienza della regione, con arrivi che hanno nuovamente superato i livelli pre-pandemia del 2019.\r

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«Il turismo caraibico nel 2025 ha dimostrato una continua resilienza e adattabilità, anche se il panorama globale ha presentato una serie di sfide - ha affermato Aliyyah Shakeer, direttore della ricerca della Cto -. Gli investimenti strategici nelle infrastrutture turistiche, i costanti sforzi di marketing e i progressi nella connettività aerea hanno contribuito a sostenere la crescita e a mantenere la competitività della regione».\r

I mercati principali\r

Gli Stati Uniti sono rimasti il principale mercato di provenienza dei Caraibi, con un +0,5% degli arrivi, a circa 17 milioni di visitatori. I visitatori dal Canada sono diminuiti del 5,3% a circa 3,1 milioni, rimanendo al di sotto dei livelli pre-pandemia. Analogamente, gli arrivi dall’Europa sono diminuiti del 3,3% a circa 5,1 milioni di visitatori, con una ripresa che prosegue a un ritmo più lento rispetto ad altri mercati.\r

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Al contrario, il Sud America si è rivelato il mercato di provenienza con le migliori prestazioni, con gli arrivi a +23,7% a 2,4 milioni di visite. Questa crescita è stata sostenuta da una migliore connettività aerea, da iniziative di marketing mirate e da una crescente domanda in uscita, contribuendo a una graduale diversificazione dei mercati di provenienza della regione.\r

Il settore crocieristico ha continuato la sua forte espansione nel 2025, con un +5,2%, per un totale stimato di 35,5 milioni di visite. Ciò rappresenta un significativo aumento del 16,7% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019, confermando la piena ripresa del settore e la sua traiettoria di crescita continua.\r

Previsioni 2026\r

Nonostante le attuali difficoltà nel settore dei viaggi e del turismo, il Cto prevede che gli arrivi con pernottamento aumenteranno tra il 3% e il 4% nel 2026, grazie alla domanda costante proveniente dal Nord America e alla continua espansione in alcuni mercati emergenti. Anche il turismo crocieristico dovrebbe registrare un'ulteriore crescita, con incrementi previsti tra il 5% e il 7%.","post_title":"Caraibi: andamento positivo dei flussi turistici, malgrado le sfide globali","post_date":"2026-04-08T11:12:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775646768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli Emirati Arabi affrontano la crisi turistica indotta dalla guerra in Iran con una serie di azioni mirate - differimento dei pagamenti, una sala operativa ministeriale, un pacchetto di sostegno più ampio in fase di elaborazione - nel tentativo di supportare il settore, sperando che resista abbastanza a lungo da consentire il ritorno della fiducia internazionale.\r

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«La priorità assoluta in questo momento è l’industria del turismo, che sta subendo una pressione enorme. È un aspetto fondamentale quando si considerano le sfide da affrontare», ha dichiarato Abdulla bin Touq Al Marri, ministro dell’Economia e del Turismo, in un'intervista alla radio Dubai Eye.\r

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«Stiamo sostenendo il settore turistico, siamo in contatto quotidiano con gli operatori. Abbiamo in serbo un pacchetto che sarà presentato molto presto e che affronterà concretamente le questioni turistiche e le sfide che stanno affrontando».\r

Settori come il turismo, l’ospitalità e l’aviazione hanno subito un rallentamento dall’inizio della guerra, poiché persistono le chiusure dello spazio aereo e le interruzioni dei voli.\r

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A Dubai, il governo ha approvato un pacchetto di sostegno da 1 miliardo di dirham (272,2 milioni di dollari) a favore del settore imprenditoriale dell'emirato, entrato in vigore il 1° aprile. La misura prevede la dilazione di tre mesi del pagamento di una serie di tasse governative, tra cui la tassa sulle vendite alberghiere e la tassa “Tourism Dirham”, a sostegno del settore ricettivo.\r

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Separatamente, Dubai South, il grande progetto di sviluppo intorno al nuovo aeroporto Al Maktoum che comprende aviazione, logistica e settore immobiliare, ha annunciato che sta offrendo un pacchetto di sostegno per le piccole imprese.\r

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[caption id=\"attachment_511354\" align=\"alignright\" width=\"249\"] Abdulla bin Touq, ministro dell’Economia e del Turismo[/caption]\r

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«Quello che vediamo è anche che gli Emirati Arabi Uniti possono davvero riprendersi rapidamente e in fretta, e risalire da situazioni del genere. Abbiamo un’infrastruttura molto solida nel settore turistico”, ha affermato il ministro.\r

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Il ministro ha inoltre sottolineato che i prezzi dei beni di prima necessità negli Emirati Arabi Uniti sono monitorati dal governo per evitare qualsiasi manovra inflazionistica da parte dei rivenditori.\r

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Guardando al futuro, Bin Touq ha affermato che l'economia degli Emirati Arabi Uniti «è resiliente» e in grado di riprendersi rapidamente dalla guerr: «Gli Emirati Arabi Uniti sono forti, un conflitto di 40 giorni non determinerà il futuro dell'economia del Paese».","post_title":"Emirati Arabi: il governo vara azioni mirate a sostegno al turismo colpito dalla crisi","post_date":"2026-04-08T10:43:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775645022000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511337","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A pochi mesi dall’inaugurazione dei nuovi uffici di Savona, Volver tour operator dà il via al calendario di eventi tematici aperti al pubblico, pensati per creare connessione, informazione e ispirazione nel mondo del viaggio.\r

