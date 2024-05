Ambasciatori Place Fiuggi, nei 50 di attività focus sul benessere in occasione del Global Wellness Day L’Ambasciatori Place Hotel, che quest’anno celebra i suoi cinquant’anni di attività, aderisce al Global Wellness Day, la giornata mondiale dedicata al benessere e al vivere bene promossa dal Global Wellness Institute, festeggiata ogni anno il secondo sabato di giugno, con oltre dieci edizioni alle spalle, e che quest’anno cade l’8. Sarà per l’Ambasciatori l’occasione per diffondere il concept “Make your wellness”, l’anima della sua proposta, che ogni giorno si fa realtà attraverso esperienze di benessere mentale, emotivo e fisico, secondo un concetto di “wellness” proattivo. L’Ambasciatori Place Hotel, non è solo una Spa, ma il luogo dove costruire la propria esperienza di benessere completo e multifattoriale, con molteplici servizi indoor e outdoor per tutti, aperti anche alla città. Sabato 8 giugno si inizia la mattina con il risveglio muscolare nel bosco, durante il quale saranno a disposizione l’acqua di Fiuggi e frutta fresca di stagione. Durante la giornata si proseguirà con altre attività come il nordic walking e un’escursione in e-bike. «Vogliamo essere anche noi ‘portavoce’ della Giornata Mondiale del Benessere – sottolinea Francesca Bonanni, titolare dell’Ambasciatori – per diffondere un messaggio consapevole e positivo in linea con i nostri valori, con l’anima della nostra proposta. Il nostro concept ‘Make your wellness’ è un invito ad agire per il proprio benessere. Siamo convinti che sollecitare un coinvolgimento attivo dell’ospite e la sua percezione dei benefici sia fondamentale per far vivere anche un piccolo cambiamento». “wellness” è un modo di essere proattivo, che ci vede tutti coinvolti: da un lato l’Ambasciatori e il suo staff con servizi, attività ed elementi di qualità (come le materie prime dei piatti proposti, la ricerca dei trattamenti nei 1000 mq. della Tangerine Spa, i prodotti utilizzati e la professionalità del personale) e dall’altro gli ospiti, che vengono sollecitati in modo consapevole ad attuare quello che toccherà le corde del loro benessere per il corpo, la mente e l’anima. In linea con il suo concept, l’Ambasciatori, oltre allo strumento consolidato della Wellness Card, che suggerisce all’ospite una serie di proposte – dislocandole tra percorsi Spa e attività di diverso genere, motivandolo a svolgerne alcune – con il mese di maggio ha attivato la Fiuggi Wellness Experience. Si tratta di un soggiorno di 4 giornate, disponibile ogni settimana, adatto a chi vuole viaggiare fuori e dentro se stesso, conoscere un territorio, stimolare la mente, muoversi in natura. Condividi

\r

Si parte dai 4 luxury hotel per passeggiare alla scoperta dei luoghi e delle storie racchiusi nella collezione dei Duetorrihotels Secret Grand Tour, in collaborazione con la giornalista, storica dell’arte ed esperta di turismo culturale Beba Marsano. \r

\r

Al centro troviamo il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna, l’Hotel Due Torri di Verona, l’Hotel Bernini Palace di Firenze e l’Hotel Bristol Palace di Genova. L’idea nasce con i “Libri della Buonanotte” editi da Minerva: una raccolta esclusiva dedicata alle città d’arte dove il Gruppo è presente. Autrice dei volumetti dell’ottava edizione è proprio Beba Marsano. \r

\r

I DuetorrihotelsSecret Grand Tour sono l’evoluzione di questo percorso: esplorano le quattro città – Bologna, Verona, Firenze e Genova – attraverso una lente particolare. Beba Marsano ha selezionato una serie di luoghi particolari, definendo dei percorsi di scoperta che valorizzano ciò che si cela alla vista del turista comune. Non solo: viaggiare in queste città diventa anche l’occasione per ammirare i tesori all’interno degli hotel, custodi di opere d’arte che intrecciano una relazione profonda con il contesto in cui sono inseriti. \r

