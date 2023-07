Apre a Roma il nuovo Borghese Contemporary Hotel da 24 camere Ha aperto ufficialmente i propri battenti a Roma il nuovo Borghese Contemporary Hotel, terza struttura del gruppo Mascagni Hotel, di proprietà della famiglia capitolina Piperno. Si tratta di un 4 stelle da 24 camere, a cui si aggiungono un’aera libreria e una sala polifunzionale, che può essere utilizzata come spazio meeting o per le colazioni. Il resto della proposta f&b si declina in un’offerta light lunch e nell’happy hour com una selezioni di cocktail ad hoc per il lounge bar. “L’apertura di questa terza struttura risponde a una richiesta di offerta di strutture ricettive nel panorama della capitale, in un momento di boom del turismo – spiega Guglielmo Piperno, co-proprietario dell’albergo insieme al fratello Romeo -. Roma è una città che accoglie viaggiatori in tutto il mondo, sia turisti sia uomini d’affari. Con il Borghese Contemporary Hotel volevamo soddisfare la richiesta del mercato turistico cittadino per strutture con uno standard sempre più lussuoso e sofisticato”. La struttura nasce come una lussuosa residenza romana per una clientela prevalentemente bleisure. Situato in Largo della Fontanella di Borghese, di fronte al palazzo omonimo, l’albergo vuole richiamare la storia di Roma, con la sua aristocratica classicità, combinata con la passione per l’arte moderna e contemporanea che da sempre contraddistingue la famiglia Piperno. “Nel nome ContemporARy HoTel troviamo la parola art per valorizzare l’importanza dell’arte, che guida il nostro ospite tra colori, materiali, decori in un rapporto tra tradizione e contemporaneità”, aggiunge Romeo Piperno. Condividi

\r

Durante questi cinque mesi, la compagnia aerea si concentrerà ancora di più sulla sua rete a lungo raggio, con un aumento del 17% dei voli in questo mercato, soprattutto in America Latina, per rafforzare la sua leadership e consolidare la posizione dell'aeroporto di Madrid come ponte tra i due continenti.\r

\r

«Stiamo sviluppando un piano ambizioso in America Latina e nei Caraibi che potenzierà la connettività con questa regione e, soprattutto, permetterà all'aeroporto di Madrid di rafforzare il suo ruolo di ponte tra Europa e America Latina. A questo aumento record delle frequenze, si affianca l'utilizzo di una flotta più sostenibile e miglioramenti nell'esperienza di bordo, in modo che Iberia rappresenti la migliore opzione per volare tra entrambe le sponde dell'Atlantico», afferma Maria Jesús López Solás, responsabile commerciale e sviluppo del network e delle alleanze Iberia.\r

\r

Durante l'inverno la compagnia aerea spagnola offrirà oltre 2 milioni di posti tra Europa e America Latina, altro numero record che conferma l'investimento sulla regione. In Europa, Iberia lancerà la rotta per Rovaniemi a dicembre mentre su destinazioni come Parigi, Milano e Roma dispiegherà una capacità record. Città del Messico, con 21 frequenze settimanali, è la destinazione in America Latina con la maggiore capacità, una cifra che la compagnia aerea eguaglierà con tre voli giornalieri a Bogotà durante la stagione invernale.\r

\r

L'anno scorso Iberia ha varato un significativo investimento sugli Stati Uniti, con il lancio di due nuove rotte: Washington DC - che rimane stagionale - e Dallas - che opera tutto l'anno. Nella prossima winter il vettore manterrà questo slancio con una crescita del 24% rispetto al 2019 del numero di frequenze e oltre 90 voli settimanali tra le due regioni.\r

\r

In Europa\r

\r

Nel Vecchio Continente il Gruppo Iberia aumenterà le frequenze del 5% rispetto al 2019 e raggiungerà più di 800 voli settimanali. Tra le rotte principali spicca Parigi, con 50 frequenze settimanali all'aeroporto di Orly, con oltre il 57% di posti in più rispetto al 2019.\r

\r

Anche Roma vedrà la sua capacità incrementata a livelli record, con 39 frequenze settimanali e una crescita del 35%; Milano avrà 21 frequenze sull'aeroporto di Linate e 18 con quello di Malpensa, il 33% in più rispetto al 2019.\r

