Mandarin Oriental apre la prima struttura in Austria
Mandarin Oriental allarga il raggio d’azione all’Austria. Il prossimo 20 ottobre verrà infatti inaugurato il Mandarin Oriental Vienna. Situato all’interno dell’Innere Stadt, il primo distretto, e con affaccio su Riemergasse, l’hotel offrirà 138 camere e suite, vari ristoranti e The Spa at Mandarin Oriental.
L’edificio che ospiterà l’hotel su Riemergasse 7 è un palazzo in stile Art Déco progettato dall’architetto Alfred Keller. Completato originariamente nel 1908, l’edificio è un ex tribunale che è stato restaurato con cura per preservarne il patrimonio architettonico, integrando elementi di design contemporaneo.
Il general manager, Mario Habicher, ha commentato: «Il nostro obiettivo è creare un luogo che sia un rifugio per i viaggiatori internazionali e, allo stesso tempo, un punto d’incontro per i cittadini che sanno apprezzare l’eccezionale. Lo storico edificio Art Nouveau di Riemergasse è la cornice ideale per questo progetto».
Le 86 camere e 52 suite di Mandarin Oriental Vienna sono state restaurate con cura per unire il comfort contemporaneo al fascino intramontabile dell’Art Nouveau viennese. Tra le proposte spiccano le tre Mandarin Signature Suites e la Royal Suite. L’executive chef, Thomas Seifried, ha curato la proposta gastronomica dei 4 ristoranti e bar, declinati
in un concept innovativo: Atelier 7.
Le Sept, ristorante fine dining dell’hotel, offrirà un menu incentrato sul pesce. L’all-day dining Atelier 7 – Brasserie unisce l’eleganza Art Nouveau al comfort food internazionale. Per onorare la tradizione delle caffetterie viennesi, non poteva mancare Atelier 7 – The Café, dove verranno serviti specialty coffee e pregiate varietà di te provenienti dal tutto il mondo, accompagnati da viennoiserie artigianale. La proposta gastronomica culmina nell’Atelier 7 – Izakaya and Bar, un luogo dove l’Art Nouveau
incontra il Japonisme.
Thomas Seifried, executive chef di Mandarin Oriental, Vienna ha commentato: «Vienna è pronta per un nuovo capitolo culinario che vuole ispirare e sorprendere. Attraverso Atelier 7, i nostri ospiti si imbarcheranno in un viaggio di sapori all’interno di location eleganti e allo stesso tempo accoglienti. La nostra idea di buona cucina mira a essere accessibile a tutti coloro che vogliono assaporarla».
La Spa at Mandarin Oriental è un rifugio di serenità che offre un’ampia gamma di trattamenti olistici, tra cui i e rituali ispirati alle tradizioni locali. L’area comprende sette cabine per i trattamenti, inclusa una suite esclusiva per coppie, oltre a una piscina coperta, palestra e una Vip treatment area.
L’hotel disporrà inoltre di sette boardroom multifunzionali e di una sala da ballo di 140 metri quadraati.