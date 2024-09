Club del Sole moltiplica le Dog Week: quattro i villaggi coinvolti a settembre Una vera e propria festa con tantissime attività dedicate agli amici a quattro zampe. Club del Sole lancia la nuova edizione della Dog Week in quattro delle sue proprietà, fra Toscana, Emilia-Romagna e Lago di Garda. Dopo il successo del primo esperimento, svoltosi lo scorso giugno al Rimini Family Village, quattro proprietà del gruppo ospiteranno dal 7 al 28 settembre una nuova tappa della settimana dedicata agli amici a quattro zampe. A inaugurare il rinnovato format, dal 7 al 13 settembre, sarà l’Orbetello Family Camping Village, complesso incastonato tra il mare dell’Argentario e la laguna di Orbetello. Seguiranno dall’8 al 14 settembre lo Spina Family Camping Village, immerso nella natura del parco del Delta del Po, e dal 16 al 22 settembre, il Romagna Family Village a Riccione, di recente rinnovamento, che include servizi e strutture esclusive tra cui lodge di design, area padel e due parchi acquatici, di cui uno con pool bar. Il resort del gruppo adagiato sulle rive del Lago di Garda, il Desenzano Lake Village, ospiterà la tappa conclusiva, dal 22 al 28 settembre. Durante i giorni della Dog Week saranno molti i momenti organizzati per gli ospiti “a sei zampe”, con attività speciali presidiate da istruttori qualificati e noti professionisti cinofili. Fra queste, spiccano la Rally Obedience, un percorso con alcuni esercizi da svolgere, il Clicker Training, tecnica di addestramento finalizzata a facilitare e velocizzare l’apprendimento, e diversi giochi di problem solving per stimolare e accrescere le abilità cognitive del cane. Arricchiscono la proposta, le attività di agility dog, dog balance fit, dog yoga, dog sup, nuoto e nosework, un esercizio che mira a insegnare ai cani come sfruttare la loro abilità olfattiva per trovare oggetti nascosti o tracce di animali e persone. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474016 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una vera e propria festa con tantissime attività dedicate agli amici a quattro zampe. Club del Sole lancia la nuova edizione della Dog Week in quattro delle sue proprietà, fra Toscana, Emilia-Romagna e Lago di Garda. Dopo il successo del primo esperimento, svoltosi lo scorso giugno al Rimini Family Village, quattro proprietà del gruppo ospiteranno dal 7 al 28 settembre una nuova tappa della settimana dedicata agli amici a quattro zampe. A inaugurare il rinnovato format, dal 7 al 13 settembre, sarà l'Orbetello Family Camping Village, complesso incastonato tra il mare dell’Argentario e la laguna di Orbetello. Seguiranno dall’8 al 14 settembre lo Spina Family Camping Village, immerso nella natura del parco del Delta del Po, e dal 16 al 22 settembre, il Romagna Family Village a Riccione, di recente rinnovamento, che include servizi e strutture esclusive tra cui lodge di design, area padel e due parchi acquatici, di cui uno con pool bar. Il resort del gruppo adagiato sulle rive del Lago di Garda, il Desenzano Lake Village, ospiterà la tappa conclusiva, dal 22 al 28 settembre. Durante i giorni della Dog Week saranno molti i momenti organizzati per gli ospiti “a sei zampe”, con attività speciali presidiate da istruttori qualificati e noti professionisti cinofili. Fra queste, spiccano la Rally Obedience, un percorso con alcuni esercizi da svolgere, il Clicker Training, tecnica di addestramento finalizzata a facilitare e velocizzare l'apprendimento, e diversi giochi di problem solving per stimolare e accrescere le abilità cognitive del cane. Arricchiscono la proposta, le attività di agility dog, dog balance fit, dog yoga, dog sup, nuoto e nosework, un esercizio che mira a insegnare ai cani come sfruttare la loro abilità olfattiva per trovare oggetti nascosti o tracce di animali e persone. [post_title] => Club del Sole moltiplica le Dog Week: quattro i villaggi coinvolti a settembre [post_date] => 2024-09-06T15:10:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725635459000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474011 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Usa il termine "accettabile" Gabriele Burgio, per definire il 2024 delle attività tour operating del gruppo Alpitour: "L'inizio dell'anno è stato piuttosto complicato a causa delle difficoltà di una destinazione chiave come l'Egitto, penalizzata dalla crisi in Israele - ha raccontato il ceo e presidente della compagnia, in occasione di una recente tavola rotonda sul turismo organizzata dal Sole 24 Ore -. Abbiamo affrontato e risolto la situazione con un grande lavoro, cercando alternative a Capo Verde e sul lungo raggio". Le marginalità però si sono almeno parzialmente ridotte, "perché la meta nordafricana ha un mix di clima, prodotto, tariffe e collegamenti quasi inarrivabile". Burgio ha poi confermato quello che molti operatori osservano ormai da un po' di tempo: la polarizzazione dei tempi di prenotazione, con molto advance booking e tantissimo sotto data. "Abbiamo venduto agosto sino al 20-22 dello stesso mese. E ora sta accadendo lo stesso su settembre e ottobre. In generale, dopo una partenza un po' debole, in primavera la situazione si è stabilizzata, per poi risalire su livelli accettabili grazie al boom del last minute". Per quanto riguarda l'Italia sono invece gli stranieri a fare la parte del leone: "Gli hotel del nostro brand di lusso sono occupati per oltre il 90% da ospiti internazionali. Soprattutto americani". Per l'inverno le grandi novità di Alpitour, già annunciate, sono quelle della Colombia, con un volo diretto dedicato, e poi del Viva Miches, in Repubblica Dominicana, "che stanno già andando molto bene - ha concluso Burgio -. Per il resto, stiamo registrando una decisa riscoperta dell'Africa orientale, con Kenya, Tanzania e Madagascar, destinazioni che godono tra l'altro di un fuso orario simile al nostro: un vantaggio importante per vacanze tradizionalmente non più lunghe di una settimana. Stiamo notando pure una sensibile ripresa dell'Egitto, che in questo momento sull'inverno è molto più forte dell'anno scorso. Al di là della stagionalità specifica, molto bene sta andando infine l'Asia, specialmente la Thailandia e il Giappone, che sta vivendo un