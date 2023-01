Vueling è la seconda low cost più puntuale d’Europa secondo la classifica Cirium Vueling si è piazzata al secondo posto in Europa quale compagnia aerea low cost più puntuale del 2022, in base alla classifica stilata da Cirium, società di analisi dell’aviazione a livello globale. La “On-Time Performance Review 2022” posiziona inoltre la compagnia del gruppo Iag al quarto posto assoluto nel ranking delle compagnie aeree europee, con un tasso di puntualità dell’82,04% in più di 197.000 voli operati nel 2022. All’interno della lista delle prime dieci compagnie aeree più puntuali in Europa, Vueling è la compagnia con il maggior numero di voli operati durante il periodo analizzato. “Essere una delle quattro compagnie aeree più puntuali in Europa e la seconda ‘low cost’ consolida il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti, a cui vogliamo continuare a offrire solo il meglio” commenta Oliver Iffert, director of operations del vettore. Il report di Cirium si basa su dati provenienti da oltre 600 fonti di informazione di volo in tempo reale, con un comitato consuntivo indipendente che garantisce una visione accurata ed equilibrata dell’analisi delle prestazioni in tempo reale della compagnia aerea.

