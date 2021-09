CitizenM apre agli Champs-Élysées il quarto indirizzo parigino

Situato in una posizione strategica, tra l’arco di Trionfo e Place de la Concorde, apre in questi giorni i propri battenti il citizenM Paris Champs-Élysées, quarto indirizzo parigino del brand dell’ospitalità dal lusso accessibile. Il nuovo hotel nasce dalla ristrutturazione di un edificio degli anni 1970 in Rue la Boétie, riconvertito in due anni con la collaborazione dello studio di architettura Concrete Amsterdam. Offre 151 camere, di cui un quarto con vista su Rue la Boétie e una parte degli Champs-Élysées. Il resto delle stanze è quindi disposto a U intorno a un tranquillo cortile al piano terra con verde e comode sedute all’aperto.

Per accedere alle camere, gli ospiti attraversano una living room di design, passando davanti a un murale realizzato da Lucky Left Hand (l’artista francese Steven Burke). L’ambiente è impreziosito da una carta da parati Golden Age di Ai Wei Wei. Altri pezzi d’arte degni di nota nel soggiorno includono Tauros di Sarah Morris, un lightbox di Jr (Jean René), una stampa fotografica di Frank Horvat e Flowers di Andy Warhol, oltre a pezzi di Thomas Raat, Christophe Bucklow, David Salle e Jordan Wolfson, per gentile concessione della collezione citizenM, di proprietà del presidente della compagnia omonima, Rattan Chadha.

L’area living è inoltre suddivisa in isole in cui lavorare e rilassarsi, con centinaia di libri, oggetti interessanti e una cucina 24/7 posta al centro. Conosciuta come canteenM, serve cibo, bevande e snack – quasi tutti di provenienza locale – pasti caldi à la carte, cocktail artigianali e caffè, espandendosi sul già citato cortile interno con mobili in stile parigino. Il citizenM Paris Champs-Élysées vanta poi ben tre spazi all’aperto: il cortile al piano terra, la terrazza canteenM e il bar sul tetto cloudM con vista sulla torre Eiffel, dalle atmosfere fresche e casual.