vero e proprio boom". [post_title] => Burgio, Alpitour: il 2024? Partenza complicata ma finale "accettabile" [post_date] => 2024-09-06T14:54:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725634483000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473985 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà con ogni probabilità a dicembre 2025 il nuovo Emerald Zanzibar, seconda struttura nella destinazione africana del gruppo fondato nel 2013 dalla famiglia Scarapicchia: "Il resort è in costruzione da praticamente un anno e segue il grande successo della prima delle nostre proprietà nel Paese, che abbiamo venduto a luglio 2023 al gruppo Tui, praticamente 12 mesi dopo la sua apertura - spiega il chief commercial officer della Emerald Collection, Simone Scarapicchia -. L'operatore tedesco ha infatti individuato la nostra struttura quale location ideale per fa debuttare il suo nuovo marchio lusso The Mora. Tra l'altro in Italia il resort era ed è tuttora commercializzato Valtur Escape. Noi l'abbiamo gestito sino allo scorso gennaio, quando ne abbiamo lasciato anche la conduzione a Tui". Il nuovo resort avrà un concept leggermente differente, sempre di alto livello, ma più upper uscale che di lusso puro: "Stiamo realizzando 360 suite, il 90% delle quali con vista mare. A queste si aggiungeranno cinque ristoranti e un kids club, che sarà tra i più grandi dell'intero oceano Indiano. Il tutto situato praticamente di fronte all'isola di Pemba, nel luogo probabilmente migliore di Zanzibar per fare attività di snorkeling e diving". C'è anche l'Italia nei piani della compagnia [caption id="attachment_473999" align="alignright" width="300"] L'Emerald Faarufushi[/caption] Ma i piani di espansione della compagnia non si fermano qui: "Continuiamo a cercare nuove opportunità. A partire dalle Maldive, dove tutto e iniziato e dove abbiamo già due resort: gli Emerald Maldives e Faarufushi. Guardiamo però a tutto l'oceano Indiano. Offerte ci sono arrivate persino dal Vietnam, Paese che ancora non conosciamo bene ma il cui appeal è destinato sempre più a crescere nel prossimo futuro. Cerchiamo strutture in vendita, ma siamo naturalmente disponibili anche a siglare contratti di management o di affitto con proprietà che credano nel nostro progetto e nei nostri concept". Tra gli obiettivi della famiglia Scarapicchia c'è pure l'Italia e in generale l'intera area del Mediterraneo: "L'idea è quella di dare altre opportunità ai nostri ospiti più affezionati, sia in estate con strutture sul mare, sia in inverno magari con qualche proprietà sulle Dolomiti. Sicilia, Puglia, Sardegna e Toscana (in questo caso soprattutto country resort) sono sicuramente tra le mete che stiamo guardando con maggiore attenzione. Ma non è affatto facile, perché spesso le strutture che si propongono sono troppo piccole per i nostri standard. Entro la fine di questo o l'inizio del prossimo speriamo però di avere qualche novità da annunciare". Domanda tricolore in calo ma è l'effetto rimbalzo del ritorno delle altre destinazioni [caption id="attachment_474000" align="alignleft" width="300"] L'Emerald Maldives[/caption] Infine un breve accenno sull'andamento della domanda italiana verso i due resort Emerald Collection alle Maldive: "Il mercato tricolore è molto importante per noi - conclude Scarapicchia -. In Europa è uno dei tre più importanti, insieme a Germania e Inghilterra. Parliamo soprattutto di famiglie e coppie, ma anche di gruppi. La vendita passa per la maggior parte attraverso i principali tour operator nazionali e quelli specializzati sull'oceano Indiano. Ciò detto il 2024 ha visto un lieve calo di ospiti italiani rispetto all'anno scorso. Le motivazioni sono varie e non riguardano solo il caro voli. Anzi, forse le tariffe dei trasporti sono state persino leggermente inferiori, grazie a un certo incremento dell'offerta. Il fatto è che, proprio con l'aumento dei collegamenti, si è ampliato il ventaglio delle destinazioni raggiungibili dall'Italia e la domanda si è naturalmente dispersa, con mete quali la Thailandia, l'Indonesia e la Turchia, per esempio, che sono cresciute moltissimo". [post_title] => Il nuovo Emerald Zanzibar in arrivo a dicembre 2025. Piani anche sull'Italia [post_date] => 2024-09-06T13:02:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725627761000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473986 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Federalberghi e Faita Federcamping rivolgono estrema attenzione al provvedimento sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, che è stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Alberghi, campeggi e villaggi, oltre a condividere le esigenze comuni alla generalità degli stabilimenti balneari, hanno caratteristiche particolari, che reclamano un’attenzione specifica. La concessione costituisce infatti parte essenziale e determinante dell’offerta erogata da quelle imprese turistico ricettive che mettono a disposizione degli ospiti in un unico pacchetto i servizi ricettivi e la spiaggia attrezzata. L’integrazione è tale che gli ospiti non utilizzerebbero i servizi ricettivi se non fossero disponibili anche i servizi di spiaggia. Pertanto, se tali imprese venissero private della concessione subirebbero una mutilazione doppia, che non potrebbe essere compensata dall’assegnazione di una nuova area in altra posizione, magari distante dalla struttura ricettiva. In questo scenario, l’estensione fino al settembre 2027 della validità delle attuali concessioni demaniali, pur essendo apprezzabile poiché apre una finestra temporale utilizzabile per ricercare le soluzioni più opportune, non è di per sé sufficiente a risolvere i problemi sul tappeto. Federalberghi e Faita Federcamping, in attesa di riunire i propri organi per una valutazione puntuale dei contenuti del decreto-legge, chiedono sin d’ora che il Parlamento ne migliori il contenuto, definendo delle misure ad hoc per le strutture turistico ricettive, come già fatto dal legislatore greco, nel pieno rispetto del diritto dell’Unione Europea. [post_title] => Federalberghi: il decreto concessioni non è ancora sufficiente [post_date] => 2024-09-06T12:52:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725627178000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473936 