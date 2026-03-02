Articoli che potrebbero interessarti:

Ethiopian Airlines ha modificato il proprio operativo a seguito della chiusura dello spazio aereo in diversi paesi del Medio Oriente: in particolare, la compagnia ha cancellato, fino a nuova comunicazione, i voli da e per Amman, Beirut, Bahrain, Tel Aviv, Doha, Kuwait, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi e Dammam.

«Al fine di evitare ulteriori disagi - spiega una nota del vettore - i passeggeri in partenza o in arrivo nell'area interessata sono fortemente invitati a verificare lo stato del proprio volo attraverso i canali ufficiali Ethiopian Airlines a questo link. I passeggeri interessati dalle cancellazioni possono usufruire delle seguenti soluzioni: riprotezione su nuove date di viaggio non appena le operazioni riprenderanno; rerouting su destinazioni alternative nelle vicinanze; rimborso completo della parte di biglietto non utilizzata». Ethiopian Airlines continua a monitorare attentamente l'evolversi della situazione «e adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la tutela dei passeggeri e dell'equipaggio».

Ethiopian Airlines: modifiche e cancellazioni ai voli verso il Medio Oriente
2026-03-02 In una lettera della segreteria del turismo di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti dove si trova anche Dubai, si afferma che il governo si impegna a pagare i costi di soggiorno per tutti coloro che, a seguito dello scambio di attacchi tra l'Iran e la forza congiunta statunitense-israeliana, sono stati colpiti dalla cancellazione del loro volo. 

Secondo queste lettere indirizzate ai direttori degli hotel, come riporta Preferente, il dipartimento - Dct Abu Dhabi - si impegna a coprire i costi di estensione del soggiorno per coloro le cui prenotazioni sono scadute e che non sono riusciti a prendere i loro voli a causa delle cancellazioni.

Abu Dhabi: il governo coprirà le spese di alloggio per chi ha il volo cancellato
2026-03-02 La crisi in Medio Oriente, dopo l'attacco congiunto tra Usa e Israele, crea scompiglio sui mercati azionari. In Europa, a farne le spese sono principalmente il lusso, le compagnie aeree e il turismo. 

Il balzo del prezzo di petrolio e gas, dopo la chiusura dello stretto di Holmuz, spinge l'energia e le utility

Nel comparto del lusso (-3,9%) sono pesanti Richemont (-6%), Swatch (-4,9%), Kering (-3,7%) e Lvmh (-3,5%). Vendite anche per il settore del turismo (-2,9%) e le compagnie aeree (-3,7%). In particolare Lufthansa lascia sul terreno il 6%, easyJet il 3,4% e Ryanair il 2,3%.

La situazione in Medio Oriente incide in Borsa sulle compagnie aeree
2026-03-02 Con un nuovo marchio e una nuova stagione alle porte, AmaWaterways punterà un po' di più sul lusso. 

La compagnia di crociere fluviali ha annunciato miglioramenti su tutta la sua flotta, dagli alloggi alla ristorazione, fino ai servizi. L'amministratore delegato Catherine Powell ha affermato che AmaWaterways sta «investendo nell'esperienza degli ospiti». 

Le novità

All'interno delle cabine, come riporta Travel Weekly, gli ospiti troveranno bianchieria per il letto di lusso, accappatoi, pantofole e prodotti da bagno firmati Marie-Stella-Maris. Grazie a una nuova partnership, i prodotti per la cura della pelle e il trucco firmati Laura Geller saranno disponibili per l'acquisto nel negozio di souvenir di ogni nave. Il marchio amplierà anche la sua offerta culinaria con pranzi italiani nel ristorante Chef's Table. Il direttore culinario Robert Kellerhals curerà nuove cene esclusive.

La lounge principale è stata chiamata The Lark e offre rinfreschi durante tutto il giorno. AmaWaterways introdurrà un nuovo menù giornaliero e la carta dei vini verrà ampliata per includere più di 30 vini rossi, bianchi e rosati a ogni crociera, oltre a bottiglie pregiate in vendita. Su alcune crociere, gli ospiti potranno gustare dolci tipici delle cioccolaterie regionali. 

AmaWaterways introdurrà anche una novità relativa al pane, con diverse varietà appena sfornate ogni giorno, insieme a snack sempre disponibili e biscotti appena sfornati.

