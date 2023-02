Cardone, Autentico: la crisi è superata. Ora il benchmark è il 2022 La crisi pandemica? Un capitolo chiuso. Almeno per Autentico Hospitality che da quest’anno abbandona finalmente il fatidico 2019 quale benchmark di riferimento delle proprie performance, tornando finalmente a concentrarsi sui raffronti anno su anno. “Il 2022 è stato da record per noi – racconta infatti il ceo della compagnia fiorentina, Mario Cardone -. Soprattutto nel segmento alto di gamma, grazie in particolare al ritorno degli americani”. E anche le previsioni per il 2023 sembrano oggi virare per il meglio: “I timori legati all’inflazione paiono essersi diradati e le prenotazioni risultano sostanzialmente in linea con quelle dello stesso periodo dell’anno scorso”, rivela ancora Cardone. In casa Autentico Hotels, brand lusso del gruppo, sono due le ultime novità: il 5 stelle capitolino Palazzo Ripetta, riaperto lo scorso dicembre dopo una serie di lavori di ristrutturazione, e il sardo Le Dune Piscinas (che in realtà è un gradito ritorno, ndr): una struttura di 28 camere direttamente sulla spiaggia, “dove tra le altre cose Marco Mengoni ha girato il video della canzone vincitrice di Sanremo”, rivela Cardone. Con le due new entry, la collezione sale quindi a un totale di 16 indirizzi: “Tutte strutture a 5 stelle a conduzione familiare, perché questo è il nostro dna”. E’ a quota diciotto invece la Prestigio Collection: lanciata un paio di anni fa, raccoglie indirizzi a 4 e 5 stelle, nonché offerte extralberghiere dal livello upscale in su, come ville, magioni, masserie… E anche in questo caso si contano un paio di nuovi ingressi: l’all-suite capitolino Le Reve de Naim in piazza di Spagna, nonché il 4 stelle Vannucci di Città della Pieve, di proprietà della famiglia Wirth, storici titolari dell’Hassler di Roma. “La mission del nostro gruppo – conclude Cardone – è quella di fare da acceleratori sul mercato del trade, che per il mercato medio-alto ha un potenziale pari almeno al 25% del fatturato totale delle strutture con cui collaboriamo. Per questo, realizziamo una seria di azioni mirate, tramite le quali incontriamo oltre mille agenzie e tour operator all’anno a livello globale”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439739 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La crisi pandemica? Un capitolo chiuso. Almeno per Autentico Hospitality che da quest'anno abbandona finalmente il fatidico 2019 quale benchmark di riferimento delle proprie performance, tornando finalmente a concentrarsi sui raffronti anno su anno. "Il 2022 è stato da record per noi - racconta infatti il ceo della compagnia fiorentina, Mario Cardone -. Soprattutto nel segmento alto di gamma, grazie in particolare al ritorno degli americani". E anche le previsioni per il 2023 sembrano oggi virare per il meglio: "I timori legati all'inflazione paiono essersi diradati e le prenotazioni risultano sostanzialmente in linea con quelle dello stesso periodo dell'anno scorso", rivela ancora Cardone. In casa Autentico Hotels, brand lusso del gruppo, sono due le ultime novità: il 5 stelle capitolino Palazzo Ripetta, riaperto lo scorso dicembre dopo una serie di lavori di ristrutturazione, e il sardo Le Dune Piscinas (che in realtà è un gradito ritorno, ndr): una struttura di 28 camere direttamente sulla spiaggia, "dove tra le altre cose Marco Mengoni ha girato il video della canzone vincitrice di Sanremo", rivela Cardone. Con le due new entry, la collezione sale quindi a un totale di 16 indirizzi: "Tutte strutture a 5 stelle a conduzione familiare, perché questo è il nostro dna". E' a quota diciotto invece la Prestigio Collection: lanciata un paio di anni fa, raccoglie indirizzi a 4 e 5 stelle, nonché offerte extralberghiere dal livello upscale in su, come ville, magioni, masserie... E anche in questo caso si contano un paio di nuovi ingressi: l'all-suite capitolino Le Reve de Naim in piazza di Spagna, nonché il 4 stelle Vannucci di Città della Pieve, di proprietà della famiglia Wirth, storici titolari dell'Hassler di Roma. "La mission del nostro gruppo - conclude Cardone - è quella di fare da acceleratori sul mercato del trade, che per il mercato medio-alto ha un potenziale pari almeno al 25% del fatturato totale delle strutture con cui collaboriamo. Per questo, realizziamo una seria di azioni mirate, tramite le quali incontriamo oltre mille agenzie e tour operator all'anno a livello globale". [post_title] => Cardone, Autentico: la crisi è superata. Ora il benchmark è il 2022 [post_date] => 2023-02-17T13:11:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676639461000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439727 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non è un'idea originale, diciamola tutta, ma se dovesse riuscire, potrebbe coinvolgere milioni di italiani all'estero. Cinque ministeri e 600 comuni uniti in un progetto del valore di 20 milioni di euro che vuole rilanciare il turismo in Italia, valorizzando i piccoli borghi ai quali gli italiani all'estero di seconda, terza e quarta generazione potranno fare ritorno per riscoprire le loro radici e la loro cultura. Questo il senso del progetto inserito nel Pnrr 'Turismo delle radici: una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post Covid-19' presentato alla Farnesina dai ministri degli esteri Antonio Tajani, del turismo Daniela Santanchè, dell'istruzione Giuseppe Valditara e dell'università Anna Maria Bernini, insieme al sottosegretario alla cultura, Gianmarco Mazzi. «Puntiamo alla crescita del turismo nel nostro Paese non guardando soltanto alle grandi città ma anche ai piccoli centri - ha sottolineato Tajani - Abbiamo una potenzialità enorme e potremmo raddoppiare e triplicare le presenze turistiche - ha spiegato che - per portare a casa il miglior risultato possibile abbiamo bisogno di un gioco di squadra con gli altri ministeri». Il progetto potrà funzionare solo se c'è una fattiva collaborazione con i sindaci. Sono infatti i comuni sotto i 5.000 abitanti i principali destinatari del progetto che vede un valore di complessivo di 20 milioni di euro per iniziative che puntano a valorizzare piccoli borghi e zone rurali, con la ristrutturazione e il recupero di abitazioni e infrastrutture in disuso e favorendo i fornitori di servizi e prodotti locali. «Il turismo delle radici è uno snodo cruciale per il settore, perché si rivolge a un bacino di utenza stimato in circa 80 milioni di persone, tanti sono gli italiani di seconda e terza generazione che vivono all'estero - ha spiegato Santanchè - Prima della pandemia, siamo arrivati a contare oltre 10 milioni di turisti delle radici, poi sono diminuiti ma nonostante tutto, nel 2021 sono stati 6 milioni gli italiani all'estero tornati nella nostra nazione, con una spesa pari a 4,2 miliardi di euro». Cifre che l'Italia vuole replicare e superare, anche facendo leva sul sistema educativo italiano, che può sostenere il turismo delle radici con le scuole e gli istituti tecnici e professionali, secondo il ministro Valditara. Anche l’universita si muove in questa direzione, ha evidenziato Bernini, ricordando il fenomeno come quello della fuga dei cervelli, che «non va drenata, ma implementata». «Per il successo della strategia, servono poi le realtà associative, gli enti, le camere di commercio e tutti gli attori coinvolti. Ed è importante includere le imprese», ha evidenziato il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli. L'opportunità è