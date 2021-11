Ancora un nuovo brand per Accor: arriva la Emblems Collection

Ennesimo nuovo brand in casa Accor. E’ questa la volta della Emblems Collection, dedicata ai boutique hotel di lusso indipendenti e unico marchio del gruppo francese del segmento più alto del mercato a offrire la possibilità dell’affiliazione in franchising. La prima proprietà dell’inedita collezione sarà il Guiyang Art Centre Hotel nella provincia cinese del Guizhou, la cui inaugurazione è prevista per dicembre del prossimo anno con una dotazione di 64 suite, una piscina, una spa, un’area fitness e diversi locali f&b. I piani sono di veder crescere il portfolio Emblems fino a un totale di 60 proprietà entro il 2030.

Il nuovo brand sarà peraltro diviso in tre categorie differenti: la Heritage riservata alle strutture più iconiche che contribuiscono alla definizione del carattere di una destinazione e sono rappresentative della cultura locale; la Retreat per i resort con un’offerta spa e di esperienze wellness; la Signature per gli hotel di design capaci di dettare uno stile.