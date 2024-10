Attesi 950 partecipanti alla prossima Ithic di Roma Si avvicina il momento dell’Italian Hospitality Investment Conference, organizzata da Teamwork e Thrends con la partnership di Questex presso il Villa Pamphili di Roma i prossimi 17 e 18 ottobre. Esperti e professionisti del settore immobiliare e finanziario si incontreranno per due giorni spalmati su un intenso programma di presentazioni settoriali e tavole rotonde, tutte rivolte all’interpretazione dei fenomeni che caratterizzeranno il nostro futuro da destinazione turistica: i livelli sostenuti del costo del denaro, gli squilibri geopolitici, il ruolo dell’Italia nello scacchiere delle strategie commerciali in Europa, il ruolo dei nuovi mercati incoming (India), i format e le piattaforme del futuro (senior living, hotel/hostel, student hotel…), le tendenze oltre l’alberghiero (treni turistici) e molto altro. A discuterne i protagonisti della finanza, del branding e dello sviluppo: da Mario Abbadessa, ceo di Hines Italia a Paolo Barletta, ceo di Arsenale, da Sir Rocco Forte di Rfh a Olivier Harnisch del cda del fondo Pif, da Nicola Maione presidente di Mps a Livio Stracca, macroprudential policy & financial stability della European Central Bank, da Simon Vincent, presidente Europa di Hilton, a Josef Vollmayr, ceo di Limehome. Innumerevoli i fondi di investimento attesi oltre Hines: Goldman Sachs, Blackstone, Azora, Limestone Capital, Bain Capital e molti altri, per una sesta edizione che prevede anche molte attività sociali e di confronto. Nuovo inoltre il format di molti panel: saranno infatti presentati diversi rapporti paese dagli analisti di Oxford Economics, Str Global, Hotstats, Thrends e Cornell University. Il tutto in un contesto nel quale, mentre il settore immobiliare sarà parametrato a lungo e con attenzione con altri mercati finanziari più liquidi (azionario, obbligazionario, utilities…), fra le asset class real estate, quella alberghiera, secondo gli analisti, godrà di buona salute nel corso del biennio prossimo biennio 2025-2026. A questa sesta edizione di Ithic sono attesi 950 partecipanti da tre continenti (Europa, America e Asia) e 15 paesi. Condividi