infatti evidente: nel 2023 potrebbero essere superati i livelli pre-pandemia del settore turistico italiano, secondo Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit. [post_title] => Turismo delle radici: 20 milioni per richiamare in Italia gli italiani all'estero [post_date] => 2023-02-17T12:02:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676635342000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439629 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 25 anni di esperienza in aziende retail internazionali dei settori healthcare, entertainment e servizi, Liliana Comitini è il nuovo amministratore delegato e presidente di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia. Prende il posto di Valerio Duchini, che a sua volta è stato posto a capo del nuovo quartier generale Usa del gruppo francese. Prima di entrare nella compagnia transalpina, Liliana Comitini ha ricoperto tra le altre cose il ruolo di general manager Amplifon in Australia, Spagna e Portogallo, nonché di direttore commerciale in Italia, guidando l’espansione del network e la crescita della brand awareness nei vari Paesi. Precedentemente, dal 2001 al 2007, è stata direttore commerciale di Blockbuster Italia nella fase di sviluppo del marchio, contribuendo alle strategie di value proposition e di espansione sul territorio nazionale. Significativa anche la sua esperienza in ambito marketing e comunicazione, maturata nella compagnia petrolifera italiana Api. “Sono orgogliosa di entrare a far parte del gruppo B&B Hotels e in particolare della squadra italiana - commenta la stessa Liliana Comitini -. Ho trovato una grande motivazione e passione, che ha sicuramente contribuito a portare in pochi anni il brand a essere presente in maniera capillare, sia nelle principali città sia nelle destinazioni secondarie del nostro Paese per i clienti sia business che leisure". La nuova a.d. si mette quindi al timone di una divisione che, per sua stessa ammissione, nel 2022 ha ampiamento superato i propri obiettivi di fatturato, andando oltre la simbolica cifra dei 100 milioni di euro. "Per il prossimo futuro i piani sono quelli di passare, entro il 2030, dalle 60 strutture attuali a quota 150 hotel, nei tre Paesi di mia competenza", conclude Liliana Comitini. [post_title] => Liliana Comitini nuovo a.d. e presidente di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia [post_date] => 2023-02-16T13:23:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676553814000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439622 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In attesa del ritorno dei viaggiatori cinesi in Italia in seguito al rallentamento delle restrizioni anti-Covid, si ricavano segnali positivi in prospettiva futura dall’analisi dell’attività dei turisti del Sud-est asiatico (Sea). Si tratta di viaggiatori di solito alto spendenti, che hanno già ripreso a visitare le nostre città. La domanda turistica del segmento Sea (Singapore, Indonesia, Malesia, Tailandia, Filippine Vietnam e Cambogia) è in forte crescita, e rappresenta per Firenze il 32% di tutta la domanda proveniente dalla regione dell’Asia e del Pacifico. Lybra Tech conferma che le ricerche di pernottamento degli ultimi tre mesi sono aumentate del 7,8% medio giornaliero, circa il doppio della media della regione Toscana. La loro domanda di viaggio con destinazione Firenze è più che raddoppiata nelle ultime sei settimane. La città nel 2022 rappresenta il 12% della spesa Tax Free in Italia con un tasso di recovery del 90% rispetto al 2019, considerando l’intero anno è la città d’arte con il recovery più alto. A partire dall’inizio della stagione estiva e dalla riapertura delle frontiere, i turisti Sea hanno superato le performance del 2019 non solo in termini di spesa tax-free, ma anche in termini di numero di transazioni emesse. Un dato rilevante che sottolinea chiaramente l’aumento dello shopping rispetto al 2019. A caratterizzare i turisti Sea a Firenze è lo scontrino medio (1.377 euro), il più alto rispetto alle altre nazionalità e che ha registrato una crescita del 31%. La loro categoria di merci più apprezzate sono Fashion & Clothing (76%), con un tasso di recovery del 120% e una crescita dello scontrino medio del +41% rispetto al 2019. Le nazionalità Sea che cercano più pernottamenti per Firenze sono Singapore, Indonesia e Vietnam. Un trend evidenziato anche dai dati di Global Blue, che nel 2022 posizionano Singapore in vetta per il più alto tasso di recovery (179%) e lo scontrino medio più alto (1.455 euro). Secondo Lybra Tech, i primi turisti ad arrivare saranno i Tailandesi, con una finestra temporale di prenotazione di 90 giorni. La Malesia si attesta la permanenza media più alta (3,8 notti in media), seguita dalle Filippine (3,7). I turisti singaporiani sono prevalentemente coppie e, rispetto a famiglie e gruppi, hanno una permanenza media più bassa. Effetto contrario per l’Indonesia, dove il turismo principale è sempre quello di coppia, ma ha una tendenza a programmare viaggi più lunghi rispetto a famiglie e gruppi. Quest’analisi è frutto di un osservatorio che riesce ad unire dati prospettici con quelli consolidati. Si tratta del report trimestrale “The Next”, realizzato in partnership da Global Blue e Lybra Tech. L’analisi è basata sull'allineamento di due diverse fonti dati, una consuntiva e l'altra previsionale, che consente di valutare le performance Tax-Free Shopping e di confrontarle con il mercato di riferimento. I turisti, infatti, rappresentano un grande valore per ogni azienda, ma i mutevoli bisogni ed i repentini cambiamenti delle dinamiche di mercato hanno reso la loro comprensione ancora più importante per la strategia aziendale. Il tutto per dare alle imprese del settore l'opportunità di pianificare scelte di business basate sui dati attraverso la lettura e l'interpretazione della domanda turistica futura. [post_title] => Sud-Est asiatico: in Toscana Cina superata a livello di prenotazioni [post_date] => 2023-02-16T12:38:26+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676551106000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439341 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ottime notizie per il turismo sloveno: il paese è in cima alle classifiche europee sugli incrementi negli arrivi (5,86 milioni) e nei pernottamenti (15,8 milioni), con un incremento rispettivamente del 46,1% e del 38,5% sui valori dello stesso periodo del 2021. Anche rispetto ai dati pre-pandemici, la Slovenia ha raggiunto nel 2022 l’84% degli arrivi totali dell’anno 2019, ben al di sopra della media europea che si attesta sull’80% (fonte UNWTO). Si riscontra, inoltre, un deciso rilancio del turismo straniero, che pesa oggi più di quanto pesasse nel periodo pre-Covid: Il 35% di turisti in Slovenia viene da paesi stranieri, rispetto al 28% del 2019. Nel 2022 il maggior numero dei pernottamenti di turisti stranieri arriva dalla Germania (17,8%), seguita dall’Italia (9,1%), dall’Austria (8,8%), dall’Olanda (6,2%) e dalla Repubblica Ceca (5,7%). Turismo outdoor grande protagonista Gli sforzi della Slovenia per la promozione dei piccoli centri immersi nel verde e del turismo outdoor pagano: la maggior parte dei pernottamenti del 2022 si è verificata in località montane (31,2%), seguite dalle località termali (20,3%) e subito quelle marittime (19,8%). Quasi metà dei turisti, sia sloveni che stranieri, ha pernottato in hotel (48%), mentre l’altra metà si divide tra altre strutture ricettive e campeggi. In costante affermazione il fenomeno