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la rinnovata Allure of the Seas la grande novità europea di Royal Caribbean International per il 2025. La nave, attualmente in fase di restyling e ampliamento grazie a un investimento di 130 milioni di dollari, debutterà a Barcellona la prossima estate, per crociere con destinazione Provenza, Firenze - Pisa, Roma, Palma di Maiorca e altro ancora. La Allure sarà dotata di oltre 35 ristoranti e bar, inclusi alcuni nuovi format di successo come il Pesky Parrot tiki bar, inaugurato quest'anno in occasione del lancio a luglio della Utopia of the Seas, o il trio di scivoli The Perfect Storm, Rinnovate anche le piscine in stile resort e ampliata l'offerta di cabine, tra cui le nuove suite Ultimate Panoramic con vista a 200 gradi sul mare. La novità arriva dopo un ottimo 2024 per il mercato italiano, racconta l’associate vice president Emea region di Royal Caribbean International, Gianni Rotondo, "trainato da una domanda consistente proveniente sia dai repeater, sia da nuova clientela. Oltre che dalle crociere in partenza da Roma e Ravenna, gli ospiti tricolori sono stati attratti anche dalle importanti new entry di quest'anno, la Icon e la Utopia of the Seas, capaci di spingere tutto l'ampio ventaglio dei nostri prodotti". Sempre per il mercato tricolore, da segnalare è anche il rinnovo della partnership con l'Eurovision Song Contest, che il prossimo anno si terrà a Basilea, in Svizzera. Per l'occasione, nel 2024, Rcl aveva proposto ben quattro crociere ad hoc. Ma il 2025, oltre al restyling dell'Allure, riserverà altre importanti novità: "Dopo il grande successo della Icon, è infatti in calendario il debutto sempre in estate della seconda unità della classe omonima, la Star of the Seas, con oltre 40 locali f&b, tra cui il ristorante Lincoln Park Supper Club introdotto proprio con la classe Icon e ispirato alla Chicago anni 30, per un'esperienza che unisce intrattenimento e gastronomia. Non si può inoltre dimenticare la prossima inaugurazione del Royal Beach Club Paradise Island a Nassau: primo di una serie di tre beach club brandizzati in arrivo nei prossimi anni, sarà dotato di tre piscine, due spiagge, swim-up bar, cabana private e vari locali f&b. Bocche ancora cucite invece sulla nuova classe Discovery annunciata dal ceo di Royal Caribbean International, Michael Bayley, lo scorso luglio. Al momento si sa solo che includerà con ogni probabilità unità di dimensioni più piccole rispetto alle precedenti, in grado di attraccare in un numero maggiore di porti. "E' qualcosa su cui stiamo effettivamente lavorando, ma in questo momento non sono in grado di aggiungere ulteriori informazioni - conclude Rotondo -. Posso invece dire che abbiamo recentemente confermato gli ordini per ulteriori tre unità della classe Icon e per una della Oasis". [post_title] => Rcl: la rinnovata Allure of the Seas protagonista del 2025 in Europa [post_date] => 2024-09-06T09:12:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725613958000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473914 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama From Italy, With Love, l'iniziativa che, dal 5 settembre per due mesi, porta a New York le eccellenze italiane in un calendario di esposizioni e attività che celebrano la cultura, il lusso e l’arte del Bel Paese. Un'esperienza di shopping immersiva, fruibile nel department store sulla 59esima strada così come online, di cui il gruppo Rocco Forte è l'unico partner per l'ospitalità. A partire da sabato 7 settembre, in occasione del debutto della New York Fashion Week, la manifestazione include sino a fine ottobre un calendario di eventi, incontri e iniziative a tema moda, design, enogastronomia e vivere italiano, ospitati su ogni piano di Bloomingdale's. In qualità di partner esclusivo degli Stati Uniti e componente centrale della programmazione di From Italy With Love, il Salone del Mobile di Milano renderà in particolare omaggio al design italiano con l’opera Italian Design: from Classic to Contemporary. Firmata dell’architetto Ferruccio Laviani, l’installazione site specific mette in relazione arte, architettura, estetica e produzione italiana attraverso la selezione di 23 prestigiosi brand del made in Italy. [post_title] => Rocco Forte sponsor di From Italy, With Love: le eccellenze italiane in mostra a New York [post_date] => 2024-09-05T13:15:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725542106000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473889 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 28 settembre al 6 ottobre, i cieli di Paestum si tingeranno di colori e forme spettacolari. In quelle date è infatti in programma il festival internazionale delle Mongolfiere, che dipingeranno l’orizzonte con i loro colori vivaci e e le loro forme spettacolari. Oltre alla possibilità di ammirare dall'alto le meraviglie storiche e naturali di una delle aree archeologiche più affascinanti d’Italia, il festival offrirà una serie di attività collaterali per coinvolgere e affascinare grandi e piccini. Tra le novità di quest’anno, spettacoli acrobatici e performance di artisti di strada animeranno l’area, mentre una vasta area verde sarà dedicata a giochi gonfiabili e aquiloni, rendendo l’evento ideale per le famiglie. Durante i nove giorni del festival, i visitatori potranno così partecipare a una varietà di attività: dai voli liberi alle esibizioni acrobatiche, dagli spettacoli con aquiloni giganti agli eventi speciali per famiglie e bambini. Ogni giorno, alle 17, sarà tra l'altro possibile partire proprio per un volo libero, perfetto per godersi la golden hour sui paesaggi di Paestum. Le domeniche del 29 settembre e del 6 ottobre, così come sabato 5 ottobre, i voli si terranno anche alle 7:30 del mattino, offrendo l'opportunità di vedere il sole sorgere sul mare, con le rovine antiche illuminate dai primi raggi del giorno. La durata dell'esperienza può variare dai 30 ai 60 minuti, a seconda del tipo di volo scelto. Dopo una giornata trascorsa tra le mongolfiere in volo sulle rovine di Paestum, l’esperienza può quindi continuare con un soggiorno all’hotel Ara Maris di Sorrento, un 5 stelle situato nel cuore della penisola Sorrentina. La struttura dispone di 49 camere e suite, nonché di una vasta gamma di servizi, tra cui una piscina panoramica, un