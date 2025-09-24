Dimore Storiche Italiane: presentato il nuovo portale

L’associazione Dimore Storiche Italiane prosegue nella strategia di promozione e presenta il nuovo portale Dimore Storiche Italiane, strumento strategico di promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico italiano. Ogni dimora che aderisce alla piattaforma sostiene un modello di turismo di qualità, sostenibile e radicato nei territori, capace di generare valore e crescita anche nelle aree più periferiche.

Il portale verrà presentato durante TTG Travel Experience. Nello spazio dedicato, presso il padiglione A5 – stand 305, operatori e visitatori potranno conoscere più da vicino non solo le dimore, ma anche le esperienze e i servizi disponibili.

Un ruolo di primo piano

Secondo il V Rapporto 2024 dell’Osservatorio sul patrimonio culturale privato redatto dalla Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale, le dimore storiche private svolgono già un ruolo di primo piano nel sistema turistico nazionale e hanno un grande potenziale di crescita. Nel 2023 hanno accolto oltre 34 milioni di visitatori, pari a più della metà degli ingressi nei musei e nei siti statali (57,7 milioni). Un risultato che conferma la loro capacità di distribuire i flussi verso destinazioni non tradizionali, alimentando forme di turismo più diffuso e consapevole.

«In un tempo di grandi cambiamenti, anche il turismo è chiamato a tracciare nuove rotte, a creare connessioni autentiche tra persone e territori e a generare valore duraturo per le comunità. L’associazione Dimore Storiche Italiane si fa interprete di questa sfida con una visione chiara: essere ponte tra passato e futuro, custode di bellezza e memoria e guida verso l’Italia più autentica e sorprendente, da scoprire viaggiando nel più grande museo diffuso del Paese» ha commentato Maria Pace Odescalchi, presidente dell’associazione Dimore Storiche Italiane.