glamping. Giustificato, quindi, l’entusiasmo nell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, guidato da Aljosa Ota che avverte: “Le proiezioni per quest’anno vedono il turismo sloveno tornare in tutto e per tutto ai livelli del 2019, ma non sarà facile: sono tante le sfide per il 2023 e la concorrenza è agguerrita a livello europeo, ora che si è tornati a viaggiare senza limitazioni. Tuttavia, c’è un grande entusiasmo e ottimismo, che ci aiuterà a lavorare per portare sempre di più gli italiani in Slovenia e la Slovenia nel cuore degli italiani”. Il turismo lento e i percorsi cicloturistici Per raggiungere gli obiettivi del 2023, la Slovenia continua a puntare forte sull’Italia e sul comparto turistico in particolare. Durante la BIT la destinazione ha raccontato gli ingredienti della strategia in atto: outdoor, salute e benessere, centri storici e cultura, gastronomia e MICE. Per quanto riguarda le novità nella proposta turistica slovena, il focus è sui due nuovi percorsi cicloturistici che permettono ai visitatori di attraversare il paese dei grandi campioni della bici Roglič e Pogačar con la possibilità di guardarsi intorno, a passo lento. Il primo, la Slovenia Green Gourmet Route, è un percorso ciclabile assolutamente nuovo, che esprime pienamente il concetto di sostenibilità, tra cicloturismo e tappe gastronomiche d’eccellenza nel Cuore Verde d’Europa. Undici giorni di viaggio, parcellizzabili a seconda delle esigenze, per attraversare la Slovenia da un capo all’altro, passando unicamente per le splendide destinazioni certificate Slovenia Green che si impegnano per garantire elevati standard di sostenibilità - e vivendo soste culinarie ricche di sapori, a marchio Slovenia Green Cuisine. Nell’ultima edizione della Guida Michelin sono ben sei i ristoranti che hanno ricevuto la Stella Verde per la cucina sostenibile. Il secondo, la Slovenia Green Wellness Route, è un itinerario che unisce in un armonioso connubio le terme naturali e i centri termali sloveni, il ciclismo e l'ospitalità sostenibile, combinando il benessere dell’attività fisica e il relax in spa, con acque termali e invitanti trattamenti wellness. Slovenia Unique Experience Infine, per la proposta Slovenia Unique Experience l’idea è quella di promuovere un turismo sempre più improntato al qui ed ora, alla creazione di ricordi irripetibili ed esperienze autentiche, che restino impresse nella memoria dei viaggiatori anche una volta tornati a casa. Il marchio Slovenia Unique Experience spazia dall’outdoor, al wellness, alle esperienze eno-gastronomiche fino a quelle culturali. Il filo conduttore di ciascuna di esse è sempre lo storytelling: arrampicata su roccia, kayak in miniera ed esperienze gastronomiche a 160 m di profondità hanno tutte in comune la presenza di una storia autentica, che il turista porterà via con sé e racconterà a propria volta, tramite i social oppure ad amici e parenti, una volta rientrato a casa. [post_title] => La Slovenia si rilancia sull'Italia: le novità della destinazione presentate in BIT [post_date] => 2023-02-14T11:30:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676374253000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439289 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Puglia ritorna ai numeri pre-pandemia e traccia un bilancio turistico molto positivo. La ripresa del turismo internazionale, secondo i dati che la Regione ha presentato alla BIT di Milano, ha superato di molto i flussi del 2019 segnando un +8,5% degli arrivi ed un +11% delle presenze. “La Puglia riporta le lancette del turismo al pre pandemia – ha affermato in conferenza stampa Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo - . Confermiamo una crescita importante con un +2% in termini di presenze rispetto alla stagione 2019, quella che da tutti era considerata record, e una internazionalizzazione che raggiunge punte del 52% nei mesi di maggio e ottobre: numeri alla portata di quelli delle città d’arte italiane. Questo è sinonimo di un buono stato di salute dell'offerta turistica pugliese che apre a prospettive rosee per i prossimi anni. Come riporta il nostro partner Data Appeal, due offerte su dieci del ponte della prossima Pasqua sono già state vendute. Il gioco di squadra fatto dalle istituzioni, dagli operatori del turismo, dalla Regione Puglia e Puglia Promozione è un lavoro che può portare ancora la nostra regione a consolidare la sua maturità sulle destinazioni già affermate e a sviluppare l’offerta di realtà emergenti ed ugualmente attrattive. È una Puglia che punta sulla sostenibilità e sui prodotti turistici legati ad essa, penso ai cammini e al bike, sulla propria identità e sui dati che vengono dall’ascolto del mercato. Proprio sulle logiche data-driven continueremo ad investire lavorando a nuovi strumenti a supporto dell’Osservatorio regionale del Turismo. Centrali la qualificazione dell’offerta e l’organizzazione delle destinazioni”. Per la Puglia il 2022 è stato vincente, con quattro milioni di arrivi e cinque milioni di presenze: "Abbiamo superato il 2019 che era l’anno dei record – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Sostanzialmente, l’Italia, è al – 10% rispetto al 2019 e la Puglia registra un + 2%, ma anche io mi ero sbagliato, credevo che la ripresa sarebbe stata nel 2023, è invece è già avvenuta l’anno passato. Ma, soprattutto, maggio - giugno e settembre- ottobre danno la misura della stagione che si allunga, con una permanenza media è di 3,8 notti e crescono soprattutto i turisti stranieri, quindi destagionalizzazione fortissima per una Puglia che cresce sempre di più.” Dal report 2022 dell’Osservatorio Turistico della Regione Puglia emerge come la Germania sia in testa alla classifica regionale dei mercati esteri per numerosità dei pernottamenti (800mila presenze), mentre la Francia conferma il primo posto nel ranking degli arrivi stranieri (217mila arrivi). La movimentazione turistica regionale ha raggiunto i valori del 2019 e chiude l’anno con 4,2 milioni di arrivi (-0.5% rispetto al 2019) e 15,7 milioni di presenze (+2% rispetto al 2019), evidenziando come si resti in Puglia più a lungo rispetto al passato. [post_title] => Boom di arrivi nel 2022: la Puglia torna ai dati pre-pandemia [post_date] => 2023-02-13T11:30:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676287815000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439174 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un crollo totale degli arrivi turistici: l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha naturalmente bloccato l'industria turistica del paese, portando ad un calo del 96% degli arrivi. Secondo i dati riferiti dall'Associazione degli operatori turistici della Russia (Ator), che cita i numeri dei servizi di guardia di frontiera, nel 2022 sono entrati nel Paese solo 200.100 turisti stranieri, in pratica oltre 25 volte in meno rispetto al 2019, quando la cifra superava i 5 milioni di persone. "Le ragioni sono ovvie – si legge in un comunicato di Ator ripreso da L’Echo Touristique -: la chiusura dello spazio aereo tra la Russia e la maggior parte dei Paesi europei e l'impossibilità di utilizzare in Russia le carte Visa e Mastercard emesse da banche straniere". Il numero di turisti stranieri in Russia dell’anno scorso è addirittura molto inferiore ai livelli registrati nel 2020 (335.800 visitatori) e nel 2021 (288.300), due anni segnati dalle severe restrizioni ai viaggi in tutto il mondo a causa del Covid. Gli stessi dati mostrano anche come tedeschi, turchi e iraniani siano stati i tre mercati più importanti