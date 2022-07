A Eva Khoury il premio Hotel suite global 2022 per il restyling del toscano Riva del Sole

Eva Khoury ha vinto il prestigioso premio Hotel suite global 2022, in occasione degli International hotel & property awards, la cui cerimonia si è svolta quest’anno a Capri lo scorso 8 luglio. La designer ha ottenuto il riconoscimento grazie al restyling del Riva del Sole Resort & Spa di Castiglione della Pescaia: una proprietà aperta 60 anni fa, da sempre vocata alla valorizzazione del made in Italy.

L’intero progetto è stato elaborato da Eva Khoury, che ha curato i dettagli delle camere, delle suite (per un totale di 155 chiavi), del centro congressi e dei ristoranti, attraverso un intervento su larga scala, con grande attenzione a ogni singolo dettaglio. Proprio per rispecchiare la bellezza della Toscana nella quale è immerso il resort, Eva Khoury ha in particolare immaginato un dialogo elegante e freschissimo tra i colori del mare, dei fiori, della pineta e la raffinatezza di arredi originali, realizzati da maestri italiani su disegno della stessa Eva.

Ma sono soprattutto le due meravigliose suite, la Coral e la Exotik, ad aver conquistato occhi e cuore della giuria. La prima è un’aurora di colori tenui, che riprendono le gradazioni della sabbia e della roccia e si accendono nei tocchi corallo che punteggiano l’ambiente. La seconda rimanda a una certa sontuosità anni ’50 con tonalità dal rosa al grigio al mauve, dal velluto alla presenza luminosa e calda dell’ottone che sottolinea e ritma lo spazio. Entrambe le suite, come del resto tutte le camere, dialogano felicemente con l’esterno, grazie ad ampie terrazze, con il mare e il cielo che abbracciano gli ospiti.