\r

Bologna, Grand Hotel Majestic “già Baglioni\". In hotel_ Il palazzo custodisce preziose testimonianze d’arte e di storia: dal Camerino d’Europa, prima opera nota dei Carracci, agli affreschi della scuola carraccesca che decorano il soffitto del ristorante. Al piano interrato si conserva un tratto di Flaminia Militare, antica strada imperiale romana, negli spazi in cui Filippo Tommaso Marinetti, frequentatore del caffè art déco che oggi porta il suo nome, organizzò nel 1914 una celebre mostra-blitz, esponendo i quadri giovanili di Giorgio Morandi e dei primi futuristi bolognesi. \r

\r

Il Due Torri Hotel di Verona è un palazzo che custodisce preziose testimonianze d’arte e di storia, arredi Biedermeier, marmi e porcellane pregiati. L’edificio risalente al 1300, ha ospitato i più importanti personaggi di ogni epoca. Il fiore all’occhiello è l’Arena Casarini, opera del maggiore affreschista italiano del Novecento: un circo equestre che prende vita tra le pareti di una sala, a cavallo tra architettura e arte figurativa. \r

\r

Palazzo Maffei, in piazza delle Erbe, accoglie il tesoro dell’imprenditore Luigi Carlon, uno dei più grandi collezionisti italiani.\r

\r

Firenze, Hotel Bernini Palace, locanda nel Trecento e poi elegante albergo negli anni in cui Firenze era capitale del Regno d’Italia. L’hotel era al centro di intrighi e vicende politiche, in quanto buvette di deputati e senatori. Lo ricordano i tondi affrescati che decorano la Sala Parlamento, attuale sala colazioni, impreziosita dai ritratti di Garibaldi, Cavour, Gioberti e delle altre personalità del Risorgimento. All’ingresso alzando lo sguardo si ammira invece una serie di teste con eccentrici cappelli, probabile vetrina di un’antica boutique di copricapi. In un loggiato del XVI secolo è stato ricavato il ristorante La Chiostrina. \r

\r

Genova, Hotel Bristol Palace di Genova ci immerge in un’atmosfera Liberty, tra dettagli Art Nouveau ed eleganza inizio ‘900, forme sinuose e decorazioni a tema floreale. Inaugurato nel 1905, è stato progettato dall’architetto Dario Carboni. All’interno custodisce splendidi stucchi e marmi, e soprattutto un audace scalone ellittico che dal piano terra arriva all’ultimo piano. Si dice abbia ispirato Alfred Hitchcock, ospite dell’albergo, per la spirale di Vertigo - La donna che visse due volte. In un itinerario dedicato ai luoghi del turismo d’élite tra Otto e Novecento si parte per esplorare il quartiere di Nervi e la sua passeggiata, la più spettacolare d’Italia, incastonata in un paesaggio mozzafiato. Intitolata ad Anita Garibaldi, serpeggia per quasi due chilometri nella roccia viva tra l'acqua e i parchi di aristocratiche dimore di villeggiatura, oggi musei.\r

\r

\r

\r

","post_title":"DuetorriHotels Secret Grand Tour, passeggiate alla scoperta delle città d'arte","post_date":"2024-05-07T13:07:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1715087252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Ambasciatori Place Hotel, che quest’anno celebra i suoi cinquant’anni di attività, aderisce al Global Wellness Day, la giornata mondiale dedicata al benessere e al vivere bene promossa dal Global Wellness Institute, festeggiata ogni anno il secondo sabato di giugno, con oltre dieci edizioni alle spalle, e che quest’anno cade l’8. Sarà per l’Ambasciatori l’occasione per diffondere il concept “Make your wellness”, l’anima della sua proposta, che ogni giorno si fa realtà attraverso esperienze di benessere mentale, emotivo e fisico, secondo un concetto di “wellness” proattivo. \r

\r

L’Ambasciatori Place Hotel, non è solo una Spa, ma il luogo dove costruire la propria esperienza di benessere completo e multifattoriale, con molteplici servizi indoor e outdoor per tutti, aperti anche alla città. Sabato 8 giugno si inizia la mattina con il risveglio muscolare nel bosco, durante il quale saranno a disposizione l’acqua di Fiuggi e frutta fresca di stagione. Durante la giornata si proseguirà con altre attività come il nordic walking e un’escursione in e-bike.\r

\r

«Vogliamo essere anche noi ‘portavoce’ della Giornata Mondiale del Benessere - sottolinea Francesca Bonanni, titolare dell’Ambasciatori – per diffondere un messaggio consapevole e positivo in linea con i nostri valori, con l’anima della nostra proposta. Il nostro concept ‘Make your wellness’ è un invito ad agire per il proprio benessere. Siamo convinti che sollecitare un coinvolgimento attivo dell’ospite e la sua percezione dei benefici sia fondamentale per far vivere anche un piccolo cambiamento».\r