AmaWaterways: virata in direzione del target lusso
2026-03-02 [post_title] => AmaWaterways: virata in direzione del target lusso [post_date] => 2026-03-02T10:21:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772446868000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508453 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I cieli del Medio Oriente fronteggiano la più vasta interruzione del trasporto aereo globale post-pandemia, a seguito della guerra scatenata dall'offensiva di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e, di conseguenza, sui Paesi del Golfo, con migliaia di voli cancellati proprio nei principali hub degli Emirati Arabi. Iran, Iraq, Israele, Siria, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti avevano tutti già annunciato la chiusura, almeno parziale, dei loro spazi aerei quando Teheran ha colpito sia l'aeroporto internazionale di Dubai, sia il principale aeroporto del Kuwait. Foto La foto scattata da Cirium evidenzia come nella giornata di ieri, 1° marzo, Emirates ed Etihad hanno cancellato rispettivamente il 38% e il 30% dei loro voli. Qatar Airways il 41%. Tra le compagnie europee, Turkish Airlines ha cancellato i voli verso Libano, Siria, Iraq, Iran e Giordania fino al 2 marzo. Air France ha interrotto i voli per Dubai, Riyadh, Beirut e Tel Aviv. British Airways ha dichiarato che non volerà verso Tel Aviv e Bahrein fino al 4 marzo. L'Agenzia europea per la sicurezza dell'aviazione ha emesso la sua raccomandazione a tutte le compagnie perché evitino di «operare nello spazio aereo interessato a tutti i livelli e le altitudini di volo» almeno fino al 2 marzo. Emirates, Etihad, Air France, British Airways, Air India, Turkish Airlines e Lufthansa si sono quindi affrettate da ieri ad interrompere i collegamenti che oggi non sono ripresi, congelando gli spostamenti di decine di migliaia di persone rimaste a terra o bloccate nelle città mediorientali. Ita Airways ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino all'8 marzo e di estendere fino al 4 marzo la sospensione di quelli da e per Dubai. 

Swiss ha sospeso i voli da e per Tel Aviv fino al 7 marzo e ha cancellato i voli da Zurigo a Dubai previsti per sabato e domenica; Lufthansa ha cancellato i voli da e per Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil e Teheran fino al 7 marzo. Scelte simili anche tra le compagnie aeree del Nord America: Delta Air Lines ha sospeso i voli New York-Tel Aviv.

Wizz Air ha sospeso tutti i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi e Amman fino al 7 marzo compreso. Anche i voli da e per l'Arabia Saudita restano cancellati fino al 7 marzo compreso.

American Airlines ha "temporaneamente sospeso" i voli Doha-Filadelfia. I voli United per Tel Aviv sono cancellati fino a lunedì così come i voli per Dubai. Air Canada ha dichiarato di aver cancellato i voli per Israele fino all'8 marzo e a Dubai fino al 3 marzo. Senza contare la raffica di stop arrivati anche dall'Asia, da Air India a Cathay Pacific a Singapore Airlines. Intanto la situazione sta causando una situazione in cui almeno 300.000 viaggiatori sono bloccati da qualche parte nel mondo, in attesa di un volo in coincidenza

Iran: il Medio Oriente chiude lo spazio aereo, migliaia i voli cancellati
2026-03-02 [caption id="attachment_508422" align="alignleft" width="300"] Silvia Mosquera, chief commercial officer di Wizz Air e Gonzalo Ceballos, consigliere di turismo dell'Ambasciata di Spagna in Italia[/caption]

L'Ente spagnolo del turismo e Wizz Air hanno presentato presso la sede dell'Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma i piani di espansione verso la Spagna per la stagione estiva 2026.

Nel 2025 sono stati quasi 5,7 milioni i turisti italiani in Spagna, su un totale di 96,7 milioni di visitatori, con un incremento del 3,3% rispetto al 2024.

A fronte dei circa 136 miliardi di euro di spesa dei visitatori internazionali in Spagna nel 2025 «La spesa degli italiani nella penisola iberica è stata di più di 5 miliardi di euro, rappresentando una crescita del 6,7%», dichiara Gonzalo Ceballos, consigliere di Turismo dell'Ambasciata di Spagna in Italia.

Ceballos ha sottolineato l'importanza dei collegamenti aerei per il flusso turistico tra le due penisole: «L'Italia è il terzo mercato aereo della Spagna per numero di voli e passeggeri. Nel 2025 sono stati 11,2 milioni i passeggeri arrivati dall'Italia, preceduta solo dalla Germania con 12 milioni e dal Regno Unito con 20 milioni». La Spagna rappresenta infatti la prima destinazione aerea dall'Italia, scelta dal 14% di tutti i passeggeri in partenza. 

«Wizz Air è la seconda compagnia per quota di mercato in Italia; questo rappresenta per noi una leva per fare un turismo diverso, più sostenibile, duraturo e slow, verso destinazioni meno conosciute» afferma il consigliere evidenziando il contributo di Wizz Air al raggiungimento dell'obiettivo della nuova strategia "Turismo España 2030."

Flotta in crescita: 35 aeromobili basati in Italia per l'estate

Attualmente sono 29 gli aeromobili Wizz basati in Italia, numero che salirà a 35 per l'estate. Tra le sei basi di Wizz Air in Italia, Roma Fiumicino si conferma la più grande, con 14 aeromobili, ai quali se ne aggiungeranno altri due per la prossima stagione estiva. Nuova base sarà Palermo, operativa da agosto con 2 aeromobili. Il totale è completato dai 9 aeromobili basati a Malpensa, 3 per ciascuna delle basi di Venezia e Catania e 2 a Napoli. L'offerta estiva da Roma: 12 destinazioni chiave e frequenze potenziate