per numero di arrivi in Russia; nel caso dei tedeschi, il totale non ha superato i 25.400 turisti, un numero 20 volte inferiore a quello del 2019, quando più di mezzo milione di turisti tedeschi entrarono in Russia. Praticamente assenti, infine, i turisti cinesi a causa dell'impossibilità di lasciare il loro Paese dove dai primi mesi del 2020 erano in vigore restrizioni sanitarie draconiane a causa del Covid. [post_title] => Russia: crollo del 96% per il numero degli arrivi internazionali nel 2022 [post_date] => 2023-02-13T10:00:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676282429000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439080 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439099" align="alignleft" width="300"] Valle dell'Erica, spiaggia de la Licciola[/caption] Delphina compie trent'anni e presenta alla Bit il nuovo catalogo del gruppo alberghiero sardo, con 12 hotel tra 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 spa e ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. Sta riscuotendo grande successo l'offerta "Prenota Prima" con lo sconto del 10% in scadenza a fine febbraio. Delphina presenterà il nuovo catalogo con una veste completamente rinnovata, che corona il raggiungimento di questo importante traguardo con le immagini che celebrano il colore del mare del nord Sardegna su cui si affacciano i suoi hotel e i resort e pensa ad un nuovo modo di guardare al futuro, credendo ancora di più nei valori che l’hanno accompagnata finora, valori che oggi si sono dimostrati di estrema attualità e rilevanza. «Quest’anno - dichiara il presidente e fondatore di Delphina Francesco Muntoni - celebriamo un traguardo importante: i primi 30 anni di Delphina hotels & resorts. Da trent’anni Delphina è ospitalità autentica in luoghi unici. Siamo onorati di essere diventati l’amico in Sardegna dei nostri ospiti, che ci scelgono da tanto tempo per trascorrere con noi il momento più atteso dell’anno e riscoprire ogni volta la bellezza genuina della Sardegna e della Gallura. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo successo, dai nostri collaboratori ai nostri ospiti affezionati. Siamo grati a chi ci ha scelto e dell’affetto dimostratoci in questi anni. Questo ci spinge a lavorare con sempre più passione per fare sempre meglio”. «Gli alberghi Delphina- dichiara l'amministratore delegato del gruppo Marco Muntoni- vennero progettati prendendo spunto dagli “stazzi”, tipiche costruzioni delle campagne galluresi realizzate con materiali del posto. Sono piccole abitazioni che si integrano armoniosamente nel paesaggio circostante. Anche nello stile di ospitalità e accoglienza ci siamo sempre ispirati alla “cultura degli stazzi”, autosufficienti da un punto di vista alimentare – veri e propri precursori del km 0-, circondati di piante autoctone che rilasciano essenze salubri e ambasciatori di premurosa ospitalità nei confronti del “forestiero”, considerato sacro. Abbiamo la fortuna di avere con noi bravissimi collaboratori, che condividono l’orgoglio di far innamorare gli ospiti di questa meravigliosa terra, offrendo esperienze autentiche e memorabili. Tutti insieme ci impegniamo con entusiasmo per offrire una vacanza indimenticabile. «Collaboriamo con le migliori agenzie di viaggio italiane e siamo molto grati che ci abbiano scelto, seguito ed aiutato nel nostro percorso di crescita. Le coccoliamo in modo personalizzato e ai massimi livelli per mano dei nostri direttori, ognuno dei quali è responsabile di un numero limitato di agenzie partner. Offriamo il servizio di pacchetti con viaggio e trasferimenti (anche in elicottero sorvolando scenari marini indimenticabili) esclusivamente per i nostri hotel e resort. Non commercializziamo e non gestiamo prodotti di terzi». Stagione 2023 Anche quest’anno l'organizzazione dei World Travel Awards, i premi più ambiti dal mondo del turismo internazionale, ha premiato Delphina hotels & resorts come il gruppo alberghiero indipendente più green del mondo e come il gruppo alberghiero migliore d’Italia. Una vittoria che riconferma i successi degli anni passati e premia la catena alberghiera sarda che ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è in prima linea nel sostegno dell’economia locale. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura. Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di CO2 negli ultimi 6 anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. L 'azienda ha adottato importanti politiche plastic free, risparmiando circa 722.871 bottiglie di plastica negli ultimi 4 anni ed è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto "Genuine Local Food Oriented®", marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0. Dal 2018 l'azienda è entrata nella "Lounge" di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana- Gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria. [post_title] => Delphina hotels & resorts con il nuovo catalogo alla Bit [post_date] => 2023-02-09T13:05:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675947900000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438862 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avis Budget Group, gruppo leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni di trasporto, sbarca a Sanremo, nella Città dei Fiori, con l’apertura della sua nuova filiale multibrand. L’apertura di Sanremo si va ad aggiungere a quelle più recenti di Napoli e Milano. A partire da martedì 7 febbraio l’ufficio sarà aperto e opererà con i quattro brand del gruppo: Avis, Budget, Maggiore e AmicoBlu. Una data non casuale, che vedrà la nuova filiale aprire in concomitanza con l’avvio della 73esima edizione del Festival della canzone italiana, la quale, come ogni anno, porterà nella Città dei Fiori un gran numero di persone e di protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo. Avis Budget Group sarà disponibile per rispondere alle diverse esigenze di ogni cliente, dall’auto familiare per esplorare tutte le meraviglie della costa ligure all’utilitaria per muoversi in città, fino al furgone per gli spostamenti più pesanti: tante esperienze di noleggio in un unico ufficio. Inoltre, per tutto il Festival, dal 7 all’11 febbraio, sarà possibile incontrare per le strade di Sanremo l’inconfondibile Fiat 500 Arcobaleno Limited Edition, 100% elettrica e simbolo della guida eco-friendly a zero emissioni del brand Maggiore. [post_title] => Avis Budget Group apre una filiale multibrand a Sanremo [post_date] => 2023-02-07T11:45:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675770357000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cardone autentico la crisi e superata ora il benchmark e il 2022" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":40,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":591,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La crisi pandemica? Un capitolo chiuso. Almeno per Autentico Hospitality che da quest'anno abbandona finalmente il fatidico 2019 quale benchmark di riferimento delle proprie performance, tornando finalmente a concentrarsi sui raffronti anno su anno. \"Il 2022 è stato da record per noi - racconta infatti il ceo della compagnia fiorentina, Mario Cardone -. Soprattutto nel segmento alto di gamma, grazie in particolare al ritorno degli americani\". E anche le previsioni per il 2023 sembrano oggi virare per il meglio: \"I timori legati all'inflazione paiono essersi diradati e le prenotazioni risultano sostanzialmente in linea con quelle dello stesso periodo dell'anno scorso\", rivela ancora Cardone.\r

