Wizz Air, dal 20 maggio nuova rotta da Malpensa a Iași in Romania Wizz Air, nel potenziare la sua base strategica di Milano Malpensa e la sinergia con Sea, lancia una nuova rotta diretta verso Iași in Romania. La nuova connessione prenderà il via il prossimo 20 maggio, durante la prossima stagione estiva: prevede due frequenze settimanali, ogni mercoledì e domenica, con l’obiettivo di offrire l’opportunità perfetta di un long weekend, permettendo ai viaggiatori di partire a metà settimana o di sfruttare il fine settimana. Dopo un 2025 da record, che ha visto il vettore trasportare oltre 4,2 milioni di passeggeri da Malpensa (+25.8% sull’anno precedente) e operare con indici di affidabilità ai vertici del settore (99,6%), l’aggiunta di Iași consolida ulteriormente la leadership della compagnia in Lombardia. La Nello stesso tempo la Romania si conferma, invece, uno dei mercati chiave per il vettore. Come per tutto il network italiano, anche i voli per Iași saranno operati con l’Airbus A321neo, dotato della tecnologia più avanzata oggi disponibile per garantire efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni di CO2 e un’esperienza di bordo silenziosa e confortevole. «Siamo entusiasti di annunciare l’apertura delle vendite per la rotta Milano Malpensa – Iași – spiega Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air – un collegamento che arricchisce ulteriormente la nostra offerta da quella che è, a tutti gli effetti, una delle nostre basi principali in Italia. Continuare a investire su Malpensa significa per noi rinnovare la promessa fatta ai passeggeri lombardi: offrire sempre più destinazioni, prezzi accessibili e un servizio affidabile». Il collegamento con la città rumena si aggiunge alle quattro rotte già attive verso il paese dell’Est Europa – Brasov, Bucharest Otopeni, Cluj e Suceava — consolidando l’impegno di Wizz Air nel migliorare la connettività tra Milano e alcune delle destinazioni più richieste dal mercato europeo e dal turismo di scoperta. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505920 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air, nel potenziare la sua base strategica di Milano Malpensa e la sinergia con Sea, lancia una nuova rotta diretta verso Iași in Romania. La nuova connessione prenderà il via il prossimo 20 maggio, durante la prossima stagione estiva: prevede due frequenze settimanali, ogni mercoledì e domenica, con l’obiettivo di offrire l’opportunità perfetta di un long weekend, permettendo ai viaggiatori di partire a metà settimana o di sfruttare il fine settimana. Dopo un 2025 da record, che ha visto il vettore trasportare oltre 4,2 milioni di passeggeri da Malpensa (+25.8% sull'anno precedente) e operare con indici di affidabilità ai vertici del settore (99,6%), l'aggiunta di Iași consolida ulteriormente la leadership della compagnia in Lombardia. La Nello stesso tempo la Romania si conferma, invece, uno dei mercati chiave per il vettore. Come per tutto il network italiano, anche i voli per Iași saranno operati con l’Airbus A321neo, dotato della tecnologia più avanzata oggi disponibile per garantire efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni di CO2 e un’esperienza di bordo silenziosa e confortevole. «Siamo entusiasti di annunciare l'apertura delle vendite per la rotta Milano Malpensa - Iași – spiega Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air - un collegamento che arricchisce ulteriormente la nostra offerta da quella che è, a tutti gli effetti, una delle nostre basi principali in Italia. Continuare a investire su Malpensa significa per noi rinnovare la promessa fatta ai passeggeri lombardi: offrire sempre più destinazioni, prezzi accessibili e un servizio affidabile». Il collegamento con la città rumena si aggiunge alle quattro rotte già attive verso il paese dell’Est Europa – Brasov, Bucharest Otopeni, Cluj e Suceava — consolidando l’impegno di Wizz Air nel migliorare la connettività tra Milano e alcune delle destinazioni più richieste dal mercato europeo e dal turismo di scoperta. [post_title] => Wizz Air, dal 20 maggio nuova rotta da Malpensa a Iași in Romania [post_date] => 2026-01-28T10:17:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769595429000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505806 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All’interno della partnership già in essere, Emirates e Air Peace hanno attivato un nuovo accordo di interlinea bilaterale che amplierà la connettività aerea tra l’Africa, gli Emirati Arabi Uniti e Londra. L'accordo offre ai passeggeri di entrambe le compagnie un'esperienza di viaggio fluida su rotte selezionate, con l'utilizzo di un unico biglietto e il check-in del bagaglio fino alla destinazione finale, garantendo maggiore comfort e praticità. Oltre alle 13 città in Nigeria già accessibili ai passeggeri Emirates tramite la rete di Air Peace, il nuovo accordo di interlinea consentirà ai viaggiatori di raggiungere Banjul in Gambia e Dakar in Senegal (entrambe via Abidjan), nonché Freetown in Sierra Leone e Monrovia in Liberia (entrambe via Accra). Questi ulteriori gateway consentono a un numero sempre maggiore di passeggeri in Africa di accedere ai servizi di eccellenza di Emirates e alla sua vasta rete globale. L'intesa consente inoltre ad Air Peace di collegare il suo esteso sistema di rotte nell'Africa occidentale e centrale con l'hub di Emirates a Dubai e verso altre destinazioni strategiche quali Londra Heathrow, Londra Gatwick e Londra Stansted, Abidjan, Accra e, naturalmente, Lagos. «La nostra partnership di interlinea con Air Peace si sta rafforzando, il che ci permette di espandere la nostra presenza in una sezione più estesa dell'Africa – spiega Adnan Kazim, vicepresidente e chief commercial officer di Emirates - Allo stesso tempo, aiutiamo i turisti internazionali a esplorare maggiormente la regione passando per Lagos. Restiamo impegnati a collaborare con partner strategici come Air Peace per rafforzare ulteriormente i settori dell'aviazione, del turismo e del commercio in Nigeria». «Questo accordo di interlinea con Emirates – aggiunge Nowel Ngala, chief commercial officer di Air Peace - rappresenta un passo fondamentale nella