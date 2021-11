Walsh (Iata): il prezzo dei biglietti aerei aumenterà

Il direttore generale dell’associazione delle compagnie aeree Iata, Willie Walsh, ha avvertito che l’inflazione e l’aumento del costo del petrolio faranno aumentare il costo dei biglietti aerei nei prossimi mesi.

“Le compagnie aeree hanno subito enormi perdite negli ultimi mesi; è quindi impossibile per loro assorbire questo aumento: dovrà essere trasferito ai consumatori e avrà un impatto sui prezzi dei biglietti”, ha avvertito Willie Walsh.

Per il principale rappresentante della Iata questi aumenti di prezzo non dovrebbero essere un ostacolo per rallentare la ripresa del settore nel breve e medio termine poiché il traffico dovrebbe essere riattivato “con l’abolizione delle restrizioni di viaggio”, ma teme che questo aumento possa causare una diminuzione della domanda a lungo termine. L’ultimo rapporto pubblicato dalla Iata questo mercoledì indica l’inflazione come una delle maggiori sfide per la ripresa del traffico aereo.