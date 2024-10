B&B Hotels, obiettivo 150 hotels in Italia entro il 2030 75 hotel sul territorio italiano e più di 850 a livello globale. L’obiettivo di B&B Hotels è consolidare la posizione sul mercato europeo, puntando a crescere ulteriormente in destinazioni chiave sia in Italia che all’estero. «Per il 2025 B&B HOTELS – commenta Liliana Comitini, Presidente e Amministratore Delegato di B&B HOTELS Italia, Slovenia e Ungheria – ha in programma di continuare la sua espansione. In Italia, si punta a raggiungere 150 hotel entro il 2030, con una particolare attenzione a destinazioni secondarie e città con un grande potenziale turistico. A livello internazionale, il Gruppo punta a raggiungere i 3.000 hotel nei prossimi 10 anni». Recentemente sono stati inaugurati nuovi hotel in Sardegna a Sassari e in Piemonte a Settimo Torinese e Alba, ampliando le opzioni per i viaggiatori che cercano comfort e qualità a prezzi accessibili. «Ogni struttura B&B HOTELS in Italia – aggiunge Comitini – è pensata per offrire un’esperienza di soggiorno smart e moderna, con camere dal design funzionale, connessione Wi-Fi gratuita, e una colazione better than a brunch colazione con prodotti dolci, salati e healthy. Le nuove aperture si trovano in location strategiche, ideali sia per chi viaggia per lavoro sia per chi desidera esplorare le meraviglie culturali e paesaggistiche italiane». Tra le principali novità per il 2025, B&B HOTELS continuerà a investire nella sostenibilità, con strutture progettate per ottenere certificazioni come LEED. «Per quanto riguarda i clienti finali – conclude Liliana Comitini – il programma fedeltà internazionale B&me offrirà nuovi vantaggi, inclusi sconti esclusivi e servizi migliorati. Inoltre, verranno implementati nuovi strumenti di marketing digitale per agevolare la gestione delle prenotazioni». Sul fronte del trade, il brand lancerà nuove partnership strategiche per incrementare le sinergie con agenzie, operatori del settore e aziende. Condividi

