Al via la nuova stagione delle Terme di Chianciano: focus su benessere, relax e salute Le Terme Chianciano sono pronte a ripartire con una stagione termale ricca di novità. Dal 2 aprile il complesso toscano riapre infatti, offrendo una nuova proposta di benessere e salute termale che coniuga gli effetti benefici e terapici delle acque di Chianciano (Acqua Santa e Santissima) sotto forma di acqua da bere, di bagno in piscine termali calde o fanghi macerati in acqua termale. Il tutto supportato dalle competenze degli specialisti del centro medico Institute For Health, che combina check-up metabolico e piani di alimentazione ed esercizio fisico personalizzati. La rinnovata proposta termale prevede anche trattamenti benessere, in grado di donare un senso generale di rilassamento, grazie allo stimolo della produzione di serotonina, ormone della felicità, dalle grandi qualità anti-ansia. Dimagrimento, attività fisica, e capacità di mantenere stili di vita sani e duraturi: anche queste attività sono poi contenute all’interno della nuova proposta di Terme di Chianciano. Per tutti inoltre la possibilità di usufruire quasi gratuitamente di cure e terapie termali, e di accedere alla spa Terme Sensoriali, nonché alla palestra della Salute. Tra le novità, i quattro signature packages, da tre o sei notti, dedicati a tutti gli amanti del benessere: Serotonine Boost, Acqua Santa Detox, Naturalmente in Forma e Più Belli, Più a Lungo.