\r

In casa Autentico Hotels, brand lusso del gruppo, sono due le ultime novità: il 5 stelle capitolino Palazzo Ripetta, riaperto lo scorso dicembre dopo una serie di lavori di ristrutturazione, e il sardo Le Dune Piscinas (che in realtà è un gradito ritorno, ndr): una struttura di 28 camere direttamente sulla spiaggia, \"dove tra le altre cose Marco Mengoni ha girato il video della canzone vincitrice di Sanremo\", rivela Cardone. Con le due new entry, la collezione sale quindi a un totale di 16 indirizzi: \"Tutte strutture a 5 stelle a conduzione familiare, perché questo è il nostro dna\".\r

\r

E' a quota diciotto invece la Prestigio Collection: lanciata un paio di anni fa, raccoglie indirizzi a 4 e 5 stelle, nonché offerte extralberghiere dal livello upscale in su, come ville, magioni, masserie... E anche in questo caso si contano un paio di nuovi ingressi: l'all-suite capitolino Le Reve de Naim in piazza di Spagna, nonché il 4 stelle Vannucci di Città della Pieve, di proprietà della famiglia Wirth, storici titolari dell'Hassler di Roma.\r

\r

\"La mission del nostro gruppo - conclude Cardone - è quella di fare da acceleratori sul mercato del trade, che per il mercato medio-alto ha un potenziale pari almeno al 25% del fatturato totale delle strutture con cui collaboriamo. Per questo, realizziamo una seria di azioni mirate, tramite le quali incontriamo oltre mille agenzie e tour operator all'anno a livello globale\".","post_title":"Cardone, Autentico: la crisi è superata. Ora il benchmark è il 2022","post_date":"2023-02-17T13:11:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676639461000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non è un'idea originale, diciamola tutta, ma se dovesse riuscire, potrebbe coinvolgere milioni di italiani all'estero.\r

\r

Cinque ministeri e 600 comuni uniti in un progetto del valore di 20 milioni di euro che vuole rilanciare il turismo in Italia, valorizzando i piccoli borghi ai quali gli italiani all'estero di seconda, terza e quarta generazione potranno fare ritorno per riscoprire le loro radici e la loro cultura.\r

\r

Questo il senso del progetto inserito nel Pnrr 'Turismo delle radici: una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post Covid-19' presentato alla Farnesina dai ministri degli esteri Antonio Tajani, del turismo Daniela Santanchè, dell'istruzione Giuseppe Valditara e dell'università Anna Maria Bernini, insieme al sottosegretario alla cultura, Gianmarco Mazzi.\r

\r

«Puntiamo alla crescita del turismo nel nostro Paese non guardando soltanto alle grandi città ma anche ai piccoli centri - ha sottolineato Tajani - Abbiamo una potenzialità enorme e potremmo raddoppiare e triplicare le presenze turistiche - ha spiegato che - per portare a casa il miglior risultato possibile abbiamo bisogno di un gioco di squadra con gli altri ministeri».\r

\r

Il progetto potrà funzionare solo se c'è una fattiva collaborazione con i sindaci. Sono infatti i comuni sotto i 5.000 abitanti i principali destinatari del progetto che vede un valore di complessivo di 20 milioni di euro per iniziative che puntano a valorizzare piccoli borghi e zone rurali, con la ristrutturazione e il recupero di abitazioni e infrastrutture in disuso e favorendo i fornitori di servizi e prodotti locali.\r

\r

«Il turismo delle radici è uno snodo cruciale per il settore, perché si rivolge a un bacino di utenza stimato in circa 80 milioni di persone, tanti sono gli italiani di seconda e terza generazione che vivono all'estero - ha spiegato Santanchè - Prima della pandemia, siamo arrivati a contare oltre 10 milioni di turisti delle radici, poi sono diminuiti ma nonostante tutto, nel 2021 sono stati 6 milioni gli italiani all'estero tornati nella nostra nazione, con una spesa pari a 4,2 miliardi di euro».\r

\r

Cifre che l'Italia vuole replicare e superare, anche facendo leva sul sistema educativo italiano, che può sostenere il turismo delle radici con le scuole e gli istituti tecnici e professionali, secondo il ministro Valditara. Anche l’universita si muove in questa direzione, ha evidenziato Bernini, ricordando il fenomeno come quello della fuga dei cervelli, che «non va drenata, ma implementata».\r

\r

«Per il successo della strategia, servono poi le realtà associative, gli enti, le camere di commercio e tutti gli attori coinvolti. Ed è importante includere le imprese», ha evidenziato il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli. L'opportunità è infatti evidente: nel 2023 potrebbero essere superati i livelli pre-pandemia del settore turistico italiano, secondo Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Turismo delle radici: 20 milioni per richiamare in Italia gli italiani all'estero","post_date":"2023-02-17T12:02:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676635342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 25 anni di esperienza in aziende retail internazionali dei settori healthcare, entertainment e servizi, Liliana Comitini è il nuovo amministratore delegato e presidente di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia. Prende il posto di Valerio Duchini, che a sua volta è stato posto a capo del nuovo quartier generale Usa del gruppo francese. Prima di entrare nella compagnia transalpina, Liliana Comitini ha ricoperto tra le altre cose il ruolo di general manager Amplifon in Australia, Spagna e Portogallo, nonché di direttore commerciale in Italia, guidando l’espansione del network e la crescita della brand awareness nei vari Paesi. Precedentemente, dal 2001 al 2007, è stata direttore commerciale di Blockbuster Italia nella fase di sviluppo del marchio, contribuendo alle strategie di value proposition e di espansione sul territorio nazionale. Significativa anche la sua esperienza in ambito marketing e comunicazione, maturata nella compagnia petrolifera italiana Api.\r