visione di Air Peace di connettere l'Africa ai mercati globali in modo più efficiente. Combinando la nostra forte presenza regionale con la vasta rete internazionale di Emirates, offriamo ai viaggiatori africani una connettività senza interruzioni, un'esperienza di viaggio ottimale e un accesso più ampio alle principali destinazioni mondiali. Questa partnership rafforza ulteriormente il ruolo di Air Peace come ponte fondamentale tra l'Africa e l'ecosistema dell'aviazione globale». Sulla rotta Dubai-Lagos, Emirates opera con un Boeing 777-300ER, offrendo ai passeggeri una delle migliori esperienze di volo al mondo. I viaggiatori possono gustare menu di ispirazione regionale, creati da team di chef pluripremiati, e accompagnati da un'ampia selezione di bevande premium. A bordo, i passeggeri possono scegliere tra oltre 6.500 canali di intrattenimento globale, inclusi i classici di Nollywood, tramite ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo. Con una flotta di oltre 50 aeromobili, tra cui Boeing 777, Boeing 737 ed Embraer, Air Peace è impegnata a rafforzare la connettività intra-africana, sostenendo il commercio e il turismo e contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico di tutto il continente. [post_title] => Emirates ed Air Peace rafforzano la partnership: maggiore connettività tra Africa, Emirati e Londra [post_date] => 2026-01-27T10:23:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769509399000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenord potenzia le corse verso le gare a Milano e in Valtellina. Dal 6 al 22 febbraio correranno sui binari ogni giorno 120 corse in più: le linee suburbane estenderanno il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; sul collegamento fra Milano e la Valtellina circolerà un treno ogni mezz’ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte. Per gli spostamenti da e per Malpensa Aeroporto, Malpensa Express sarà attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte. Complessivamente, l’offerta sarà di 2500 corse giornaliere. Saranno potenziati i presìdi di personale di assistenza e controllo e di security di Trenord nelle stazioni, per il supporto ai passeggeri diretti alle gare olimpiche e a chi si sposta per altre ragioni. Le biglietterie a Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico estenderanno l’orario di apertura. In treno è possibile raggiungere direttamente diverse destinazioni a Milano e nella città metropolitana che ospiteranno le gare o altre attività connesse all’evento. Grazie ai biglietti integrati STIBM sarà possibile viaggiare sia in treno, sia sulle linee metropolitane e i mezzi del tpl. Il Villaggio Olimpico sorge nei pressi della stazione di Milano Scalo Romana, fermata delle linee S9 Saronno-Seregno-Albairate, S19 Albairate-Milano Rogoredo, Mortara-Milano Rogoredo. Il Media Centre è poco distante da Milano Domodossola Fiera, fermata di tutte le linee regionali e suburbane che hanno origine e destinazione a Milano Cadorna e del collegamento aeroportuale RE54 Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T2. Dal 5 al 22 febbraio le linee suburbane estenderanno il servizio notturno e nei festivi su Milano e verso le principali destinazioni. Il servizio sarà potenziato anche nei giorni festivi. La linea Milano-Tirano consentirà ai viaggiatori olimpici di raggiungere la Valtellina per le gare in programma a Bormio e Livigno. Il collegamento Malpensa Express prevede per tutta la giornata una corsa ogni 15 minuti fra la città di Milano e Malpensa Aeroporto Terminal 1 e Terminal 2. Nel periodo olimpico saranno estesi gli orari del servizio. Per celebrare i Giochi Olimpici, Trenord ha dedicato sei treni nuovi della flotta ai colori dell’evento: due treni Caravaggio in servizio fra Milano e Malpensa, due treni Caravaggio destinati al servizio regionale e due treni Donizetti che circolano fra Milano e la Valtellina sono stati rivestiti di una livrea rosso e arancione, ispirata alla vibe “Passion” di Milano Cortina 2026. Inoltre, tutti i 214 nuovi treni nella flotta di Trenord sono stati personalizzati con il doppio logo Trenord-Milano Cortina 2026. Il doppio logo è esposto su vetrofanie esposte in tutte le biglietterie. [post_title] => Trenord e Milano-Cortina 2026, 120 corse in più al giorno fra la Valtellina e Milano [post_date] => 2026-01-27T10:10:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769508614000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505757 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In treno a Milano Cortina 2026: Trenord potenzia le corse verso le gare a Milano e in Valtellina, per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff durante i Giochi. Dal 6 al 22 febbraio correranno sui binari ogni giorno 120 corse in più: le linee suburbane estenderanno il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; sul collegamento fra Milano e la Valtellina circolerà un treno ogni mezz’ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte. Per gli spostamenti da e per Malpensa Aeroporto, Malpensa Express sarà attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte. Complessivamente, l’offerta sarà di 2500 corse giornaliere. Saranno potenziati i presìdi di personale di assistenza e controllo e di security di Trenord nelle stazioni, per il supporto ai passeggeri diretti alle gare olimpiche e a chi si sposta per altre ragioni. Le biglietterie a Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico estenderanno l’orario di apertura. L’azienda rafforzerà nelle stazioni milanesi e verso la Valtellina la presenza di staff di manutenzione e pulizia e di personale di manovra per interventi tempestivi in caso di irregolarità. Negli snodi principali del servizio saranno disposti mezzi di riserva e di soccorso. Le indicazioni utili per muoversi in treno durante Milano Cortina 2026 – itinerari verso le venue, acquisto biglietti – sono disponibili su trenord.it e App. [post_title] => Trenord rafforza le corse per le gare olimpiche a Milano e in Valtellina [post_date] => 2026-01-26T12:52:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769431953000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505739 