Alberghi diffusi: albergatori ma soprattutto custodi della memoria «Il miglior modo per far vivere ai turisti una vacanza immersiva nel territorio, gli alberghi diffusi fanno trasformano i turisti in veri e propri abitanti del borgo- afferma Giancarlo Dall’Ara presidente associazione nazionale alberghi diffusi – in italia ci sono 250 alberghi diffusi, si prevede entro i prossimi anni che diventino almeno 350, all’estero sono piu di 50 gli alberghi diffusi. Un modello che ispira fortemente alla creazione di nuovi resort». Gli aberghi diffusi rappresentano una speranza e una rinascita di piccoli borghi che ormai vanno incontro alla disabitazione, problema che in italia inizia a preoccupare. Il riimpiego e la ristrutturazione di ruderi e case abbandonate permette di riprendere una localita dimenticata ma soprattutto fare tesoro della cultura antica che esse racchiude. Continua Dall’Ara «Da 12 anni che esistono questi alberghi, possiamo vedere come l’espansione di questi sia inevitabile,dall’italia che è stata la prima si è diramato questo modello in tutto il mondo, dall’europa centrale all’estremo oriente come korea e Giappone» Si è parlato pure di un inizio in africa, per esattezza in Ruwanda, che dopo tutti i tumulti ha bisogno di una riabilitazione, espandendo cosi gli alberghi diffusi in tre continenti. Ha parlato anche Jeremy Ghering gestore dell’albergo diffuso di Corippo, nel canton ticino un piccolo borgo che nel giro di un secolo ha visto i propri abitanti passare da piu di 300 a 7 negli ultimi anni. Una grande ripresa per un comune di cui si pensava solo rimanesse solo una lenta sparizione. Per il sol levante ha parlato Hasegawa Akinori, direttore della associazione “I Borghi più belli del Giappone”. A Yakage un borgo storico vicino Osaka, si presenta una struttura risalente al 1600 in legno. Una tradizione che a noi occidentali interessa non poco, infatti i visitatori ricevuti fino ad ora contano 36 paesi diversi di provenienza. Nei prossimi 4 anni è prevista la rimessa di altre 3 strutture simili sempre nel borgo di Yakage. Il fatto che si stia in un borgo potrebbe far storcere il naso a chi magari è abituato ad un comfort maggiore, in questi casi ci sono anche alberghi diffusi di lusso, come Castello dal Pozzo, in localita di Arona, è un castello tudoriano 5 stelle lusso, freauentato nel 20^ secolo dalla borghesia europea, e che nel corso del tempo ha mantenuto quell’aria romantica ormai passata. L’idea degli alberghi diffusi apre porte a luoghi ormai dimenticati e abbandonati, un modello che preserva e sviluppa l’ambiente circostante ma soprattutto che racchiude immense tradizioni che col passare del tempo si sarebbero inevitabilmente dimenticate.

