Chef Fabrizio Martino protagonista a ottobre del festival Veg dell’Atmosphere Kanifushi Un’avventura gastronomica lunga una settimana in una suggestiva cornice fra mare, sabbia e sole. Si svolgerà dal 21 al 26 ottobre 2024 la quarta edizione Just Veg Festival al maldiviano Atmosphere Kanifushi. Protagonista, ancora una volta lo chef italiano Fabrizio Marino del ristorante toscano Maggese. Utilizzerà frutta e verdura fresca tropicale per creare piatti d’autore dai colori vivaci e dall’aspetto accattivante, promettendo un menù in edizione limitata in occasione del festival gastronomico. Il ristorante Just Veg sarà il vivace epicentro del festival della durata di sei giorni, incluso nel Kanifushi Plan e disponibile per tutti gli ospiti del resort. Il direttore area wines di Atmosphere Core, Nicolas Laguette, ha inoltre pensato ad abbinare un vino diverso per ogni portata. Il menu includerà quindi l’Happiness: un antipasto con schiuma di cocco, purea di zucca al curry, mele fresche, broccoli e pomodori irrorati da una salsa di lamponi, menta e curcuma, abbinato al leggero Martín Codax Cuatro Pasos Rosado. Per quanto riguarda le portate principali, ci saranno gli gnocchi di patate al limone accompagnati da una ricca salsa di beurre blanc con mandorle e liquirizia, abbinati allo Chardonnay fruttato Glenelly Glass Collection, e le Melanzane caramellate: melanzane glassate in stile orientale e ceci croccanti, abbinate al Sauvignon Blanc Allan Scott Marlborough. Completa il menù il Bee-Side: un gelato allo yogurt e miele con fragole osmotizzate e crumble, abbinate all’aromatico White Rabbit Riesling. “Portare le mie creazioni culinarie sulle spiagge dell’Atmosphere Kanifushi è un vero onore – racconta chef Marino -. Da diversi anni ho il piacere di lavorare con il team del ristorante Just Veg. Accogliere nuovamente gli ospiti che tornano è sempre una gioia e i loro sorrisi mi spingono a cercare ogni volta di raggiungere l’eccellenza. Non vedo l’ora di presentare loro la varietà e ricchezza della cucina vegetariana”. “Molti ospiti, non solo vegetariani e vegani, stanno abbracciando diete più flessibili – aggiunge il direttore food & beverage, Raman Gomathi -. Noi del Just Veg siamo sempre stati in anticipo su questa tendenza. È un onore accogliere ogni anno lo chef Fabrizio per il nostro festival gastronomico dove, oltre alle esperienze pensate per gli ospiti, tiene un workshop per il nostro team. Tutti insieme cerchiamo di mantenere un menù di alto livello e intrigante per i nostri ospiti”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Salperà dal porto di Livorno il prossimo 9 agosto alle 8.30 la traversata Time in Jazz 2024 delle Navi Gialle, che porterà in Sardegna il ritmo e la forza della Rusty Brass Band a bordo della Mega Express Two. “È ancora una volta il mare a fare da via e non da confine al festival internazionale Time in Jazz ", spiega Paolo Fresu, artista di fama internazionale e direttore artistico della manifestazione musicale sarda che quest'anno si svolgerà dall'8 al 16 agosto. Tra gli appuntamenti dell'evento, che si ripetono per il diciannovesimo anno consecutivo, c'è quindi anche la traversata marittima in musica da Livorno a golfo Aranci, durante la quale si esibiranno otto dei componenti della Rusty Brass Band: formazione bresciana di ottoni, energica e travolgente, con un repertorio di brani originali che vanno dal reggae al funk, dalla balcanica all’hip-hop, con l’intento di fondere tra loro le più disparate culture brass bandistiche del mondo. "Come ogni anno, i passeggeri Corsica Sardinia Ferries assisteranno a un vero concerto in mezzo al mare e saranno stupiti dall’entusiasmo, dal ritmo e dall’energia dei giovani e talentuosi musicisti della Rusty Brass Band”, aggiunge la responsabile comunicazione e marketing della compagnia, Cristina Pizzutti. [post_title] => La Rusty Brass Band protagonista della traversata Time in Jazz 2024 di Corsica Sardinia Ferries [post_date] => 2024-08-06T12:01:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722945680000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472857 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norse Atlantic Airways ha operato il primo volo diretto tra la Norvegia e l'Australia il 3 e 4 agosto 2024. Il volo charter , operato per Albastar SA e negoziato da Aircontact, una compagnia di brokeraggio aereo scandinava, "mette in evidenza le capacità a lungo raggio del Boeing 787-9" , indica la compagnia norvegese. Il Dreamliner è decollato alle 6:30 di sabato 3 agosto dall'aeroporto di Oslo Gardermoen ed è atterrato all'aeroporto internazionale di Darwin alle 6 del mattino di domenica 4 agosto. Questo volo senza scalo ha percorso circa 14.730 chilometri con una durata di volo di 16,5 ore , “dimostrando le prestazioni e l'efficienza a lungo termine del Boeing 787-9”, sottolinea Norse Atlantic . Il Dreamliner è “particolarmente adatto a voli così estesi, offrendo ai passeggeri comfort, efficienza del carburante e benefici ambientali senza rivali”. “Il completamento