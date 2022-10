B&B HOTELS Italia tra le migliori 100 aziende al Sustainability Award B&B HOTELS Italia si conferma tra le migliori 100 aziende italiane che hanno raggiunto i più alti rating ESG alla seconda edizione dei Sustainability Award. Il premio, promosso da Credit Suisse e Kon Group, di cui Forbes è media partner, è frutto di un’attenta valutazione di tutti i requisiti sul tema ESG messa a punto da ALTIS Università Cattolica e da RepRisk, che ha permesso di selezionare le imprese che maggiormente si sono distinte operando da anni per una produzione sostenibile. Nell’edizione 2022 inoltre B&B HOTELS Italia ha scalato la classifica (nel 2021 era al 67 posto), posizionandosi tra le prime 50 aziende Top Performance che nel corso dell’anno hanno migliorato le proprie prestazioni in materia di sostenibilità, adottando soluzioni tangibili relativamente ai temi sociali e ambientali. B&B HOTELS Italia ricopre all’interno del settore hotellerie un ruolo sempre più da protagonista e continua ad impegnarsi al fine di contribuire ad un futuro sostenibile per tutti i viaggiatori, sia business che leisure, in linea con la filosofia Only for Everyone e al miglior prezzo solo su hotelbb.com. “Siamo davvero orgogliosi di questo risultato che conferma la costanza e la passione nel perseguire i nostri obiettivi, in linea con i nostri valori di Corporate Social Responsibility” – ha dichiarato Valerio Duchini, Presidente e AD di B&B Hotels Italia. “Vincere per la seconda volta questo importante premio ed essere nuovamente riconosciuti come una tra le 100 eccellenze italiane è una soddisfazione che ci incentiva a continuare in questa direzione, implementando nuove soluzioni in linea con i criteri ESG”.

