Borgo del Forte: a Ventimiglia piani per la valorizzazione in chiave turistica del waterfront Un complesso residenziale-alberghiero costituito da un hotel a 5 stelle di 70 camere, nonché da 60 appartamenti di alta gamma con terrazze affacciate sul porto turistico della città e possibilità di affido in gestione alla struttura alberghiera. Lo sviluppatore Marina Development Corporation (Mdc) ha presentato l’assetto finale del Borgo del Forte, intervento di punta di Marina di Ventimiglia: il progetto di rigenerazione urbana volto alla creazione di una nuova destinazione turistica sul lungomare della città della riviera ligure di ponente, dalla portata internazionale ma a vocazione italiana. La riqualificazione del waterfront rientra nel più ampio programma di rigenerazione della marina ventimigliese che interesserà una superficie totale di 57 mila metri quadrati. Il progetto, che prevede un investimento complessivo di 200 milioni di euro da parte del fondo Bdf, gestito da Namira sgr, e di cui Mdc è advisor, comprende anche la realizzazione del ristorante La Rocca a ovest del complesso residenziale-alberghiero, i cui lavori sono partiti a ottobre 2022, e del Club Italia, che mira a trasformare piazza Costituente in un polo ristorativo di eccellenza. Infine nell’ex scalo ferroviario del Campasso (30 mila metri quadrati), alle spalle dell’area naturalistica che sorge sulla foce del fiume Nervia, sarà realizzato Borgo del Forte Campus: un grande campus internazionale didattico-sportivo e per il tempo libero, con un’importante area polifunzionale dedicata a cittadini e turisti. Il complesso, aperto al pubblico tutto l’anno, ospiterà una piscina al coperto, una palestra attrezzata, spogliatoi, servizi e una club house dedicata, oltre a uno spazio per attività indoor/outdoor e alcuni campi da tennis. Accanto al centro sportivo sarà realizzato un edificio a più livelli, che ospiterà una scuola internazionale rivolta ai più piccoli e agli adolescenti, cuore del Campus. A sud, il deposito dei treni in disuso da molti anni sarà invece convertito a centro congressi, con sala conferenze, area espositivo-fieristica, laboratori e uffici. L’ex foresteria, infine, sarà ristrutturata e adibita a struttura ricettiva per atleti, studenti e docenti, con il suo terzo edificio attrezzato per i servizi di accoglienza, uffici e caffetteria. Il campus potrà inoltre usufruire di oltre 3 mila metri quadrati di parcheggi. «Negli ultimi due anni è stato fatto un grande lavoro di dialogo con gli enti locali e regionali, volto a un continuo miglioramento del progetto, principalmente rispetto ai temi paesaggistici-ambientali e idrogeologici – spiega Giuseppe Noto, ceo di Mdc -. Il nuovo assetto planivolumetrico riflette queste intense interazioni, coniugando gli aspetti naturalistici tipici del paesaggio ligure, il fascino della città alta, con il nuovo porto e l’eleganza del design italiano attraverso la realizzazione di nuova destinazione, in grado di rispondere alle esigenze del turista moderno. Borgo del Forte contribuisce alla rigenerazione urbana di Ventimiglia a tutto campo, recuperando aree dismesse quali il waterfront e il Campasso per usi virtuosi quali il turismo, lo sport e l’educazione a beneficio del territorio, dei cittadini e dell’occupazione”.