di questo volo charter dalla Norvegia a Darwin, una novità assoluta nel settore dell’aviazione, dimostra il nostro impegno nel fornire costantemente un servizio eccellente ai nostri clienti charter. Il Boeing 787-900 Dreamliner è l’aereo perfetto per i voli a lunghissima distanza e siamo orgogliosi di dimostrare le sue capacità su questa rotta storica”, ha affermato Mette Birkedahl, direttore dei voli charter Norse Atlantic Airways. [post_title] => Norse Airways, primo volo diretto dalla Norvegia all'Australia [post_date] => 2024-08-06T11:23:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722943393000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472842 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_472846" align="alignleft" width="300"] Il Savvy on the Bay[/caption] Sono il Savvy on the Bay, il Carboose Barbados, il Calma Beach Club e lo Zemi Café quattro delle ultime novità di Barbados per immergersi nella cultura tradizionale di questa destinazione caraibica. Situato nella Carlisle Bay, non distante dalla capitale Bridgetown, Savvy on the Bay offre in particolare un'esperienza completa per chi ama il mare ma anche per chi è alla ricerca della vivace atmosfera caraibica. Questo beach club è aperto 24 ore su 24 e offre numerose attività, tra cui il noleggio di lettini, snorkeling con tartarughe, immersioni tra i relitti e tour in barca. Il locale è rinomato per la sua atmosfera accogliente, con una varietà di food trucks che servono piatti locali e drink rinfrescanti. Non manca neppure l'intrattenimenti musicali. Vicino alla spiaggia di Speightstown, la cittadina più a nord dell’isola, il Caboose Barbados unisce tradizione e innovazione. Lo chef di questo nuovo locale è celebre per la preparazione dei famosi cutters, panini che vengono serviti direttamente da una barca da pesca riadattata per questa attività. Nel cuore della storica Holetown, sulla costa occidentale, si trova invece il Calma Beach Club, con vista sull'oceano. Qui si può gustare il fresco cibo locale abbinato a cocktail immersi nel ritmo della musica caraibica. Situato sulla costa orientale, nei pressi di un antico villaggio amerindiano, anche lo Zemi Café offre infine la vista sull'oceano Atlantico, per un buon caffè, una cena e un cocktail. [gallery ids="472848,472851,472853"] [post_title] => Quattro nuovi locali a Barbados per immergersi nella cultura tradizionale dei Caraibi [post_date] => 2024-08-06T11:19:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722943154000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472844 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leolandia ha un programma estivo ricco di divertimento tra draghi, leggende, rinfrescanti giochi acquatici, giostre e tanti spettacoli, per vivere momenti indimenticabili insieme ai protagonisti dei cartoni animati più amati dai bambini. La grande novità dell’estate è Draghi e Leggende, un’area popolata da 10 draghi, pronti a rinfrescare le giornate degli ospiti con spruzzi e nuvole di vapore. Ogni drago è protagonista di una leggenda che si intreccia con le attrazioni del parco: Idra, con le sue 7 teste, soffia sulla zattera di Scilla e Cariddi, una delle giostre più frequentate di Leolandia, per aiutare gli esploratori a superare le correnti del mare, mentre Artiglio e Spino danno il benvenuto agli avventurieri sulle Rapide dei Draghi, un viaggio tortuoso lungo un fiume in piena per scoprire il luogo dove si schiudono le uova. Il Drago Marino accompagna i più piccoli tra gli scivoli, i giochi e gli zampilli di un’area acquatica ampia 350 metri quadri, sotto lo sguardo del grande drago alato Argo, planato sulla torre di rocca Mediterranea per proteggere Leolandia e i suoi ospiti dai pericoli del mondo esterno a suon di nuvole di fumo e potenti ruggiti. Il caldo estivo è l’occasione perfetta per provare i Pirati alla Deriva, mini-tronchi accessibili anche ai bambini da 90 cm di altezza, purché accompagnati da un adulto, che potranno così vivere le loro prime avventure da pirati, e per le battaglie navali del Tesoro di Rocca Mediterranea. I più piccoli possono divertirsi nelle aree gioco bagnate dedicate alle serie di cartoni animati più famosi, come il Cortile di Masha e lo Spraypark di PJ Masks City; c’è anche un Laghetto con miniscivoli, baby piscina e un secchio d’acqua pronto a rovesciarsi da un momento all’altro. E per i più grandi ci sono le discese mozzafiato sui tronchi di Gold River. Nel weekend poi, dalle 17:30, le vie del parco si accendono di suoni e colori con la parata estiva: uno show itinerante con più di 40 attori in costume e ballerini. La formula Parco + Hotel è la soluzione ideale per 2 giorni a Leolandia con la propria famiglia, [post_title] => Leolandia: tutti le novità estive del parco divertimenti [post_date] => 2024-08-06T11:16:06+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722942966000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472834 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova operazione del gruppo Arsenale che prosegue nei suoi