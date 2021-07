Continua l’espansione Six Senses: aperture a Ibiza e in Israele

Due nuovi arrivi in casa Six Senses, che ha appena aperto a Ibiza mentre si prepara a inaugurare un’altra struttura in Israele il prossimo 5 agosto. Operativo dallo scorso 10 luglio e realizzato dall’architetto Jonathan Leitersdorf, il Six Senses Ibiza segna il debutto del brand del gruppo Ihg in Spagna. Il resort dispone di 116 camere nell’area della baia di Cala Xarraca, nel Nord dell’isola. La sua offerta è completata da quattro ristoranti e un bar bio, un mercato contadino, una spa, nonché da una serie di proposte di intrattenimento tra cui uno studio di registrazione e un cinema con palco teatrale all’aperto. La struttura è la prima alle Baleari ad aver ottenuto la certificazione Building research establishment environmental assessment methodology (Breeam).

Anche il Six Senses Shaharut è una prima assoluta per il brand in Israele: sorgerà nel deserto del Negev, a circa 45 minuti di auto dall’aeroporto Ramon, vicino a Eilat, e sarà provvisto di 60 camere, nonché di quattro concept f&b. La proposta includerà pure l’immancabile spa, dotata di sei cabine trattamenti e due piscine, tra cui una a sfioro con vista deserto.