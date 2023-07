Vueling è il vettore low cost più puntuale d’Europa nel primo semestre 2023 Vueling è la seconda compagnia aerea low cost più puntuale d’Europa tra gennaio e giugno 2023, con un tasso medio dell’82,1% sugli oltre 100.000 voli decollati. L’ottimo posizionamento della compagnia aerea del gruppo Iag è quello certificato da Cirium, società di consulenza internazionale specializzata in analisi nel campo dell’aviazione. Guardando alla puntualità nelle partenze dagli aeroporti italiani, Vueling è stata la più puntuale del semestre a Roma Fiumicino, con un tasso del 77%. Spicca anche al Vespucci di Firenze, con un tasso di puntualità del 76,7%. I dati di Cirium mostrano anche che Vueling, tra le low cost, ha raggiunto il tasso di puntualità più alto nelle partenze da Barcellona (83,3%) Parigi-Orly (75,4%) e Charles de Gaulle (82,7%), sempre in riferimento alla prima metà del 2023. Nel mese di giugno, secondo il rapporto “The On-Time Performance Review”, Vueling si è attestata come il secondo vettore low cost più puntuale, con un tasso medio di puntualità del 76,9% sugli oltre 18.900 voli decollati. «Questi risultati in termini di puntualità – commenta Oliver Iffert, chief operations officer della compagnia aerea – sono il risultato del nostro fermo impegno nel raggiungimento di alti livelli di eccellenza nelle attività e negli sforzi profusi da tutti coloro che fanno parte di Vueling”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450180 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo passo avanti per il gruppo Latam lungo il percorso che porterà all'eliminazione della plastica monouso a bordo dei suoi aerei entro la fine del 2023. Nel primo semestre di quest'anno il gruppo è riuscito a ridurla dell'88% grazie allo sviluppo di progetti di economia circolare, che hanno comportato una riduzione totale di 1.600 tonnellate di plastica, equivalenti a 266 milioni di sacchetti di plastica. "Il nostro impegno è quello di eliminare la plastica monouso entro il 2023 e di azzerare i rifiuti in discarica entro il 2027. Due anni fa abbiamo deciso di migrare da un modello lineare a uno circolare, in cui i rifiuti diventano una risorsa con una nuova vita. Continueremo a lavorare su altre iniziative che ci consentano di contribuire all'ambiente", ha sottolineato Estela Espinoza, Experience Manager del Gruppo Latam. Una delle iniziative attuate dal gruppo è stata la sostituzione della plastica monouso con materiali organici, come la carta nel caso delle nuove tazze, il bambù per le posate, la canna da zucchero per i coperchi dei contenitori e materiali riutilizzabili per contenitori e vassoi nella cabina economica e borse di stoffa nella cabina business. A ciò si aggiunge il programma "Recycle Your Travel", in costante miglioramento, che promuove la separazione di alcuni rifiuti generati nel servizio di bordo per essere successivamente riciclati. Questa iniziativa è attualmente operativa sui voli nazionali in Cile, Perù, Ecuador e Colombia e si sta valutando la possibilità di implementarla presto anche in Brasile. La compagnia aerea ha inoltre portato avanti il progetto "Second Flight", che dà una seconda vita alle uniformi della compagnia aerea e a vari elementi tessili in disuso. A tal fine, artigiani e imprenditori sudamericani li trasformano in nuovi prodotti, come porta passaporti, etichette per i bagagli, portafogli e portachiavi. Nel mirino del gruppo c'è il raggiungimento della neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 così da contribuire alla protezione degli ecosistemi del Sud America per i prossimi 30 anni. [post_title] => Latam avanza sulla rotta green: ridotta dell'88% la plastica monouso a bordo degli aerei [post_date] => 2023-07-24T15:55:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690214144000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'emergenza incendi in Grecia non dà tregua, anzi: da ieri l'allarme si è esteso dall'isola di Rodi - da cui sono già state allontanate circa 19.000 persone - a quella di Corfù. Qui sono stati evacuati 17 villaggi e la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. A Corfù i focolai si sono sviluppati nella zona nord di Perithia dove oltre 2.500 persone, per precauzione, hanno dovuto abbandonare le loro case nella notte di domenica. Al momento Jet2 ha cancellato tutti i voli per Rodi previsti per questa settimana, mentre Tui li ha sospesi almeno fino al prossimo mercoledì: sull'isola l'evacuazione ha già interessato 19.000 persone durante il fine settimana. EasyJet fa sapere che i voli continueranno a funzionare normalmente, ma i pacchetti vacanza sono stati cancellati fino a mercoledì e i clienti riceveranno un rimborso completo. I voli Ryanair per Rodi sono ancora operativi. [post_title] => Grecia: dopo Rodi anche Corfù nella morsa del fuoco [post_date] => 2023-07-24T15:07:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690211246000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450228 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sky express interviene sull'emergenza incendi a Rodi, informando che attualmente la compagni aerea «continua ad operare i voli di linea da e per l'aeroporto internazionale “Diagoras”». Il vettore spiega però che i per i passeggeri che hanno un volo programmato «entro il 31 luglio 2023 - e che sono interessati dai recenti incendi - e desiderano modificare i propri programmi di viaggio è possibile: il cambio gratuito per volare fino al 31 agosto 2023; l'emissione di un buono di pari valore valido 12 mesi per qualsiasi destinazione del network Sky express». A disposizione dei passeggeri che desiderano essere informati in modo più dettagliato e apportare modifiche alla propria pianificazione del viaggio, il numero riservato: +30 215 215 6513. Dal primo giorno dei devastanti incendi boschivi, Sky express, in collaborazione con l'organizzazione Humanity Greece, trasporta sull'isola rifornimenti essenziali e continuerà fino a quando ci sarà tale necessità. «La preoccupazione principale dell'azienda è mantenere l'operatività dei voli in modo che il trasporto e l'interconnessione di passeggeri, personale speciale (come i guardalinee PPC) e le necessità continuino contemporaneamente. In questo ambito, il personale di entrambe le società di assistenza a terra SKYserv και Swissport - società che fanno parte del gruppo Iogr, casa madre anche di Sky express - è stato già rafforzato in quanto personale aggiuntivo si è recato all'aeroporto di Rodi per supportare i viaggiatori». [post_title] => Sky express: «I voli da e per Rodi sono operativi». Le opzioni di modifica al viaggio [post_date] => 2023-07-24T14:33:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690209180000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450223 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling è la seconda compagnia aerea low cost più puntuale d’Europa tra gennaio e giugno 2023, con un tasso medio dell'82,1% sugli oltre 100.000 voli decollati. L'ottimo posizionamento della compagnia aerea del gruppo Iag è quello certificato da Cirium, società di consulenza internazionale specializzata in analisi nel campo dell’aviazione. Guardando alla puntualità nelle partenze dagli aeroporti italiani, Vueling è stata la più puntuale del semestre a Roma Fiumicino, con un tasso del 77%. Spicca anche al Vespucci di Firenze, con un tasso di puntualità del 76,7%. I dati di Cirium mostrano anche che Vueling, tra le low cost, ha raggiunto il tasso di puntualità più alto nelle partenze da Barcellona (83,3%) Parigi-Orly (75,4%) e Charles de Gaulle (82,7%), sempre in riferimento alla prima metà del 2023. Nel mese di giugno, secondo il rapporto “The On-Time Performance Review”, Vueling si è attestata come il secondo vettore low cost più puntuale, con un tasso medio di puntualità del 76,9% sugli oltre 18.900 voli decollati. «Questi risultati in termini di puntualità - commenta Oliver Iffert, chief operations officer della compagnia aerea - sono il risultato del nostro fermo impegno nel raggiungimento di alti livelli di eccellenza nelle attività e negli sforzi profusi da