Wizz Air: traffico passeggeri a -45% negli ultimi dodici mesi, rispetto al 2019

Wizz Air ha chiuso il 2021 con un numero di passeggeri a dicembre in crescita rispetto al mese precedente, anche se il bilancio degli ultimi dodici mesi evidenzia un totale di 22 milioni di passeggeri trasportati, una flessione del 45% rispetto ai livelli pre-crisi.

La low cost ha trasportato 21,7 milioni di passeggeri l’anno scorso, pari ad un aumento del 30% rispetto all’anno precedente; per contro il numero rappresenta soltanto poco più della metà dei quasi 40 milioni di passeggeri che la compagnia aerea ha movimentato nell’anno solare 2019: un risultato quindi ampiamente influenzato dalle restrizioni di viaggio imposte dal Covid.

Wizz Air, nel 2021, è sicuramente stata tra le compagnie aeree più flessibili e pronte a ripristinare la capacità di volo in parallelo al progressivo allentamento delle restrizioni di viaggio: i passeggeri trasportati mensilmente hanno raggiunto quasi 3,6 milioni durante il picco estivo di agosto e hanno comunque raggiunto ancora i 3 milioni circa in settembre e ottobre. Il dato di novembre è sceso a 2,2 milioni di passeggeri, a seguito dell’impatto delle prime restrizioni legate a Omicron che hanno colpito la domanda in un mese di per sé abitualmente di bassa stagione. Queste restrizioni hanno ulteriormente smorzato la domanda a dicembre, anche se i viaggi legati alle vacanze hanno aiutato Wizz a trasportare 2,6 milioni di passeggeri.

Il load factor medio del 2021 si è attestato al del 75,2%, meglio di quello 2020, ma al di sotto del 93,6% registrato nel 2019.