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Jazeera Airways, dal prossimo 20 maggio, avvierà un nuovo collegamento tra Kuwait City e l’aeroporto Milano Bergamo. La rotta sarà operata con frequenza trisettimanale (lunedi, mercoledì e venerdì) con Airbus 320neo da 174 posti. «Siamo onorati di essere il primo aeroporto italiano ad accogliere la compagnia aerea Jazeera Airways – sottolinea Amelia Corti direttore generale di SACBO - L’apertura della nuova rotta con Kuwait City estende ancora di più il network di collegamenti dall’aeroporto di Milano Bergamo verso i mercati emergenti, caratterizzati da reciproca volontà di tessere relazioni e contribuire a fare nascere nuove opportunità su entrambe le destinazioni. L’avvio del collegamento trisettimanale con Kuwait City rappresenta una tappa storica per l’aeroporto di Milano Bergamo, che si prepara ad accogliere flussi di passeggeri così come a generarne verso la nuova destinazione. Siamo certi che la collaborazione con Jazeera Airways sarà proficua e determinerà una espansione significativa, turistica, culturale e commerciale, su entrambe le direttrici». L'aggiunta del collegamento rafforza ulteriormente il nerwork delle rotte per la stagione estiva che si preannuncia ricca di novità. «Non solo - aggiunge Giovanni Sanga, presidente di SACBO - ma è anche il segnale di un progressivo allargamento delle connessioni ad aree geografiche di grande interesse sotto l’aspetto socioeconomico, imprenditoriale e degli scambi formativi e culturali. Abbiamo avuto prova nel corso degli anni di quanto e come le nuove destinazioni siano state in grado di innescare un movimento di persone richiamate dai vantaggi offerti dai voli diretti. E a tale riguardo, rivestono sempre più importanza le soluzioni multimodali di cui l’aeroporto di Milano Bergamo ha pensato di dotarsi, ai fini di una mobilità rapida e confortevole». [post_title] => Jazeera Airways, dal 20 maggio nuovo collegamento tra Milano Bergamo e Kuwait City [post_date] => 2026-01-26T12:14:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769429688000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505727 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Modifiche in arrivo agli operativi di Condor da Milano Malpensa, «a causa dei lavori di manutenzione di una pista programmati tra il 15 marzo e il 9 maggio 2026» che comporteranno una «riduzione della capacità dell'aeroporto del 50%». La compagnia aerea tedesca spiega in una nota che «nonostante gli sforzi per garantire la continuità dei voli, l’operativo subirà delle variazioni durante i lavori di manutenzione: nei giorni 16 marzo e 23 marzo 2026 Condor opererà il collegamento tra Milano e Francoforte con 2 voli giornalieri e non 3, poiché i voli DE4355 e DE4354 tra Milano Malpensa e Francoforte saranno cancellati. Nei giorni 17 marzo e 24 marzo 2026 Condor opererà il collegamento tra Milano e Francoforte con 2 voli giornalieri e non 3, poiché i voli DE4355 e DE4358 tra Malpensa e Francoforte saranno cancellati. Infine, dal 29 marzo al 9 maggio 2026 Condor non opererà alcun collegamento tra le due città. [post_title] => Condor: modifiche temporanee ai voli da Milano Malpensa per lavori a una delle piste [post_date] => 2026-01-26T11:24:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769426676000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air torna a investire sul polo aeroportuale del Sud-est siciliano posizionando, da maggio 2026, il terzo Airbus A321neo nella base di Catania. Questa decisione strategica sottolinea l'importanza cruciale di Catania e Comiso nel network italiano e globale della compagnia. Dall'inizio delle operazioni presso i due scali nel 2009, la low cost ungherese ha trasportato 9,7 milioni di passeggeri. L’arrivo del terzo aeromobile non è solo un potenziamento logistico, ma un volano economico: l'aggiunta di un singolo aereo genera infatti 500.000 nuovi posti, creando 40 posti di lavoro diretti – che si uniranno ai 110 membri dello staff Wizz già presenti – e oltre 350 posti di lavoro indiretti nell'indotto locale. Il nuovo investimento, frutto della stretta e rinnovata collaborazione tra Sac e la compagnia aerea, prevede l’introduzione di una nuova rotta internazionale per Tel Aviv con quattro frequenze settimanali. La nuova connessione si aggiunge ai collegamenti internazionali già esistenti e che includono Varsavia Chopin, Londra Gatwick, Budapest, Praga e Vilnius, oltre ai voli verso Danzica, Cracovia e Bucarest Otopeni e quello che da Comiso a Tirana. Inoltre, Wizz Air potenzia la propria offerta a livello nazionale con un rinnovato focus sulle rotte domestiche che collegano la città etnea al resto della penisola, a testimonianza del suo costante impegno verso il territorio e per rispondere alle esigenze di chi viaggia per lavoro o per ricongiungersi con la famiglia, da nord a sud del paese. Il terzo Airbus A321Neo basato nell’aeroporto di Fontanarossa, noto per il superiore comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni, permetterà infatti un significativo rafforzamento delle frequenze domestiche: Catania – Milano Malpensa passa da 12 a 19 frequenze settimanali, dal 4 maggio 2026; Catania – Torino passa invece da 11 a 14 frequenze settimanali, sempre dal 4 maggio. Con il terzo aeromobile basato a Catania, la compagnia opererà complessivamente 18 rotte verso 10 Paesi dagli aeroporti di Catania e Comiso. Questa espansione rientra nel più ampio percorso di sviluppo di Wizz Air in Sicilia, che nell'ultimo anno ha offerto oltre 1,7 milioni di posti dai due scali e operato più di 7.000 voli. [post_title] => Wizz Air spinge da Catania dove basa il terzo Airbus A321neo [post_date] => 2026-01-26T09:25:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769419529000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505707 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Roma si conferma porta d’ingresso privilegiata del viaggio premium in Europa con l’apertura della prima Plaza Premium First Lounge in Europa, firmata Plaza Premium Group, presso l’aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci. Situata nell’area Partenze del Terminal 1, la lounge si estende su 700 metri quadrati e può accogliere fino a 