tutti coloro che fanno parte di Vueling". [post_title] => Vueling è il vettore low cost più puntuale d'Europa nel primo semestre 2023 [post_date] => 2023-07-24T12:42:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690202576000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450218 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Molte delle spiagge sono in cima alla classifica delle migliori della Spagna, con la differenza rispetto al continente che si può fare un tuffo nelle acque pulite e limpide in mezzo all’Atlantico e sdraiarsi sulla sabbia per rilassarsi e prendere il sole in qualsiasi periodo dell’anno, perché è praticamente sempre bel tempo, grazie al clima con temperature miti e calde. Le spiagge che possono vantare la Bandiera Blu sono esattamente 56, un numero che le classifica tra le regioni con il maggior numero di Bandiere Blu in Europa. Questo garantisce non solo l'eccezionale qualità dell'acqua, ma anche la presenza di eccellenti strutture, servizi e comfort che consentono ai visitatori di rilassarsi e godersi il tempo senza preoccupazioni. Uno degli aspetti più sorprendenti dell'arcipelago è la notevole diversità dei suoi paesaggi costieri. Sulla costa ci sono i villaggi di pescatori e sullo sfondo le montagne color ocra o le foreste di smeraldo; dal mare si scorgono le scogliere e di seguito le dune di sabbia, la varietà è davvero sorprendente. Tra tutte spiccano, ad esempio, a Gran Canaria le spiagge di Las Nieves e Playa de Meloneras; a Lanzarote Las Cucharas; a Fuerteventura, Corralejo e Gran Tarajal; a Tenerife Playa del Duque; a La Palma Bajamar; a La Gomera Playa de Santiago e Playa de la Cueva; infine a El Hierro, Timijiraque. [post_title] => Isole Canarie: sono 56 le spiagge premiate con la Bandiera Blu [post_date] => 2023-07-24T11:59:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690199982000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450211 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air Abu Dhabi collegherà l'Emirato con l'Iraq: il debutto sulla rotta per Erbil è programmato per il prossimo 6 ottobre con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. «Wizz Air Abu Dhabi è impegnata a rafforzare la connettività tra Abu Dhabi e la regione, a portare la bandiera dei viaggi a bassissimo costo e a creare opportunità di viaggio emozionanti e convenienti per tutti - ha dichiarato Johan Eidhagen, ceo di Wizz Air Abu Dhabi -. Continuiamo a svolgere un ruolo fondamentale nel contribuire alla crescita del settore dei viaggi e del turismo degli Emirati Arabi Uniti e nel collegare la capitale con un mix eclettico di destinazioni. Siamo impegnati a espandere il nostro network in altri Paesi in Europa, Africa, Asia e Medio Oriente». [post_title] => Wizz Air Abu Dhabi decolla alla volta di Erbil: debutto sull'Iraq dal 6 ottobre [post_date] => 2023-07-24T11:46:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690199195000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450206 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro miliardi di euro per ottenere il 99% della società dal fondo americano Gip. Il gruppo Msc sarebbe già alle battute finali della trattativa per l'acquisizione di Italo. L'accordo è stato raggiunto, mancherebbe solo la firma, riporta Milano Finanza. L'annuncio della chiusura del deal dovrebbe quindi arrivare a giorni, se non persino a ore. Le parti avrebbero insomma impresso una decisa accelerazione all'intera operazione, nonostante l'accordo di negoziazione in esclusiva concedesse tempo sino al termine di agosto. Dopo la fallita scalata a Ita Airways, il colosso italo-svizzero entrerebbe così ora nel comparto del trasporto passeggeri su rotaia, andando a creare un polo ad ampio respiro, in grado di includere logistica, crociere, tour operating e distribuzioni. Abbastanza evidenti appaiono, in particolare, le potenziali sinergie attivabili tra Italo e Msc Crociere, con possibilità di collegamenti agevolati verso molti dei principali porti d'imbarco della compagnia. [post_title] => Msc - Italo, è quasi fatta: accordo raggiunto, si attende solo la firma [post_date] => 2023-07-24T11:42:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690198954000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cyprus Airways ha accolto in flotta due nuovi Airbus A220 con una cerimonia speciale tenutasi lo scorso venerdì presso il terminal privato e presidenziale, Skylink Services all'aeroporto internazionale di Larnaca. I due Airbus A220 sono stati noleggiati dalla statunitense Air Lease Corporation. «La giornata di oggi segna uno sviluppo significativo nella storia di Cyprus Airways - ha dichiarato il ceo del vettore cipriota, Paul Sies -. Siamo lieti di dare il benvenuto nella nostra flotta ai primi due Airbus A220. Da operatore di A320, il passaggio all'A220-300 rappresenta una pietra miliare notevole e una nuova era per noi. Segna un altro passo importante nel percorso di trasformazione di Cyprus Airways per offrire un'esperienza di viaggio a bordo senza pari, migliorare l'efficienza operativa e ridurre in modo significativo l'impronta ambientale. Questo velivolo è noto per le sue caratteristiche e capacità eccezionali e si allinea perfettamente con la nostra visione di trovare il miglior equilibrio tra comfort dei passeggeri ed efficienza operativa". [post_title] => Cyprus Airways accoglie in flotta due Airbus A220 [post_date] => 2023-07-24T11:33:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690198411000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450202 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sette giorni in moto nel nord della Sardegna, da Olbia a Stintino passando dalla Maddalena: il World President Tour & Meeting, organizzato da Gattinoni Mice per Ducati ha coinvolto 73 persone provenienti da 24 paesi. Per l’evento, che si è tenuto lo scorso 4 giugno, Gattinoni Mice ha gestito l’organizzazione di tutta la parte logistica: dai trasferimenti allo scouting, dalla scelta e prenotazione di hotel e ristoranti alla gestione di transfer, passando per la mappatura di punti benzina e punti stop. Oltre a percorrere le meravigliose strade del nord Sardegna in sella alle loro moto, i membri dei Ducati Official Club hanno potuto confrontarsi con il management del brand nel corso di una convention organizzata sempre dal team Gattinoni Mice, presso la sala meeting dell’hotel Cala di Lepre. “È stato un privilegio essere stati scelti per l’organizzazione di questo importante evento da un’azienda prestigiosa quale Ducati, brand portavoce dell’eccellenza italiana nel mondo - sottolinea la managing director di Gattinoni Mice, Elisa Presutti -. Siamo stati incaricati dell’organizzazione logistica dell’evento e abbiamo cercato di unire la passione per la moto all’italianità, curando ogni piccolo dettaglio, partendo dai trasferimenti e arrivi degli ospiti alla convention fino a ogni tappa dell’itinerario. Abbiamo vagliato e selezionato le location per pranzi, cene e pernottamenti, unendo ai tragitti lungo percorsi mozzafiato, cene in agriturismi per assaporare piatti della tradizione e abbiamo organizzato la cena di gala con vista sul parco naturale della Maddalena, che ha segnato la chiusura dei lavori. Questo appuntamento rinnova una collaborazione già in essere con Ducati e ci stimola a migliorare ogni giorno di più”. [post_title] => Gattinoni Mice a monte dell'organizzazione del Ducati World President Tour & Meeting [post_date] => 2023-07-24T11:18:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690197526000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "vueling e il vettore low cost piu puntuale deuropa nel primo semestre 2023" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5951,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo passo avanti per il gruppo Latam lungo il percorso che porterà all'eliminazione della plastica monouso a bordo dei suoi aerei entro la fine del 2023. Nel primo semestre di quest'anno il gruppo è riuscito a ridurla dell'88% grazie allo sviluppo di progetti di economia circolare, che hanno comportato una riduzione totale di 1.600 tonnellate di plastica, equivalenti a 266 milioni di sacchetti di plastica.\r

