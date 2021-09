Wizz Air: gli stipendi dei piloti tornano ai livelli pre-Covid, da ottobre

Wizz Air ripristinerà gli stipendi dei piloti ai livelli pre-Covid-1, dal prossimo 1° ottobre. La compagnia comunica la decisione mentre è in corso la sua più grande campagna di reclutamento di piloti e personale di cabina. La low cost prevede di assumere 200 piloti e 800 membri dell’equipaggio di cabina entro dicembre 2021. Nei prossimi dieci anni, Wizz Air si impegnerà a creare migliaia di posti di lavoro in più, poiché prevede di triplicare la dimensione della sua flotta a 500 aeromobili Airbus. Per coprire le posizioni create da questa crescita, Wizz Air assumerà in media 2.000 nuove reclute ogni anno fino al 2030.

Da marzo 2020, Wizz Air ha aggiunto 18 nuove basi e oltre 300 nuove rotte alla sua rete, che copre l’Europa e oltre, e ora sta volando oltre il 100% della capacità pre-Covid su oltre 1.000 rotte verso 197 destinazioni in 49 paesi.

“Non c’è dubbio che l’anno passato sia stato impegnativo per il settore, ma siamo orgogliosi di annunciare oggi che siamo una delle prime compagnie aeree a reintegrare gli stipendi dei piloti a pre- livelli di pandemia – Michael Delehant, executive vice president e chief group operations officer -. Ringraziamo ognuno dei nostri dipendenti per il continuo impegno, il duro lavoro e la resilienza che hanno dimostrato da marzo 2020. Mentre continuiamo a concentrarci sulla crescita sostenibile, non vediamo l’ora di accogliere migliaia di nuove reclute nei prossimi anni, per unirsi alla nostra famiglia in crescita”.