115 ospiti in ambienti eleganti e luminosi che reinterpretano lo spirito della Dolce Vita in chiave contemporanea. All’inaugurazione presenti il fondatore e ceo di Plaza Premium Group, Song Hoi See, e l'ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. «Con l’apertura della nostra prima Plaza Premium First Lounge in Europa rafforziamo la missione di offrire un’ospitalità aeroportuale d’eccellenza», ha dichiarato Song Hoi See. «Abbiamo scelto Roma per l’elevato livello d’eccellenza di Fiumicino, per la sua collocazione strategica che la rende, anno dopo anno, un punto di riferimento sempre più rilevante per il traffico aereo europeo, e per la dinamicità di Adr, un partner d’eccezione che in pochi mesi ha saputo trasformare un’area dell’aeroporto in uno spazio che riflette pienamente gli altissimi standard Plaza Premium First». «Il debutto europeo di Plaza Premium First a Fiumicino conferma il ruolo strategico del nostro aeroporto nel panorama internazionale e il nostro impegno costante nel migliorare la passenger experience, riconosciuta anche dalle 5 stelle Skytrax,” ha ricordato Marco Troncone. Cuore dell’area è la Primo Dining Room, dedicata al fine dining con menu à la carte ispirati alla cucina italiana e romana, e a completare l’offerta l’Aero Bar con cocktail signature, vini regionali selezionati ed espresso italiano. Concierge personalizzato, suite private, sale riunioni, area nursery, patio esterno e servizi wellness di livello spa definiscono un’esperienza pensata per i viaggiatori più esigenti. La lounge è aperta a tutti i passeggeri, indipendentemente dalla compagnia aerea e la classe di viaggio, con accesso tramite prenotazione o acquisto diretto. (Pamela McCourt Francescone) [post_title] => Roma Fiumicino: aperta la prima Plaza Premium First Lounge in un aeroporto europeo [post_date] => 2026-01-26T09:15:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769418918000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505669 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta al Palazzo dei Congressi la XXII edizione dell’Albergatore Day, storica manifestazione di Federalberghi Roma che da oltre vent’anni inaugura idealmente l’anno turistico della Capitale. La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, cui ha fatto seguito la tavola rotonda Il turismo che verrà. Driver, visioni, nuove rotte, da cui è emersa una visione condivisa: il turismo romano si avvia verso una fase di assestamento fisiologico dopo l’exploit degli anni post-Covid e l’impatto mediatico del Giubileo, ma con basi strutturali più solide e una crescente attenzione al valore economico dei flussi. Come sottolineato dal presidente di Federalberghi nazionale Bernabò Bocca, il settore «non va misurato solo in termini di arrivi e presenze, ma soprattutto in termini di fatturato». Una riflessione che ha orientato gran parte del confronto, spostando l’attenzione dalla quantità alla qualità della domanda. I dati presentati da STR confermano questa lettura. Il forecast 2026 indica per Roma una crescita lieve ma positiva dei principali indicatori, con una media annua di occupazione prevista al 73,25%, un incremento contenuto della tariffa media giornaliera e un aumento del RevPar. Un quadro che riflette una fase di stabilizzazione del mercato dopo anni di crescita costante, interpretata dagli operatori come un passaggio verso una maggiore maturità del sistema turistico urbano. Parallelamente, ottimismo diffuso per il rafforzamento del sistema aeroportuale. Le analisi di Aeroporti di Roma confermano il ruolo strategico di Fiumicino come hub internazionale. Con oltre 51 milioni di passeggeri, 100 compagnie aeree operative e più di 240 destinazioni dirette verso 80 Paesi, Roma rientra stabilmente tra i dieci aeroporti più connessi al mondo. Le previsioni per il 2026 indicano un’ulteriore espansione, in particolare sul lungo raggio, con una crescita attesa dei collegamenti verso il Nord America. Ampio spazio è stato dedicato anche al ruolo dell’enogastronomia come leva competitiva per il turismo urbano. Il riconoscimento della Cucina Italiana come patrimonio immateriale dell’umanità unesco è stato indicato come uno dei principali asset per attrarre un turismo alto spendente e rafforzare l’identità della destinazione. L’incontro Ristorazione nell’hôtellerie - da servizio accessorio a leva strategica, moderato da Belinda Bortolan, ha visto il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli confrontarsi con gli chef Carlo Cracco e Antonello Colonna. Il dibattito ha messo in luce il ruolo sempre più centrale della ristorazione alberghiera nella costruzione della brand identity e nel miglioramento della customer experience, in linea con una domanda internazionale sempre più orientata all’esperienza gastronomica come elemento distintivo del soggiorno. In un turismo sempre più esperienziale, la cucina è diventata linguaggio identitario e leva di posizionamento, chiamata a trasformare la visibilità internazionale della destinazione in valore durevole per il sistema dell’hôtellerie. Condivisa da tutti i relatori la centralità della formazione e degli standard qualitativi. Nel suo intervento conclusivo, Roscioli ha ribadito una visione realistica ma fiduciosa per il 2026. «È normale che alla forte crescita delle scorse stagioni segua ora un assestamento, ma resta questo il momento di raccogliere i frutti del grande impegno sinergico profuso da operatori e istituzioni. Roma è pronta a diventare una destinazione premium, ad accogliere un turismo diverso, più orientato alla qualità e alla spesa». [post_title] => Albergatore Day: 2026 di assestamento e crescita contenuta, con nuovi driver di attrattività [post_date] => 2026-01-23T13:18:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769174306000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "wizz air dal 20 maggio nuova rotta malpensa iasi romania" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":49,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2157,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air, nel potenziare la sua base strategica di Milano Malpensa e la sinergia con Sea, lancia una nuova rotta diretta verso Iași in Romania.\r