\"Il nostro impegno è quello di eliminare la plastica monouso entro il 2023 e di azzerare i rifiuti in discarica entro il 2027. Due anni fa abbiamo deciso di migrare da un modello lineare a uno circolare, in cui i rifiuti diventano una risorsa con una nuova vita. Continueremo a lavorare su altre iniziative che ci consentano di contribuire all'ambiente\", ha sottolineato Estela Espinoza, Experience Manager del Gruppo Latam.\r

Una delle iniziative attuate dal gruppo è stata la sostituzione della plastica monouso con materiali organici, come la carta nel caso delle nuove tazze, il bambù per le posate, la canna da zucchero per i coperchi dei contenitori e materiali riutilizzabili per contenitori e vassoi nella cabina economica e borse di stoffa nella cabina business.\r

A ciò si aggiunge il programma \"Recycle Your Travel\", in costante miglioramento, che promuove la separazione di alcuni rifiuti generati nel servizio di bordo per essere successivamente riciclati. Questa iniziativa è attualmente operativa sui voli nazionali in Cile, Perù, Ecuador e Colombia e si sta valutando la possibilità di implementarla presto anche in Brasile.\r

La compagnia aerea ha inoltre portato avanti il progetto \"Second Flight\", che dà una seconda vita alle uniformi della compagnia aerea e a vari elementi tessili in disuso. A tal fine, artigiani e imprenditori sudamericani li trasformano in nuovi prodotti, come porta passaporti, etichette per i bagagli, portafogli e portachiavi.\r

Nel mirino del gruppo c'è il raggiungimento della neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 così da contribuire alla protezione degli ecosistemi del Sud America per i prossimi 30 anni.","post_title":"Latam avanza sulla rotta green: ridotta dell'88% la plastica monouso a bordo degli aerei","post_date":"2023-07-24T15:55:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690214144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'emergenza incendi in Grecia non dà tregua, anzi: da ieri l'allarme si è esteso dall'isola di Rodi - da cui sono già state allontanate circa 19.000 persone - a quella di Corfù. Qui sono stati evacuati 17 villaggi e la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. A Corfù i focolai si sono sviluppati nella zona nord di Perithia dove oltre 2.500 persone, per precauzione, hanno dovuto abbandonare le loro case nella notte di domenica.\r

\r

Al momento Jet2 ha cancellato tutti i voli per Rodi previsti per questa settimana, mentre Tui li ha sospesi almeno fino al prossimo mercoledì: sull'isola l'evacuazione ha già interessato 19.000 persone durante il fine settimana.\r

\r

\r

\r

\r

\r

EasyJet fa sapere che i voli continueranno a funzionare normalmente, ma i pacchetti vacanza sono stati cancellati fino a mercoledì e i clienti riceveranno un rimborso completo. I voli Ryanair per Rodi sono ancora operativi. ","post_title":"Grecia: dopo Rodi anche Corfù nella morsa del fuoco","post_date":"2023-07-24T15:07:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690211246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sky express interviene sull'emergenza incendi a Rodi, informando che attualmente la compagni aerea «continua ad operare i voli di linea da e per l'aeroporto internazionale “Diagoras”».\r

\r

Il vettore spiega però che i per i passeggeri che hanno un volo programmato «entro il 31 luglio 2023 - e che sono interessati dai recenti incendi - e desiderano modificare i propri programmi di viaggio è possibile: il cambio gratuito per volare fino al 31 agosto 2023; l'emissione di un buono di pari valore valido 12 mesi per qualsiasi destinazione del network Sky express».\r

\r

A disposizione dei passeggeri che desiderano essere informati in modo più dettagliato e apportare modifiche alla propria pianificazione del viaggio, il numero riservato: +30 215 215 6513.\r

\r

Dal primo giorno dei devastanti incendi boschivi, Sky express, in collaborazione con l'organizzazione Humanity Greece, trasporta sull'isola rifornimenti essenziali e continuerà fino a quando ci sarà tale necessità. «La preoccupazione principale dell'azienda è mantenere l'operatività dei voli in modo che il trasporto e l'interconnessione di passeggeri, personale speciale (come i guardalinee PPC) e le necessità continuino contemporaneamente.\r

In questo ambito, il personale di entrambe le società di assistenza a terra SKYserv και Swissport - società che fanno parte del gruppo Iogr, casa madre anche di Sky express - è stato già rafforzato in quanto personale aggiuntivo si è recato all'aeroporto di Rodi per supportare i viaggiatori».","post_title":"Sky express: «I voli da e per Rodi sono operativi». Le opzioni di modifica al viaggio","post_date":"2023-07-24T14:33:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690209180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450223","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling è la seconda compagnia aerea low cost più puntuale d’Europa tra gennaio e giugno 2023, con un tasso medio dell'82,1% sugli oltre 100.000 voli decollati.\r

\r

L'ottimo posizionamento della compagnia aerea del gruppo Iag è quello certificato da Cirium, società di consulenza internazionale specializzata in analisi nel campo dell’aviazione. Guardando alla puntualità nelle partenze dagli aeroporti italiani, Vueling è stata la più puntuale del semestre a Roma Fiumicino, con un tasso del 77%. Spicca anche al Vespucci di Firenze, con un tasso di puntualità del 76,7%.\r