\r

“Sono orgogliosa di entrare a far parte del gruppo B&B Hotels e in particolare della squadra italiana - commenta la stessa Liliana Comitini -. Ho trovato una grande motivazione e passione, che ha sicuramente contribuito a portare in pochi anni il brand a essere presente in maniera capillare, sia nelle principali città sia nelle destinazioni secondarie del nostro Paese per i clienti sia business che leisure\". La nuova a.d. si mette quindi al timone di una divisione che, per sua stessa ammissione, nel 2022 ha ampiamento superato i propri obiettivi di fatturato, andando oltre la simbolica cifra dei 100 milioni di euro. \"Per il prossimo futuro i piani sono quelli di passare, entro il 2030, dalle 60 strutture attuali a quota 150 hotel, nei tre Paesi di mia competenza\", conclude Liliana Comitini.\r

\r

","post_title":"Liliana Comitini nuovo a.d. e presidente di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia","post_date":"2023-02-16T13:23:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676553814000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439622","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In attesa del ritorno dei viaggiatori cinesi in Italia in seguito al rallentamento delle restrizioni anti-Covid, si ricavano segnali positivi in prospettiva futura dall’analisi dell’attività dei turisti del Sud-est asiatico (Sea). Si tratta di viaggiatori di solito alto spendenti, che hanno già ripreso a visitare le nostre città.\r

\r

La domanda turistica del segmento Sea (Singapore, Indonesia, Malesia, Tailandia, Filippine Vietnam e Cambogia) è in forte crescita, e rappresenta per Firenze il 32% di tutta la domanda proveniente dalla regione dell’Asia e del Pacifico. Lybra Tech conferma che le ricerche di pernottamento degli ultimi tre mesi sono aumentate del 7,8% medio giornaliero, circa il doppio della media della regione Toscana.\r

\r

La loro domanda di viaggio con destinazione Firenze è più che raddoppiata nelle ultime sei settimane. La città nel 2022 rappresenta il 12% della spesa Tax Free in Italia con un tasso di recovery del 90% rispetto al 2019, considerando l’intero anno è la città d’arte con il recovery più alto.\r

\r

A partire dall’inizio della stagione estiva e dalla riapertura delle frontiere, i turisti Sea hanno superato le performance del 2019 non solo in termini di spesa tax-free, ma anche in termini di numero di transazioni emesse. Un dato rilevante che sottolinea chiaramente l’aumento dello shopping rispetto al 2019.\r

\r

A caratterizzare i turisti Sea a Firenze è lo scontrino medio (1.377 euro), il più alto rispetto alle altre nazionalità e che ha registrato una crescita del 31%. La loro categoria di merci più apprezzate sono Fashion & Clothing (76%), con un tasso di recovery del 120% e una crescita dello scontrino medio del +41% rispetto al 2019.\r

\r

Le nazionalità Sea che cercano più pernottamenti per Firenze sono Singapore, Indonesia e Vietnam. Un trend evidenziato anche dai dati di Global Blue, che nel 2022 posizionano Singapore in vetta per il più alto tasso di recovery (179%) e lo scontrino medio più alto (1.455 euro). Secondo Lybra Tech, i primi turisti ad arrivare saranno i Tailandesi, con una finestra temporale di prenotazione di 90 giorni.\r

\r

La Malesia si attesta la permanenza media più alta (3,8 notti in media), seguita dalle Filippine (3,7). I turisti singaporiani sono prevalentemente coppie e, rispetto a famiglie e gruppi, hanno una permanenza media più bassa. Effetto contrario per l’Indonesia, dove il turismo principale è sempre quello di coppia, ma ha una tendenza a programmare viaggi più lunghi rispetto a famiglie e gruppi.\r

\r

Quest’analisi è frutto di un osservatorio che riesce ad unire dati prospettici con quelli consolidati. Si tratta del report trimestrale “The Next”, realizzato in partnership da Global Blue e Lybra Tech. L’analisi è basata sull'allineamento di due diverse fonti dati, una consuntiva e l'altra previsionale, che consente di valutare le performance Tax-Free Shopping e di confrontarle con il mercato di riferimento.\r

\r

I turisti, infatti, rappresentano un grande valore per ogni azienda, ma i mutevoli bisogni ed i repentini cambiamenti delle dinamiche di mercato hanno reso la loro comprensione ancora più importante per la strategia aziendale. Il tutto per dare alle imprese del settore l'opportunità di pianificare scelte di business basate sui dati attraverso la lettura e l'interpretazione della domanda turistica futura.","post_title":"Sud-Est asiatico: in Toscana Cina superata a livello di prenotazioni","post_date":"2023-02-16T12:38:26+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1676551106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ottime notizie per il turismo sloveno: il paese è in cima alle classifiche europee sugli incrementi negli arrivi (5,86 milioni) e nei pernottamenti (15,8 milioni), con un incremento rispettivamente del 46,1% e del 38,5% sui valori dello stesso periodo del 2021. Anche rispetto ai dati pre-pandemici, la Slovenia ha raggiunto nel 2022 l’84% degli arrivi totali dell’anno 2019, ben al di sopra della media europea che si attesta sull’80% (fonte UNWTO).\r

\r

Si riscontra, inoltre, un deciso rilancio del turismo straniero, che pesa oggi più di quanto pesasse nel periodo pre-Covid: Il 35% di turisti in Slovenia viene da paesi stranieri, rispetto al 28% del 2019. Nel 2022 il maggior numero dei pernottamenti di turisti stranieri arriva dalla Germania (17,8%), seguita dall’Italia (9,1%), dall’Austria (8,8%), dall’Olanda (6,2%) e dalla Repubblica Ceca (5,7%).\r

\r

Turismo outdoor grande protagonista\r

\r

Gli sforzi della Slovenia per la promozione dei piccoli centri immersi nel verde e del turismo outdoor pagano: la maggior parte dei pernottamenti del 2022 si è verificata in località montane (31,2%), seguite dalle località termali (20,3%) e subito quelle marittime (19,8%). Quasi metà dei turisti, sia sloveni che stranieri, ha pernottato in hotel (48%), mentre l’altra metà si divide tra altre strutture ricettive e campeggi. In costante affermazione il fenomeno glamping.\r

