Brekelmans, Marriott: la stagione in Italia è salva. Ora puntiamo al Sud

La stagione in Italia è salva. Lo ha dichiarato a Corriere Economia il vice president Southern Europe del gruppo Marriott, Richard Brekelmans, riferendosi all’impennata di prenotazioni in arrivo da tutta Europa, a partire da questo mese di giugno, seguita all’annuncio del premier Draghi di togliere la quarantena per accogliere i turisti Ue. Un trend che nei mesi successivi è ulteriormente incrementato dalla domanda Usa verso le strutture tricolori della compagnia.

Tutta l’area del Mediterraneo, ha quindi rivelato Brekelmans, rimane un obiettivo centrale delle strategie di espansione Marriott. In Italia, il gruppo vanta in particolare un portfolio di 54 strutture, tredici dei quali gestiti con i brand di lusso St.Regis, Luxury Collection, Bulgari e Jw Marriott. Ora l’idea è quella di svilupparsi soprattutto nelle aree dove la compagnia non è ancora presente e in particolare nel Sud del Paese. A oggi, peraltro, Marriott ha già in pipeline oltre 100 aperture in tutta l’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa).