Vueling sarà, entro fine 2022, la prima compagnia aerea a vendere biglietti nel metaverso

Vueling sbarca nel metaverso che, entro la fine del 2022, si aggiungerà ai canali di vendita della compagnia: tutto ciò che verrà acquistato in questo spazio potrà effettivamente essere utilizzato come qualsiasi biglietto aereo nel mondo reale. Vueling diventa, così, il primo vettore ad annunciare la vendita di voli su una piattaforma di questo tipo.

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione con Next Earth, il terzo metaverso per numero di utenti (oltre 230.000 utenti e 45.000 proprietari virtuali), e con IoMob, startup spagnola presente in 270 città che dal 2017 offre la sua tecnologia alle aziende di trasporto per integrare diversi servizi in un’unica applicazione.

IoMob supporterà Vueling creando un’app dedicata che potrà essere utilizzata nel metaverso Next Earth e che, oltre ai voli, offrirà servizi di mobilità anche in loco (e-scooter, scooter, Uber, trasporti pubblici, ecc.), per regalare ai passeggeri un’esperienza di viaggio a 360°. L’app sarà anche il luogo dove l’utente sarà in grado di visualizzare i viaggi del mondo reale così come l’impronta ecologica di ogni fase, oltre al miglior mezzo di trasporto per ogni momento.

L’obiettivo, sostiene Jesús Monzó, Distribution Strategy and Alliances Manager di Vueling, “è sfruttare la tecnologia e gli ambienti virtuali, come il metaverso, per offrire un’esperienza sempre più ricca, più semplice e personalizzata al cliente che pianifica un viaggio”.