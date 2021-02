Cbre: investimenti in hotel in calo, ma si conferma l’interesse per i trophy asset, nonché per sviluppi e conversioni

Volumi degli investimenti in hotel in calo, ma in linea con la media registrata nell’ultimo quinquennio e da collocare in un più ampio contesto di rallentamento generale del mercato immobiliare domestico e internazionale. Sono le conclusioni sul comparto dell’ospitalità dell’ultimo rapporto Cbre sul mercato real estate italiano. Il 2020 ha in particolare registrato, come prevedibile, un forte rallentamento degli investimenti alberghieri rispetto all’anno precedente, raggiungendo la quota di un miliardo di euro, in calo del 70% sul 2019. “Tale risultato è riconducibile prevalentemente al profondo clima di incertezza provocato dalla pandemia – recita lo studio Cbre – ma in parte anche all’eccezionale concentrazione di deal per grandi portfolio osservata nel 2019”.

Le transazioni osservate nel 2020 hanno comunque confermato la fiducia degli investitori nei confronti dei trophy asset, con operazioni originate in periodo pre-Covid che si sono concluse quasi senza repricing. In attesa di una stabilizzazione dei fondamentali dell’industria alberghiera, il mercato immobiliare ricettivo guarda ora al medio-lungo termine: se da un lato prevale un approccio wait-and-see nei confronti dell’acquisto di immobili esistenti, dall’altro si osserva un robusto interesse nei confronti delle attività di sviluppo e conversione. Questi hanno infatti il vantaggio di richiedere tempi di realizzazione sufficientemente ampi, tali da superare la fase di uscita dall’emergenza Covid-19. La pipeline degli sviluppi alberghieri si mantiene pertanto consistente, con cantieri in fase avanzata che, dopo il lockdown, hanno ripreso l’attività e per i quali il ritardo rispetto ai tempi originariamente stimati è nell’ordine dei 10-12 mesi. I progetti ancora in fase embrionale hanno invece subito un rallentamento più marcato.

Va evidenziato, tuttavia, che con il cosiddetto decreto Semplificazioni sono stati prorogati di tre anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori: aggiustamento che potrà assicurare dunque tempistiche più flessibili. La ripresa post-Covid-19 si prefigura quindi anche come un’opportunità per accelerare i trend che erano già in corso prima della pandemia, caratterizzati da una crescente attenzione nei confronti della qualità e della personalizzazione dell’offerta e dalla valorizzazione delle location secondarie. In sintesi, il 2021 si prospetta come un anno ancora lontano dai risultati raggiunti nel 2019, ma probabilmente gli investitori non rinunceranno all’occasione di creare valore attraverso conversioni e sviluppi in questa fase di attesa.