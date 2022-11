Volotea vola a Lourdes anche da Catania, dal 1° aprile con due frequenze settimanali Volotea aprirà una nuova rotta per Lourdes da Catania, dal prossimo 1° aprile con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Salgono così a 9 le destinazioni raggiungibili da Catania con Volotea, 6 in Italia e 3 all’estero. “La nostra offerta presso lo scalo di Catania continua ad ampliarsi e, dopo il recente annuncio delle nuove rotte per Nantes e Firenze, è con grande entusiasmo che scendiamo in pista al Fontanarossa con un nuovo collegamento alla volta di Lourdes – ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe del vettore -. Ai passeggeri siciliani offriamo l’opportunità di raggiungere una delle principali mete di pellegrinaggio religioso perché crediamo fortemente che il rilancio dell’intero comparto turistico sia strettamente connesso con la ripresa dei viaggi di carattere spirituale”. “Questo collegamento Catania – Lourdes è il primo volo di linea che collega le due città, che siamo certi incontrerà il favore dei passeggeri e dei tantissimi pellegrini che, ogni anno, si recano al Santuario – hanno dichiarato il presidente e l’ad della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi -. Siamo soddisfatti dell’attenzione che la compagnia aerea riserva al nostro scalo, su cui continua a investire non solo potenziando le rotte già presenti, ma attivandone di nuove”. Il network Volotea da Catania include quindi: Ancona, Genova, Olbia, Venezia, Verona e Firenze; Tolosa, Nantes e Lourdes.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434244 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea aprirà una nuova rotta per Lourdes da Catania, dal prossimo 1° aprile con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Salgono così a 9 le destinazioni raggiungibili da Catania con Volotea, 6 in Italia e 3 all’estero. “La nostra offerta presso lo scalo di Catania continua ad ampliarsi e, dopo il recente annuncio delle nuove rotte per Nantes e Firenze, è con grande entusiasmo che scendiamo in pista al Fontanarossa con un nuovo collegamento alla volta di Lourdes - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe del vettore -. Ai passeggeri siciliani offriamo l’opportunità di raggiungere una delle principali mete di pellegrinaggio religioso perché crediamo fortemente che il rilancio dell’intero comparto turistico sia strettamente connesso con la ripresa dei viaggi di carattere spirituale”. "Questo collegamento Catania - Lourdes è il primo volo di linea che collega le due città, che siamo certi incontrerà il favore dei passeggeri e dei tantissimi pellegrini che, ogni anno, si recano al Santuario - hanno dichiarato il presidente e l'ad della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi -. Siamo soddisfatti dell'attenzione che la compagnia aerea riserva al nostro scalo, su cui continua a investire non solo potenziando le rotte già presenti, ma attivandone di nuove". Il network Volotea da Catania include quindi: Ancona, Genova, Olbia, Venezia, Verona e Firenze; Tolosa, Nantes e Lourdes. [post_title] => Volotea vola a Lourdes anche da Catania, dal 1° aprile con due frequenze settimanali [post_date] => 2022-11-16T13:24:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668605072000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair cresce da Trieste dove per l'estate 2023 proporrà un network di 11 rotte, di cui due nuove per Barcellona e Dublino, entrambe operate con due frequenze alla settimana. Complessivamente la low cost effettuerà circa 70 voli a settimana, il 28% in più rispetto all’estate 2022 e il +180% se il confronto viene effettuato rispetto alla stagione pre-pandemia. "Ryanair ha una partnership di lunga data e di successo con l'aeroporto di Trieste - ha dichiarato il ceo della compagnia, Eddie Wilson - e ha lavorato a stretto contatto con l'aeroporto e con la Regione per sviluppare una strategia a lungo termine per promuovere il Friuli-Venezia Giulia come destinazione turistica primaria, aumentare il traffico turistico in entrata e migliorare la connettività regionale negli prossimi anni a venire". Marco Consalvo, ceo di di Trieste Airport, ha aggiunto: "Dall’estate 2023 Ryanair opererà i due nuovi collegamenti internazionali Barcellona e Dublino e incrementerà i voli domestici su Bari e