\r

La nuova connessione prenderà il via il prossimo 20 maggio, durante la prossima stagione estiva: prevede due frequenze settimanali, ogni mercoledì e domenica, con l’obiettivo di offrire l’opportunità perfetta di un long weekend, permettendo ai viaggiatori di partire a metà settimana o di sfruttare il fine settimana.\r

\r

Dopo un 2025 da record, che ha visto il vettore trasportare oltre 4,2 milioni di passeggeri da Malpensa (+25.8% sull'anno precedente) e operare con indici di affidabilità ai vertici del settore (99,6%), l'aggiunta di Iași consolida ulteriormente la leadership della compagnia in Lombardia. La Nello stesso tempo la Romania si conferma, invece, uno dei mercati chiave per il vettore.\r

\r

Come per tutto il network italiano, anche i voli per Iași saranno operati con l’Airbus A321neo, dotato della tecnologia più avanzata oggi disponibile per garantire efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni di CO2 e un’esperienza di bordo silenziosa e confortevole.\r

\r

«Siamo entusiasti di annunciare l'apertura delle vendite per la rotta Milano Malpensa - Iași – spiega Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air - un collegamento che arricchisce ulteriormente la nostra offerta da quella che è, a tutti gli effetti, una delle nostre basi principali in Italia. Continuare a investire su Malpensa significa per noi rinnovare la promessa fatta ai passeggeri lombardi: offrire sempre più destinazioni, prezzi accessibili e un servizio affidabile».\r

\r

Il collegamento con la città rumena si aggiunge alle quattro rotte già attive verso il paese dell’Est Europa – Brasov, Bucharest Otopeni, Cluj e Suceava — consolidando l’impegno di Wizz Air nel migliorare la connettività tra Milano e alcune delle destinazioni più richieste dal mercato europeo e dal turismo di scoperta.","post_title":"Wizz Air, dal 20 maggio nuova rotta da Malpensa a Iași in Romania","post_date":"2026-01-28T10:17:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769595429000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All’interno della partnership già in essere, Emirates e Air Peace hanno attivato un nuovo accordo di interlinea bilaterale che amplierà la connettività aerea tra l’Africa, gli Emirati Arabi Uniti e Londra.\r

\r

L'accordo offre ai passeggeri di entrambe le compagnie un'esperienza di viaggio fluida su rotte selezionate, con l'utilizzo di un unico biglietto e il check-in del bagaglio fino alla destinazione finale, garantendo maggiore comfort e praticità.\r

\r

Oltre alle 13 città in Nigeria già accessibili ai passeggeri Emirates tramite la rete di Air Peace, il nuovo accordo di interlinea consentirà ai viaggiatori di raggiungere Banjul in Gambia e Dakar in Senegal (entrambe via Abidjan), nonché Freetown in Sierra Leone e Monrovia in Liberia (entrambe via Accra). Questi ulteriori gateway consentono a un numero sempre maggiore di passeggeri in Africa di accedere ai servizi di eccellenza di Emirates e alla sua vasta rete globale.\r

\r

L'intesa consente inoltre ad Air Peace di collegare il suo esteso sistema di rotte nell'Africa occidentale e centrale con l'hub di Emirates a Dubai e verso altre destinazioni strategiche quali Londra Heathrow, Londra Gatwick e Londra Stansted, Abidjan, Accra e, naturalmente, Lagos.\r

\r

«La nostra partnership di interlinea con Air Peace si sta rafforzando, il che ci permette di espandere la nostra presenza in una sezione più estesa dell'Africa – spiega Adnan Kazim, vicepresidente e chief commercial officer di Emirates - Allo stesso tempo, aiutiamo i turisti internazionali a esplorare maggiormente la regione passando per Lagos. Restiamo impegnati a collaborare con partner strategici come Air Peace per rafforzare ulteriormente i settori dell'aviazione, del turismo e del commercio in Nigeria».\r

\r

«Questo accordo di interlinea con Emirates – aggiunge Nowel Ngala, chief commercial officer di Air Peace - rappresenta un passo fondamentale nella visione di Air Peace di connettere l'Africa ai mercati globali in modo più efficiente. Combinando la nostra forte presenza regionale con la vasta rete internazionale di Emirates, offriamo ai viaggiatori africani una connettività senza interruzioni, un'esperienza di viaggio ottimale e un accesso più ampio alle principali destinazioni mondiali. Questa partnership rafforza ulteriormente il ruolo di Air Peace come ponte fondamentale tra l'Africa e l'ecosistema dell'aviazione globale».\r

