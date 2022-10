Wizz Air Abu Dhabi operativa sulle Maldive. Frequenze giornaliere da dicembre Wizz Air ha inaugurato il primo volo per Male: la rotta verso le Maldive viene operata quattro volte a settimana nel mese di ottobre, ogni martedì, giovedì, sabato e domenica. Da novembre passerà a sei volte la settimana per poi diventare giornaliera, dal mese di dicembre. Il lancio della nuova rotta è in linea con i piani di espansione della compagnia aerea nazionale e sarà operata dal quinto aeromobile che si è recentemente aggiunto alla sua flotta, il nuovo A321neo. “Mentre continuiamo con i nostri piani di espansione e lavoriamo per rendere Abu Dhabi un hub per l’aviazione – ha dichiarato Michael Berlouis, managing director di Wizz Air Abu Dhabi – la nuova rotta ci aiuterà a mettere in contatto un maggior numero di turisti internazionali con la città, dando loro l’opportunità di fermarsi ed esplorare le straordinarie esperienze che ha da offrire. Sarà inoltre operata dal nostro quinto aeromobile Airbus A321neo, che è stato recentemente aggiunto alla nostra flotta, e che offre il più basso consumo di carburante, emissioni e impronta acustica”.