Parlando di collegamenti, la rotta più percorsa dall'Italia è Roma-Madrid, con quasi 2 milioni di passeggeri nel 2025. Per l'estate, l'offerta da Roma coprirà 12 destinazioni chiave con frequenze potenziate. Madrid e Barcellona diventeranno collegamenti plurigiornalieri (rispettivamente 16 e 14 voli a settimana); Valencia, Palma di Maiorca e Malaga saranno collegate con voli giornalieri o doppi giornalieri (14 frequenze settimanali); Ibiza vedrà 12 voli a settimana; Siviglia, Alicante e Bilbao passano da 4 a 7 voli settimanali; Tenerife, Minorca e Saragozza saranno collegate rispettivamente 5, 3 e 4 volte a settimana. Fiumicino: una base strategica

L'Italia rappresenta il 25% dei passeggeri di Wizz Air, e Fiumicino è tra le basi più importanti, con una crescita della capacità del 21% rispetto al 2025: «Roma Fiumicino è per noi una base di fondamentale importanza strategica; con oltre 2,2 milioni di posti disponibili per il 2026 verso la Spagna, vogliamo essere il ponte che permette ai romani di sentirsi a casa anche a Madrid, Siviglia o Bilbao – ha dichiarato Silvia Mosquera, chief commercial officer di Wizz Air -. Non potremmo essere più orgogliosi di essere l'unica compagnia aerea a collegare direttamente la base di Fiumicino con Saragozza, rafforzando un'offerta esclusiva verso la Spagna. La nostra missione è rendere questa vicinanza culturale sempre più accessibile grazie a tariffe competitive e a un network che accorcia le distanze tra la Città Eterna e le meraviglie della penisola iberica». Attualmente, Wizz Air opera in Italia 284 rotte attive verso più di 30 Paesi, servendo 26 aeroporti, di cui 6 basi. La linea aerea vola dall'Italia verso 12 destinazioni in Spagna, servite da 25 rotte dedicate, di cui 12 da Roma con 112 frequenze settimanali e 4 annunciate negli ultimi due mesi: Malpensa–Palma di (Elisa Biagioli) [post_title] => Wizz Air e l'Ente spagnolo del turismo insieme per promuovere i flussi Italia-Spagna [post_date] => 2026-02-27T11:50:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772193056000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508371 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta a Bari, nell’ambito della fiera Btm l’Assemblea annuale di Aidit Federturismo Confindustria, l’associazione che rappresenta alcune imprese del turismo organizzato. Nel corso dei lavori, il presidente Domenico Pellegrino ha evidenziato come nell’ultimo anno l’associazione abbia registrato una crescita significativa in termini di imprese aderenti, con una presenza sempre più diffusa e omogenea su tutto il territorio nazionale. Un risultato che rafforza il ruolo di Aidit come interlocutore qualificato e rappresentativo della filiera delle agenzie di viaggio e dei tour operator all’interno del sistema Confindustria. Pellegrino ha inoltre illustrato le principali attività svolte nel 2025 e nei primi mesi del 2026, caratterizzate da un intenso lavoro di confronto istituzionale con il ministero del turismo e con le altre associazioni di categoria, finalizzato a contribuire allo sviluppo del settore sia sul piano normativo sia su quello economico e competitivo. Vacanze benessere Tra i temi centrali dell’Assemblea, particolare rilievo è stato dedicato alla proposta di detrazione Irpef per le Vacanze benessere, già presentata da Aidit come misura di prevenzione sociale, sostegno alla domanda interna e contrasto all’economia sommersa. L’iniziativa prevede la possibilità di detrarre una quota delle spese sostenute per viaggi e soggiorni acquistati attraverso il turismo organizzato, secondo criteri rigorosi che garantiscano sostenibilità e controllo della spesa pubblica. I principali elementi della proposta sono: tetto massimo di spesa detraibile; totale tracciabilità dei pagamenti; fatturazione elettronica obbligatoria; accesso esclusivo tramite operatori certificati; fase sperimentale di 18 mesi con monitoraggio degli effetti economici e fiscali. La proposta sarà accompagnata da una relazione tecnica e da un’analisi di sostenibilità finanziaria, con l’obiettivo di avviare un confronto strutturato con le istituzioni per una possibile introduzione della misura. Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre affrontato il tema del riconoscimento del ruolo economico dell’attività di outgoing. Aidit ha sottolineato la necessità di una lettura più completa del contributo del turismo organizzato all’economia nazionale. Oltre all’incoming, infatti, l’attività delle agenzie e dei tour operator nella vendita di viaggi agli italiani genera occupazione, valore aggiunto, gettito fiscale e sviluppo della filiera dei servizi turistici, contribuendo in modo significativo al Pil e alla stabilità del comparto. In linea con l’obiettivo di qualificare il mercato e valorizzare le imprese regolari, l’Assemblea ha espresso apprezzamento per l’iniziativa del ministero del turismo relativa alla creazione di un database nazionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator. [post_title] => Aidit: detrazione Irpef, rapporti col ministero e maggiore stabilità [post_date] => 2026-02-27T10:02:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772186570000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508301 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways diventa nuovo partner ufficiale del McLaren Mastercard Formula 1 Team e del McLaren United Autosports Wec Hypercar Team per la stagione 2026 e oltre. La partnership riunisce due organizzazioni che condividono l'impegno verso l'innovazione, l'ambizione e l'offerta di esperienze eccezionali per i fan e i clienti di tutto il mondo. Grazie alla forte sinergia tra corse automobilistiche e