\r

Giustificato, quindi, l’entusiasmo nell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, guidato da Aljosa Ota che avverte: “Le proiezioni per quest’anno vedono il turismo sloveno tornare in tutto e per tutto ai livelli del 2019, ma non sarà facile: sono tante le sfide per il 2023 e la concorrenza è agguerrita a livello europeo, ora che si è tornati a viaggiare senza limitazioni. Tuttavia, c’è un grande entusiasmo e ottimismo, che ci aiuterà a lavorare per portare sempre di più gli italiani in Slovenia e la Slovenia nel cuore degli italiani”.\r

\r

Il turismo lento e i percorsi cicloturistici\r

\r

Per raggiungere gli obiettivi del 2023, la Slovenia continua a puntare forte sull’Italia e sul comparto turistico in particolare. Durante la BIT la destinazione ha raccontato gli ingredienti della strategia in atto: outdoor, salute e benessere, centri storici e cultura, gastronomia e MICE. Per quanto riguarda le novità nella proposta turistica slovena, il focus è sui due nuovi percorsi cicloturistici che permettono ai visitatori di attraversare il paese dei grandi campioni della bici Roglič e Pogačar con la possibilità di guardarsi intorno, a passo lento.\r

\r

Il primo, la Slovenia Green Gourmet Route, è un percorso ciclabile assolutamente nuovo, che esprime pienamente il concetto di sostenibilità, tra cicloturismo e tappe gastronomiche d’eccellenza nel Cuore Verde d’Europa. Undici giorni di viaggio, parcellizzabili a seconda delle esigenze, per attraversare la Slovenia da un capo all’altro, passando unicamente per le splendide destinazioni certificate Slovenia Green che si impegnano per garantire elevati standard di sostenibilità - e vivendo soste culinarie ricche di sapori, a marchio Slovenia Green Cuisine. Nell’ultima edizione della Guida Michelin sono ben sei i ristoranti che hanno ricevuto la Stella Verde per la cucina sostenibile.\r

\r

Il secondo, la Slovenia Green Wellness Route, è un itinerario che unisce in un armonioso connubio le terme naturali e i centri termali sloveni, il ciclismo e l'ospitalità sostenibile, combinando il benessere dell’attività fisica e il relax in spa, con acque termali e invitanti trattamenti wellness.\r

\r

Slovenia Unique Experience\r

\r

Infine, per la proposta Slovenia Unique Experience l’idea è quella di promuovere un turismo sempre più improntato al qui ed ora, alla creazione di ricordi irripetibili ed esperienze autentiche, che restino impresse nella memoria dei viaggiatori anche una volta tornati a casa. Il marchio Slovenia Unique Experience spazia dall’outdoor, al wellness, alle esperienze eno-gastronomiche fino a quelle culturali. Il filo conduttore di ciascuna di esse è sempre lo storytelling: arrampicata su roccia, kayak in miniera ed esperienze gastronomiche a 160 m di profondità hanno tutte in comune la presenza di una storia autentica, che il turista porterà via con sé e racconterà a propria volta, tramite i social oppure ad amici e parenti, una volta rientrato a casa.","post_title":"La Slovenia si rilancia sull'Italia: le novità della destinazione presentate in BIT","post_date":"2023-02-14T11:30:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676374253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439289","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Puglia ritorna ai numeri pre-pandemia e traccia un bilancio turistico molto positivo. La ripresa del turismo internazionale, secondo i dati che la Regione ha presentato alla BIT di Milano, ha superato di molto i flussi del 2019 segnando un +8,5% degli arrivi ed un +11% delle presenze.\r

\r

“La Puglia riporta le lancette del turismo al pre pandemia – ha affermato in conferenza stampa Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo - . Confermiamo una crescita importante con un +2% in termini di presenze rispetto alla stagione 2019, quella che da tutti era considerata record, e una internazionalizzazione che raggiunge punte del 52% nei mesi di maggio e ottobre: numeri alla portata di quelli delle città d’arte italiane. Questo è sinonimo di un buono stato di salute dell'offerta turistica pugliese che apre a prospettive rosee per i prossimi anni. Come riporta il nostro partner Data Appeal, due offerte su dieci del ponte della prossima Pasqua sono già state vendute. Il gioco di squadra fatto dalle istituzioni, dagli operatori del turismo, dalla Regione Puglia e Puglia Promozione è un lavoro che può portare ancora la nostra regione a consolidare la sua maturità sulle destinazioni già affermate e a sviluppare l’offerta di realtà emergenti ed ugualmente attrattive. È una Puglia che punta sulla sostenibilità e sui prodotti turistici legati ad essa, penso ai cammini e al bike, sulla propria identità e sui dati che vengono dall’ascolto del mercato. Proprio sulle logiche data-driven continueremo ad investire lavorando a nuovi strumenti a supporto dell’Osservatorio regionale del Turismo. Centrali la qualificazione dell’offerta e l’organizzazione delle destinazioni”.\r

\r

Per la Puglia il 2022 è stato vincente, con quattro milioni di arrivi e cinque milioni di presenze: \"Abbiamo superato il 2019 che era l’anno dei record – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Sostanzialmente, l’Italia, è al – 10% rispetto al 2019 e la Puglia registra un + 2%, ma anche io mi ero sbagliato, credevo che la ripresa sarebbe stata nel 2023, è invece è già avvenuta l’anno passato. Ma, soprattutto, maggio - giugno e settembre- ottobre danno la misura della stagione che si allunga, con una permanenza media è di 3,8 notti e crescono soprattutto i turisti stranieri, quindi destagionalizzazione fortissima per una Puglia che cresce sempre di più.”\r

\r

Dal report 2022 dell’Osservatorio Turistico della Regione Puglia emerge come la Germania sia in testa alla classifica regionale dei mercati esteri per numerosità dei pernottamenti (800mila presenze), mentre la Francia conferma il primo posto nel ranking degli arrivi stranieri (217mila arrivi).\r

La movimentazione turistica regionale ha raggiunto i valori del 2019 e chiude l’anno con 4,2 milioni di arrivi (-0.5% rispetto al 2019) e 15,7 milioni di presenze (+2% rispetto al 2019), evidenziando come si resti in Puglia più a lungo rispetto al passato.\r

\r

","post_title":"Boom di arrivi nel 2022: la Puglia torna ai dati pre-pandemia","post_date":"2023-02-13T11:30:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676287815000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439174","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un crollo totale degli arrivi turistici: l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha naturalmente bloccato l'industria turistica del paese, portando ad un calo del 96% degli arrivi. Secondo i dati riferiti dall'Associazione degli operatori turistici della Russia (Ator), che cita i numeri dei servizi di guardia di frontiera, nel 2022 sono entrati nel Paese solo 200.100 turisti stranieri, in pratica oltre 25 volte in meno rispetto al 2019, quando la cifra superava i 5 milioni di persone.\r