investimenti nell'industria del turismo. La compagnia protagonista del progetto Treno della Dolce Vita - Orient Express ha infatti appena acquisito l'hotel Villa Diodoro di Taormina, per una cifra che si aggira attorno ai 40 milioni di euro. La struttura è un 4 stelle da 102 camere. La società guidata da Paolo Barletta intende ora ristrutturare la proprietà, con il probabile obiettivo di riposizionarla nel segmento a 5 stelle. L'hotel faceva parte del portfolio del gruppo italiano Gais Hotels, che era pure proprietario dell'immobile. A Taormina è previsto per il prossimo anno anche lo sbarco del primo Kimpton tricolore, le cui insegne campeggeranno sul Grand Hotel Miramare. Sempre nella località siciliana, la compagnia capitolina Bzar ha recentemente rilevato la gestione del 5 stelle da 23 camere hotel Metropole. [post_title] => Il gruppo Arsenale si espande in Sicilia con l'acquisizione dell'hotel Villa Diodoro di Taormina [post_date] => 2024-08-06T11:00:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722942033000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Swan Hellenic conferma anche per il 2025 il programma delle crociere enogastronomiche Maris, in collaborazione con gli Jeunes Restaurateurs (Jre): astri nascenti della cucina sotto i 40 anni che hanno già ottenuto riconoscimenti internazionali, quali, per esempio, la stella Michelin. Per il 2025, Maris offre un ventaglio di dieci spedizioni, passando dall’Artico al Mediterraneo. Nove di queste saranno a bordo della Diana e una sulla Vega. Gli chef Jre che parteciperanno alle crociere del 2025 sono (in ordine di partenza) lo svizzero Heribert Dietrich (stella Michelin - nove notti sulla Diana alla scoperta della costa atlantica europea, con partenza da Lisbona per Portsmouth il 12 maggio 2025), il belga Kevin Lejeune (stella Michelin - 11 notti sulla Diana, con partenza da Portsmouth per Dublino il 21 maggio 2025), Philippe Deslarzes dalla Svizzera (stella Michelin - otto notti sulla Diana, in partenza da Reykjavik per una circumnavigazione dell'Islanda il 2 giugno 2025), Herman Cooijmans dai Paesi Bassi (dieci notti sulla Diana, in partenza da Tromsø per i fiordi e fino ad Amsterdam il 21 luglio 2025), Franco Körperich dalla Svizzera (otto notti sulla Vega, in partenza da Reykjavik per una circumnavigazione dell'Islanda il 31 luglio), David Goerne dalla Francia (stella verde Michelin - 11 notti sulla Diana, in partenza da Amsterdam per Lisbona il 31 luglio 2025 per conoscere i porti storici della costa atlantica europea), Federico Pettenuzzo dall'Italia (stella Michelin - 11 notti sulla Diana, in partenza da Lisbona l'11 agosto per seguire la costa nord dell'Africa fino a Palermo), Alberto Basso dall'Italia (dieci notti sulla Diana, in partenza da Palermo per Venezia il 22 agosto), Lukas Nagl dall'Austria (otto notti sulla Diana per esplorare il mondo classico, in partenza da Venezia per il Pireo il 1° settembre) e Steffen Disch dalla Germania (stella Michelin - nove notti sulla Diana, in partenza da Istanbul per Limassol il 17 settembre). Alcune crociere della selezione 2025 Maris, tutte a bordo della Diana, possono essere messe insieme per un viaggio doppio da Lisbona a maggio e una scelta di scoperta culinaria doppia o tripla da Amsterdam ad agosto. [post_title] => Swan Hellenic conferma anche per il 2025 le crociere Maris con gli Jeunes Restaurateurs [post_date] => 2024-08-06T09:49:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722937791000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472765 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460430" align="alignleft" width="300"] Il ceo di Mappamondo, Andrea Mele[/caption] Visita guidata di sei ore della città di Dubai; cena al Sabaa Restaurant dell'Al Seef Heritage Hotel, Curio Collection by Hilton, dove godere dei sapori autentici della cucina araba; un’intera giornata di visita ad Abu Dhabi con pranzo incluso; un safari nel deserto in 4x4 con cena bbq tra le dune in un tipico accampamento beduino. passeggiata a dorso di cammello e sandboarding. Sono solo alcune delle proposte Mappamondo per visitare le due destinazioni emiratine a Capodanno con voli diretti dall'Italia. Non solo: per ottimizzare al meglio il tempo a disposizione, le camere saranno a disposizione dalle 9 del mattino, per i voli che arrivano molto presto, e fino alle 23 del giorno della partenza, per i voli di rientro dopo la mezzanotte. Viaggi di cinque o sei notti con quote a partire da 1.890 euro. Partenze disponibili il 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre da Milano, Bergamo, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Bari, e Palermo. Per chi desidera vivere un'esperienza ancora più completa, è poi disponibile un viaggio combinato Dubai e Abu Dhabi. Anche in questo caso tre escursioni esclusive, camere a disposizione dalle 9 del mattino per i voli che arrivano molto presto e fino alle 23 il giorno della partenza per i voli serali. Tour di sette notti, con partenza il 30 dicembre da Bologna e Roma. Le quote partono