\r

“wellness” è un modo di essere proattivo, che ci vede tutti coinvolti: da un lato l’Ambasciatori e il suo staff con servizi, attività ed elementi di qualità (come le materie prime dei piatti proposti, la ricerca dei trattamenti nei 1000 mq. della Tangerine Spa, i prodotti utilizzati e la professionalità del personale) e dall’altro gli ospiti, che vengono sollecitati in modo consapevole ad attuare quello che toccherà le corde del loro benessere per il corpo, la mente e l’anima.\r

\r

In linea con il suo concept, l’Ambasciatori, oltre allo strumento consolidato della Wellness Card, che suggerisce all’ospite una serie di proposte - dislocandole tra percorsi Spa e attività di diverso genere, motivandolo a svolgerne alcune - con il mese di maggio ha attivato la Fiuggi Wellness Experience. Si tratta di un soggiorno di 4 giornate, disponibile ogni settimana, adatto a chi vuole viaggiare fuori e dentro se stesso, conoscere un territorio, stimolare la mente, muoversi in natura.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ambasciatori Place Fiuggi, nei 50 di attività focus sul benessere in occasione del Global Wellness Day","post_date":"2024-05-07T13:06:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1715087204000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ambasciata Argentina, in collaborazione con Aerolineas Argentinas e l'Associazione Doc Italy, ha celebrato ieri a Roma il \"Malbec Day\" insieme a operatori del settore turistico, agenzie, giornalisti e distributori enogastronomici.\r

\r

La giornata dedicata al vitigno a bacca nera è stata presentata dal Consigliere diplomatico Alejandro Luppino e da Patricio Pupi, addetto economico e commerciale dell’Ambasciata, insieme alla responsabile dell’Ufficio Promozione Turistica e Sport Vanesa Di Martino Creide e a Claudio Neri, direttore Italia di Aerolineas Argentinas, che collega Roma all’Argentina con volo diretto.\r

\r

L’illustrazione e degustazione collettiva di alcune fra le migliori etichette Malbec è stata guidata dagli interventi del giornalista e sommelier Luca Grippo insieme a Guido Favaro, importatore di vini argentini e all’imprenditore Giacomo Spaini, proprietario della Cantina Albarossa. La degustazione ha coinvolto cinque vini ed è stata dedicata ai prodotti delle province settentrionali di Salta e Tucumán, di Mendoza e San Juan nella regione di Cuyo, al centro, e di Neuquén e Rio Negro in Patagonia, al sud. Le cantine argentine che hanno preso parte all’evento sono state El Esteco, Las Moras, Callia, Finca Albarossa, Norton, Séptima, Familia Zuccardi, Familia Schroeder e Mabellini Wines.\r

\r

Con la collaborazione del presidente Tiziana Sirna e di Doc Italy, si rafforza il rapporto sinergico del binomio Italia-Argentina e si riconferma il successo delle eccellenze enogastronomiche dei due Paesi. Presenti con piatti ideati specificatamente per questo evento, rinomati chef e rappresentanti della gastronomia del territorio italiano: Salvo Cravero, Luca Di Francesco, Catia Malizia, Elia Grillotti, Luigi Conte, Mara e Orlando Di Mario, Giorgio Derme, Elio Testa, Davide Cecconi.\r

\r

Punto di riferimento per l’industria vitivinicola argentina, quest’uva ha contribuito a rendere il Paese sudamericano il quinto produttore di vino al mondo dopo Italia, Spagna, Francia e Stati Uniti. Con 215.000 ettari di vigneti piantati, infatti, l'Argentina produce vino in 14 delle sue 23 province ed esporta il 15% del totale prodotto negli Stati Uniti in primis, seguiti da Regno Unito e Brasile, Canada, Paesi Bassi e Cina.\r