Prima tappa dedicata alle crociere\r

Il primo appuntamento è in programma per sabato 11 aprile alle ore 16, con un incontro speciale dedicato al mondo delle crociere in collaborazione con Costa Crociere. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire itinerari e destinazioni tra Mediterraneo, fiordi e Caraibi, conoscere i retroscena della vita a bordo e delle esperienze proposte, vivere un’esperienza immersiva grazie al visore di realtà aumentata, incontrare il team di Volver e partecipare ad un momento conviviale.\r

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L’evento è gratuito registrandosi a questo link. Sono previste sorprese dedicate ai partecipanti e vantaggi esclusivi per chi valuterà la prenotazione di una crociera.\r

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Il 9 maggio Volver ospiterà un altro evento: un laboratorio creativo con l’artista Giulia Ghigliazza sul tema \"scrapbooking e journaling\" per creare il proprio diario di viaggio, un progetto che valorizza le sinergie tra professionisti del territorio, uniti dalla passione per il turismo, la creatività e la condivisione.\r

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La nuova sede di Savona, aperta pochi mesi fa, è stata ideata come un vero polo di collaborazione. «Una sede molto spaziosa per dare vita a idee, incontri, progetti – spiega Giada Marabotto, titolare e fondatrice di Volver tour operator -. Per accogliere viaggiatori e collaboratori, amici e curiosi. Per continuare a costruire esperienze con la stessa cura artigianale che ci contraddistingue da sempre. L’evento in collaborazione con Costa Crociere inaugura il calendario di incontri gratuiti e tematici, dedicati ad argomenti affini al mondo dei viaggi».","post_title":"Volver, al via il ciclo di eventi nella sede di Savona","post_date":"2026-04-08T10:34:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775644493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’alleanza strategica che rafforza il posizionamento nel segmento più dinamico dell’hospitality internazionale. Marriott International e Lefay Resorts & Residences annunciano l’intenzione di dar vita a una joint venture che porterà il brand italiano all’interno del portafoglio del gruppo americano, segnando un passaggio chiave nello sviluppo globale dell’offerta wellness di alta gamma.\r

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L’operazione – soggetta alle consuete condizioni di closing – prevede che Lefay diventi il primo marchio di Marriott interamente dedicato al benessere di lusso, colmando un gap strategico in un segmento sempre più richiesto da una clientela internazionale orientata a esperienze trasformative, legate a salute e longevità.\r

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«Il lusso è sempre più definito dai concetti di benessere, da un senso più profondo e da esperienze significative», sottolinea il presidente e ceo di Marriott International Anthony Capuano, evidenziando come l’accordo consenta di ampliare in modo mirato la presenza del gruppo in questo segmento.\r

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Fondata nel 2006 dalla famiglia Leali, Lefay ha costruito il proprio posizionamento su un concetto di “nuovo lusso” che combina natura, sostenibilità e approccio olistico, sintetizzato nel metodo proprietario Lefay spa Method. Un’identità forte che Marriott punta a valorizzare senza snaturarne il dna, facendo leva sulla propria piattaforma globale e sul programma fedeltà Marriott Bonvoy.\r

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«La nostra famiglia ha fondato Lefay quasi vent’anni fa, con una visione chiara: creare luoghi in cui benessere, natura e salute convivono in armonia» dichiarano Domenico Alcide e Liliana Leali, fondatori di Lefay «Ora siamo pronti ad accelerare l’espansione globale del brand Lefay e a rafforzarne il posizionamento come leader nell’ospitalità benessere di lusso»\r

La joint venture\r

Dal punto di vista industriale, la joint venture gestirà il brand attraverso contratti di management a lungo termine, mentre gli asset immobiliari italiani resteranno in capo alla famiglia fondatrice. Una struttura che consente di coniugare controllo del prodotto e accelerazione dello sviluppo internazionale.\r

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Attualmente il gruppo Lefay conta due resort – sul lago di Garda e nelle Dolomiti – cui si aggiungono tre nuove aperture pipeline in Toscana, Sud Italia e Alpi svizzere. Progetti che rappresentano la base per una crescita più ampia, sostenuta ora dalla capacità distributiva e dallo sviluppo immobiliare di Marriott. Per il colosso statunitense, l’accordo si inserisce nella strategia di rafforzamento del segmento luxury, già presidiato da brand come The Ritz-Carlton, St. Regis, Edition e The Luxury Collection, ma sempre più orientato verso esperienze ad alto contenuto di benessere.\r

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«Con l’evoluzione continua delle aspettative degli ospiti, questa collaborazione con Lefay ci permetterà di estendere in modo strategico e ponderato la nostra offerta luxury in una dimensione in cui il benessere non è semplicemente un servizio, ma il cuore dell’esperienza di viaggio» afferma Tina Edmundson, president of luxury di Marriott International.\r

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(Enzo Scudieri)\r

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