\r

Altre città europee vedranno un aumento delle frequenze rispetto all'inverno pre-pandemia. È il caso, ad esempio, di Venezia, con un aumento di quattro voli settimanali con Madrid, arrivando a un totale di 22.\r

\r

Sul mercato domestico, il Gruppo Iberia ha programmato il 6% di frequenze in più rispetto alla scorsa stagione, con quasi 700 voli settimanali. La crescita più significativa si registrerà ad Almería, Granada e Pamplona.","post_title":"L'avanzata di Iberia sull'inverno: oltre 300 voli a settimana tra Europa e America Latina, +14% sul 2019","post_date":"2023-07-10T14:09:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688998199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449391","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto ufficialmente i propri battenti a Roma il nuovo Borghese Contemporary Hotel, terza struttura del gruppo Mascagni Hotel, di proprietà della famiglia capitolina Piperno. Si tratta di un 4 stelle da 24 camere, a cui si aggiungono un'aera libreria e una sala polifunzionale, che può essere utilizzata come spazio meeting o per le colazioni. Il resto della proposta f&b si declina in un'offerta light lunch e nell'happy hour com una selezioni di cocktail ad hoc per il lounge bar.\r

\r

“L’apertura di questa terza struttura risponde a una richiesta di offerta di strutture ricettive nel panorama della capitale, in un momento di boom del turismo - spiega Guglielmo Piperno, co-proprietario dell'albergo insieme al fratello Romeo -. Roma è una città che accoglie viaggiatori in tutto il mondo, sia turisti sia uomini d’affari. Con il Borghese Contemporary Hotel volevamo soddisfare la richiesta del mercato turistico cittadino per strutture con uno standard sempre più lussuoso e sofisticato”.\r

\r

La struttura nasce come una lussuosa residenza romana per una clientela prevalentemente bleisure. Situato in Largo della Fontanella di Borghese, di fronte al palazzo omonimo, l'albergo vuole richiamare la storia di Roma, con la sua aristocratica classicità, combinata con la passione per l’arte moderna e contemporanea che da sempre contraddistingue la famiglia Piperno. “Nel nome ContemporARy HoTel troviamo la parola art per valorizzare l’importanza dell’arte, che guida il nostro ospite tra colori, materiali, decori in un rapporto tra tradizione e contemporaneità”, aggiunge Romeo Piperno.\r

\r

","post_title":"Apre a Roma il nuovo Borghese Contemporary Hotel da 24 camere","post_date":"2023-07-10T13:24:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688995449000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sconto immediato del 50% sulle prenotazioni fino al 20 luglio, relative a moltissime partenze entro la fine dell'anno. La promo è valida per i collegamenti dall’Italia con Sardegna, Corsica e isola d’Elba, nonché da Tolone per le Baleari.\r

\r

L’offerta è attiva sulle tariffe, al netto di tasse e diritti, di passeggeri e veicoli (auto e moto).\r

La promozione non è retroattiva, è soggetta a specifiche condizioni e alla disponibilità di posti. I biglietti emessi in questa tariffa non sono rimborsabili, né modificabili.","post_title":"Nuova promo Corsica Sardinia Ferries per le prenotazioni fino al 20 luglio","post_date":"2023-07-10T12:24:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688991870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' l'Unahotels Imperial Sport Pesaro l'ultima new entry del gruppo Una in franchising. La struttura marchigiana, di recente ristrutturazione, si è riposizionata a 4 stelle ed è dotata di 47 camere, comprese alcune soluzioni family con due ambienti separati. L'albergo dispone pure di ristorante vista mare, bar, zona fitness e una piscina. Dà inoltre la possibilità di prenotare varie escursioni e attività, tra cui una serie di proposte per i più piccoli e per i genitori, inclusi ping-pong, biliardino e mini-piscina nella terrazza-solarium.\r