\r

Il ministero degli Affari Esteri argentino, insieme al ministero del Turismo, che ha in esclusiva la diffusione del “Marchio Paese” e Wines of Argentina, svolgono quotidianamente un importante lavoro nella promozione del vino argentino all'estero, realizzando eventi come quello tenutosi presso l’Ambasciata.\r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"L'Ambasciata Argentina festeggia il \"Malbec Day\" con Aerolineas Argentinas e l’Associazione Doc Italy","post_date":"2024-05-07T12:29:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1715084958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Arabia Saudita partecipa all'Arabian Travel Market in corso a Dubai in questi giorni: qui la Saudi Tourism Authority, guidata dal ceo Fahd Hamidaddin, è presente con una delegazione composta da 72 partner provenienti da tutto il settore turistico saudita, tra cui le principali aziende di gestione delle destinazioni, gli albergatori e le compagnie aeree.\r

\r

Sotto i riflettori ci sono le destinazioni estive saudite, con una gamma unica e diversificata di attività e destinazioni per i visitatori, comprese le giovani famiglie, che spaziano dalle spiagge del mar Rosso, alla ricca cultura di Jeddah, e un programma di eventi senza pari, tra cui la Coppa del Mondo di Esports che inizia a Riyadh il prossimo luglio.\r

\r

Le regioni montuose dell’Arabia Saudita, tra cui le destinazioni di Aseer, Taif e Al Baha, offrono anche una fuga rinfrescante durante la stagione estiva con temperature intorno ai 20 gradi. Queste località sono ideali per i viaggiatori avventurosi che cercano bellezze naturali, fauna selvatica e sentieri escursionistici.\r

\r

«I mercati del Medio Oriente e dell’Apac sono di enorme importanza nella nostra strategia turistica complessiva, con un totale combinato di 23 milioni di visite l’anno scorso, e ci concentreremo sulla crescita di questi numeri - ha dichiarato Hamidaddin -. Dopo aver accolto oltre 100 milioni di turisti nel 2023, l’Arabia Saudita è la terra del presente, offrendo crescita e opportunità come nessun altro ai partner commerciali di tutto il mondo. E nei prossimi giorni, non vediamo l’ora di costruire nuove partnership durature, condividere conoscenze e mostrare la ricchezza delle opportunità che l’Arabia Saudita ha da offrire».\r

\r

Saudi Tourism Authority e i suoi partner mirano ad ampliare il successo dell’Atm dell'anno scorso, dove sono stati firmati più di 1.600 accordi e più di 50 memorandum d'intesa e accordi strategici, che hanno portato a 35.000 visite extra.\r

\r

Intanto, il 2024 è cominciato con il piede giusto per l'Arabia Saudita: il primo trimestre dell’anno ha registrato un aumento a due cifre nel numero di turisti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, rafforzando la posizione del paese come destinazione turistica globale leader e contribuendo al progresso verso l'obiettivo rivisto di 150 milioni di visite entro il 2030.\r

\r

","post_title":"L'Arabia Saudita presenta la sua estate all'Atm di Dubai insieme a 72 partner","post_date":"2024-05-07T12:26:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1715084790000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466796","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si trova a Gassin, sul golfo di Saint-Tropez, e si chiama Mas de Chastelas la nuova acquisizione del brand Nolinski, frutto della collaborazione tra Zaka Investments ed Evok Collection, guidati rispettivamente da Romain Yzerman ed Emmanuel Sauvage. Si tratta della prima operazione del gruppo da quando Famille C Participations, la società di investimento della famiglia Courtin, ha rilevato una partecipazione strategica nella stessa Evok Collection.\r

\r

Il Mas de Chastelas, un hotel emblematico degli anni ‘80, frequentato da molti artisti, era di proprietà di una famiglia da 30 anni. L’acquisto di questo complesso di 2,5 ettari consente a Zaka & Evok di sviluppare il marchio Nolinski, già presente a Parigi e Venezia, con un progetto alberghiero di notevoli ambizioni. Nell’estate del 2026, la struttura riaprirà le sue porte e offrirà in particolare 55 camere e suite, ristoranti e bar, un’area wellness innovativa, un kids club, tre piscine, campi da padel e da tennis, nonché alcuni giardini\r