\r

\"Le ragioni sono ovvie – si legge in un comunicato di Ator ripreso da L’Echo Touristique -: la chiusura dello spazio aereo tra la Russia e la maggior parte dei Paesi europei e l'impossibilità di utilizzare in Russia le carte Visa e Mastercard emesse da banche straniere\".\r

\r

Il numero di turisti stranieri in Russia dell’anno scorso è addirittura molto inferiore ai livelli registrati nel 2020 (335.800 visitatori) e nel 2021 (288.300), due anni segnati dalle severe restrizioni ai viaggi in tutto il mondo a causa del Covid.\r

\r

Gli stessi dati mostrano anche come tedeschi, turchi e iraniani siano stati i tre mercati più importanti per numero di arrivi in Russia; nel caso dei tedeschi, il totale non ha superato i 25.400 turisti, un numero 20 volte inferiore a quello del 2019, quando più di mezzo milione di turisti tedeschi entrarono in Russia.\r

\r

Praticamente assenti, infine, i turisti cinesi a causa dell'impossibilità di lasciare il loro Paese dove dai primi mesi del 2020 erano in vigore restrizioni sanitarie draconiane a causa del Covid.","post_title":"Russia: crollo del 96% per il numero degli arrivi internazionali nel 2022","post_date":"2023-02-13T10:00:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676282429000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439099\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Valle dell'Erica, spiaggia de la Licciola[/caption]\r

\r

Delphina compie trent'anni e presenta alla Bit il nuovo catalogo del gruppo alberghiero sardo, con 12 hotel tra 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 spa e ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. Sta riscuotendo grande successo l'offerta \"Prenota Prima\" con lo sconto del 10% in scadenza a fine febbraio.\r

\r

Delphina presenterà il nuovo catalogo con una veste completamente rinnovata, che corona il raggiungimento di questo importante traguardo con le immagini che celebrano il colore del mare del nord Sardegna su cui si affacciano i suoi hotel e i resort e pensa ad un nuovo modo di guardare al futuro, credendo ancora di più nei valori che l’hanno accompagnata finora, valori che oggi si sono dimostrati di estrema attualità e rilevanza.\r

\r

«Quest’anno - dichiara il presidente e fondatore di Delphina Francesco Muntoni - celebriamo un traguardo importante: i primi 30 anni di Delphina hotels & resorts. Da trent’anni Delphina è ospitalità autentica in luoghi unici. Siamo onorati di essere diventati l’amico in Sardegna dei nostri ospiti, che ci scelgono da tanto tempo per trascorrere con noi il momento più atteso dell’anno e riscoprire ogni volta la bellezza genuina della Sardegna e della Gallura. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo successo, dai nostri collaboratori ai nostri ospiti affezionati. Siamo grati a chi ci ha scelto e dell’affetto dimostratoci in questi anni. Questo ci spinge a lavorare con sempre più passione per fare sempre meglio”.\r

\r

«Gli alberghi Delphina- dichiara l'amministratore delegato del gruppo Marco Muntoni- vennero progettati prendendo spunto dagli “stazzi”, tipiche costruzioni delle campagne galluresi realizzate con materiali del posto. Sono piccole abitazioni che si integrano armoniosamente nel paesaggio circostante. Anche nello stile di ospitalità e accoglienza ci siamo sempre ispirati alla “cultura degli stazzi”, autosufficienti da un punto di vista alimentare – veri e propri precursori del km 0-, circondati di piante autoctone che rilasciano essenze salubri e ambasciatori di premurosa ospitalità nei confronti del “forestiero”, considerato sacro. Abbiamo la fortuna di avere con noi bravissimi collaboratori, che condividono l’orgoglio di far innamorare gli ospiti di questa meravigliosa terra, offrendo esperienze autentiche e memorabili. Tutti insieme ci impegniamo con entusiasmo per offrire una vacanza indimenticabile.\r

\r

«Collaboriamo con le migliori agenzie di viaggio italiane e siamo molto grati che ci abbiano scelto, seguito ed aiutato nel nostro percorso di crescita. Le coccoliamo in modo personalizzato e ai massimi livelli per mano dei nostri direttori, ognuno dei quali è responsabile di un numero limitato di agenzie partner. Offriamo il servizio di pacchetti con viaggio e trasferimenti (anche in elicottero sorvolando scenari marini indimenticabili) esclusivamente per i nostri hotel e resort. Non commercializziamo e non gestiamo prodotti di terzi».\r

\r

Stagione 2023\r

\r

\r

Anche quest’anno l'organizzazione dei World Travel Awards, i premi più ambiti dal mondo del turismo internazionale, ha premiato Delphina hotels & resorts come il gruppo alberghiero indipendente più green del mondo e come il gruppo alberghiero migliore d’Italia. Una vittoria che riconferma i successi degli anni passati e premia la catena alberghiera sarda che ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è in prima linea nel sostegno dell’economia locale. \r

\r

Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura. Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di CO2 negli ultimi 6 anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. L\r

\r

'azienda ha adottato importanti politiche plastic free, risparmiando circa 722.871 bottiglie di plastica negli ultimi 4 anni ed è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto \"Genuine Local Food Oriented®\", marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0.\r

Dal 2018 l'azienda è entrata nella \"Lounge\" di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana- Gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria.\r

","post_title":"Delphina hotels & resorts con il nuovo catalogo alla Bit","post_date":"2023-02-09T13:05:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675947900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438862","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avis Budget Group, gruppo leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni di trasporto, sbarca a Sanremo, nella Città dei Fiori, con l’apertura della sua nuova filiale multibrand. L’apertura di Sanremo si va ad aggiungere a quelle più recenti di Napoli e Milano.\r

A partire da martedì 7 febbraio l’ufficio sarà aperto e opererà con i quattro brand del gruppo: Avis, Budget, Maggiore e AmicoBlu. Una data non casuale, che vedrà la nuova filiale aprire in concomitanza con l’avvio della 73esima edizione del Festival della canzone italiana, la quale, come ogni anno, porterà nella Città dei Fiori un gran numero di persone e di protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo.\r

Avis Budget Group sarà disponibile per rispondere alle diverse esigenze di ogni cliente, dall’auto familiare per esplorare tutte le meraviglie della costa ligure all’utilitaria per muoversi in città, fino al furgone per gli spostamenti più pesanti: tante esperienze di noleggio in un unico ufficio. Inoltre, per tutto il Festival, dal 7 all’11 febbraio, sarà possibile incontrare per le strade di Sanremo l’inconfondibile Fiat 500 Arcobaleno Limited Edition, 100% elettrica e simbolo della guida eco-friendly a zero emissioni del brand Maggiore. ","post_title":"Avis Budget Group apre una filiale multibrand a Sanremo","post_date":"2023-02-07T11:45:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1675770357000]}]}}