\r

“Siamo felici di accogliere l’Unahotels Imperial Sport Hotel Pesaro tra le nostre proposte di soggiorno - commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale del Gruppo Una -. Il nuovo ingresso nelle Marche è un’ulteriore garanzia dell’impegno svolto dal progetto franchising in cui crediamo e che continuiamo a supportare per offrire una sempre più diversificata scelta di soggiorno che incontri le esigenze di tutti i nostri ospiti italiani e internazionali”.","post_title":"L'Unahotels Imperial Sport di Pesaro ultima new entry del gruppo Una","post_date":"2023-07-10T11:05:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688987157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Italo amplia i collegamenti del network intermodale con Itabus alla Calabria. Dal prossimo 28 luglio le principali città del Centro-nord saranno collegate alle località calabresi di Sibari, Cariati, Cirò Marina e Crotone, con la comodità di un biglietto unico valido per entrambi i mezzi di trasporto. Le soluzioni di viaggio sono già acquistabili attraverso tutti i canali distributivi di Italo.\r

\r

Sono previsti 2 servizi al giorno (1 di andata e 1 di ritorno) per connettere le città di Milano, Bologna e Roma alla Calabria, utilizzando la stazione di Napoli Centrale come hub intermodale per il cambio fra treno e bus, avendo appositi servizi in coincidenza per raggiungere la propria meta.\r

\r

Le novità 2023 per la Calabria includono anche le fermate di Paola e Lamezia Terme lungo la linea intermodale che arriva fino in Sicilia. I viaggiatori calabresi, in questo modo, potranno prendere il treno Italo da queste due città, arrivare a Villa San Giovanni e qui salire su Itabus, imbarcandosi direttamente con il bus. 4 servizi giornalieri (2 di andata e 2 di ritorno) per collegare Paola e Lamezia Terme alla linea dedicata alle località di Giardini Naxos-Taormina, Catania, Enna, Caltanissetta e Agrigento. Altri 4 viaggi quotidiani (2 andata e 2 ritorno) per la linea verso Milazzo, Cefalù e Palermo. \r

\r

«La Calabria rappresenta uno dei territori maggiormente serviti dai nostri treni - sottolinea Fabrizio Bona, direttore commerciale -. I viaggiatori rispondono sempre nel migliore dei modi alle nostre offerte. C’è anche una grande richiesta turistica, sia interna che estera, per questo motivo abbiamo deciso di introdurre il nuovo servizio intermodale con Itabus, di aggiungere le fermate di Paola e Lamezia verso la Sicilia, oltre che aver da poco potenziato fino a 8 treni al giorno la nostra offerta in regione per l’estate».","post_title":"Italo estende l'intermodalità alla Calabria: collegamenti per Sibari, Cariati, Cirò Marina e Crotone","post_date":"2023-07-10T10:56:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688986569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449349","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La missione di VisitBerlin è rivelare al mondo la bellezza di Berlino, una ricca meta turistica in continua evoluzione e una città che, nei suoi 12 distretti, offre diversificate esperienze, adatte anche al segmento Mice.\r

\r

VisitBerlin promuove il networking fra le realtà che operano nella metropoli e sviluppa progetti di turismo che consentano di rendere la visita un’esperienza indimenticabile per l’ospite, preservando la qualità della vita dei berlinesi. Il turista affamato di cultura e di scoperta dei segni della storia troverà soddisfazione tra i tanti edifici e capolavori della città, conservati in maestosi edifici come quelli dell’Isola dei Musei. Tra questi le indimenticabili testimonianze del Museo di Pergamo che, a partire dal 23 ottobre, chiuderà per diversi anni per ristrutturazioni e ampliamenti.\r

\r

Le opportunità sono davvero tante e, oltre che al passato, guardano al futuro, perché Berlino è una città giovane e vitale, dove si percepiscono un entusiasmo e uno spirito innovativo che si declinano in tutti i settori. Nella ricezione alberghiera, a fianco delle note ed eleganti catene di lusso, emergono realtà internazionali nate da concept diversi e interessanti, sempre caratterizzate dall’accoglienza al visitatore e collocate nei tanti quartieri iconici della metropoli. Tra questi l’art’hotel, parte dell’Arena Hospitality Group, che propone una fusione tra le linee architettoniche esterne e il design artistico degli interni.\r