\r

Con questa acquisizione, Evok Collection conferma il proprio obiettivo di crescita attraverso l’apertura di nuovi indirizzi in Europa, con l’obiettivo di possedere e gestire circa 15 strutture in tutto il mondo entro cinque anni. Tra le destinazioni al vaglio ci sono le Alpi francesi e svizzere, Ibiza, Milano, Londra, il lago di Como, la costiera Amalfitana e Capri.","post_title":"Nuovo hotel nel golfo di Saint-Tropez per il brand Nolinski della Evok Collection","post_date":"2024-05-07T11:07:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1715080060000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo indirizzo a Santorini per il soft brand di casa Marriott, Autograph Collection: il Domes Novos Santorini dispone di 50 suite e due ville, ognuna con piscina privata e terrazza con vista sui vigneti locali e sul mar Egeo. Situato nell'angolo nord-occidentale dell'isola, nella regione di Tholos, la struttura si trova lontana dai sentieri battuti ed è una destinazione tranquilla e discreta. Lo studio Kiros Pagkalidis Architects ha mirato a combinare il lusso delle Cicladi con un approccio sostenibile, utilizzando materiali locali come la pietra vulcanica e la quercia bionda, per creare un design in grado di mescolare spazi esterni e interni. L’architettura è completata dal lavoro dell'interior designer Olivia Siskou e dal team di Fytron Landscapes, guidato da George Petsagkourakis. Gli interni presentano una tavolozza neutra di terracotta, bianchi freschi e grigio cenere all'interno di un'atmosfera ariosa ed elegante, ideale per famiglie, coppie o singoli ospiti.\r

\r

L'hotel propone esperienze culinarie incentrate sull'offerta locale, con una varietà di attività per immergersi nella destinazione, tra cui tour dei vigneti e lezioni pratiche di cucina. In loco, gli ospiti possono sperimentare Vatanee, un ristorante guidato dal capo chef Dionysis Anastopoulos, che mira ad avvicinare le persone alla terra e al mare, attraverso la sua cucina con piatti ispirati alla tradizione greca. Gli ospiti possono inoltre rilassarsi nella Soma Spa The Refined con rituali termali tradizionali locali combinati con metodi contemporanei, rigenerarsi nella palestra e nella piscina sotterranea o abbandonarsi a momenti olistici di yoga e meditazione nei giardini di vite. Tante anche le attività pensate per i più piccoli presso il miniclub e la piscina, come il giardinaggio ecologico, che permette loro di immergersi nell'ambiente circostante in modo divertente ed educativo.","post_title":"Il Domes Novos nuova struttura griffata Autograph Collection a Santorini","post_date":"2024-05-07T10:54:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1715079240000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un totale di cinque cabine con balcone per due persone, in occasione del viaggio inaugurale della Norwegian Aqua, la ventesima nave della flotta Ncl, in calendario nella primavera del 2025. Norwegian Cruise Line lancia il Mese da Partner First. “I nostri partner commerciali nel settore dei viaggi sono e rimarranno il cuore del nostro successo duraturo - spiega Kevin Bubolz, vice president & managing director Continental Europe, Middle East & Africa -. Continuando a investire in loro, e trasformando gli agenti di viaggio in veri ambasciatori del brand che sostengono i nostri prodotti, vinciamo insieme. Il nostro primo mese da Partners First offre perciò agli agenti una varietà di opportunità per saperne di più sui nostri brand e, con un po' di fortuna, la possibilità di essere tra i primi a provare la Norwegian Aqua la prossima primavera\".\r

\r

Partecipare al concorso è semplice: gli agenti devono raggiungere il livello Master o completare almeno cinque corsi a maggio. Gli adv dovranno poi promuovere Ncl sui loro canali social usando l’hashtag #CruiseNorwegian. Contenuti e modelli per la condivisione sul canale Facebook di Ncl si possono trovare nel gruppo privato Partners First Facebook group, attraverso l’archivio delle risorse su Norwegian Central e, naturalmente, per il download nella sezione Social Media della sede centrale marketing. Gli agenti possono partecipare al concorso a premi qui e devono fornire il proprio canale di social media e il nome utente nell'Nclu. In aggiunta alle cinque cabine con balcone all’evento di inaugurazione delle Norwegian Aqua, Ncl metterà in palio anche dieci pacchetti regalo, che comprendono uno zaino, una borraccia e un asciugamano.","post_title":"Ncl: al via il mese da Partner First. In palio per la adv il viaggio inaugurale della Norwegian Aqua","post_date":"2024-05-07T10:18:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1715077117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466759","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Innalzare ulteriormente il posizionamento degli Stati Uniti come destinazione turistica d’eccellenza, con l'ambizione di ospitare entro il 2027 90 milioni di visitatori che spenderanno 279 miliardi di dollari all'anno (in linea i target della National Travel and Tourism Strategy del 2022): questi i principali obiettivi degli Stati Uniti, confermati dal presidente e ceo di Brand Usa, Chris Thompson, in occasione della sua ultima conferenza stampa a Los Angeles, dopo oltre un decennio di mandato.\r