da 2.290 euro a persona, sempre con posti in allotment a conferma immediata. Come sempre, il supplemento YQ è incluso nelle quote e commissionabile per le agenzie. [post_title] => Le proposte Mappamondo per un Capodanno a Dubai e Abu Dhabi. Voli diretti dall'Italia [post_date] => 2024-08-05T10:21:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722853269000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472763 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_332099" align="alignleft" width="276"] Marco Paghera[/caption] Un evento musicale di grande rilievo che celebra la cultura e la musica mediterranea. Proseguirà sino al prossimo 7 agosto la decima edizione dell’Indiegeno Fest in Sicilia, a cui partecipa anche VisitMalta, partner storico di Ixpira. Insieme hanno contribuito attivamente a questa manifestazione attraverso una campagna di incentivazione rivolta alle agenzie di viaggio. Gli adv che hanno venduto il maggior numero di viaggi verso Malta hanno infatti ricevuto biglietti Vip per il festival, offrendo anche ai loro clienti degli ingressi omaggio. “La presenza di VisitMalta all’Indigeno Fest rappresenta un’opportunità straordinaria per rafforzare l’interesse verso il Paese come destinazione culturale - spiega il managing director di Ixpira, Marco Paghera -. L’iniziativa dimostra il nostro impegno costante nel supportare le agenzie di viaggio e nel promuovere destinazioni importanti per il mercato italiano, come Malta. La risposta è stata eccellente, registrando un incremento del 36% nelle prenotazioni rispetto all’anno precedente. A conferma dell’interesse di Malta come meta turistica e dell’efficacia della campagna”. "Il nostro rapporto con il settore commerciale, fondato su una fiducia solida e duratura, ha sempre dato risultati eccellenti - aggiunge il direttore Italia della Malta Tourism Authority, Ester Tamasi -. Continuiamo a investire con entusiasmo in questo legame, partecipando a eventi stimolanti e piacevoli. Siamo costantemente impegnati a sostenere agenti e operatori per mantenere viva l'attenzione sulla nostra destinazione". [post_title] => Ixpira e VisitMalta all'Indiegeno Fest in Sicilia [post_date] => 2024-08-05T09:40:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722850852000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un progetto aziendale "forte e fattibile", che consente di "affrontare un futuro sostenibile, a lungo termine, indipendentemente dalla decisione della multinazionale". Questo il messaggio di Air Europa, dopo l'uscita di scena del gruppo Iag, che ha fatto marcia indietro sul progetto di acquisizione del vettore spagnolo. La compagnia ribadisce "l'impegno fermo nello sviluppo, nell’espansione e nel miglioramento della qualità del servizio offerto ai suoi clienti. Sebbene Air Europa sia consapevole dell’instabilità dei mercati e dei ritardi nella consegna di nuovi aeromobili, continuerà ad implementare il Piano Strategico 2024-2026 che determina le fondamenta per la sua crescita e garantisce il consolidamento della compagnia aerea nell’hub di Madrid-Barajas e nell’affermare il suo ruolo da protagonista nelle connessioni tra Europa e America. Un piano forte sei buoni risultati economici con cui Air Europa ha chiuso l’ultimo anno finanziario e sulla tendenza positiva registrata nel primo semestre del 2024. In questi sei mesi, il fatturato operativo ha raggiunto, infatti, i 1.364 milioni di euro, il 6,5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e oltre le previsioni di budget. Avanza anche il previsto piano di rinnovo della flotta: a giugno è entrato in servizio un nuovo Boeing 787-9 ed sempre quest’anno arriverà anche il primo Boeing 737 Max: Air Europa sarà la prima compagnia aerea spagnola a operare questo velivolo. Grazie all’aumento delle frequenze verso alcune destinazioni latinoamericane, come Asunción, Medellín, Panama e Caracas e con l’inaugurazione di due nuove rotte - Santiago de los Caballeros nella Repubblica Dominicana e Venezia - il vettore quest’estate, opererà con un totale di 53 aeromobili e si avvarrà di un ulteriore Boeing 787-9, in arrivo ad agosto. [post_title] => Air Europa: "Avanti con il piano strategico, garanzia di sostenibilità nel lungo termine" [post_date] => 2024-08-02T13:20:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722604811000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "chef fabrizio martino protagonista a ottobre del festival veg dellatmosphere kanifushi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1429,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salperà dal porto di Livorno il prossimo 9 agosto alle 8.30 la traversata Time in Jazz 2024 delle Navi Gialle, che porterà in Sardegna il ritmo e la forza della Rusty Brass Band a bordo della Mega Express Two. “È ancora una volta il mare a fare da via e non da confine al festival internazionale Time in Jazz \", spiega Paolo Fresu, artista di fama internazionale e direttore artistico della manifestazione musicale sarda che quest'anno si svolgerà dall'8 al 16 agosto.\r