viaggi, questa partnership unica avvicinerà i fan all'azione attraverso la rete in rapida crescita di Etihad, che conta oltre 100 destinazioni. La compagnia di Abu Dhabi sosterrà il team attraverso il suo network globale che copre destinazioni di prim'ordine come gli Emirati Arabi Uniti, l'Australia, la Cina e il Giappone, fino al Regno Unito, alla Spagna, all'Italia e agli Stati Uniti. Il marchio Etihad sarà ben visibile sulle auto da corsa del McLaren Mastercard Formula 1 Team e del McLaren United AS Wec Hypercar Team, compreso l'alettone posteriore e l'halo della MCL40, nonché sui caschi dei piloti del McLaren Mastercard F1 Team. L'intesa prevede anche ampi diritti digitali ed esperienziali. Nel corso dell'anno, Etihad presenterà anche una livrea speciale, con il marchio McLaren Racing su uno dei suoi Boeing 787 Dreamliner. «La Formula 1 riunisce appassionati da tutto il mondo in uno degli sport più emozionanti, e siamo entusiasti di vedere il marchio Etihad sulle vetture McLaren mentre gareggiano in tutto il mondo - ha dichiarato Antonoaldo Neves, ceo del gruppo Etihad Airways -. Per celebrare la partnership, presenteremo anche una nuova straordinaria livrea per gli aerei progettata con il marchio McLaren, che volerà attraverso il network Etihad, coinvolgendo gli appassionati di tutto il mondo». «Poiché viaggiamo per partecipare a sempre più gare in tutto il mondo, collaborare con una compagnia aerea globale che condivide la nostra passione per l'eccellenza è una scelta naturale - ha sottolineato Zak Brown, ceo di McLaren Racing -. L'impegno di Etihad nel fornire esperienze di alta qualità è in forte sintonia con i nostri valori e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto sia in Formula 1 che nel Wec». [post_title] => Etihad Airways debutta come official partner della McLaren Racing [post_date] => 2026-02-26T11:58:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772107103000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508211 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nove nuove rotte e un aumento della capacità posti annua del 50%: questo l'investimento di Ryanair sugli aeroporti dell'Emilia Romagna - Forlì, Parma e Rimini - per l'estate 2026. Iniziativa che risponde alla decisione della Regione di abolire l’addizionale municipale negli aeroporti più piccoli, come proposto dal Presidente De Pascale e supportato dal Parlamento italiano. L'Emilia-Romagna e’ adesso la quinta regione italiana ad aver abolito questa tassa regressiva come gia’ fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia per stimolare la crescita di traffico, turismo e occupazione. Complessivamente nella summer alle porte la low cost opererà attraverso un network di 20 rotte e più precisamente: 3 a Forlì, con 2 nuove rotte per Cagliari e Londra Stansted; 5 a Parma, con 3 nuove rotte per Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted; 12 a Rimini, con 4 nuove rotte per Breslavia, Manchester, Colonia e Catania. Si tratta di oltre 250.000 posti aggiuntivi all’anno (+50%): nel mirino ci sono 660.000 passeggeri all’anno (+50%). «Siamo felici di annunciare questo operativo da record per l’estate 2026 a Forlì, Parma e Rimini - ha dichiarato Eddie Wilson, ceo di Ryanair - un risultato diretto della decisione proattiva della Regione di abolire l’addizionale municipale negli aeroporti più piccoli dell’Emilia Romagna». Il ceo ha ribadito che «adesso è il momento giusto per fare un passo avanti. Abolire questa tassa anti-crescita in tutti gli aeroporti italiani sbloccherebbe ulteriore crescita, tariffe basse e maggiore connettività per tutti i cittadini italiani e i turisti. Questo permetterebbe a Ryanair di realizzare un ambizioso piano di crescita per l’Italia che include 40 nuovi aeromobili (4 miliardi di dollari di investimento), 20 milioni di passeggeri aggiuntivi, oltre 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro in tutta Italia». Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale ha aggiunto: «L’azzeramento dell’addizionale municipale per Rimini, Forlì e Parma, crea condizioni di maggiore competitività per attrarre nuove rotte, turismo e occupazione. L’interlocuzione positiva con Ryanair, che ha già investito concretamente nelle nuove tratte sugli scali minori, conferma che il percorso avviato produce risultati tangibili. L’avvio del piano regionale sugli aeroporti è stato anche il frutto di una collaborazione istituzionale costruttiva con il Governo, con il Ministero competente e con Enac. A loro rivolgiamo un appello per continuare a sostenere tutto il sistema aeroportuale italiano, con attenzione anche verso gli scali minori, che rappresentano un’infrastruttura strategica per la coesione territoriale, la competitività economica e l’attrattività turistica dell’Emilia-Romagna» [post_title] => Ryanair allunga dall'Emilia Romagna: 9 nuove rotte e traffico a +50% [post_date] => 2026-02-26T09:15:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772097300000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "abu dhabi il governo coprira le spese di alloggio per chi ha il volo cancellato" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":117,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1047,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508544","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines ha modificato il proprio operativo a seguito della chiusura dello spazio aereo in diversi paesi del Medio Oriente: in particolare, la compagnia ha cancellato, fino a nuova comunicazione, i voli da e per Amman, Beirut, Bahrain, Tel Aviv, Doha, Kuwait, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi e Dammam.\r