\r

«L'interesse per i viaggi sta vivendo un nuovo slancio, e gli Stati Uniti continuano a dominare la scena mondiale degli arrivi dei viaggi a lungo raggio .Provo diverse emozioni in merito al mio ritiro ma il settore è forte e Brand Usa è ben posizionata. Tutto questo mi rende tranquillo nel passare il testimone».\r

\r

L'anno scorso, gli Stati Uniti hanno accolto quasi 67 milioni di visitatori che hanno speso 213 miliardi di dollari in viaggi e attività legate al turismo, con un aumento del 28% rispetto all'anno precedente. Gli arrivi dall'India hanno già superato i livelli del 2019 e si stima lo stesso trend per il 2025 per Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito.\r

\r

Una ricerca recente di Brand Usa conferma che gli Stati Uniti rimangono la destinazione più ambita, posizionandosi al primo posto tra i viaggiatori internazionali in Brasile, Canada, Cina, Giappone e Messico. Un dato interessante riguarda i visitatori cinesi il cui interesse verso gli Stati Uniti è aumentato in modo considerevole nella seconda metà dello scorso anno, raggiungendo poi il picco del 55% nel marzo 2024.\r

\r

Le ultime previsioni di Tourism Economics indicano che si attende l'arrivo di quasi 78 milioni di visitatori negli Usa entro la fine del 2024, e si prevede che le spese dei viaggiatori internazionali aumenteranno del 74% tra il 2023 e il 2027. Brand Usa intende coinvolgere i viaggiatori con nuove modalità, capitalizzando sugli eventi internazionali che si terranno negli Stati Uniti nei prossimi 3-4 anni, tra cui il World Pride a Washington DC, il centenario della Route 66, la Fifa World Cup e le Olimpiadi estive del 2028 a Los Angeles.\r

\r

«L'impegno di Brand Usanel portare i viaggiatori internazionali negli Stati Uniti è una delle principali ragioni per cui gli USA rimangono la destinazione di viaggio più ambita al mondo», ha affermato Thompson.\r

\r

Al termine della conferenza stampa, Todd Davidson, Board Chair di Brand Usa e ceo di Travel Oregon, ha dato il benvenuto a Fred Dixon, il nuovo presidente e ceo di Brand Usa. Dixon è attualmente il ceo di New York City Tourism + Conventions e assumerà la guida di Brand Usa il 15 luglio 2024.","post_title":"Brand Usa: Stati Uniti verso i 78 milioni di visitatori entro fine 2024","post_date":"2024-05-07T09:15:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1715073358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466751","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un contenitore del meglio che esiste in Italia. Definisce in questo modo la propria dmc Sicily & Italy by Experts, la ceo Angela Macaluso, incontrata da noi di Travel Quotidiano in occasione dalla presentazione del digital hub ItaliAbsolutely al Las Vegas Travel Agent Forum: \"Siamo nati in Sicilia con un focus particolare su quella che è la mia terra, pensando soprattutto creare esperienze e relazioni reali tra colleghi, fornitori e viaggiatori. A seguito di tante richieste arrivate dalle agenzie partner che ci seguono da oltre 25 anni, abbiamo quindi sfruttato la pausa Covid per sviluppare la nostra offerta all'intera Penisola, grazie a tanti colleghi che condividono il nostro stesso modo di vedere il turismo\".\r

\r

In ogni regione, Sicily & Italy by Experts ha oggi perciò un proprio rappresentante: \"Un vero luxury concierge a disposizione dei nostri clienti, che li segue da quando atterrano in Italia fino al momento della ripartenza. Un servizio particolarmente apprezzato dai travel advisors americani, che rappresentano circa il 90% del nostro core business. Così come molto amato è il nostro prodotto, pensato per mettere insieme l'offerta delle piccole dmc, delle guide professionali e di una serie di boutique hotel, in modo da creare itinerari particolari, unici ed esclusivi\". (q.f.)\r

\r

","post_title":"Sicily & Italy by Experts: una dmc che propone viaggi fatti di esperienze e relazioni reali","post_date":"2024-05-06T13:40:44+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1715002844000]}]}}