Arriva Hotel Wellbeing: la nuova etichetta Bwh dedicata alle strutture con offerta benessere

Una etichetta ad hoc per identificare le soluzioni di soggiorno che comprendono spa, servizi beauty, nonché menu light e detox per realizzare al meglio la propria dimensione desiderata di relax. Bwh Italia lancia Hotel Wellbeing, che include strutture selezionate in base alla presenza di un centro benessere al loro interno o in una struttura convenzionata e condizioni vantaggiose con beauty center, parrucchieri e barber-shop negli immediati pressi dell’albergo.

Tra i servizi inclusi con Hotel Wellbeing, phon e piastre professionali su richiesta in camera e al ristorante la possibilità di scegliere menu con proposte healthy. E ancora, il concierge pronto ad accogliere e guidare i clienti verso le unicità di ogni destinazione: attrazioni, negozi, concept store, spa e luoghi imperdibili tra natura e cultura. A completamento dell’offerta, è possibile richiedere anche il pacchetto Wellbeing: un format personalizzabile con servizi in camera e in struttura. Sempre diversi per ogni hotel comprendono anche late check-out per godersi con lentezza anche la seconda giornata. Al momento sono circa 30 in più di 15 destinazioni, gli alberghi ad avere aderito al nuovo cluster. Torino, Milano, Roma e Napoli insieme a Verona, Bologna, Ferrara e Rende sono solo alcune delle mete coinvolte.