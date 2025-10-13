Omnia Hotels, i piani di un’espansione tutta italiana
Una tradizione familiare tutta improntata all’ospitalità e un focus sull’Italia, da presidiare con diverse tipologie di hotel a 4 stelle: Omnia Hotels si presenta in fiera a Rimini forte di un’offerta che va a soddisfare target diversi e complementari.
A presentare la proposta, insieme ai titolarti dell’azienda Riccardo e Francesco Lazzarini, anche Daniela Baldelli, sales and marketing area director. «Siamo focalizzati su Roma, dove proponiamo diverse tipologie di hotel – tutte gestite direttamente dalla proprietà – che vanno a coprire una domanda di target differenti – spiega Baldelli -. Il punto di forza del gruppo resta quello di proporre un’accoglienza a 360 gradi, con alcune novità in arrivo».
In pipeline un’ulteriore espansione dell’offferta nella capitale e, su una prospettiva a medio termine, anche in altre città d’arte italiane.
Sponsor della Wizz Air Hal Marathon
Omnia Hotels ha anche rinnovato la partnership con Wizz Air Rome Half Marathon, in programma domenica 19 ottobre. La mezza maratona si snoda attraverso le vie del centro storico di Roma e l’ospitalità di Omnia Hotels abbraccia l’evento con i suoi alberghi dislocati in punti strategici della città, pronti ad accogliere i partecipanti per l’occasione.