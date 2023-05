Autentico Hotels: valorizzare l’offerta turistica territoriale puntando sulla sostenibilità Autentico Hotels sposa la tendenza del viaggiare lento e consapevole, valorizzando nella sua offerta turistica territoriale la componente esperienziale della vacanza, tenendo in grande considerazione la sostenibilità e l’aspetto green. Nel Golfo dei Poeti Relais & Spa, Montemarcello 5 Terre (Liguria) l’attenzione alla sostenibilità è un must per questa struttura. Nel nuovo ristorante si possono gustare prodotti a km zero provenienti dall’orto. Inoltre pannelli solari fotovoltaici saranno predisposti per la produzione di elettricità. Immancabili sono le Api Calessino Elettriche a disposizione degli ospiti per i transfer da e verso il Relais. L’hotel Metropole ama Venezia e la sua fragile bellezza. Incentiva gli ospiti a soggiornare più a lungo e a salvaguardare l’ambiente tramite un programma speciale in camera. La vista sulla laguna, una spa di ispirazione orientale e l’Oriental Bar fanno da cornice a questo rifugio sensuale dall’animo retrò. Con la promozione Long Stay per un soggiorno di almeno quattro notti, si vive Venezia in relax con vantaggi esclusivi. Il San Montano Resort & Spa (Ischia) rinnova il suo look e inaugura la stagione 2023 con nuove dieci suite ideate impiegando tecnologie di risparmio energetico innovative. Insieme all’uso di veicoli elettrici, la piantumazione di oltre 600 alberi, la riduzione dell’uso della plastica e la scelta di prodotti a km 0 per i suoi ristoranti, l’hotel continua il suo percorso green, impegnandosi ad offrire ai suoi ospiti vacanze sempre più sostenibili. Una scelta di sostenibilità ambientale, sociale ed etica è quella che ha fatto il Grand Hotel et de Milan (Milano) inserendo nelle camere Woodie: il one-of-a kind wireless chargers di ultima generazione. Ogni wireless charger racchiude una tecnologia di alto livello per ricaricare cinque dispositivi in contemporanea. Una produzione tutta italiana nella quale ogni pezzo è interamente intagliato e lavorato a mano, utilizzando una tecnica speciale per esaltare le venature naturali del legno, che rende ogni oggetto unico nel suo genere. Borgo Santandrea, Amalfi, offre uno stile di vita responsabile, unito a comfort moderni e servizi personalizzati, preservando l’ambiente per vivere in un mondo più verde: gli avanzi di cucina vengono compattati in una macchina che li trasforma in fertilizzante con un processo regolamentato e nelle cucine hanno installato dispositivi all’avanguardia per l’abbattimento dei fumi. Palazzo Ripetta, Roma, è un luogo che racconta una lunga storia di famiglia rinata all’interno di un palazzo storico che propone un’accoglienza completa tra arte, design e gusto e dove la sostenibilità è un concetto che abbraccia ogni aspetto. La certificazione Green Key dimostra in particolare l’impegno ambientale della struttura ricettiva verso il territorio. La vocazione eco-friendly guida ogni scelta: dal compattatore per i rifiuti, ai prodotti cortesia, ai collateral delle camere ecosostenibili e provenienti da materiale riciclato e riciclabile. Turismo lento, riscoperta del territorio, sostenibilità sono i punti che caratterizzano un soggiorno anche allo Château Monfort (Milano), valore fondamentale e parte del Manifesto Relais & Châteaux, di cui l’hotel è parte. Un valore espresso attraverso l’ospitalità e la proposta gastronomica dell’executive chef, che valorizza le tradizioni regionali, le materie prime biologiche a km zero e i presidi Slow Food. Château Monfort da anni è un attivo sostenitore delle campagne World Ocean’s Day e Food for Change promosse dall’associazione per sensibilizzare gli ospiti sulla sostenibilità dei prodotti ittici e la conservazione del patrimonio culinario locale.

