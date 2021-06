Wizz Air festaggia a Palermo: nuova base e sette nuove destinazioni

Wizz Air ha inaugurato oggi la base di Palermo, la quinta in Italia. La nuova base non solo rappresenta un ulteriore passo verso la crescente presenza di Wizz Air nel Paese ma è una forte testimonianza del suo impegno per lo sviluppo del network italiano sia sul fronte nazionale che internazionale. La low cost ha posizionato due Airbus A321 al “Falcone Borsellino” e apre contemporaneamente sette nuove rotte dal capoluogo siciliano: Basilea Mulhouse-Friburgo (EuroAirport), Bologna, Londra Luton, Pisa, Torino, Treviso, Verona, andranno ad affiancarsi al già esistente servizio per Milano Malpensa.

La storia di Wizz Air in Italia risale al 2004, quando il primo volo è partito da Bergamo per Katowice, in Polonia. Da allora, la compagnia aerea ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri da e verso il paese. In poco più di 12 mesi, Wizz Air ha anche collocato 17 aeromobili in tutta Italia e gestisce oggi un totale di 230 rotte verso 90 destinazioni in 32 paesi.