\r

«Al fine di evitare ulteriori disagi - spiega una nota del vettore - i passeggeri in partenza o in arrivo nell’area interessata sono fortemente invitati a verificare lo stato del proprio volo attraverso i canali ufficiali Ethiopian Airlines a questo link. \r

\r

I passeggeri interessati dalle cancellazioni possono usufruire delle seguenti soluzioni: riprotezione su nuove date di viaggio non appena le operazioni riprenderanno; rerouting su destinazioni alternative nelle vicinanze; rimborso completo della parte di biglietto non utilizzata».\r

\r

Ethiopian Airlines continua a monitorare attentamente l’evolversi della situazione «e adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la tutela dei passeggeri e dell’equipaggio».","post_title":"Ethiopian Airlines: modifiche e cancellazioni ai voli verso il Medio Oriente","post_date":"2026-03-02T14:54:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772463279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In una lettera della segreteria del turismo di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti dove si trova anche Dubai, si afferma che il governo si impegna a pagare i costi di soggiorno per tutti coloro che, a seguito dello scambio di attacchi tra l'Iran e la forza congiunta statunitense-israeliana, sono stati colpiti dalla cancellazione del loro volo.\r

\r

Secondo queste lettere indirizzate ai direttori degli hotel, come riporta Preferente, il dipartimento - Dct Abu Dhabi - si impegna a coprire i costi di estensione del soggiorno per coloro le cui prenotazioni sono scadute e che non sono riusciti a prendere i loro voli a causa delle cancellazioni.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Abu Dhabi: il governo coprirà le spese di alloggio per chi ha il volo cancellato","post_date":"2026-03-02T13:58:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1772459899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508510","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La crisi in Medio Oriente, dopo l'attacco congiunto tra Usa e Israele, crea scompiglio sui mercati azionari. In Europa, a farne le spese sono principalmente il lusso, le compagnie aeree e il turismo.\r

\r

Il balzo del prezzo di petrolio e gas, dopo la chiusura dello stretto di Holmuz, spinge l'energia e le utility\r

\r

Nel comparto del lusso (-3,9%) sono pesanti Richemont (-6%), Swatch (-4,9%), Kering (-3,7%) e Lvmh (-3,5%). Vendite anche per il settore del turismo (-2,9%) e le compagnie aeree (-3,7%). In particolare Lufthansa lascia sul terreno il 6%, easyJet il 3,4% e Ryanair il 2,3%.","post_title":"La situazione in Medio Oriente incide in Borsa sulle compagnie aeree","post_date":"2026-03-02T12:48:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1772455687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508473","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un nuovo marchio e una nuova stagione alle porte, AmaWaterways punterà un po' di più sul lusso. La compagnia di crociere fluviali ha annunciato miglioramenti su tutta la sua flotta, dagli alloggi alla ristorazione, fino ai servizi. L'amministratore delegato Catherine Powell ha affermato che AmaWaterways sta «investendo nell'esperienza degli ospiti».\r

\r

Le novità\r

All'interno delle cabine, come riporta Travel Weekly, gli ospiti troveranno bianchieria per il letto di lusso, accappatoi, pantofole e prodotti da bagno firmati Marie-Stella-Maris. Grazie a una nuova partnership, i prodotti per la cura della pelle e il trucco firmati Laura Geller saranno disponibili per l'acquisto nel negozio di souvenir di ogni nave. Il marchio amplierà anche la sua offerta culinaria con pranzi italiani nel ristorante Chef's Table. Il direttore culinario Robert Kellerhals curerà nuove cene esclusive.\r

\r

La lounge principale è stata chiamata The Lark e offre rinfreschi durante tutto il giorno. \r

\r

AmaWaterways introdurrà un nuovo menù giornaliero e la carta dei vini verrà ampliata per includere più di 30 vini rossi, bianchi e rosati a ogni crociera, oltre a bottiglie pregiate in vendita. Su alcune crociere, gli ospiti potranno gustare dolci tipici delle cioccolaterie regionali.\r

\r

AmaWaterways introdurrà anche una novità relativa al pane, con diverse varietà appena sfornate ogni giorno, insieme a snack sempre disponibili e biscotti appena sfornati.\r

\r

","post_title":"AmaWaterways: virata in direzione del target lusso","post_date":"2026-03-02T10:21:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772446868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I cieli del Medio Oriente fronteggiano la più vasta interruzione del trasporto aereo globale post-pandemia, a seguito della guerra scatenata dall'offensiva di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e, di conseguenza, sui Paesi del Golfo, con migliaia di voli cancellati proprio nei principali hub degli Emirati Arabi.\r

\r

Iran, Iraq, Israele, Siria, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti avevano tutti già annunciato la chiusura, almeno parziale, dei loro spazi aerei quando Teheran ha colpito sia l'aeroporto internazionale di Dubai, sia il principale aeroporto del Kuwait.\r