solarium, e la Thala spa. L'offerta gastronomica dell'hotel, con il Cora Bistrot e la Lumi Sky lounge, propone infine sapori locali reinterpretati con un tocco moderno. [post_title] => Nove giorni a zonzo tra i cieli di Paestum: al via il 28 settembre il festival delle Mongolfiere [post_date] => 2024-09-05T11:25:10+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725535510000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo esperimento dedicato all'f&b tricolore nell'area ex Fico. Debutta infatti oggi a Bologna il Grand Tour Italia: un'area di 50 mila metri quadrati che intende celebrare la biodiversità culturale e gastronomica delle 20 regioni italiane. Ognuna di esse ha uno spazio dedicato che comprende un'area paesaggistica e di promozione turistica, un'osteria tipica, un mercato con prodotti regionali e una zona didattica. Ad alcuni partner come la scuola Holden, Coldiretti e Slow Food, è stata inoltre affidata la narrazione di storia, cultura, agricoltura e biodiversità enogastronomica. Inoltre, Grand Tour Italia offrirà intrattenimento per tutti i gusti e sarà animato dal giovedì alla domenica da musica, spettacoli ed eventi per adulti e bambini. Previsti tra gli altri i Giovedì Letterari: incontri con importanti autori che si svolgeranno all’ora dell’aperitivo dalle 19 in poi. Il 12 e il 19 settembre, il complesso ospiterà per esempio due lezioni di filosofia tenute da Matteo Saudino, alias BarbaSophia, noto professore, scrittore e Youtuber. Ma le attrazioni permanenti presso Grand Tour Italia saranno molteplici: Lo spazio espositivo della Earth Foundation è dedicato all’arte e alla fotografia contemporanea, con mostre pensate per celebrare la cultura del cibo attraverso le arti visive. Le pubblicazioni di Edizioni Earth approfondiranno le esposizioni, a partire dal libro Photo&Food. La libreria i Capolavori, realizzata con il contributo della scuola Holden, offrirà i 1.200 libri più importanti della storia, consultabili gratuitamente e acquistabili come usati. Luna Farm è invece un parco divertimenti dedicato a bambini e famiglie, con giostre, giochi e aree per feste private. Il parco avventura di Tree Experience è situato negli spazi esterni al coperto e offre percorsi sospesi, zipline e arrampicata in un ambiente sicuro. Prossimamente sarà inoltre aperto il Grand Tour Karting: in sintonia con lo spirito della Motor Valley, il circuito indoor di 500 metri utilizzerà kart elettrici, proponendo sfide sostenibili per privati e gruppi aziendali. Il palinsesto giornaliero, ricco di attività, lezioni di cucina ed educazione alimentare, laboratori ed eventi, è infine pensato per offrire un viaggio emozionante attraverso le tradizioni e le eccellenze del Belpaese. Grand Tour Italia è aperto dal giovedì alla domenica. A disposizione un servizio navetta gratuito da Bologna centro nei weekend (sabato e domenica) fino a esaurimento posti. Durante le prime due settimane, dal 5 al 15 settembre, i corsi e le esperienze saranno gratuiti per il pubblico. [gallery ids="473883,473884,473885"] [post_title] => Dalle ceneri di Fico nasce a Bologna Grand Tour Italia: viaggio enogastronomico nella Penisola [post_date] => 2024-09-05T11:05:36+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725534336000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473859 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volver, tour operator ligure, continua a cresce grazie alla capacità di sperimentare nuove collaborazioni che non sono solo felici intuizioni ma concrete capacità di individuare ed abbracciare quelle tendenze che possono far crescere il settore dei viaggi. Per questo l'operatore, fondato da Giada Marabotto, sta emergendo come un pioniere nel settore dei viaggi tematici con influencer. «Abbiamo iniziato quasi per gioco - afferma Giada Marabotto, titolare e professionista del marketing turistico - ma oggi organizziamo decine e decine di gruppi tematici e veniamo contattati da enti del turismo per attività di co-marketing». Volver Tour Operator, attivo nel settore turistico da circa 15 anni, ha visto una crescita costante negli anni e comprende oggi 16 risorse interne e numerose collaborazioni. L'obiettivo è raggiungere i 7 milioni di euro di fatturato annuo. I viaggi di gruppo rispecchiano le passioni e la personalità degli influencer coinvolti, che non sono necessariamente persone con migliaia di follower. Possono essere opinion leader, giornalisti, insegnanti, tour leader o figure carismatiche con cui i partecipanti desiderano condividere del tempo. Le tematiche spaziano dal beauty e fashion, con retreat a base di cosmesi e partecipazioni a mostre come quella di Chanel, alle attività sportive come il trekking sui sentieri più spettacolari del mondo. Inoltre, i viaggi dedicati allo yoga e alla meditazione rispondono al crescente desiderio dei viaggiatori di prendersi del tempo per sé, mentre i viaggi culturali vedono l'accompagnatore come un valore aggiunto grazie alla sua profonda conoscenza del territorio. «Gli influencer coinvolti sono spesso accompagnatori turistici abilitati - aggiunge Marabotto - come Valentina Stella, Enza Sola, Chiara Parodi, Annalisa Muzio, Cristina Benedetti etc. In altri casi, i viaggi vedono la partecipazione di content creator come Arianna Chieli, Anna Turcato e Luciana Caramia, che si concentrano sulla creazione di contenuti emozionali e sul rafforzamento del gruppo, delegando gli aspetti logistico-organizzativi ad altri professionisti». [post_title] => Volver tour operator cresce e punta sugli influencer [post_date] => 2024-09-05T10:59:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725533978000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "club del sole moltiplica le dog week quattro i villaggi coinvolti a settembre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1592,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una vera e propria festa con tantissime attività dedicate agli amici a quattro zampe. Club del Sole lancia la nuova edizione della Dog Week in quattro delle sue proprietà, fra Toscana, Emilia-Romagna e Lago di Garda. Dopo il successo del primo esperimento, svoltosi lo scorso giugno al Rimini Family Village, quattro proprietà del gruppo ospiteranno dal 7 al 28 settembre una nuova tappa della settimana dedicata agli amici a quattro zampe.\r

