Bluserena, la nuova immagine 2022 punta sul cliente e la ricchezza di servizi

Bluserena presenterà al TTG di Rimini la nuova immagine istituzionale 2022, vivace e colorata, che racchiude tutta la filosofia della vacanza Bluserena: centralità del cliente, ricchezza dei servizi, relax e divertimento in sicurezza.

Da oltre trent’anni gruppo di riferimento nel panorama delle vacanza in Italia, Bluserena è presente in Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo e Piemonte con dieci villaggi 4 stelle e tre resort 4 e 5 stelle della nuova collection Bluserena Charme Resort. Conta un totale complessivo di 4.400 camere, oltre a Thalasso SPA, centri congressi e Terme. Tutti i villaggi estivi sorgono direttamente su bellissime spiagge sabbiose, offrono lidi attrezzati, centri benessere, grandi ristoranti centrali con show cooking e ristoranti tematici, Cucina Baby/Biberoneria. Ampia scelta di attrezzature e attività sportive. Aree fitness attrezzate, lezioni e corsi sportivi individuali e collettivi. Per i più giovani, parchi con giochi giganti, Spray Park con giochi d’acqua, piscine, Club per bimbi e ragazzi dai 12 mesi ai 17 anni.

Molte, inoltre, le novità introdotte nell’estate 2021: nuovi ristoranti tematici, nuovi campi e attività sportive, nuovi parchi giochi pensati per i bimbi 0-6 anni, con mini piscina, barchette a pedali, giochi d’acqua, scivoli, castelli, altalene, pista di kart a pedali. Particolare attenzione è stata dedicata alla fascia d’età 11-17 anni, con la realizzazione di aree a loro dedicate, la Cyber Arena e la Cyber Beach, nelle quali i ragazzi iscritti ai Club possono ritrovarsi e svolgere attività ludiche e sportive con i coetanei. Bluserena da sempre offre la migliore animazione italiana.

Bluserena ha lanciato inoltre la nuova collection di esclusivi resort 4 e 5 stelle “Bluserena Charme Resort” in Puglia e Sardegna, della quale fa parte anche il nuovissimo Is Serenas Badesi Village, sullo splendido golfo dell’Asinara, inaugurato a giugno 2021.

Da sempre attenta al tema della sicurezza, Bluserena ha saputo rispondere con particolare efficacia all’emergenza pandemica, limitando il numero degli ospiti per camera, ampliando gli spazi comuni, digitalizzando il sistema di prenotazione di attività e servizi tramite la creazione di una web App dedicata, sottoponendo i propri protocolli di sicurezza anti Covid-19 alla validazione di Safe Guard di Bureau Veritas.

Chiusa la stagione estiva, Bluserena si sposta sulla neve, a Sansicario, a pochi km da Sestriere, con il 4 stelle Hotel Sansicario Majestic, che aprirà il 23 dicembre prossimo. Inserito nella splendido comprensorio sciistico della Vialattea, con i suoi 400 Km di piste di ogni livello e 70 impianti di risalita, l’hotel offre numerosi servizi: ristorazione di qualità, animazione per grandi e piccini, centro benessere, palestra, piscina riscaldata, garage. Anche per le vacanze sulla neve, Bluserena ha posto la massima attenzione sulla sicurezza, con servizi conformi a norme e protocolli vigenti, ma come sempre, garantendo ai propri clienti comfort e divertimento.