Foto\r

La foto scattata da Cirium evidenzia come nella giornata di ieri, 1° marzo, Emirates ed Etihad hanno cancellato rispettivamente il 38% e il 30% dei loro voli. Qatar Airways il 41%. Tra le compagnie europee, Turkish Airlines ha cancellato i voli verso Libano, Siria, Iraq, Iran e Giordania fino al 2 marzo. Air France ha interrotto i voli per Dubai, Riyadh, Beirut e Tel Aviv. British Airways ha dichiarato che non volerà verso Tel Aviv e Bahrein fino al 4 marzo.\r

L'Agenzia europea per la sicurezza dell'aviazione ha emesso la sua raccomandazione a tutte le compagnie perché evitino di «operare nello spazio aereo interessato a tutti i livelli e le altitudini di volo» almeno fino al 2 marzo. Emirates, Etihad, Air France, British Airways, Air India, Turkish Airlines e Lufthansa si sono quindi affrettate da ieri ad interrompere i collegamenti che oggi non sono ripresi, congelando gli spostamenti di decine di migliaia di persone rimaste a terra o bloccate nelle città mediorientali.\r

\r

Ita Airways ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino all'8 marzo e di estendere fino al 4 marzo la sospensione di quelli da e per Dubai.\r

\r

Swiss ha sospeso i voli da e per Tel Aviv fino al 7 marzo e ha cancellato i voli da Zurigo a Dubai previsti per sabato e domenica; Lufthansa ha cancellato i voli da e per Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil e Teheran fino al 7 marzo. Scelte simili anche tra le compagnie aeree del Nord America: Delta Air Lines ha sospeso i voli New York-Tel Aviv.\r

\r

Wizz Air ha sospeso tutti i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi e Amman fino al 7 marzo compreso. Anche i voli da e per l'Arabia Saudita restano cancellati fino al 7 marzo compreso.\r

\r

American Airlines ha \"temporaneamente sospeso\" i voli Doha-Filadelfia. I voli United per Tel Aviv sono cancellati fino a lunedì così come i voli per Dubai. Air Canada ha dichiarato di aver cancellato i voli per Israele fino all'8 marzo e a Dubai fino al 3 marzo. Senza contare la raffica di stop arrivati anche dall'Asia, da Air India a Cathay Pacific a Singapore Airlines. \r

\r

Intanto la situazione sta causando una situazione in cui almeno 300.000 viaggiatori sono bloccati da qualche parte nel mondo, in attesa di un volo in coincidenza","post_title":"Iran: il Medio Oriente chiude lo spazio aereo, migliaia i voli cancellati","post_date":"2026-03-02T09:34:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1772444060000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508422\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Silvia Mosquera, chief commercial officer di Wizz Air e Gonzalo Ceballos, consigliere di turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia[/caption]\r

\r

L’Ente spagnolo del turismo e Wizz Air hanno presentato presso la sede dell’Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma i piani di espansione verso la Spagna per la stagione estiva 2026.\r

\r

Nel 2025 sono stati quasi 5,7 milioni i turisti italiani in Spagna, su un totale di 96,7 milioni di visitatori, con un incremento del 3,3% rispetto al 2024.\r

\r

A fronte dei circa 136 miliardi di euro di spesa dei visitatori internazionali in Spagna nel 2025 «La spesa degli italiani nella penisola iberica è stata di più di 5 miliardi di euro, rappresentando una crescita del 6,7%», dichiara Gonzalo Ceballos, consigliere di Turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia.\r

\r

Ceballos ha sottolineato l’importanza dei collegamenti aerei per il flusso turistico tra le due penisole: «L’Italia è il terzo mercato aereo della Spagna per numero di voli e passeggeri. Nel 2025 sono stati 11,2 milioni i passeggeri arrivati dall’Italia, preceduta solo dalla Germania con 12 milioni e dal Regno Unito con 20 milioni». La Spagna rappresenta infatti la prima destinazione aerea dall’Italia, scelta dal 14% di tutti i passeggeri in partenza.\r

\r

«Wizz Air è la seconda compagnia per quota di mercato in Italia; questo rappresenta per noi una leva per fare un turismo diverso, più sostenibile, duraturo e slow, verso destinazioni meno conosciute» afferma il consigliere evidenziando il contributo di Wizz Air al raggiungimento dell’obiettivo della nuova strategia “Turismo España 2030.”\r

\r

Flotta in crescita: 35 aeromobili basati in Italia per l’estate\r

\r

Attualmente sono 29 gli aeromobili Wizz basati in Italia, numero che salirà a 35 per l’estate. Tra le sei basi di Wizz Air in Italia, Roma Fiumicino si conferma la più grande, con 14 aeromobili, ai quali se ne aggiungeranno altri due per la prossima stagione estiva. Nuova base sarà Palermo, operativa da agosto con 2 aeromobili. Il totale è completato dai 9 aeromobili basati a Malpensa, 3 per ciascuna delle basi di Venezia e Catania e 2 a Napoli.\r

L’offerta estiva da Roma: 12 destinazioni chiave e frequenze potenziate\r

Parlando di collegamenti, la rotta più percorsa dall’Italia è Roma-Madrid, con quasi 2 milioni di passeggeri nel 2025. Per l’estate, l’offerta da Roma coprirà 12 destinazioni chiave con frequenze potenziate. Madrid e Barcellona diventeranno collegamenti plurigiornalieri (rispettivamente 16 e 14 voli a settimana); Valencia, Palma di Maiorca e Malaga saranno collegate con voli giornalieri o doppi giornalieri (14 frequenze settimanali); Ibiza vedrà 12 voli a settimana; Siviglia, Alicante e Bilbao passano da 4 a 7 voli settimanali; Tenerife, Minorca e Saragozza saranno collegate rispettivamente 5, 3 e 4 volte a settimana.\r

