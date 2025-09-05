Wizz Air s’inserisce nei tagli di Ryanair in Spagna Wizz Air ribadisce il suo impegno nei confronti della Spagna appena un giorno dopo che Ryanair ha annunciato il taglio di oltre un milione di posti a causa della controversia con Aena. La compagnia low-cost ungherese, uno dei principali concorrenti della compagnia irlandese, sottolinea che “la Spagna è parte integrante della nostra strategia da oltre due decenni e siamo qui per restare”. Mosquera Secondo la direttrice commerciale, Silvia Mosquera, “la nostra continua crescita è una chiara dimostrazione del nostro impegno nei confronti dei clienti spagnoli, che possono affidarsi a Wizz Air per viaggi convenienti, affidabili e personalizzati in tutta Europa”. “Continueremo a investire, crescere e offrire opzioni di viaggio più sostenibili in tutta Europa”, sottolinea. La compagnia, che quest’anno raggiungerà una capacità record con 10 milioni di posti a sedere e 35 nuove rotte in 16 aeroporti spagnoli, sottolinea che continua a “esplorare nuove opportunità nel Paese”. Ha inoltre annunciato che nei prossimi mesi aprirà collegamenti per Londra Luton da Barcellona, ​​Valencia, Bilbao, Siviglia e Madrid, oltre ad aprire destinazioni come Danzica e Skopje. Condividi

Durante tutto l'anno, l'India è rimasta il primo Paese di provenienza dei visitatori in arrivo.\r

\r

Il risultato di agosto ha contribuito in modo significativo alla ripresa dello Sri Lanka e porta il totale degli arrivi stranieri nei primi otto mesi del 2025 a quota 1.566.523, in miglioramento rispetto agli ultimi anni.\r

\r

Oltre all'India, gli altri mercati internazionali che hanno sostenuto la crescita dei flussi verso lo Sri Lanka sono stati il Regno Unito e la Germania: con, rispettivamente, 17.764 e 12.500 visitatori, i due paesi hanno dato un contributo enorme, rafforzando l'idea che lo Sri Lanka sia una destinazione turistica popolare in Europa.\r

\r

Tra i mercati di provenienza più significativi del Paese figurano poi Cina, Giappone, Paesi Bassi, Australia, Spagna, Italia e Francia. ","post_title":"Sri Lanka: flussi turistici internazionali in ripresa, +20,4% in agosto","post_date":"2025-09-05T13:37:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1757079451000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496553","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono quasi 569mila le richieste di lavoro che servono alle imprese a settembre e salgono a oltre 1,5 milioni nel trimestre settembre-novembre. Le previsioni evidenziano una flessione di -15mila ingressi programmati (-2,6%) rispetto a settembre 2024 e -30mila (-1,9%) nel confronto con il trimestre settembre-novembre 2024. In leggera flessione (un p.p.) rispetto allo scorso anno la difficoltà di reperimento dei profili ricercati dalle imprese (45,6%).\r

\r

A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.\r

Industria e servizi\r

L’industria nel suo complesso programma 147 mila entrate a settembre e 404mila entrate nel trimestre (rispettivamente -5mila entrate e -14mila rispetto agli analoghi periodi del 2024). \r

\r

Sono invece 377 mila i contratti di lavoro previsti dal settore dei servizi nel mese in corso e circa 1 milione nel trimestre settembre-novembre (in flessione rispettivamente di -9mila entrate e -16mila nel confronto con il 2024). Ad offrire le maggiori opportunità lavorative sono i servizi alle persone che ricercano 97mila lavoratori nel mese e circa 210mila nel trimestre. Seguono il turismo con 96mila richieste nel mese e 255mila nel trimestre e il commercio con 65mila lavoratori nel mese e 207mila nel trimestre.","post_title":"Lavoro: 1,5 milioni richieste fra settembre e novembre. Per il turismo 255 mila","post_date":"2025-09-05T12:32:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1757075554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ribadisce il suo impegno nei confronti della Spagna appena un giorno dopo che Ryanair ha annunciato il taglio di oltre un milione di posti a causa della controversia con Aena.\r