\r

Sulla rotta Dubai-Lagos, Emirates opera con un Boeing 777-300ER, offrendo ai passeggeri una delle migliori esperienze di volo al mondo. I viaggiatori possono gustare menu di ispirazione regionale, creati da team di chef pluripremiati, e accompagnati da un'ampia selezione di bevande premium. A bordo, i passeggeri possono scegliere tra oltre 6.500 canali di intrattenimento globale, inclusi i classici di Nollywood, tramite ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo.\r

\r

Con una flotta di oltre 50 aeromobili, tra cui Boeing 777, Boeing 737 ed Embraer, Air Peace è impegnata a rafforzare la connettività intra-africana, sostenendo il commercio e il turismo e contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico di tutto il continente.","post_title":"Emirates ed Air Peace rafforzano la partnership: maggiore connettività tra Africa, Emirati e Londra","post_date":"2026-01-27T10:23:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769509399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenord potenzia le corse verso le gare a Milano e in Valtellina. Dal 6 al 22 febbraio correranno sui binari ogni giorno 120 corse in più: le linee suburbane estenderanno il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; sul collegamento fra Milano e la Valtellina circolerà un treno ogni mezz’ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte. Per gli spostamenti da e per Malpensa Aeroporto, Malpensa Express sarà attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte. Complessivamente, l’offerta sarà di 2500 corse giornaliere.\r

\r

Saranno potenziati i presìdi di personale di assistenza e controllo e di security di Trenord nelle stazioni, per il supporto ai passeggeri diretti alle gare olimpiche e a chi si sposta per altre ragioni. Le biglietterie a Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico estenderanno l’orario di apertura.\r

\r

In treno è possibile raggiungere direttamente diverse destinazioni a Milano e nella città metropolitana che ospiteranno le gare o altre attività connesse all’evento. Grazie ai biglietti integrati STIBM sarà possibile viaggiare sia in treno, sia sulle linee metropolitane e i mezzi del tpl.\r

\r

Il Villaggio Olimpico sorge nei pressi della stazione di Milano Scalo Romana, fermata delle linee S9 Saronno-Seregno-Albairate, S19 Albairate-Milano Rogoredo, Mortara-Milano Rogoredo. Il Media Centre è poco distante da Milano Domodossola Fiera, fermata di tutte le linee regionali e suburbane che hanno origine e destinazione a Milano Cadorna e del collegamento aeroportuale RE54 Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T2.\r

\r

Dal 5 al 22 febbraio le linee suburbane estenderanno il servizio notturno e nei festivi su Milano e verso le principali destinazioni. Il servizio sarà potenziato anche nei giorni festivi.\r

\r

La linea Milano-Tirano consentirà ai viaggiatori olimpici di raggiungere la Valtellina per le gare in programma a Bormio e Livigno.\r

\r

Il collegamento Malpensa Express prevede per tutta la giornata una corsa ogni 15 minuti fra la città di Milano e Malpensa Aeroporto Terminal 1 e Terminal 2. Nel periodo olimpico saranno estesi gli orari del servizio.\r

\r

Per celebrare i Giochi Olimpici, Trenord ha dedicato sei treni nuovi della flotta ai colori dell’evento: due treni Caravaggio in servizio fra Milano e Malpensa, due treni Caravaggio destinati al servizio regionale e due treni Donizetti che circolano fra Milano e la Valtellina sono stati rivestiti di una livrea rosso e arancione, ispirata alla vibe “Passion” di Milano Cortina 2026.\r

\r

Inoltre, tutti i 214 nuovi treni nella flotta di Trenord sono stati personalizzati con il doppio logo Trenord-Milano Cortina 2026. Il doppio logo è esposto su vetrofanie esposte in tutte le biglietterie.","post_title":"Trenord e Milano-Cortina 2026, 120 corse in più al giorno fra la Valtellina e Milano","post_date":"2026-01-27T10:10:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769508614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In treno a Milano Cortina 2026: Trenord potenzia le corse verso le gare a Milano e in Valtellina, per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff durante i Giochi. Dal 6 al 22 febbraio correranno sui binari ogni giorno 120 corse in più: le linee suburbane estenderanno il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; sul collegamento fra Milano e la Valtellina circolerà un treno ogni mezz’ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte. Per gli spostamenti da e per Malpensa Aeroporto, Malpensa Express sarà attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte. Complessivamente, l’offerta sarà di 2500 corse giornaliere.\r

Saranno potenziati i presìdi di personale di assistenza e controllo e di security di Trenord nelle stazioni, per il supporto ai passeggeri diretti alle gare olimpiche e a chi si sposta per altre ragioni. Le biglietterie a Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico estenderanno l’orario di apertura.\r

L’azienda rafforzerà nelle stazioni milanesi e verso la Valtellina la presenza di staff di manutenzione e pulizia e di personale di manovra per interventi tempestivi in caso di irregolarità. Negli snodi principali del servizio saranno disposti mezzi di riserva e di soccorso.\r

Le indicazioni utili per muoversi in treno durante Milano Cortina 2026 – itinerari verso le venue, acquisto biglietti – sono disponibili su trenord.it e App.","post_title":"Trenord rafforza le corse per le gare olimpiche a Milano e in Valtellina","post_date":"2026-01-26T12:52:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769431953000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jazeera Airways, dal prossimo 20 maggio, avvierà un nuovo collegamento tra Kuwait City e l’aeroporto Milano Bergamo. La rotta sarà operata con frequenza trisettimanale (lunedi, mercoledì e venerdì) con Airbus 320neo da 174 posti.\r