\r

Fiumicino: una base strategica\r

\r

L’Italia rappresenta il 25% dei passeggeri di Wizz Air, e Fiumicino è tra le basi più importanti, con una crescita della capacità del 21% rispetto al 2025: «Roma Fiumicino è per noi una base di fondamentale importanza strategica; con oltre 2,2 milioni di posti disponibili per il 2026 verso la Spagna, vogliamo essere il ponte che permette ai romani di sentirsi a casa anche a Madrid, Siviglia o Bilbao – ha dichiarato Silvia Mosquera, chief commercial officer di Wizz Air -. Non potremmo essere più orgogliosi di essere l’unica compagnia aerea a collegare direttamente la base di Fiumicino con Saragozza, rafforzando un’offerta esclusiva verso la Spagna. La nostra missione è rendere questa vicinanza culturale sempre più accessibile grazie a tariffe competitive e a un network che accorcia le distanze tra la Città Eterna e le meraviglie della penisola iberica».\r

\r

Attualmente, Wizz Air opera in Italia 284 rotte attive verso più di 30 Paesi, servendo 26 aeroporti, di cui 6 basi. La linea aerea vola dall’Italia verso 12 destinazioni in Spagna, servite da 25 rotte dedicate, di cui 12 da Roma con 112 frequenze settimanali e 4 annunciate negli ultimi due mesi: Malpensa–Palma di Maiorca, Malpensa–Bilbao, Napoli–Palma di Maiorca e Fiumicino–Menorca.\r

\r

(Elisa Biagioli)","post_title":"Wizz Air e l'Ente spagnolo del turismo insieme per promuovere i flussi Italia-Spagna","post_date":"2026-02-27T11:50:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772193056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta a Bari, nell’ambito della fiera Btm l’Assemblea annuale di Aidit Federturismo Confindustria, l’associazione che rappresenta alcune imprese del turismo organizzato.\r

Nel corso dei lavori, il presidente Domenico Pellegrino ha evidenziato come nell’ultimo anno l’associazione abbia registrato una crescita significativa in termini di imprese aderenti, con una presenza sempre più diffusa e omogenea su tutto il territorio nazionale. Un risultato che rafforza il ruolo di Aidit come interlocutore qualificato e rappresentativo della filiera delle agenzie di viaggio e dei tour operator all’interno del sistema Confindustria.\r

Pellegrino ha inoltre illustrato le principali attività svolte nel 2025 e nei primi mesi del 2026, caratterizzate da un intenso lavoro di confronto istituzionale con il ministero del turismo e con le altre associazioni di categoria, finalizzato a contribuire allo sviluppo del settore sia sul piano normativo sia su quello economico e competitivo.\r

\r

Vacanze benessere\r

Tra i temi centrali dell’Assemblea, particolare rilievo è stato dedicato alla proposta di detrazione Irpef per le Vacanze benessere, già presentata da Aidit come misura di prevenzione sociale, sostegno alla domanda interna e contrasto all’economia sommersa.\r

L’iniziativa prevede la possibilità di detrarre una quota delle spese sostenute per viaggi e soggiorni acquistati attraverso il turismo organizzato, secondo criteri rigorosi che garantiscano sostenibilità e controllo della spesa pubblica. I principali elementi della proposta sono: tetto massimo di spesa detraibile; totale tracciabilità dei pagamenti; fatturazione elettronica obbligatoria; accesso esclusivo tramite operatori certificati; fase sperimentale di 18 mesi con monitoraggio degli effetti economici e fiscali.\r

La proposta sarà accompagnata da una relazione tecnica e da un’analisi di sostenibilità finanziaria, con l’obiettivo di avviare un confronto strutturato con le istituzioni per una possibile introduzione della misura.\r

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre affrontato il tema del riconoscimento del ruolo economico dell’attività di outgoing.\r

Aidit ha sottolineato la necessità di una lettura più completa del contributo del turismo organizzato all’economia nazionale. Oltre all’incoming, infatti, l’attività delle agenzie e dei tour operator nella vendita di viaggi agli italiani genera occupazione, valore aggiunto, gettito fiscale e sviluppo della filiera dei servizi turistici, contribuendo in modo significativo al Pil e alla stabilità del comparto.\r

In linea con l’obiettivo di qualificare il mercato e valorizzare le imprese regolari, l’Assemblea ha espresso apprezzamento per l’iniziativa del ministero del turismo relativa alla creazione di un database nazionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator.\r

","post_title":"Aidit: detrazione Irpef, rapporti col ministero e maggiore stabilità","post_date":"2026-02-27T10:02:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772186570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508301","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways diventa nuovo partner ufficiale del McLaren Mastercard Formula 1 Team e del McLaren United Autosports Wec Hypercar Team per la stagione 2026 e oltre.\r

