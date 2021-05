Cicalò, Ihc: prenotazioni in crescita ma mercato ancora dominato dalla domanda domestica Cresce il trend delle prenotazioni negli hotel dell’Italian Hospitality Collection, che si appresta ad affrontare un’altra estate molto simile a quella del 2020. Una stagione, cioè, caratterizzata da una netta prevalenza del mercato domestico e un approccio estremamente flessibile alle vendite, senza tuttavia cedimenti in termini di pricing, che anzi registrano lievi incrementi rispetto all’anno scorso. “Sui nostri sistemi – racconta il direttore operativo di Ihc, Marcello Cicalò – il pick up (ossia l’andamento delle vendite) è costante e in progressivo aumento di settimana in settimana, man mano che il contesto pandemico migliora”. Arrivano insomma segnali positivi dal mercato, in attesa della grande novità del 2021 di Ihc. La riapertura del nuovo Grotta Giusti supportato dal soft brand luxury di casa Marriott, The Autograph Collection. Il soft opening è già in calendario per il prossimo 18 giugno, con l’inaugurazione ufficiale che seguirà nel mese di luglio. “L’idea è naturalmente quella di sfruttare tutta la potenza di fuoco di un gruppo, il cui programma fedeltà Bonvoy vanta qualcosa come 120 milioni di iscritti – spiega Cicalò -. Non appena il contesto epidemiologico lo consentirà, puntiamo soprattutto a incrementare la quota di ospiti americani, che oggi ammontano a circa l’1% del totale ma che contiamo possano passare rapidamente al 10%-12% degli arrivi al Grotta Giusti, attirati da un prodotto termale incentrato sul wellbeing a 360 gradi e sulla capacità di storytelling di una location frequentata in passato da personaggi quali Verdi, Cavour e Garibaldi“. Questo però varrà probabilmente per il futuro di medio periodo. “In vista della prossima estate – riprende infatti il direttore operativo di Ihc – ci aspettiamo che il mercato domestico continuerà a incidere, in tutte le nostre strutture, per oltre l’80%-85% delle prenotazioni, come è già avvenuto l’anno scorso. Circa il doppio, dunque, dei livelli tradizionali che si aggiravano attorno al 45%. C’è da dire però che ultimamente stiamo registrando anche qualche richiesta internazionale: si tratta soprattutto di una domanda proveniente dai mercati di relativa prossimità, come il Regno Unito e la Svizzera. Ma contiamo pure su qualche prenotazione dalla Russia. Tutti insieme, in ogni caso, non superano al momento il 5%-6% della domanda complessiva”. Bene starebbe andando soprattutto la Sardegna, dove Ihc conta sul Chia Laguna. “C’è molta richiesta su tutto il periodo che va da giugno a settembre e in questo caso stiamo cominciando ad assistere persino a un certo ritorno dei tedeschi per fine estate“. A livello di pricing, il gruppo intende quindi adottare lo stesso approccio del 2020: “La nostra offerta Superflex dà ai clienti la possibilità di cambiare la propria prenotazione quante volte vogliono entro tre giorni dalla data di arrivo e per ben 24 mesi dopo l’acquisto. Una strategia che ha già dimostrato tutto il suo potenziale”. Non sono invece previste grandi politiche di sconti, anche perché al momento l’offerta disponibile pare ancora limitata. “Diverso sarà probabilmente nel 2022 – conclude Cicalò – quando si riapriranno definitivamente le destinazioni internazionali, e allora la pressione sulle tariffe sarà senz’altro maggiore“.