\r

«Siamo onorati di essere il primo aeroporto italiano ad accogliere la compagnia aerea Jazeera Airways – sottolinea Amelia Corti direttore generale di SACBO - L’apertura della nuova rotta con Kuwait City estende ancora di più il network di collegamenti dall’aeroporto di Milano Bergamo verso i mercati emergenti, caratterizzati da reciproca volontà di tessere relazioni e contribuire a fare nascere nuove opportunità su entrambe le destinazioni. L’avvio del collegamento trisettimanale con Kuwait City rappresenta una tappa storica per l’aeroporto di Milano Bergamo, che si prepara ad accogliere flussi di passeggeri così come a generarne verso la nuova destinazione. Siamo certi che la collaborazione con Jazeera Airways sarà proficua e determinerà una espansione significativa, turistica, culturale e commerciale, su entrambe le direttrici».\r

\r

L'aggiunta del collegamento rafforza ulteriormente il nerwork delle rotte per la stagione estiva che si preannuncia ricca di novità.\r

\r

«Non solo - aggiunge Giovanni Sanga, presidente di SACBO - ma è anche il segnale di un progressivo allargamento delle connessioni ad aree geografiche di grande interesse sotto l’aspetto socioeconomico, imprenditoriale e degli scambi formativi e culturali. Abbiamo avuto prova nel corso degli anni di quanto e come le nuove destinazioni siano state in grado di innescare un movimento di persone richiamate dai vantaggi offerti dai voli diretti. E a tale riguardo, rivestono sempre più importanza le soluzioni multimodali di cui l’aeroporto di Milano Bergamo ha pensato di dotarsi, ai fini di una mobilità rapida e confortevole».","post_title":"Jazeera Airways, dal 20 maggio nuovo collegamento tra Milano Bergamo e Kuwait City","post_date":"2026-01-26T12:14:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769429688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Modifiche in arrivo agli operativi di Condor da Milano Malpensa, «a causa dei lavori di manutenzione di una pista programmati tra il 15 marzo e il 9 maggio 2026» che comporteranno una «riduzione della capacità dell'aeroporto del 50%».\r

\r

La compagnia aerea tedesca spiega in una nota che «nonostante gli sforzi per garantire la continuità dei voli, l’operativo subirà delle variazioni durante i lavori di manutenzione: nei giorni 16 marzo e 23 marzo 2026 Condor opererà il collegamento tra Milano e Francoforte con 2 voli giornalieri e non 3, poiché i voli DE4355 e DE4354 tra Milano Malpensa e Francoforte saranno cancellati.\r

\r

Nei giorni 17 marzo e 24 marzo 2026 Condor opererà il collegamento tra Milano e Francoforte con 2 voli giornalieri e non 3, poiché i voli DE4355 e DE4358 tra Malpensa e Francoforte saranno cancellati.\r

\r

Infine, dal 29 marzo al 9 maggio 2026 Condor non opererà alcun collegamento tra le due città.","post_title":"Condor: modifiche temporanee ai voli da Milano Malpensa per lavori a una delle piste","post_date":"2026-01-26T11:24:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769426676000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air torna a investire sul polo aeroportuale del Sud-est siciliano posizionando, da maggio 2026, il terzo Airbus A321neo nella base di Catania.\r

Questa decisione strategica sottolinea l'importanza cruciale di Catania e Comiso nel network italiano e globale della compagnia. Dall'inizio delle operazioni presso i due scali nel 2009, la low cost ungherese ha trasportato 9,7 milioni di passeggeri. L’arrivo del terzo aeromobile non è solo un potenziamento logistico, ma un volano economico: l'aggiunta di un singolo aereo genera infatti 500.000 nuovi posti, creando 40 posti di lavoro diretti – che si uniranno ai 110 membri dello staff Wizz già presenti – e oltre 350 posti di lavoro indiretti nell'indotto locale.\r

Il nuovo investimento, frutto della stretta e rinnovata collaborazione tra Sac e la compagnia aerea, prevede l’introduzione di una nuova rotta internazionale per Tel Aviv con quattro frequenze settimanali. La nuova connessione si aggiunge ai collegamenti internazionali già esistenti e che includono Varsavia Chopin, Londra Gatwick, Budapest, Praga e Vilnius, oltre ai voli verso Danzica, Cracovia e Bucarest Otopeni e quello che da Comiso a Tirana.\r

Inoltre, Wizz Air potenzia la propria offerta a livello nazionale con un rinnovato focus sulle rotte domestiche che collegano la città etnea al resto della penisola, a testimonianza del suo costante impegno verso il territorio e per rispondere alle esigenze di chi viaggia per lavoro o per ricongiungersi con la famiglia, da nord a sud del paese. Il terzo Airbus A321Neo basato nell’aeroporto di Fontanarossa, noto per il superiore comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni, permetterà infatti un significativo rafforzamento delle frequenze domestiche: Catania – Milano Malpensa passa da 12 a 19 frequenze settimanali, dal 4 maggio 2026; Catania – Torino passa invece da 11 a 14 frequenze settimanali, sempre dal 4 maggio.\r

\r

Con il terzo aeromobile basato a Catania, la compagnia opererà complessivamente 18 rotte verso 10 Paesi dagli aeroporti di Catania e Comiso. Questa espansione rientra nel più ampio percorso di sviluppo di Wizz Air in Sicilia, che nell'ultimo anno ha offerto oltre 1,7 milioni di posti dai due scali e operato più di 7.000 voli.","post_title":"Wizz Air spinge da Catania dove basa il terzo Airbus A321neo","post_date":"2026-01-26T09:25:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769419529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Roma si conferma porta d’ingresso privilegiata del viaggio premium in Europa con l’apertura della prima Plaza Premium First Lounge in Europa, firmata Plaza Premium Group, presso l’aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci.\r

