30 September 2025

AG Group avvia la collaborazione con Ferdeghini Comunicazione

Ferdeghini Comunicazione amplia le sinergie nel campo dell’hotellerie e del tour operating. L’ultima novità riguarda l’avvio della collaborazione con AG Group, gruppo italiano attivo nel turismo e nell’ospitalità, con una solida esperienza che integra dmc/tour operating, consulenza alberghiera e gestione di hotel e resort in Italia.

Da oggi Ferdeghini Comunicazione affiancherà AG Group nelle attività di ufficio stampa, pr e media relation. Un nuovo percorso che  vedrà Ferdeghini Comunicazione impegnata nella promozione di una realtà dinamica e strutturata, che fa della passione per l’Italia e per l’accoglienza il cuore della propria visione.

 