\r

Tra gli appuntamenti dell'evento, che si ripetono per il diciannovesimo anno consecutivo, c'è quindi anche la traversata marittima in musica da Livorno a golfo Aranci, durante la quale si esibiranno otto dei componenti della Rusty Brass Band: formazione bresciana di ottoni, energica e travolgente, con un repertorio di brani originali che vanno dal reggae al funk, dalla balcanica all’hip-hop, con l’intento di fondere tra loro le più disparate culture brass bandistiche del mondo.\r

\r

\"Come ogni anno, i passeggeri Corsica Sardinia Ferries assisteranno a un vero concerto in mezzo al mare e saranno stupiti dall’entusiasmo, dal ritmo e dall’energia dei giovani e talentuosi musicisti della Rusty Brass Band”, aggiunge la responsabile comunicazione e marketing della compagnia, Cristina Pizzutti.","post_title":"La Rusty Brass Band protagonista della traversata Time in Jazz 2024 di Corsica Sardinia Ferries","post_date":"2024-08-06T12:01:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722945680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways ha operato il primo volo diretto tra la Norvegia e l'Australia il 3 e 4 agosto 2024.\r

\r

Il volo charter , operato per Albastar SA e negoziato da Aircontact, una compagnia di brokeraggio aereo scandinava, \"mette in evidenza le capacità a lungo raggio del Boeing 787-9\" , indica la compagnia norvegese.\r

\r

Il Dreamliner è decollato alle 6:30 di sabato 3 agosto dall'aeroporto di Oslo Gardermoen ed è atterrato all'aeroporto internazionale di Darwin alle 6 del mattino di domenica 4 agosto. Questo volo senza scalo ha percorso circa 14.730 chilometri con una durata di volo di 16,5 ore , “dimostrando le prestazioni e l'efficienza a lungo termine del Boeing 787-9”, sottolinea Norse Atlantic . Il Dreamliner è “particolarmente adatto a voli così estesi, offrendo ai passeggeri comfort, efficienza del carburante e benefici ambientali senza rivali”.\r

\r

“Il completamento di questo volo charter dalla Norvegia a Darwin, una novità assoluta nel settore dell’aviazione, dimostra il nostro impegno nel fornire costantemente un servizio eccellente ai nostri clienti charter. Il Boeing 787-900 Dreamliner è l’aereo perfetto per i voli a lunghissima distanza e siamo orgogliosi di dimostrare le sue capacità su questa rotta storica”, ha affermato Mette Birkedahl, direttore dei voli charter Norse Atlantic Airways.","post_title":"Norse Airways, primo volo diretto dalla Norvegia all'Australia","post_date":"2024-08-06T11:23:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722943393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472842","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_472846\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Savvy on the Bay[/caption]\r