\r

Situata nell’area Partenze del Terminal 1, la lounge si estende su 700 metri quadrati e può accogliere fino a 115 ospiti in ambienti eleganti e luminosi che reinterpretano lo spirito della Dolce Vita in chiave contemporanea.\r

\r

All’inaugurazione presenti il fondatore e ceo di Plaza Premium Group, Song Hoi See, e l'ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. «Con l’apertura della nostra prima Plaza Premium First Lounge in Europa rafforziamo la missione di offrire un’ospitalità aeroportuale d’eccellenza», ha dichiarato Song Hoi See. «Abbiamo scelto Roma per l’elevato livello d’eccellenza di Fiumicino, per la sua collocazione strategica che la rende, anno dopo anno, un punto di riferimento sempre più rilevante per il traffico aereo europeo, e per la dinamicità di Adr, un partner d’eccezione che in pochi mesi ha saputo trasformare un’area dell’aeroporto in uno spazio che riflette pienamente gli altissimi standard Plaza Premium First».\r

\r

«Il debutto europeo di Plaza Premium First a Fiumicino conferma il ruolo strategico del nostro aeroporto nel panorama internazionale e il nostro impegno costante nel migliorare la passenger experience, riconosciuta anche dalle 5 stelle Skytrax,” ha ricordato Marco Troncone.\r

\r

Cuore dell’area è la Primo Dining Room, dedicata al fine dining con menu à la carte ispirati alla cucina italiana e romana, e a completare l’offerta l’Aero Bar con cocktail signature, vini regionali selezionati ed espresso italiano. Concierge personalizzato, suite private, sale riunioni, area nursery, patio esterno e servizi wellness di livello spa definiscono un’esperienza pensata per i viaggiatori più esigenti. La lounge è aperta a tutti i passeggeri, indipendentemente dalla compagnia aerea e la classe di viaggio, con accesso tramite prenotazione o acquisto diretto.\r

\r

(Pamela McCourt Francescone)","post_title":"Roma Fiumicino: aperta la prima Plaza Premium First Lounge in un aeroporto europeo","post_date":"2026-01-26T09:15:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769418918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta al Palazzo dei Congressi la XXII edizione dell’Albergatore Day, storica manifestazione di Federalberghi Roma che da oltre vent’anni inaugura idealmente l’anno turistico della Capitale.\r

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, cui ha fatto seguito la tavola rotonda Il turismo che verrà. Driver, visioni, nuove rotte, da cui è emersa una visione condivisa: il turismo romano si avvia verso una fase di assestamento fisiologico dopo l’exploit degli anni post-Covid e l’impatto mediatico del Giubileo, ma con basi strutturali più solide e una crescente attenzione al valore economico dei flussi.\r

Come sottolineato dal presidente di Federalberghi nazionale Bernabò Bocca, il settore «non va misurato solo in termini di arrivi e presenze, ma soprattutto in termini di fatturato». Una riflessione che ha orientato gran parte del confronto, spostando l’attenzione dalla quantità alla qualità della domanda.\r

I dati presentati da STR confermano questa lettura. Il forecast 2026 indica per Roma una crescita lieve ma positiva dei principali indicatori, con una media annua di occupazione prevista al 73,25%, un incremento contenuto della tariffa media giornaliera e un aumento del RevPar. Un quadro che riflette una fase di stabilizzazione del mercato dopo anni di crescita costante, interpretata dagli operatori come un passaggio verso una maggiore maturità del sistema turistico urbano.\r

Parallelamente, ottimismo diffuso per il rafforzamento del sistema aeroportuale. Le analisi di Aeroporti di Roma confermano il ruolo strategico di Fiumicino come hub internazionale. Con oltre 51 milioni di passeggeri, 100 compagnie aeree operative e più di 240 destinazioni dirette verso 80 Paesi, Roma rientra stabilmente tra i dieci aeroporti più connessi al mondo. Le previsioni per il 2026 indicano un’ulteriore espansione, in particolare sul lungo raggio, con una crescita attesa dei collegamenti verso il Nord America.\r

Ampio spazio è stato dedicato anche al ruolo dell’enogastronomia come leva competitiva per il turismo urbano. Il riconoscimento della Cucina Italiana come patrimonio immateriale dell’umanità unesco è stato indicato come uno dei principali asset per attrarre un turismo alto spendente e rafforzare l’identità della destinazione.\r

\r

L’incontro Ristorazione nell’hôtellerie - da servizio accessorio a leva strategica, moderato da Belinda Bortolan, ha visto il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli confrontarsi con gli chef Carlo Cracco e Antonello Colonna. Il dibattito ha messo in luce il ruolo sempre più centrale della ristorazione alberghiera nella costruzione della brand identity e nel miglioramento della customer experience, in linea con una domanda internazionale sempre più orientata all’esperienza gastronomica come elemento distintivo del soggiorno. In un turismo sempre più esperienziale, la cucina è diventata linguaggio identitario e leva di posizionamento, chiamata a trasformare la visibilità internazionale della destinazione in valore durevole per il sistema dell’hôtellerie. Condivisa da tutti i relatori la centralità della formazione e degli standard qualitativi.\r

Nel suo intervento conclusivo, Roscioli ha ribadito una visione realistica ma fiduciosa per il 2026. «È normale che alla forte crescita delle scorse stagioni segua ora un assestamento, ma resta questo il momento di raccogliere i frutti del grande impegno sinergico profuso da operatori e istituzioni. Roma è pronta a diventare una destinazione premium, ad accogliere un turismo diverso, più orientato alla qualità e alla spesa».","post_title":"Albergatore Day: 2026 di assestamento e crescita contenuta, con nuovi driver di attrattività","post_date":"2026-01-23T13:18:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769174306000]}]}}