\r

I dati di Cirium mostrano anche che Vueling, tra le low cost, ha raggiunto il tasso di puntualità più alto nelle partenze da Barcellona (83,3%) Parigi-Orly (75,4%) e Charles de Gaulle (82,7%), sempre in riferimento alla prima metà del 2023.\r

\r

Nel mese di giugno, secondo il rapporto “The On-Time Performance Review”, Vueling si è attestata come il secondo vettore low cost più puntuale, con un tasso medio di puntualità del 76,9% sugli oltre 18.900 voli decollati.\r

\r

«Questi risultati in termini di puntualità - commenta Oliver Iffert, chief operations officer della compagnia aerea - sono il risultato del nostro fermo impegno nel raggiungimento di alti livelli di eccellenza nelle attività e negli sforzi profusi da tutti coloro che fanno parte di Vueling\".","post_title":"Vueling è il vettore low cost più puntuale d'Europa nel primo semestre 2023","post_date":"2023-07-24T12:42:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690202576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450218","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Molte delle spiagge sono in cima alla classifica delle migliori della Spagna, con la differenza rispetto al continente che si può fare un tuffo nelle acque pulite e limpide in mezzo all’Atlantico e sdraiarsi sulla sabbia per rilassarsi e prendere il sole in qualsiasi periodo dell’anno, perché è praticamente sempre bel tempo, grazie al clima con temperature miti e calde.\r

\r

Le spiagge che possono vantare la Bandiera Blu sono esattamente 56, un numero che le classifica tra le regioni con il maggior numero di Bandiere Blu in Europa. Questo garantisce non solo l'eccezionale qualità dell'acqua, ma anche la presenza di eccellenti strutture, servizi e comfort che consentono ai visitatori di rilassarsi e godersi il tempo senza preoccupazioni.\r

\r

Uno degli aspetti più sorprendenti dell'arcipelago è la notevole diversità dei suoi paesaggi costieri. Sulla costa ci sono i villaggi di pescatori e sullo sfondo le montagne color ocra o le foreste di smeraldo; dal mare si scorgono le scogliere e di seguito le dune di sabbia, la varietà è davvero sorprendente. \r

\r

Tra tutte spiccano, ad esempio, a Gran Canaria le spiagge di Las Nieves e Playa de Meloneras; a Lanzarote Las Cucharas; a Fuerteventura, Corralejo e Gran Tarajal; a Tenerife Playa del Duque; a La Palma Bajamar; a La Gomera Playa de Santiago e Playa de la Cueva; infine a El Hierro, Timijiraque.","post_title":"Isole Canarie: sono 56 le spiagge premiate con la Bandiera Blu","post_date":"2023-07-24T11:59:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690199982000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air Abu Dhabi collegherà l'Emirato con l'Iraq: il debutto sulla rotta per Erbil è programmato per il prossimo 6 ottobre con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. \r

\r

«Wizz Air Abu Dhabi è impegnata a rafforzare la connettività tra Abu Dhabi e la regione, a portare la bandiera dei viaggi a bassissimo costo e a creare opportunità di viaggio emozionanti e convenienti per tutti - ha dichiarato Johan Eidhagen, ceo di Wizz Air Abu Dhabi -. Continuiamo a svolgere un ruolo fondamentale nel contribuire alla crescita del settore dei viaggi e del turismo degli Emirati Arabi Uniti e nel collegare la capitale con un mix eclettico di destinazioni. Siamo impegnati a espandere il nostro network in altri Paesi in Europa, Africa, Asia e Medio Oriente».","post_title":"Wizz Air Abu Dhabi decolla alla volta di Erbil: debutto sull'Iraq dal 6 ottobre","post_date":"2023-07-24T11:46:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690199195000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450206","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro miliardi di euro per ottenere il 99% della società dal fondo americano Gip. Il gruppo Msc sarebbe già alle battute finali della trattativa per l'acquisizione di Italo. L'accordo è stato raggiunto, mancherebbe solo la firma, riporta Milano Finanza. L'annuncio della chiusura del deal dovrebbe quindi arrivare a giorni, se non persino a ore. Le parti avrebbero insomma impresso una decisa accelerazione all'intera operazione, nonostante l'accordo di negoziazione in esclusiva concedesse tempo sino al termine di agosto.\r