\r

Sono il Savvy on the Bay, il Carboose Barbados, il Calma Beach Club e lo Zemi Café quattro delle ultime novità di Barbados per immergersi nella cultura tradizionale di questa destinazione caraibica. Situato nella Carlisle Bay, non distante dalla capitale Bridgetown, Savvy on the Bay offre in particolare un'esperienza completa per chi ama il mare ma anche per chi è alla ricerca della vivace atmosfera caraibica. Questo beach club è aperto 24 ore su 24 e offre numerose attività, tra cui il noleggio di lettini, snorkeling con tartarughe, immersioni tra i relitti e tour in barca. Il locale è rinomato per la sua atmosfera accogliente, con una varietà di food trucks che servono piatti locali e drink rinfrescanti. Non manca neppure l'intrattenimenti musicali.\r

\r

Vicino alla spiaggia di Speightstown, la cittadina più a nord dell’isola, il Caboose Barbados unisce tradizione e innovazione. Lo chef di questo nuovo locale è celebre per la preparazione dei famosi cutters, panini che vengono serviti direttamente da una barca da pesca riadattata per questa attività. Nel cuore della storica Holetown, sulla costa occidentale, si trova invece il Calma Beach Club, con vista sull'oceano. Qui si può gustare il fresco cibo locale abbinato a cocktail immersi nel ritmo della musica caraibica. Situato sulla costa orientale, nei pressi di un antico villaggio amerindiano, anche lo Zemi Café offre infine la vista sull'oceano Atlantico, per un buon caffè, una cena e un cocktail.\r

\r

[gallery ids=\"472848,472851,472853\"]","post_title":"Quattro nuovi locali a Barbados per immergersi nella cultura tradizionale dei Caraibi","post_date":"2024-08-06T11:19:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722943154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472844","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leolandia ha un programma estivo ricco di divertimento tra draghi, leggende, rinfrescanti giochi acquatici, giostre e tanti spettacoli, per vivere momenti indimenticabili insieme ai protagonisti dei cartoni animati più amati dai bambini.\r

\r

La grande novità dell’estate è Draghi e Leggende, un’area popolata da 10 draghi, pronti a rinfrescare le giornate degli ospiti con spruzzi e nuvole di vapore. Ogni drago è protagonista di una leggenda che si intreccia con le attrazioni del parco: Idra, con le sue 7 teste, soffia sulla zattera di Scilla e Cariddi, una delle giostre più frequentate di Leolandia, per aiutare gli esploratori a superare le correnti del mare, mentre Artiglio e Spino danno il benvenuto agli avventurieri sulle Rapide dei Draghi, un viaggio tortuoso lungo un fiume in piena per scoprire il luogo dove si schiudono le uova. Il Drago Marino accompagna i più piccoli tra gli scivoli, i giochi e gli zampilli di un’area acquatica ampia 350 metri quadri, sotto lo sguardo del grande drago alato Argo, planato sulla torre di rocca Mediterranea per proteggere Leolandia e i suoi ospiti dai pericoli del mondo esterno a suon di nuvole di fumo e potenti ruggiti.\r

\r

Il caldo estivo è l’occasione perfetta per provare i Pirati alla Deriva, mini-tronchi accessibili anche ai bambini da 90 cm di altezza, purché accompagnati da un adulto, che potranno così vivere le loro prime avventure da pirati, e per le battaglie navali del Tesoro di Rocca Mediterranea. I più piccoli possono divertirsi nelle aree gioco bagnate dedicate alle serie di cartoni animati più famosi, come il Cortile di Masha e lo Spraypark di PJ Masks City; c’è anche un Laghetto con miniscivoli, baby piscina e un secchio d’acqua pronto a rovesciarsi da un momento all’altro. E per i più grandi ci sono le discese mozzafiato sui tronchi di Gold River.\r

\r

Nel weekend poi, dalle 17:30, le vie del parco si accendono di suoni e colori con la parata estiva: uno show itinerante con più di 40 attori in costume e ballerini. La formula Parco + Hotel è la soluzione ideale per 2 giorni a Leolandia con la propria famiglia,","post_title":"Leolandia: tutti le novità estive del parco divertimenti","post_date":"2024-08-06T11:16:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722942966000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova operazione del gruppo Arsenale che prosegue nei suoi investimenti nell'industria del turismo. La compagnia protagonista del progetto Treno della Dolce Vita - Orient Express ha infatti appena acquisito l'hotel Villa Diodoro di Taormina, per una cifra che si aggira attorno ai 40 milioni di euro. La struttura è un 4 stelle da 102 camere. La società guidata da Paolo Barletta intende ora ristrutturare la proprietà, con il probabile obiettivo di riposizionarla nel segmento a 5 stelle.\r