\r

La compagnia low-cost ungherese, uno dei principali concorrenti della compagnia irlandese, sottolinea che \"la Spagna è parte integrante della nostra strategia da oltre due decenni e siamo qui per restare\".\r

Mosquera\r

Secondo la direttrice commerciale, Silvia Mosquera, \"la nostra continua crescita è una chiara dimostrazione del nostro impegno nei confronti dei clienti spagnoli, che possono affidarsi a Wizz Air per viaggi convenienti, affidabili e personalizzati in tutta Europa\". \"Continueremo a investire, crescere e offrire opzioni di viaggio più sostenibili in tutta Europa\", sottolinea.\r

\r

La compagnia, che quest'anno raggiungerà una capacità record con 10 milioni di posti a sedere e 35 nuove rotte in 16 aeroporti spagnoli, sottolinea che continua a \"esplorare nuove opportunità nel Paese\". Ha inoltre annunciato che nei prossimi mesi aprirà collegamenti per Londra Luton da Barcellona, ​​Valencia, Bilbao, Siviglia e Madrid, oltre ad aprire destinazioni come Danzica e Skopje.","post_title":"Wizz Air s'inserisce nei tagli di Ryanair in Spagna","post_date":"2025-09-05T10:43:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757069009000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha approvato un piano straordinario di interventi sulla rete escursionistica di competenza, che si estende per circa 130 km e rappresenta uno dei patrimoni naturalistici e culturali più preziosi d’Italia.\r

\r

Accanto al lavoro quotidiano svolto dalle squadre di manutenzione dei sentieri il Parco ha programmato e finanziato un pacchetto di azioni mirate alla mitigazione del rischio geo-idrologico, al recupero e alla valorizzazione dei percorsi, con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità e prdeservare le opere in pietra, tratto identitario del paesaggio culturale delle Cinque Terre. Gli interventi straordinari riguardano percorsi strategici per la mobilità lenta e dalla particolare valenza storica e monumentale, che uniscono qualità scenica, biodiversità e tratti caratterizzati da colture tradizionali come vite, ulivo e agrumi.\r

\r

In totale, il piano straordinario prevede un investimento complessivo pari a oltre 1,2 milioni di euro suddiviso per diverse tipologie di intervento e progettazione.\r

\r

Inoltre il Parco ha stanziato oltre 216 mila euro per cofinanziare, insieme al comune della Spezia, la progettazione e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio sul sentiero REL 535 che collega Fossola a Monesteroli, un tracciato di grande valore paesaggistico interessato da criticità dovute a crolli e cedimenti.\r

\r

Parallelamente agli interventi straordinari, la cura quotidiana della rete REL di competenza del Parco è affidata alle squadre di manutentori dei sentieri, figure professionali create dal Parco e oggi riconosciute come veri e propri green jobs. Con un investimento annuale di circa 600 mila euro, il loro lavoro garantisce la salvaguardia degli elementi caratteristici del paesaggio agrario e forestale delle Cinque Terre – dai muri a secco alle scalinate, dalle staccionate alle opere di regimazione delle acque – assicurando presidio e manutenzione costante.\r

\r

\r

\r

«I sentieri sono le arterie del paesaggio - spiega il presidente del parco, Lorenzo Viviani - se restano in salute, tutto l’organismo funziona. Alla base c’è una solida organizzazione, competenze, e un’attenta prevenzione del rischio, attraverso interventi mirati e pianificati sia nel breve che nel lungo periodo. Questo è possibile grazie alle risorse provenienti dal turismo, in particolare dalla vendita delle Cinque Terre Card. In questo modo possiamo ridurre i costi futuri di manutenzione e continuare a garantire un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale».\r

\r

","post_title":"Parco 5 Terre, 2 milioni a disposizione per migliorare la rete sentieristica","post_date":"2025-09-05T10:18:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1757067518000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Traffico passeggeri in crescita nell'estate di China Eastern Airlines che, dal 1° luglio al 31 agosto, ha operato un totale di 194.000 voli, trasportando 28,06 milioni di passeggeri.\r