\r

La partnership riunisce due organizzazioni che condividono l'impegno verso l'innovazione, l'ambizione e l'offerta di esperienze eccezionali per i fan e i clienti di tutto il mondo. Grazie alla forte sinergia tra corse automobilistiche e viaggi, questa partnership unica avvicinerà i fan all'azione attraverso la rete in rapida crescita di Etihad, che conta oltre 100 destinazioni.\r

\r

La compagnia di Abu Dhabi sosterrà il team attraverso il suo network globale che copre destinazioni di prim'ordine come gli Emirati Arabi Uniti, l'Australia, la Cina e il Giappone, fino al Regno Unito, alla Spagna, all'Italia e agli Stati Uniti.\r

\r

Il marchio Etihad sarà ben visibile sulle auto da corsa del McLaren Mastercard Formula 1 Team e del McLaren United AS Wec Hypercar Team, compreso l'alettone posteriore e l'halo della MCL40, nonché sui caschi dei piloti del McLaren Mastercard F1 Team. L'intesa prevede anche ampi diritti digitali ed esperienziali.\r

\r

Nel corso dell'anno, Etihad presenterà anche una livrea speciale, con il marchio McLaren Racing su uno dei suoi Boeing 787 Dreamliner. «La Formula 1 riunisce appassionati da tutto il mondo in uno degli sport più emozionanti, e siamo entusiasti di vedere il marchio Etihad sulle vetture McLaren mentre gareggiano in tutto il mondo - ha dichiarato Antonoaldo Neves, ceo del gruppo Etihad Airways -. Per celebrare la partnership, presenteremo anche una nuova straordinaria livrea per gli aerei progettata con il marchio McLaren, che volerà attraverso il network Etihad, coinvolgendo gli appassionati di tutto il mondo».\r

\r

«Poiché viaggiamo per partecipare a sempre più gare in tutto il mondo, collaborare con una compagnia aerea globale che condivide la nostra passione per l'eccellenza è una scelta naturale - ha sottolineato Zak Brown, ceo di McLaren Racing -. L'impegno di Etihad nel fornire esperienze di alta qualità è in forte sintonia con i nostri valori e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto sia in Formula 1 che nel Wec».","post_title":"Etihad Airways debutta come official partner della McLaren Racing","post_date":"2026-02-26T11:58:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772107103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nove nuove rotte e un aumento della capacità posti annua del 50%: questo l'investimento di Ryanair sugli aeroporti dell'Emilia Romagna - Forlì, Parma e Rimini - per l'estate 2026. Iniziativa che risponde alla decisione della Regione di abolire l’addizionale municipale negli aeroporti più piccoli, come proposto dal Presidente De Pascale e supportato dal Parlamento italiano. \r

\r

L'Emilia-Romagna e’ adesso la quinta regione italiana ad aver abolito questa tassa regressiva come gia’ fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia per stimolare la crescita di traffico, turismo e occupazione.\r

\r

Complessivamente nella summer alle porte la low cost opererà attraverso un network di 20 rotte e più precisamente: 3 a Forlì, con 2 nuove rotte per Cagliari e Londra Stansted; 5 a Parma, con 3 nuove rotte per Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted; 12 a Rimini, con 4 nuove rotte per Breslavia, Manchester, Colonia e Catania.\r

\r

Si tratta di oltre 250.000 posti aggiuntivi all’anno (+50%): nel mirino ci sono 660.000 passeggeri all’anno (+50%).\r

\r

«Siamo felici di annunciare questo operativo da record per l’estate 2026 a Forlì, Parma e Rimini - ha dichiarato Eddie Wilson, ceo di Ryanair - un risultato diretto della decisione proattiva della Regione di abolire l’addizionale municipale negli aeroporti più piccoli dell’Emilia Romagna». Il ceo ha ribadito che «adesso è il momento giusto per fare un passo avanti. Abolire questa tassa anti-crescita in tutti gli aeroporti italiani sbloccherebbe ulteriore crescita, tariffe basse e maggiore connettività per tutti i cittadini italiani e i turisti. Questo permetterebbe a Ryanair di realizzare un ambizioso piano di crescita per l’Italia che include 40 nuovi aeromobili (4 miliardi di dollari di investimento), 20 milioni di passeggeri aggiuntivi, oltre 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro in tutta Italia».\r

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale ha aggiunto: «L’azzeramento dell’addizionale municipale per Rimini, Forlì e Parma, crea condizioni di maggiore competitività per attrarre nuove rotte, turismo e occupazione. L’interlocuzione positiva con Ryanair, che ha già investito concretamente nelle nuove tratte sugli scali minori, conferma che il percorso avviato produce risultati tangibili. L’avvio del piano regionale sugli aeroporti è stato anche il frutto di una collaborazione istituzionale costruttiva con il Governo, con il Ministero competente e con Enac. A loro rivolgiamo un appello per continuare a sostenere tutto il sistema aeroportuale italiano, con attenzione anche verso gli scali minori, che rappresentano un’infrastruttura strategica per la coesione territoriale, la competitività economica e l’attrattività turistica dell’Emilia-Romagna»","post_title":"Ryanair allunga dall'Emilia Romagna: 9 nuove rotte e traffico a +50%","post_date":"2026-02-26T09:15:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772097300000]}]}}