\r

L'hotel faceva parte del portfolio del gruppo italiano Gais Hotels, che era pure proprietario dell'immobile. A Taormina è previsto per il prossimo anno anche lo sbarco del primo Kimpton tricolore, le cui insegne campeggeranno sul Grand Hotel Miramare. Sempre nella località siciliana, la compagnia capitolina Bzar ha recentemente rilevato la gestione del 5 stelle da 23 camere hotel Metropole. ","post_title":"Il gruppo Arsenale si espande in Sicilia con l'acquisizione dell'hotel Villa Diodoro di Taormina","post_date":"2024-08-06T11:00:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722942033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Swan Hellenic conferma anche per il 2025 il programma delle crociere enogastronomiche Maris, in collaborazione con gli Jeunes Restaurateurs (Jre): astri nascenti della cucina sotto i 40 anni che hanno già ottenuto riconoscimenti internazionali, quali, per esempio, la stella Michelin. Per il 2025, Maris offre un ventaglio di dieci spedizioni, passando dall’Artico al Mediterraneo. Nove di queste saranno a bordo della Diana e una sulla Vega.\r

\r

Gli chef Jre che parteciperanno alle crociere del 2025 sono (in ordine di partenza) lo svizzero Heribert Dietrich (stella Michelin - nove notti sulla Diana alla scoperta della costa atlantica europea, con partenza da Lisbona per Portsmouth il 12 maggio 2025), il belga Kevin Lejeune (stella Michelin - 11 notti sulla Diana, con partenza da Portsmouth per Dublino il 21 maggio 2025), Philippe Deslarzes dalla Svizzera (stella Michelin - otto notti sulla Diana, in partenza da Reykjavik per una circumnavigazione dell'Islanda il 2 giugno 2025), Herman Cooijmans dai Paesi Bassi (dieci notti sulla Diana, in partenza da Tromsø per i fiordi e fino ad Amsterdam il 21 luglio 2025), Franco Körperich dalla Svizzera (otto notti sulla Vega, in partenza da Reykjavik per una circumnavigazione dell'Islanda il 31 luglio), David Goerne dalla Francia (stella verde Michelin - 11 notti sulla Diana, in partenza da Amsterdam per Lisbona il 31 luglio 2025 per conoscere i porti storici della costa atlantica europea), Federico Pettenuzzo dall'Italia (stella Michelin - 11 notti sulla Diana, in partenza da Lisbona l'11 agosto per seguire la costa nord dell'Africa fino a Palermo), Alberto Basso dall'Italia (dieci notti sulla Diana, in partenza da Palermo per Venezia il 22 agosto), Lukas Nagl dall'Austria (otto notti sulla Diana per esplorare il mondo classico, in partenza da Venezia per il Pireo il 1° settembre) e Steffen Disch dalla Germania (stella Michelin - nove notti sulla Diana, in partenza da Istanbul per Limassol il 17 settembre).\r

\r

Alcune crociere della selezione 2025 Maris, tutte a bordo della Diana, possono essere messe insieme per un viaggio doppio da Lisbona a maggio e una scelta di scoperta culinaria doppia o tripla da Amsterdam ad agosto.\r

\r

","post_title":"Swan Hellenic conferma anche per il 2025 le crociere Maris con gli Jeunes Restaurateurs","post_date":"2024-08-06T09:49:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722937791000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460430\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ceo di Mappamondo, Andrea Mele[/caption]\r

\r

Visita guidata di sei ore della città di Dubai; cena al Sabaa Restaurant dell'Al Seef Heritage Hotel, Curio Collection by Hilton, dove godere dei sapori autentici della cucina araba; un’intera giornata di visita ad Abu Dhabi con pranzo incluso; un safari nel deserto in 4x4 con cena bbq tra le dune in un tipico accampamento beduino. passeggiata a dorso di cammello e sandboarding. Sono solo alcune delle proposte Mappamondo per visitare le due destinazioni emiratine a Capodanno con voli diretti dall'Italia. \r

\r

Non solo: per ottimizzare al meglio il tempo a disposizione, le camere saranno a disposizione dalle 9 del mattino, per i voli che arrivano molto presto, e fino alle 23 del giorno della partenza, per i voli di rientro dopo la mezzanotte. Viaggi di cinque o sei notti con quote a partire da 1.890 euro. Partenze disponibili il 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre da Milano, Bergamo, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Bari, e Palermo.\r