\r

L’Nhow, che si trova anche a Milano e in altre città europee, ha nella musica il suo concept, nel rosa il suo colore di riferimento e negli spazi vivaci e accoglienti la sua forma. Ogni ospite può richiedere una tastiera o una chitarra ed è disponibile anche un piccolo studio di registrazione. Vivace il concept del The Social Hub, che è diviso in due sezioni: un 4 stelle per gli ospiti e un’area con camere e spazi per gli studenti, dotato di funzionali servizi di ristorazione, senza dimenticare la palestra, gli spazi per la musica, il parrucchiere e la lavanderia. The Social Hub è anche in Italia: a Roma, Firenze e Bologna.\r

\r

E, ancora, giovane e ricco di stile l’H10, l’hotel della catena spagnola con oltre 63 strutture nel mondo che, unendo tradizione e avanguardia, nella sede della capitale tedesca integra un edificio recente con una vecchia scuola ristrutturata, che ospita appartamenti. A Berlino sono innumerevoli le proposte innovative come i tour proposti da Lilla Fufavi e dal suo sito Berlin Fashion Tour alla scoperta di una città cosmopolita e capace di arricchirsi di ogni influenza, anche stilistica, rendendola una ricchezza.\r

\r

Tanti i parchi verdi che si riempiono di sportivi nei diversi momenti della giornata e di amanti degli spazi aperti ogni fine settimana. Diversificati i percorsi guidati alla scoperta della città, come quelli in continua evoluzione proposti da Andree Sadilek (lialo.com) con i suoi self-guided city tour che rispondono alle richieste dei turisti curiosi, o quelli storicamente imprescindibili, come il Bike the Wall: un tour in bicicletta che segue i tratti ancora presenti del Muro di Berlino e ne racconta la triste e potente storia, all’avvicinarsi dei 35 anni della caduta (9 novembre 1989).\r

\r

E, tornando dal passato a un presente orientato al futuro, è importante visitare l’Euref Campus (European Energy Forum), una comunità innovativa di business e scienza, centro di numerosi progetti di ricerca nella transizione energetica, nella mobilità e nella sostenibilità. Un progetto avviato nel 2007 e in costante espansione, ospitato da una delle strutture di mattoni rossi che - come un richiamo dal passato - si trovano tra le strade di Berlino. Sorge a fianco del Gasometro: un imponente cilindro che ospiterà meeting e convention adatti anche a più di 800 persone e su cui salire per ammirare Berlino.\r

\r

[gallery ids=\"449351,449352,449353,449356,449357,449355\"]","post_title":"Berlino: lo sguardo al futuro di una città che ha vissuto la storia, tra stile e innovazione","post_date":"2023-07-10T10:45:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688985959000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' Alessio Maggi il nuovo hotel manager del Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, parte del gruppo Fh55. La sua è una carriera tutta interna alla compagnia toscana. Maggi ha infatti iniziato nel 1993 al Grand Hotel Palatino di Roma, per poi crescere professionalmente negli anni fino ad arrivare nel 2007 allo stesso Grand Hotel Mediterraneo. Nel 2019 diventa quindi prima vicedirettore dell’hotel Calzaiuoli e dell’hotel Villa Fiesole e poi, dopo due anni, vice direttore & revenue manager degli alberghi di Firenze del gruppo.\r

\r

\"Sono emozionato, carico. C’è molta adrenalina in circolo, ci sarà tanto da fare - commenta lo stesso Maggi -. Dirigere il Grand Hotel Mediterraneo per me è il continuo di un percorso, di lavoro, di vita iniziato nel 1993, crescendo e ricoprendo molti incarichi; la curiosità di scoprire come si fa una cosa e poi farne altre: questo è quello che mi ha spinto negli anni a fare questo viaggio. Penso sempre che la mia zona di comfort è non trovarla. Lì mi sento più al sicuro».","post_title":"Alessio Maggi nuovo hotel manager del Grand Hotel Mediterraneo di Firenze","post_date":"2023-07-10T10:33:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688985202000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449343","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha riaperto i propri battenti il Brucoli Resort, terza ristrutturazione completata dall'inizio della joint venture tra il gruppo Mangia's e Hotel Investment Partners, società europea finanziata da fondi gestiti da Blackstone. La collaborazione, partita a fine 2021, ha previsto fin dall'inizio investimenti Capex per circa 90 milioni di euro dedicati alle sei strutture incluse nella jv. Per il resort siciliano, che ha ripreso le proprie attività lo scorso 23 giugno riposizionato a 5 stelle, l'impegno è stato in particolate di 27 milioni e otto mesi di lavori. Nel 2024 entrerà a far parte del soft brand Autograph Collection di casa Marriott.\r