\r

Tra questi, i voli internazionali hanno raggiunto quota 27.000, trasportando 4,49 milioni di passeggeri, stabilendo un record storico.\r

\r

La compagnia sta ulteriormente ampliando il network internazionale: recente l'ingresso di nuove destinazioni, tra cui Ginevra, Milano Malpensa e Copenaghen verso Shanghai, aumentando al contempo la frequenza dei voli verso le principali destinazioni turistiche in Europa, Nord America, Australia, Giappone, Corea del Sud e Nord Africa. Attualmente, Cea opera 229 rotte nazionali e internazionali.\r

\r

I passeggeri che arrivano in Cina con CEA possono usufruire di diverse comodità transfrontaliere. Ad esempio, chi viaggia sulle rotte “Shuttle Service”, come la Pechino-Shanghai, può fruire del servizio “Easy Boarding” per cambi di biglietto gratuiti e i-wfi di base a bordo. Inoltre, chi transita per l’Aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong può utilizzare il servizio “PVG-SHA Transfer” per trasferimenti senza interruzioni tra l’Aeroporto di Shanghai Hongqiao e l’Aeroporto di Shanghai Pudong, senza dover ritirare i bagagli. Inoltre, il servizio “Air-Rail Transport” collega 48 città in tutta la Cina, servendo oltre 560.000 passeggeri da luglio ad agosto.\r

\r

Diversi anche i nuovi servizi a disposizione dei passeggeri: il “Pets in Cabin”, disponibile su 17 rotte nazionali e in 15 aeroporti cinesi, verrà esteso a 31 aeroporti e 110 rotte a partire da settembre, offrendo maggiori opzioni ai viaggiatori con animali domestici.\r

\r

L’iniziativa “Star Wing Escort” dedicata ai passeggeri con autismo, ha creato un ambiente di viaggio sicuro e confortevole per quasi 60 passeggeri dal suo lancio a giugno. Il servizio per minori non accompagnati è passato a un modello self-service completo, che comprende il blocco delle quote, la conferma delle informazioni sulla scorta, il pagamento e l’emissione dei biglietti. Questo servizio ha registrato un aumento del 39,63% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una media di 735 passeggeri serviti al giorno.\r

\r

La compagnia ha inoltre ulteriormente esplorato il concetto di “viaggio meraviglioso” attraverso le sue iniziative innovative “aviazione +”. Integrando i biglietti aerei con offerte culturali, sportive e di servizi, Cea offre ai passeggeri di tutto il mondo un’esperienza di viaggio completa che fonde il viaggio aereo con il turismo culturale urbano cinese.","post_title":"China Eastern Airlines: record di passeggeri internazionali tra luglio e agosto","post_date":"2025-09-05T10:12:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757067173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ufficialmente in vigore la nuova policy Ryanair per il bagaglio a mano, che prevede la possibilità per i passeggeri di portare a bordo una borsa personale più grande e gratuita (40 x 30 x 20 cm), che è il 33% più grande del bagaglio a mano gratuito standard dell'Unione europea (40 x 30 x 15 cm).\r

\r

Da ieri, 4 settembre, la low cost ha completato l'installazione dei misuratori di bagaglio a mano più grandi nei 235 aeroporti serviti in tutta Europa. Ryanair consente a ciascun passeggero di portare a bordo 1 bagaglio a mano gratuito, ma queste borse devono poter essere inserite sotto il sedile di ogni passeggero.\r

Riadattati\r

\"I nostri misuratori di borse in tutti gli aeroporti sono stati \"riadattati\" per ospitare questo bagaglio a mano gratuito più grande - sottolinea Dara Brady, cmo della low cost -. Tutti i passeggeri che desiderano portare con sé una seconda borsa in cabina possono farlo usufruendo del nostro servizio di imbarco prioritario e, se lo desiderano, possono anche acquistare i bagagli da stiva, durante il processo di prenotazione. Qualsiasi passeggero che non rispetti questi nuovi generosi limiti, sarà comunque tenuto a pagare la tariffa per il bagaglio registrato al gate d'imbarco\".\r