\r

A inaugurare il rinnovato format, dal 7 al 13 settembre, sarà l'Orbetello Family Camping Village, complesso incastonato tra il mare dell’Argentario e la laguna di Orbetello. Seguiranno dall’8 al 14 settembre lo Spina Family Camping Village, immerso nella natura del parco del Delta del Po, e dal 16 al 22 settembre, il Romagna Family Village a Riccione, di recente rinnovamento, che include servizi e strutture esclusive tra cui lodge di design, area padel e due parchi acquatici, di cui uno con pool bar. Il resort del gruppo adagiato sulle rive del Lago di Garda, il Desenzano Lake Village, ospiterà la tappa conclusiva, dal 22 al 28 settembre.\r

\r

Durante i giorni della Dog Week saranno molti i momenti organizzati per gli ospiti “a sei zampe”, con attività speciali presidiate da istruttori qualificati e noti professionisti cinofili. Fra queste, spiccano la Rally Obedience, un percorso con alcuni esercizi da svolgere, il Clicker Training, tecnica di addestramento finalizzata a facilitare e velocizzare l'apprendimento, e diversi giochi di problem solving per stimolare e accrescere le abilità cognitive del cane. Arricchiscono la proposta, le attività di agility dog, dog balance fit, dog yoga, dog sup, nuoto e nosework, un esercizio che mira a insegnare ai cani come sfruttare la loro abilità olfattiva per trovare oggetti nascosti o tracce di animali e persone.\r

\r

","post_title":"Club del Sole moltiplica le Dog Week: quattro i villaggi coinvolti a settembre","post_date":"2024-09-06T15:10:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725635459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474011","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Usa il termine \"accettabile\" Gabriele Burgio, per definire il 2024 delle attività tour operating del gruppo Alpitour: \"L'inizio dell'anno è stato piuttosto complicato a causa delle difficoltà di una destinazione chiave come l'Egitto, penalizzata dalla crisi in Israele - ha raccontato il ceo e presidente della compagnia, in occasione di una recente tavola rotonda sul turismo organizzata dal Sole 24 Ore -. Abbiamo affrontato e risolto la situazione con un grande lavoro, cercando alternative a Capo Verde e sul lungo raggio\". Le marginalità però si sono almeno parzialmente ridotte, \"perché la meta nordafricana ha un mix di clima, prodotto, tariffe e collegamenti quasi inarrivabile\".\r

\r

Burgio ha poi confermato quello che molti operatori osservano ormai da un po' di tempo: la polarizzazione dei tempi di prenotazione, con molto advance booking e tantissimo sotto data. \"Abbiamo venduto agosto sino al 20-22 dello stesso mese. E ora sta accadendo lo stesso su settembre e ottobre. In generale, dopo una partenza un po' debole, in primavera la situazione si è stabilizzata, per poi risalire su livelli accettabili grazie al boom del last minute\". Per quanto riguarda l'Italia sono invece gli stranieri a fare la parte del leone: \"Gli hotel del nostro brand di lusso sono occupati per oltre il 90% da ospiti internazionali. Soprattutto americani\".\r

\r

Per l'inverno le grandi novità di Alpitour, già annunciate, sono quelle della Colombia, con un volo diretto dedicato, e poi del Viva Miches, in Repubblica Dominicana, \"che stanno già andando molto bene - ha concluso Burgio -. Per il resto, stiamo registrando una decisa riscoperta dell'Africa orientale, con Kenya, Tanzania e Madagascar, destinazioni che godono tra l'altro di un fuso orario simile al nostro: un vantaggio importante per vacanze tradizionalmente non più lunghe di una settimana. Stiamo notando pure una sensibile ripresa dell'Egitto, che in questo momento sull'inverno è molto più forte dell'anno scorso. Al di là della stagionalità specifica, molto bene sta andando infine l'Asia, specialmente la Thailandia e il Giappone, che sta vivendo un vero e proprio boom\".","post_title":"Burgio, Alpitour: il 2024? Partenza complicata ma finale \"accettabile\"","post_date":"2024-09-06T14:54:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725634483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà con ogni probabilità a dicembre 2025 il nuovo Emerald Zanzibar, seconda struttura nella destinazione africana del gruppo fondato nel 2013 dalla famiglia Scarapicchia: \"Il resort è in costruzione da praticamente un anno e segue il grande successo della prima delle nostre proprietà nel Paese, che abbiamo venduto a luglio 2023 al gruppo Tui, praticamente 12 mesi dopo la sua apertura - spiega il chief commercial officer della Emerald Collection, Simone Scarapicchia -. L'operatore tedesco ha infatti individuato la nostra struttura quale location ideale per fa debuttare il suo nuovo marchio lusso The Mora. Tra l'altro in Italia il resort era ed è tuttora commercializzato Valtur Escape. Noi l'abbiamo gestito sino allo scorso gennaio, quando ne abbiamo lasciato anche la conduzione a Tui\".\r