\r

Le 402 camere, tra cui 69 suite e 16 stanze - suite Swim-Up, sono state completamente ristrutturate e arredate da Estudio Caramba sotto la guida dell'architetto e designer spagnolo, Tomás Alía. Vasta la gamma di nuovi servizi, tra cui una pista da corsa, campi da tennis, padel, basket, beach volley e bocce, più un campo da calcio a cinque e sport acquatici (vela, windsurf, canoa e sup). I lavori di restauro hanno anche migliorato il design e il comfort delle tre piscine: quella principale, quella per adulti e quella per famiglie. E' cambiata pure l’esperienza balneare dove ci sono le capanne, una piscina di mare naturale e una piccola baia segreta.\r

\r

Gli ospiti possono quindi usufruire di un nuovo wellness centre, un'inedita offerta retail e un kids club. Le aree comuni come la lobby e i corridoi hanno una nuova veste con design e colori ispirati al simbolismo siciliano e alle storie che hanno cambiato l’isola nel corso dei millenni. Inoltre, ci sono nuovi spazi all’interno: una stanza coworking e una sala riunioni con una capacità di 120 persone.\r

\r

L’offerta culinaria del resort di declina infine in quattro outlet: tre alla carta on-site con menù appositamente selezionati dagli chef del Donna Floriana Bistrot, del Grano Pizzeria, dello Scausu Grill and Kaigan Sushi Bar, e un buffet, il Perseo Restaurant, di piatti italiani e internazionali dal buffet. I visitatori hanno anche la possibilità di rilassarsi con un drink e uno spuntino al Lime Pool Bar e al Donna Floriana Cocktail Lounge.","post_title":"Mangia's: riparte il Brucoli Resort a 5 stelle dopo un restyling da 27 mln di euro","post_date":"2023-07-10T10:19:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688984380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha siglato una partnership con la Società Olbia Calcio per la stagione sportiva 2023/2024. La compagnia aerea affiancherà il club in qualità di Airline Partner ospitando sui propri aeromobili i giocatori, staff tecnico e dirigenti impegnati in occasione delle trasferte in programma nel prossimo campionato di Serie C.\r

\r

Aeroitalia accompagnerà i Guardiani del Faro anche in campo, comparendo sul front delle divise da gara della prima squadra per tutte le competizioni. La partnership è pianificata inoltre per estendersi e aprirsi al territorio attraverso l’attivazione di iniziative rivolte al tessuto sociale e al tessuto economico della città.\r

\r

\"Questa collaborazione non è soltanto funzionale a sinergie reciproche tra le due società, ma ci consente di creare un sodalizio con il mondo dello sport consentendoci di essere parte attiva dei messaggi positivi che esso è in grado di veicolare - ha sottolineato Gaetano Francesco Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia -. Con Olbia Calcio condividiamo anche i valori legati alle iniziative di intervento sociale e di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio”.\r

\r

\"Questo accordo restituisce la dimensione di brand nazionale raggiunta dal club in questi anni - ha aggiunto il presidente dell’Olbia Calcio Alessandro Marino -. Siamo convinti che da questa collaborazione, che muove da valori aziendali condivisi e che sarà fortemente improntata sulla valorizzazione della città di Olbia come porta di accesso alle meraviglie del territorio, le reciproche ambizioni di crescita e consolidamento possano trarre benefici e preparare la strada a potenzialità ancora inesplorate”.","post_title":"Aeroitalia diventa partner ufficiale dell'Olbia Calcio per la stagione 2023/24","post_date":"2023-07-07T15:06:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688742375000]}]}}