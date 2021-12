Wizz Air a tutta Italia. Keri: “Consolidare e poi crescere ancora con nuove basi”

Wizz Air accelera una volta di più la sua espansione italiana. Dal consolidamento dell’attività sulle basi già operative (o quasi con l’apertura di Venezia programmata per marzo 2022) alle nuove destinazioni, tipicamente leisure per gli italiani, ma che guardano anche all’Africa. Focus – sempre altissimo – sulla sostenibilità, che resta la cifra dell’ampliamento della flotta, no al lungo raggio low cost, così come alla distribuzione via Ota. Mentre uno spiraglio resta aperto per le agenzie tradizionali. Krislen Keri, commercial manager Italy, insieme ad Andras Rado, senior corporate communications manager, definiscono i contorni dell’attività e dei progetti in fieri della compagnia.

Il tutto senza nascondere qualche passo falso, come l’ingresso nel mercato norvegese, e senza farsi “fuorviare” dalle iniziative dei competitor (inclusa la nuova BA EuroFly, operativa Londra Gatwick). “La competizione è sempre positiva – sottolinea Keri – perché stimola a fare sempre meglio, ma il driver dello sviluppo è quello che ci porta ad individuare i mercati potenzialmente più redditizi, dove c’è spazio per crescere e – in particolare in Italia – a consolidare quanto fatto finora. Indipendentemente da quello che i nostri principali competitor faranno”.

E quel che la low cost ha fatto finora nel nostro Paese si traduce in 7 basi con 22 aeromobili posizionati, 24 aeroporti serviti, 550 dipendenti (crew e a terra), un network di 283 rotte verso 36 Paesi: risultati raggiunti sostanzialmente proprio negli ultimi 18 mesi segnati dalla pandemia.”Siamo la terza compagnia aerea in Italia dopo Ryanair e Ita Airways”. A Venezia, da marzo 2022 “saranno basati due aeromobili e per certo sarà aperta una rotta per Cagliari, oltre ad alcune novità da Tel Aviv a Casablanca a Londra Luton”.

Flotta giovane ed efficiente che risponde pienamente al modello di business ultra low cost della compagnia: “Costi bassi per chilometro, l’ottimizzazione dei posti e il contenimento delle emissioni a garanzia della salvaguardia dell’ambiente”.