4L Collection si separa da Omnia e si espande a Roma con l’hotel Traiano Doppia novità in casa 4L Collection: la compagnia guidata da Antonio Lazzarini e dai figli Alessandro, Beatrice e Laura si è infatti separato dal gruppo Omnia, entrambi fino a poco tempo facenti capo a Sive (fatturato consolidato 2022 a quota 69 milioni di euro). Quest’ultima, riporta infatti Pambianco Hotellerie, ha appena concluso l’iter civilistico di scissione delle due società. Quasi in contemporanea, la 4L Collection ha anche ricevuto un finanziamento di 12 milioni di euro da Crédit Agricole Italia, che ha supportato l’acquisizione dell’hotel Traiano di Roma. Il prestito è legato a meccanismi di incentivazione alla pratiche sostenibili, grazie ai quali il livello dello spread è subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi esg progressivi. L’hotel Traiano è una struttura di quattro piani per 42 camere, situata a ridosso dei Fori di Traiano. Con questa new entry, il portfolio della 4L Collection sale a otto alberghi per un totale di 860 camere, tutte situate nella capitale. La compagnia punta per i prossimi anni non solo a una crescita in termini finanziari e di presenza sul mercato ma anche alla promozione di progetti ad hoc per la valorizzazione del territorio, attraverso partnership e attività a supporto del made in Italy, del design, della moda, dell’artigianato e dell’alta manifattura. Condividi