\r

","post_title":"Ryanair aumenta la misura del bagaglio a mano: +33% rispetto allo standard Ue","post_date":"2025-09-05T10:02:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1757066548000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496525","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spirit Airlines taglia i collegamenti su 11 destinazioni negli Stati Uniti e accantona i piani per il lancio di un nuovo volo, in linea con il piano di revisione del network legato all'avvio del secondo Chapter 11 richiesto dalla low cost in meno di un anno.\r

\r

I tagli, che entreranno in vigore all'inizio di ottobre, comprendono la cessazione di tutti i servizi per Albuquerque, New Mexico; Birmingham, Alabama; Chattanooga, Tennessee; Columbia, South Carolina; Oakland, Sacramento, San Jose e San Diego, California; Portland, Oregon; Salt Lake City, Utah; e Boise, Idaho.\r

\r

Sono stati inoltre rimossi i progetti per il lancio dei voli Fort Lauderdale-Macon, Georgia, il 16 ottobre, nell'ambito di una partnership con Contour Airlines.\r

\r

Le rotte interessate includono Albuquerque-Las Vegas, Birmingham-Fort Lauderdale, Chattanooga-Newark, Columbia-Orlando, Detroit-San Diego e diversi servizi intra-californiani sulla costa occidentale. Chattanooga e Columbia sono tra le destinazioni più recenti di Spirit, essendo state lanciate solo a giugno.\r

\r

\"Stiamo rivedendo il network per concentrarci sui mercati più performanti - afferma un portavoce di Spirit -. Ci scusiamo con i nostri ospiti per gli eventuali disagi causati e contatteremo coloro che hanno prenotazioni interessate per informarli delle opzioni disponibili, compreso il rimborso.\r

\r

Rimaniamo impegnati a offrire opzioni di viaggio di alto valore e continueremo a servire decine di destinazioni negli Stati Uniti, in America Latina e nei Caraibi\".","post_title":"Spirit Airlines rivede il network e taglia i collegamenti da 11 aeroporti Usa","post_date":"2025-09-05T09:49:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757065751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496483","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_496491\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Rico Paoletti, direttore Shandrani Beachcomber Resort & Spa[/caption]\r

\r

Beachcomber Resorts & Hotel punta i riflettori sulla riapertura, il prossimo 16 ottobre, di una delle strutture più iconiche del gruppo, lo Shandrani Beachcomber Resort & Spa che - dopo una profonda ristrutturazione che ha sfiorato i 20 milioni di euro - torna ad accogliere i suoi ospiti con numerose novità. \r

\r

Dall'inedita ‘Shandrani for 2’, l’area resort riservata solo agli adulti, al totale rinnovo delle camere, passando dalla rivisitazione di ristoranti, tanti gli interventi risultato di quattro mesi di lavori, che non hanno comunque snaturato la filosofia della struttura.\r

\r

\"Shandrani rimane il più completo fra tutti i nostri resorts - afferma Sheila Filippi, managing director di Beachcomber Resorts & Hotels per l’Italia -, in grado di rispondere alle esigenze di qualunque target di clientela: famiglie, gruppi incentive, coppie, amici, honeymooners. Ora, dopo questo intervento, apriamo anche alla domanda 'adults only', una richiesta in aumento che abbiamo deciso di ascoltare\".\r

\r

[caption id=\"attachment_496492\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Shandrani for 2 - Bayview Room -[/caption]\r

