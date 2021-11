Vueling decolla da Torino alla volta di Parigi Orly: due voli settimanali per tutto l’inverno

Vueling ha inaugurato oggi il nuovo collegamento fra Torino e l’aeroporto di Parigi Orly, che sarà operativo per tutta la stagione invernale con due frequenze alla settimana, il martedì e il sabato. Il servizio incrementa ulteriormente le connessioni tra l’Italia e la Francia ed è il secondo operativo dalla base di Torino, già collegata con Barcellona, con due voli settimanali.

“Vueling vuole fare la sua parte e dare il suo contributo affinché il settore del trasporto aereo possa ritornare alla normalità – ha dichiarato Gianluca Zarfati, market development manager Italia del vettore -. Grazie a questa nuova rotta cresceranno ulteriormente le connessioni tra Italia e Francia”.

“Siamo soddisfatti di accogliere questo nuovo collegamento di Vueling, che raddoppia con il volo da e per Parigi Orly i propri impegni sul nostro scalo – ha aggiunto Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Questo investimento da parte del vettore su un aeroporto parigino sinora non servito, molto comodo per raggiungere alcune parti del centro cittadino, contribuisce ad arricchire il network di Torino e rappresenta un ulteriore passo verso la ripresa del settore e il ritorno alla normalità”.

Il collegamento diretto Torino – Parigi Orly, operativo a partire da oggi 2 novembre, è parte del più ampio programma di voli della compagnia presso l’aeroporto parigino. A seguito infatti della concessione da parte della Commissione europea e della ricapitalizzazione Covid-19 di Air France e Air France – Klm Holding operata dallo Stato francese, la linea aerea ha aggiunto 32 nuove rotte da Parigi Orly verso 10 paesi. Tra questi, 5 nuovi collegamenti permettono di raggiungere l’Italia: non solo Torino, ma anche Milano-Bergamo Orio al Serio, Bologna, Bari e Genova.