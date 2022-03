Best Western si espande in Trentino con il Bw Signature Collection Cima Rosetta

Si chiama Cima Rosetta la new entry trentina del gruppo Best Western (Bwh). Situata a San Martino di Castrozza la proprietà sarà brandizzata Bw Signature Collection, quando riaprirà i propri battenti il prossimo 20 marzo. L’hotel si trova a 1.487 metri d’altitudine ed è immerso nel parco naturale di Paneveggio, ai piedi delle Pale di San Martino, il gruppo montuoso più esteso delle Dolomiti, Patrimonio Unesco. Dispone di 50 camere in differenti tipologie: economy, comfort (novità estate 2022), deluxe e junior suite, di categorie, allestimenti, servizi differenti e con quadrature varie da sistemazioni triple, quadruple, singole, matrimoniali e doppie con letti singoli.

L’offerta ristorativa si declina quindi nella pizzeria San Martino, nel ristorante Hotel e nel Taufer Restaurant con proposte gourmet e una vasta selezione di vini italiani Doc e locali. All’interno anche una spa Dolomiti Centro Benessere da 2 mila metri quadrati, dotata di due piscine indoor, cinque saune di tipologie differenti, un bagno turco e una vasca jacuzzi outdoor da dieci posti. Completano l’offerta gli spazi all’aperto, tra cui giardino e terrazza solarium, nonché il parcheggio gratuito sorvegliato con stazione di ricarica per veicoli elettrici.