\r

Il nuovo resort avrà un concept leggermente differente, sempre di alto livello, ma più upper uscale che di lusso puro: \"Stiamo realizzando 360 suite, il 90% delle quali con vista mare. A queste si aggiungeranno cinque ristoranti e un kids club, che sarà tra i più grandi dell'intero oceano Indiano. Il tutto situato praticamente di fronte all'isola di Pemba, nel luogo probabilmente migliore di Zanzibar per fare attività di snorkeling e diving\".\r

\r

C'è anche l'Italia nei piani della compagnia \r

\r

[caption id=\"attachment_473999\" align=\"alignright\" width=\"300\"] L'Emerald Faarufushi[/caption]\r

\r

Ma i piani di espansione della compagnia non si fermano qui: \"Continuiamo a cercare nuove opportunità. A partire dalle Maldive, dove tutto e iniziato e dove abbiamo già due resort: gli Emerald Maldives e Faarufushi. Guardiamo però a tutto l'oceano Indiano. Offerte ci sono arrivate persino dal Vietnam, Paese che ancora non conosciamo bene ma il cui appeal è destinato sempre più a crescere nel prossimo futuro. Cerchiamo strutture in vendita, ma siamo naturalmente disponibili anche a siglare contratti di management o di affitto con proprietà che credano nel nostro progetto e nei nostri concept\".\r

\r

Tra gli obiettivi della famiglia Scarapicchia c'è pure l'Italia e in generale l'intera area del Mediterraneo: \"L'idea è quella di dare altre opportunità ai nostri ospiti più affezionati, sia in estate con strutture sul mare, sia in inverno magari con qualche proprietà sulle Dolomiti. Sicilia, Puglia, Sardegna e Toscana (in questo caso soprattutto country resort) sono sicuramente tra le mete che stiamo guardando con maggiore attenzione. Ma non è affatto facile, perché spesso le strutture che si propongono sono troppo piccole per i nostri standard. Entro la fine di questo o l'inizio del prossimo speriamo però di avere qualche novità da annunciare\".\r

\r

Domanda tricolore in calo ma è l'effetto rimbalzo del ritorno delle altre destinazioni\r

\r

[caption id=\"attachment_474000\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Emerald Maldives[/caption]\r

\r

Infine un breve accenno sull'andamento della domanda italiana verso i due resort Emerald Collection alle Maldive: \"Il mercato tricolore è molto importante per noi - conclude Scarapicchia -. In Europa è uno dei tre più importanti, insieme a Germania e Inghilterra. Parliamo soprattutto di famiglie e coppie, ma anche di gruppi. La vendita passa per la maggior parte attraverso i principali tour operator nazionali e quelli specializzati sull'oceano Indiano. Ciò detto il 2024 ha visto un lieve calo di ospiti italiani rispetto all'anno scorso. Le motivazioni sono varie e non riguardano solo il caro voli. Anzi, forse le tariffe dei trasporti sono state persino leggermente inferiori, grazie a un certo incremento dell'offerta. Il fatto è che, proprio con l'aumento dei collegamenti, si è ampliato il ventaglio delle destinazioni raggiungibili dall'Italia e la domanda si è naturalmente dispersa, con mete quali la Thailandia, l'Indonesia e la Turchia, per esempio, che sono cresciute moltissimo\".","post_title":"Il nuovo Emerald Zanzibar in arrivo a dicembre 2025. Piani anche sull'Italia","post_date":"2024-09-06T13:02:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725627761000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473986","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Federalberghi e Faita Federcamping rivolgono estrema attenzione al provvedimento sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, che è stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Alberghi, campeggi e villaggi, oltre a condividere le esigenze comuni alla generalità degli stabilimenti balneari, hanno caratteristiche particolari, che reclamano un’attenzione specifica.\r

\r

La concessione costituisce infatti parte essenziale e determinante dell’offerta erogata da quelle imprese turistico ricettive che mettono a disposizione degli ospiti in un unico pacchetto i servizi ricettivi e la spiaggia attrezzata.\r

\r

L’integrazione è tale che gli ospiti non utilizzerebbero i servizi ricettivi se non fossero disponibili anche i servizi di spiaggia.\r

\r

Pertanto, se tali imprese venissero private della concessione subirebbero una mutilazione doppia, che non potrebbe essere compensata dall’assegnazione di una nuova area in altra posizione, magari distante dalla struttura ricettiva.\r

\r

In questo scenario, l’estensione fino al settembre 2027 della validità delle attuali concessioni demaniali, pur essendo apprezzabile poiché apre una finestra temporale utilizzabile per ricercare le soluzioni più opportune, non è di per sé sufficiente a risolvere i problemi sul tappeto.\r

\r

Federalberghi e Faita Federcamping, in attesa di riunire i propri organi per una valutazione puntuale dei contenuti del decreto-legge, chiedono sin d’ora che il Parlamento ne migliori il contenuto, definendo delle misure ad hoc per le strutture turistico ricettive, come già fatto dal legislatore greco, nel pieno rispetto del diritto dell’Unione Europea.","post_title":"Federalberghi: il decreto concessioni non è ancora sufficiente","post_date":"2024-09-06T12:52:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725627178000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473936","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la rinnovata Allure of the Seas la grande novità europea di Royal Caribbean International per il 2025. La nave, attualmente in fase di restyling e ampliamento grazie a un investimento di 130 milioni di dollari, debutterà a Barcellona la prossima estate, per crociere con destinazione Provenza, Firenze - Pisa, Roma, Palma di Maiorca e altro ancora. La Allure sarà dotata di oltre 35 ristoranti e bar, inclusi alcuni nuovi format di successo come il Pesky Parrot tiki bar, inaugurato quest'anno in occasione del lancio a luglio della Utopia of the Seas, o il trio di scivoli The Perfect Storm, Rinnovate anche le piscine in stile resort e ampliata l'offerta di cabine, tra cui le nuove suite Ultimate Panoramic con vista a 200 gradi sul mare.\r