\r

Per chi desidera vivere un'esperienza ancora più completa, è poi disponibile un viaggio combinato Dubai e Abu Dhabi. Anche in questo caso tre escursioni esclusive, camere a disposizione dalle 9 del mattino per i voli che arrivano molto presto e fino alle 23 il giorno della partenza per i voli serali. Tour di sette notti, con partenza il 30 dicembre da Bologna e Roma. Le quote partono da 2.290 euro a persona, sempre con posti in allotment a conferma immediata. Come sempre, il supplemento YQ è incluso nelle quote e commissionabile per le agenzie.","post_title":"Le proposte Mappamondo per un Capodanno a Dubai e Abu Dhabi. Voli diretti dall'Italia","post_date":"2024-08-05T10:21:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722853269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_332099\" align=\"alignleft\" width=\"276\"] Marco Paghera[/caption]\r

\r

Un evento musicale di grande rilievo che celebra la cultura e la musica mediterranea. Proseguirà sino al prossimo 7 agosto la decima edizione dell’Indiegeno Fest in Sicilia, a cui partecipa anche VisitMalta, partner storico di Ixpira. Insieme hanno contribuito attivamente a questa manifestazione attraverso una campagna di incentivazione rivolta alle agenzie di viaggio. Gli adv che hanno venduto il maggior numero di viaggi verso Malta hanno infatti ricevuto biglietti Vip per il festival, offrendo anche ai loro clienti degli ingressi omaggio.\r

\r

“La presenza di VisitMalta all’Indigeno Fest rappresenta un’opportunità straordinaria per rafforzare l’interesse verso il Paese come destinazione culturale - spiega il managing director di Ixpira, Marco Paghera -. L’iniziativa dimostra il nostro impegno costante nel supportare le agenzie di viaggio e nel promuovere destinazioni importanti per il mercato italiano, come Malta. La risposta è stata eccellente, registrando un incremento del 36% nelle prenotazioni rispetto all’anno precedente. A conferma dell’interesse di Malta come meta turistica e dell’efficacia della campagna”.\r

\r

\"Il nostro rapporto con il settore commerciale, fondato su una fiducia solida e duratura, ha sempre dato risultati eccellenti - aggiunge il direttore Italia della Malta Tourism Authority, Ester Tamasi -. Continuiamo a investire con entusiasmo in questo legame, partecipando a eventi stimolanti e piacevoli. Siamo costantemente impegnati a sostenere agenti e operatori per mantenere viva l'attenzione sulla nostra destinazione\".","post_title":"Ixpira e VisitMalta all'Indiegeno Fest in Sicilia","post_date":"2024-08-05T09:40:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722850852000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un progetto aziendale \"forte e fattibile\", che consente di \"affrontare un futuro sostenibile, a lungo termine, indipendentemente dalla decisione della multinazionale\".\r

\r

Questo il messaggio di Air Europa, dopo l'uscita di scena del gruppo Iag, che ha fatto marcia indietro sul progetto di acquisizione del vettore spagnolo.\r

\r

La compagnia ribadisce \"l'impegno fermo nello sviluppo, nell’espansione e nel miglioramento della qualità del servizio offerto ai suoi clienti. Sebbene Air Europa sia consapevole dell’instabilità dei mercati e dei ritardi nella consegna di nuovi aeromobili, continuerà ad implementare il Piano Strategico 2024-2026 che determina le fondamenta per la sua crescita e garantisce il consolidamento della compagnia aerea nell’hub di Madrid-Barajas e nell’affermare il suo ruolo da protagonista nelle connessioni tra Europa e America.\r

\r

Un piano forte sei buoni risultati economici con cui Air Europa ha chiuso l’ultimo anno finanziario e sulla tendenza positiva registrata nel primo semestre del 2024. In questi sei mesi, il fatturato operativo ha raggiunto, infatti, i 1.364 milioni di euro, il 6,5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e oltre le previsioni di budget.\r

\r

Avanza anche il previsto piano di rinnovo della flotta: a giugno è entrato in servizio un nuovo Boeing 787-9 ed sempre quest’anno arriverà anche il primo Boeing 737 Max: Air Europa sarà la prima compagnia aerea spagnola a operare questo velivolo. \r

\r

Grazie all’aumento delle frequenze verso alcune destinazioni latinoamericane, come Asunción, Medellín, Panama e Caracas e con l’inaugurazione di due nuove rotte - Santiago de los Caballeros nella Repubblica Dominicana e Venezia - il vettore quest’estate, opererà con un totale di 53 aeromobili e si avvarrà di un ulteriore Boeing 787-9, in arrivo ad agosto.","post_title":"Air Europa: \"Avanti con il piano strategico, garanzia di sostenibilità nel lungo termine\"","post_date":"2024-08-02T13:20:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722604811000]}]}}