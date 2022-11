Vueling ripristinerà dal prossimo marzo le rotte da Roma e Firenze verso Bilbao Vueling ripristinerà da marzo 2023 le rotte da Roma Fiumicino e Firenze verso Bilbao grazie a due voli operati due volte a settimana, da ciascuno scalo. Da domenica 26 marzo 2023, i passeggeri provenienti dall’aeroporto di Firenze potranno volare per Bilbao tutti i martedì e le domeniche; la rotta per la capitale basca, rinnovata dopo una felice stagione estiva, è la terza per la Spagna dall’aeroporto fiorentino e si aggiunge a quelle di Barcellona e Madrid. Dall’hub di Fiumicino, invece, i voli diretti per Bilbao saranno disponibili a partire da sabato 1° luglio e verranno operati 1 volta al giorno ogni martedì e sabato. La rotta si unisce all’importante offerta di Vueling verso la Spagna, che comprende gli aeroporti di Malaga, Alicante, Barcellona, Ibiza, Gran Canaria, Minorca, Palma di Maiorca, Siviglia e Valencia. “Vueling continua a estendere la sua rete – ha dichiarato Jordi Pla Pintre, newtork director della compagnia -: nello specifico, sta lavorando per connettere la Spagna e i Paesi Baschi al resto del mondo, in particolare all’Italia. Qui, l’interesse per la regione e per la capitale Bilbao è cresciuto molto negli ultimi anni: Vueling è quindi ben felice di accogliere le richieste dei suoi passeggeri e collegare una delle mete del nuovo e ritrovato turismo.”

