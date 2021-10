Accor esplora la nuova frontiera dell’offerta residenziale e apre un sito ad hoc

Cresce l’interesse degli operatori dell’hotellerie per il prodotto residenziale, che si tratti di serviced apartments o di unità abitativa più tradizionali legate ai soggiorni lunghi. Anche Accor ha quindi deciso di lanciare un nuovo sito web ad hoc, accor-residences.com. Al momento il gruppo gestisce oltre 35 strutture residenziali in tutto il mondo, ma ne sta sviluppando ulteriori 80, distribuite in ben 16 brand differenti.

“I brand Raffles e Fairmont sono stati fondamentali nell’evoluzione delle residenze di marchio per quasi due decenni – spiega il senior vice president development, residential and extended stay, Jeff Tisdall – E’ perciò anche grazie a a loro se in questi ultimi anni siamo stati in grado di proporre delle residenze private pure con altri marchi del nostro gruppo”.

Il portfolio di residenze Accor comprende appartamenti, ville e chalet di proprietà privata. La maggior parte delle residenze è co-associata a un hotel, ma sono in aumento i progetti residenziali indipendenti. Nelle località turistiche, i proprietari in particolare possono sottoscrivere un contratto di gestione locativa, che consente loro di riscuotere un affitto quando non utilizzano personalmente la casa.

Una delle proprietà di punta più attese è tra gli altri il Raffles London al The Owo e The Owo Residences, che aprirà come nuova icona dell’ospitalità globale e del lusso: 85 residenze esclusive sono in fase di allestimento nell’ex ufficio della Guerra, classificato monumento storico (Grade II*), Chiuso al pubblico da oltre un secolo, il The Owo è stato ristrutturato completamente, diventando il primo hotel Raffles della capitale con 120 camere e suite, una collezione di 11 ristoranti e bar eccezionali e una spa immersiva.

Ma non finisce qui: Con più di una dozzina di marchi di lifestyle nella sua collezione, Ennismore, che dall’anno scorso è partner di Accor, vanta poi attualmente sette strutture residenziali operative con marchi lifestyle e altre 17 in fase di sviluppo, compresi progetti con i brand Mondrian e Sls.

“Siamo particolarmente entusiasti delle opportunità di crescita delle residenze private e dei nostri marchi di lifestyle si intersecano – sottolinea Gaurav Bhushan, co-ceo di Ennismore -. Per definizione, un brand di questo tipo offre uno stile, una cultura e dei valori che accompagnano l’intera esperienza degli ospiti: dal riposo alla socializzazione. Ed è questo che rende le residenze di marchi come Sls, So / e Mondrian così unici”.