\r

Dopo la fallita scalata a Ita Airways, il colosso italo-svizzero entrerebbe così ora nel comparto del trasporto passeggeri su rotaia, andando a creare un polo ad ampio respiro, in grado di includere logistica, crociere, tour operating e distribuzioni. Abbastanza evidenti appaiono, in particolare, le potenziali sinergie attivabili tra Italo e Msc Crociere, con possibilità di collegamenti agevolati verso molti dei principali porti d'imbarco della compagnia.","post_title":"Msc - Italo, è quasi fatta: accordo raggiunto, si attende solo la firma","post_date":"2023-07-24T11:42:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1690198954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cyprus Airways ha accolto in flotta due nuovi Airbus A220 con una cerimonia speciale tenutasi lo scorso venerdì presso il terminal privato e presidenziale, Skylink Services all'aeroporto internazionale di Larnaca. I due Airbus A220 sono stati noleggiati dalla statunitense Air Lease Corporation.\r

\r

«La giornata di oggi segna uno sviluppo significativo nella storia di Cyprus Airways - ha dichiarato il ceo del vettore cipriota, Paul Sies -. Siamo lieti di dare il benvenuto nella nostra flotta ai primi due Airbus A220. Da operatore di A320, il passaggio all'A220-300 rappresenta una pietra miliare notevole e una nuova era per noi. Segna un altro passo importante nel percorso di trasformazione di Cyprus Airways per offrire un'esperienza di viaggio a bordo senza pari, migliorare l'efficienza operativa e ridurre in modo significativo l'impronta ambientale. Questo velivolo è noto per le sue caratteristiche e capacità eccezionali e si allinea perfettamente con la nostra visione di trovare il miglior equilibrio tra comfort dei passeggeri ed efficienza operativa\".\r

\r

","post_title":"Cyprus Airways accoglie in flotta due Airbus A220","post_date":"2023-07-24T11:33:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690198411000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450202","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sette giorni in moto nel nord della Sardegna, da Olbia a Stintino passando dalla Maddalena: il World President Tour & Meeting, organizzato da Gattinoni Mice per Ducati ha coinvolto 73 persone provenienti da 24 paesi. Per l’evento, che si è tenuto lo scorso 4 giugno, Gattinoni Mice ha gestito l’organizzazione di tutta la parte logistica: dai trasferimenti allo scouting, dalla scelta e prenotazione di hotel e ristoranti alla gestione di transfer, passando per la mappatura di punti benzina e punti stop.\r

\r

Oltre a percorrere le meravigliose strade del nord Sardegna in sella alle loro moto, i membri dei Ducati Official Club hanno potuto confrontarsi con il management del brand nel corso di una convention organizzata sempre dal team Gattinoni Mice, presso la sala meeting dell’hotel Cala di Lepre.\r

“È stato un privilegio essere stati scelti per l’organizzazione di questo importante evento da un’azienda prestigiosa quale Ducati, brand portavoce dell’eccellenza italiana nel mondo - sottolinea la managing director di Gattinoni Mice, Elisa Presutti -. Siamo stati incaricati dell’organizzazione logistica dell’evento e abbiamo cercato di unire la passione per la moto all’italianità, curando ogni piccolo dettaglio, partendo dai trasferimenti e arrivi degli ospiti alla convention fino a ogni tappa dell’itinerario. Abbiamo vagliato e selezionato le location per pranzi, cene e pernottamenti, unendo ai tragitti lungo percorsi mozzafiato, cene in agriturismi per assaporare piatti della tradizione e abbiamo organizzato la cena di gala con vista sul parco naturale della Maddalena, che ha segnato la chiusura dei lavori. Questo appuntamento rinnova una collaborazione già in essere con Ducati e ci stimola a migliorare ogni giorno di più”.","post_title":"Gattinoni Mice a monte dell'organizzazione del Ducati World President Tour & Meeting","post_date":"2023-07-24T11:18:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690197526000]}]}}