\r

La novità arriva dopo un ottimo 2024 per il mercato italiano, racconta l’associate vice president Emea region di Royal Caribbean International, Gianni Rotondo, \"trainato da una domanda consistente proveniente sia dai repeater, sia da nuova clientela. Oltre che dalle crociere in partenza da Roma e Ravenna, gli ospiti tricolori sono stati attratti anche dalle importanti new entry di quest'anno, la Icon e la Utopia of the Seas, capaci di spingere tutto l'ampio ventaglio dei nostri prodotti\". Sempre per il mercato tricolore, da segnalare è anche il rinnovo della partnership con l'Eurovision Song Contest, che il prossimo anno si terrà a Basilea, in Svizzera. Per l'occasione, nel 2024, Rcl aveva proposto ben quattro crociere ad hoc.\r

\r

Ma il 2025, oltre al restyling dell'Allure, riserverà altre importanti novità: \"Dopo il grande successo della Icon, è infatti in calendario il debutto sempre in estate della seconda unità della classe omonima, la Star of the Seas, con oltre 40 locali f&b, tra cui il ristorante Lincoln Park Supper Club introdotto proprio con la classe Icon e ispirato alla Chicago anni 30, per un'esperienza che unisce intrattenimento e gastronomia. Non si può inoltre dimenticare la prossima inaugurazione del Royal Beach Club Paradise Island a Nassau: primo di una serie di tre beach club brandizzati in arrivo nei prossimi anni, sarà dotato di tre piscine, due spiagge, swim-up bar, cabana private e vari locali f&b.\r

\r

Bocche ancora cucite invece sulla nuova classe Discovery annunciata dal ceo di Royal Caribbean International, Michael Bayley, lo scorso luglio. Al momento si sa solo che includerà con ogni probabilità unità di dimensioni più piccole rispetto alle precedenti, in grado di attraccare in un numero maggiore di porti. \"E' qualcosa su cui stiamo effettivamente lavorando, ma in questo momento non sono in grado di aggiungere ulteriori informazioni - conclude Rotondo -. Posso invece dire che abbiamo recentemente confermato gli ordini per ulteriori tre unità della classe Icon e per una della Oasis\".","post_title":"Rcl: la rinnovata Allure of the Seas protagonista del 2025 in Europa","post_date":"2024-09-06T09:12:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725613958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama From Italy, With Love, l'iniziativa che, dal 5 settembre per due mesi, porta a New York le eccellenze italiane in un calendario di esposizioni e attività che celebrano la cultura, il lusso e l’arte del Bel Paese. Un'esperienza di shopping immersiva, fruibile nel department store sulla 59esima strada così come online, di cui il gruppo Rocco Forte è l'unico partner per l'ospitalità.\r

\r

A partire da sabato 7 settembre, in occasione del debutto della New York Fashion Week, la manifestazione include sino a fine ottobre un calendario di eventi, incontri e iniziative a tema moda, design, enogastronomia e vivere italiano, ospitati su ogni piano di Bloomingdale's.\r

\r

In qualità di partner esclusivo degli Stati Uniti e componente centrale della programmazione di From Italy With Love, il Salone del Mobile di Milano renderà in particolare omaggio al design italiano con l’opera Italian Design: from Classic to Contemporary. Firmata dell’architetto Ferruccio Laviani, l’installazione site specific mette in relazione arte, architettura, estetica e produzione italiana attraverso la selezione di 23 prestigiosi brand del made in Italy.\r

\r

","post_title":"Rocco Forte sponsor di From Italy, With Love: le eccellenze italiane in mostra a New York","post_date":"2024-09-05T13:15:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725542106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 28 settembre al 6 ottobre, i cieli di Paestum si tingeranno di colori e forme spettacolari. In quelle date è infatti in programma il festival internazionale delle Mongolfiere, che dipingeranno l’orizzonte con i loro colori vivaci e e le loro forme spettacolari. Oltre alla possibilità di ammirare dall'alto le meraviglie storiche e naturali di una delle aree archeologiche più affascinanti d’Italia, il festival offrirà una serie di attività collaterali per coinvolgere e affascinare grandi e piccini.\r

\r

Tra le novità di quest’anno, spettacoli acrobatici e performance di artisti di strada animeranno l’area, mentre una vasta area verde sarà dedicata a giochi gonfiabili e aquiloni, rendendo l’evento ideale per le famiglie. Durante i nove giorni del festival, i visitatori potranno così partecipare a una varietà di attività: dai voli liberi alle esibizioni acrobatiche, dagli spettacoli con aquiloni giganti agli eventi speciali per famiglie e bambini. Ogni giorno, alle 17, sarà tra l'altro possibile partire proprio per un volo libero, perfetto per godersi la golden hour sui paesaggi di Paestum. Le domeniche del 29 settembre e del 6 ottobre, così come sabato 5 ottobre, i voli si terranno anche alle 7:30 del mattino, offrendo l'opportunità di vedere il sole sorgere sul mare, con le rovine antiche illuminate dai primi raggi del giorno. La durata dell'esperienza può variare dai 30 ai 60 minuti, a seconda del tipo di volo scelto.\r

