Club del Sole: soggiorno nei Camping Village a misura di famiglia, dal Veneto all’Abruzzo

Family Camping Village Club del Sole è sinonimo di vacanza in famiglia, a partire dalle location: 21 destinazioni, dal Veneto all’Abruzzo per immergersi nella natura assecondando ogni visione di vacanza.

Per l’estate 2021 Club del Sole ha lanciato un nuovo programma di intrattenimento ad hoc per gli ospiti più piccini: un progetto con attività innovative adatte sia a chi ama la vacanza in movimento, che può approfittare delle diverse proposte di sport in ogni villaggio, sia per chi è amante del relax, che può perdersi in passeggiate sulle lunghe spiagge o dedicarsi a format televisivi, spettacoli itineranti e pratiche meditative. Una animazione di qualità accuratamente studiata per tutta la famiglia, per il divertimento di grandi e piccini, nel rispetto delle regole di distanziamento e massima sicurezza, con intrattenimenti serali, feste e spettacoli e il “Dante The Show”, uno show itinerante dedicato all’anniversario dantesco ispirato alla danza acrobatica, all’arte circense e alla poesia.

Nuovi Mini e Junior Club si affiancano all’offerta di parchi acquatici e originali attività sportive: i club sono ancora più ricchi di attività quotidiane tra favole, colori, musica, pic-nic, sfide sui social, karaoke, esibizioni, caccia al tesoro e divertimenti serali. Per chi deve continuare a lavorare, ma non vuole rinunciare ad accompagnare la famiglia in vacanza, i Villaggi diventano “Smart Working Village” con tanti servizi dedicati.

Numerose le offerte dedicate alle famiglie, dalle agevolazioni per i bambini fino ai 10 anni, come la mezza pensione o pensione completa gratuita con la formula Family Special Club del Sole, agevolazioni per vacanze lunghe oppure il soggiorno gratuito fino a 4 notti in campeggio se si prenota un soggiorno in piazzola. Naturalmente sempre a zero rischi, con la prenotazione annullabile fino a 14 giorni prima della data di arrivo senza alcun costo e con la restituzione completa della caparra versata.