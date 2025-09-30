Omnia Hotels: concluso il restyling dell’hotel Imperiale di Roma

L’hotel Imperiale, affacciato su via Veneto nel cuore di Roma, torna agli antichi splendori. E’ infatti stata ultimata la ristrutturazione durata 18 mesi a cura di Omnia Hotels, che ha riportato la struttura a occupare un ruolo di primo piano nell’hotellerie di lusso della capitale.

L’hotel

Oggi l’hotel Imperiale offre 81 camere e suite, affacciate sia su via Veneto che all’interno, alcune dotate di terrazza privata, tra le quali spicca la suite all’ultimo piano; il luminoso Convivio Lounge rappresenta il luogo perfetto per una pausa durante la giornata e la sala riunioni Flavia offre moderne tecnologie per incontri di lavoro o eventi.

«Dopo mesi di intensi lavori siamo felici di poter offrire alla città un nuovo gioiello in una delle strade più note al mondo – afferma Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels -. La ristrutturazione dell’hotel Imperiale a via Veneto è stata particolarmente delicata, data l’importanza storica e la complessità del progetto condotto di concerto con la soprintendenza dei Beni Culturali, ma finalmente questo hotel torna a splendere pronto ad accogliere il turismo nazionale ed i internazionale».

Il progetto di ristrutturazione dell’hotel Imperiale, curato da Andrea Auletta, pone l’accento sull’eleganza romana e l’accoglienza contemporanea: gli interni richiamano la tradizione estetica italiana con un linguaggio sobrio e raffinato, in cui materiali pregiati, calde tonalità e luci soffuse danno vita a un’atmosfera accogliente e sofisticata. Tutto questo nel totale rispetto della sostenibilità, utilizzando le tecnologie più avanzate.

Caratteristica unica il Convivio Lounge, il salotto che ospita il bar e il ristorante, con uno spazio all’aperto nel cuore della città, un rifugio di quiete lontano dal caos: un vero e proprio giardino d’inverno con richiami alla vicina Villa Borghese nella carta da parati, un grande lucernario a soffitto con i lampadari originali e un’area esterna nel verde.