\r

Ecco dunque ‘Shandrani for 2’, che conta 69 camere, e riprende il concetto che il gruppo ha già introdotto al Victoria Beachcomber e poi al Dinarobin Beachcomber. \"Ricavata in un'ala della struttura naturalmente separata è ideale non solo per le coppie, ma in generale per ospiti che ricercano particolare tranquillità - spiega il direttore dell'hotel, Rico Paoletti, alle spalle ben 18 anni di militanza in casa Beachcomber e vero e proprio deus ex machina del progetto di restyling -. Include anche un ristorante dedicato, 'Serendipity’ - che può ospitare fino a 100 ospiti, e regala una tematica differente ogni sera, esperienze che spaziano dal libanese allo spagnolo - oltre ad un lounge bar. Gli ospiti possono, comunque, fruire anche delle altre proposte ristorative della struttura\".\r

\r

La tipologia delle nuove camere di quest'area include 27 Beach Room al piano terra \"dove, letteralmente abbiamo fatto entrare la spiaggia in camera, un unicum a Mauritius\" e 42 Bay View Room al primo e secondo piano.\r

Dal restyling delle camere al rinnovo dell'offerta gastronomica\r

Total restyling poi per le camere Deluxe e Tropical, con un nuovo look & feel fedele ai richiami coloniali e all’atmosfera tropicale dell’isola. È stata inoltre creata la categoria Rooftop Rooms, ognuna con una terrazza con vasca idromassaggio che gode di una \"spettacolare vista a 360 gradi, anche in questo caso unica nel panorama alberghiero dell'isola, sul parco marino di Blue Bay da una parte e sulla Wild Beach dall'altra\".\r

\r

Focus importante sui ristoranti, da sempre tra i biglietti da visita del resort, nonché \"dettaglio molto importante per la clientela italiana - sottolinea Paoletti -. E' stato totalmente ripensato il layout del ristorante principale a buffet, e rivistati tutti i menù; il Teak Elephant , ristorante thai tra i migliori dell’isola, è tornato nella sua posizione originale, vicino al ristorante Le Sirius, a cui è stato completamente rinnovato il backstage delle cucine; a questi si aggiungono il ristorante italiano Ponte Vecchio e Le Boucanier con specialità di pesce\". \r

\r

Ennesimo fiore all'occhiello dello Shandrani, l'offerta dedicata agli appassionati della vacanza attiva, con un gamma di proposte che \"è forse la più ampia di Mauritius: padel, 5 campi da tennis, una palestra rinnovata lo scorso anno, tutti gli sport acquatici possibili, cui si abbinano le esperienze eco-friendly con il programma Beachcomber Sport & Nature\".\r

\r

[gallery ids=\"496493,496496,496495,496498,496494,496497\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Riapertura in grande stile per lo Shandrani Beachcomber Resort & Spa","post_date":"2025-09-05T09:38:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1757065107000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair valuta l'acquisto di 25-30 aeromobili a corridoio singolo da Airbus per sostituire parte dei suoi velivoli più datati.\r

\r

Secondo quanto riferito da Reuters, il ceo del vettore finlandese, Turkka Kuusisto, ha spiegato che la decisione “non è ancora definitiva”, ma che la compagnia dovrà sostituire circa 15 A319 e A320 della sua flotta. “Si può sostenere che ne servirebbero 15, ma è necessario effettuare un'analisi più ampia per capire se debbano essere 25 o 30”, ha precisato. \r

\r

L'ultimo significativo ordine della compagnia aerea alla casa costruttrice europea risale al 2006, quando acquistò 11 A350-900, un contratto poi ampliato nel 2014 con l'aggiunta di altri otto esemplari. Diciotto di questi velivoli di lungo raggio sono già stati consegnati.\r

\r

La flotta è attualmente composta da cinque A319, undici A320, sedici A321, sette A330-300, dodici ATR 72-500, tre Boeing 737-800 e dodici Embraer E190.\r

\r

Di pari passo al piano di rinnovo della flotta, Finnair continua ad ampliare il network delle destinazioni: alla fine di agosto ha annunciato nuove rotte estive a partire dal 2026 verso l'Italia (Firenze, Catania) e la Spagna (Valencia).","post_title":"Finnair studia il prossimo acquisto di una trentina di velivoli a corridoio singolo","post_date":"2025-09-05T09:04:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757063046000]}]}}