\r

Dopo una giornata trascorsa tra le mongolfiere in volo sulle rovine di Paestum, l’esperienza può quindi continuare con un soggiorno all’hotel Ara Maris di Sorrento, un 5 stelle situato nel cuore della penisola Sorrentina. La struttura dispone di 49 camere e suite, nonché di una vasta gamma di servizi, tra cui una piscina panoramica, un solarium, e la Thala spa. L'offerta gastronomica dell'hotel, con il Cora Bistrot e la Lumi Sky lounge, propone infine sapori locali reinterpretati con un tocco moderno.","post_title":"Nove giorni a zonzo tra i cieli di Paestum: al via il 28 settembre il festival delle Mongolfiere","post_date":"2024-09-05T11:25:10+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1725535510000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo esperimento dedicato all'f&b tricolore nell'area ex Fico. Debutta infatti oggi a Bologna il Grand Tour Italia: un'area di 50 mila metri quadrati che intende celebrare la biodiversità culturale e gastronomica delle 20 regioni italiane. Ognuna di esse ha uno spazio dedicato che comprende un'area paesaggistica e di promozione turistica, un'osteria tipica, un mercato con prodotti regionali e una zona didattica. Ad alcuni partner come la scuola Holden, Coldiretti e Slow Food, è stata inoltre affidata la narrazione di storia, cultura, agricoltura e biodiversità enogastronomica.\r

\r

Inoltre, Grand Tour Italia offrirà intrattenimento per tutti i gusti e sarà animato dal giovedì alla domenica da musica, spettacoli ed eventi per adulti e bambini. Previsti tra gli altri i Giovedì Letterari: incontri con importanti autori che si svolgeranno all’ora dell’aperitivo dalle 19 in poi. Il 12 e il 19 settembre, il complesso ospiterà per esempio due lezioni di filosofia tenute da Matteo Saudino, alias BarbaSophia, noto professore, scrittore e Youtuber.\r

\r

Ma le attrazioni permanenti presso Grand Tour Italia saranno molteplici: Lo spazio espositivo della Earth Foundation è dedicato all’arte e alla fotografia contemporanea, con mostre pensate per celebrare la cultura del cibo attraverso le arti visive. Le pubblicazioni di Edizioni Earth approfondiranno le esposizioni, a partire dal libro Photo&Food. La libreria i Capolavori, realizzata con il contributo della scuola Holden, offrirà i 1.200 libri più importanti della storia, consultabili gratuitamente e acquistabili come usati.\r

\r

Luna Farm è invece un parco divertimenti dedicato a bambini e famiglie, con giostre, giochi e aree per feste private. Il parco avventura di Tree Experience è situato negli spazi esterni al coperto e offre percorsi sospesi, zipline e arrampicata in un ambiente sicuro. Prossimamente sarà inoltre aperto il Grand Tour Karting: in sintonia con lo spirito della Motor Valley, il circuito indoor di 500 metri utilizzerà kart elettrici, proponendo sfide sostenibili per privati e gruppi aziendali. Il palinsesto giornaliero, ricco di attività, lezioni di cucina ed educazione alimentare, laboratori ed eventi, è infine pensato per offrire un viaggio emozionante attraverso le tradizioni e le eccellenze del Belpaese.\r

\r

Grand Tour Italia è aperto dal giovedì alla domenica. A disposizione un servizio navetta gratuito da Bologna centro nei weekend (sabato e domenica) fino a esaurimento posti. Durante le prime due settimane, dal 5 al 15 settembre, i corsi e le esperienze saranno gratuiti per il pubblico.\r

\r

[gallery ids=\"473883,473884,473885\"]","post_title":"Dalle ceneri di Fico nasce a Bologna Grand Tour Italia: viaggio enogastronomico nella Penisola","post_date":"2024-09-05T11:05:36+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1725534336000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473859","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volver, tour operator ligure, continua a cresce grazie alla capacità di sperimentare nuove collaborazioni che non sono solo felici intuizioni ma concrete capacità di individuare ed abbracciare quelle tendenze che possono far crescere il settore dei viaggi.\r

\r

Per questo l'operatore, fondato da Giada Marabotto, sta emergendo come un pioniere nel settore dei viaggi tematici con influencer.\r

«Abbiamo iniziato quasi per gioco - afferma Giada Marabotto, titolare e professionista del marketing turistico - ma oggi organizziamo decine e decine di gruppi tematici e veniamo contattati da enti del turismo per attività di co-marketing».\r

Volver Tour Operator, attivo nel settore turistico da circa 15 anni, ha visto una crescita\r

costante negli anni e comprende oggi 16 risorse interne e numerose collaborazioni. L'obiettivo è raggiungere i 7 milioni di euro di fatturato annuo.\r

\r

I viaggi di gruppo rispecchiano le passioni e la personalità degli influencer coinvolti, che non\r

sono necessariamente persone con migliaia di follower. Possono essere opinion leader,\r

giornalisti, insegnanti, tour leader o figure carismatiche con cui i partecipanti desiderano\r

condividere del tempo. Le tematiche spaziano dal beauty e fashion, con retreat a base di\r

cosmesi e partecipazioni a mostre come quella di Chanel, alle attività sportive come il\r

trekking sui sentieri più spettacolari del mondo. Inoltre, i viaggi dedicati allo yoga e alla\r

meditazione rispondono al crescente desiderio dei viaggiatori di prendersi del tempo per sé,\r

mentre i viaggi culturali vedono l'accompagnatore come un valore aggiunto grazie alla sua\r

profonda conoscenza del territorio.\r

«Gli influencer coinvolti sono spesso accompagnatori turistici abilitati - aggiunge Marabotto - come Valentina Stella, Enza Sola, Chiara Parodi, Annalisa Muzio, Cristina Benedetti etc. In altri casi, i viaggi vedono la partecipazione di content creator come Arianna Chieli, Anna Turcato e Luciana\r

Caramia, che si concentrano sulla creazione di contenuti emozionali e sul rafforzamento del\r

gruppo, delegando gli aspetti logistico-organizzativi ad altri professionisti».","post_title":"Volver tour operator cresce e punta sugli influencer","post_date":"2024-09-05T10:59:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1725533978000]}]}}