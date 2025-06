Wizz Air collega Pisa a Katowice con tre voli settimanali Wizz Air è operativa sulla nuova rotta che collega Pisa e Katowice: la destinazione della Polonia si aggiunge alle altre già proposte dalla low cost dal Galileo Galilei, e cioè Tirana, Bucarest Otopeni e Varsavia Chopin. Da ieri, 2 giugno, sono dunque attivi tre voli alla settimana verso il capoluogo della Slesia, ogni lunedì, mercoledì e venerdì. La nuova rotta si inserisce nella strategia di crescita di Wizz Air volta a rafforzare i collegamenti tra l’Europa centro-orientale e il bacino del Mediterraneo: con il collegamento Pisa – Katowice infatti, il network della low cost tra Polonia e Italia raggiunge il traguardo di 29 collegamenti. La tratta va inoltre ad aggiungersi alle oltre 200 rotte dall’Italia verso più di 80 destinazioni in 32 paesi programmate da Wizz Air per la stagione estiva, per un totale di oltre 13 milioni di posti. «Il nuovo collegamento Pisa – Katowice consolida ulteriormente il ruolo del nostro scalo come hub strategico di connessione tra la Toscana e l’Europa – sottolinea una nota di Toscana Aeroporti -. L’attivazione di questa nuova rotta rappresenta un’opportunità importante per ampliare l’offerta ai nostri passeggeri, sia in ottica turistica che business. In un contesto di costante crescita del traffico e del network, l’aeroporto di Pisa continua a rafforzare la propria vocazione, anche grazie al progetto di ampliamento del terminal, con l’obiettivo di garantire collegamenti sempre più capillari, accessibili ed efficienti». Condividi