Palermo. La partnership con Ryanair è un tassello fondamentale per migliorare progressivamente la connettività del Friuli Venezia Giulia. Vogliamo innescare - dopo la grave crisi pandemica - una crescita strutturale dei collegamenti aerei, in accordo con la pianificazione strategica regionale, fondamentale per superare l’isolamento storico del nostro territorio.” [post_title] => Ryanair amplia il network da Trieste con due nuove rotte per Barcellona e Dublino [post_date] => 2022-11-16T09:10:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668589850000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434175 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Singapore Airlines aumenta il numero dei voli tra Roma e Singapore: dal 1° maggio 2023, un nuovo collegamento sarà infatti aggiunto ai 3 voli settimanali attualmente operati dalla compagnia. Il nuovo volo decollerà dall'aeroporto di Fiumicino ogni lunedì e verrà operato con l’Airbus A350-900, con una capacità di 253 posti - 42 in Business, 24 in Premium Economy e 187 in Economy Class. “Il volo aggiuntivo da Roma - commenta il general manager Italy, Dale Woodhouse - è un’ulteriore dimostrazione dell’eccezionale domanda di voli Singapore Airlines da parte di chi viaggia per lavoro o per piacere, non solo verso Singapore ma anche verso altre destinazioni del nostro network in Sud-est asiatico, Asia settentrionale e Pacifico sud-occidentale”. I passeggeri in partenza da Roma avranno un’ulteriore opportunità per testare il rinomato servizio di bordo della compagnia aerea che, tra i riconoscimenti più recenti, annovera lo Skytrax Award per la categoria World’s Best Airline Cabin Crew 2022. [post_title] => Singapore Airlines cresce da Roma: quarto volo settimanale dal 1° maggio 2023 [post_date] => 2022-11-16T09:00:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668589234000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_400284" align="alignleft" width="300"] Giovanni Giussani[/caption] I4T lancia una nuova versione di I4Flight destinata a migliorare ulteriormente il supporto garantito a tutti gli organizzatori di pacchetti turistici. Presentata ufficialmente nel 2019, I4Flight interviene in caso di cancellazione del volo da parte del vettore: nella nuova formulazione, già disponibile nella piattaforma trade del portale I4T, le coperture sono estese a tutti i mezzi, inclusi, a puro titolo di esempio, treni, navi e bus di linea. «Un leader di mercato deve sempre innovare per mantenere il rapporto di fiducia con i suoi partner - dichiara Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T -. I4Flight è stata la prima ed è tuttora la più venduta polizza contro la cancellazione dei voli, evento purtroppo sempre più frequente, come dimostrano gli oltre 62.000 passeggeri assicurati nei primi 9 mesi del 2022. Oggi, fedeli alla nostra mission, abbiamo innovato la polizza, mantenendo la formula di successo, ma allargando l’ambito di applicazione e aumentando le garanzie. Questo la rende attualmente il prodotto più competitivo e completo sul mercato della sua categoria: uno strumento fondamentale che tutela gli organizzatori di pacchetti turistici e i loro clienti». Più in dettaglio, la nuova I4Flight rimborsa i costi di annullamento o modifica del viaggio derivanti dalla cancellazione di un mezzo di trasporto regolarmente prenotato, indipendentemente dal mezzo e dalla causa della cancellazione, compresi quindi scioperi e condizioni meteo. Al momento della sottoscrizione, inoltre, è possibile scegliere tra la versione “base”, con massimale di 500 euro ad assicurato per i viaggi in Italia e in Europa e 1.000 euro per i viaggi nel resto del mondo, e “plus” con massimale di 1.500 euro per tutti i viaggi, ideale nel caso di pacchetti di fascia alta o sul lungo raggio. [post_title] => I4T: nuova versione di I4Flight per tutti i mezzi di trasporto [post_date] => 2022-11-15T11:41:55+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668512515000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434149 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea aggiunge un nuovo tassello al network servito da Napoli e, dopo il recente annuncio di Algeri, lancia una nuova rotta esclusiva per Karpathos, che decollerà dal prossimo 1° giugno, ogni giovedì. Salgono così a 22 le destinazioni collegate da Volotea a Capodichino, con un’offerta complessiva di circa 600.000 posti in vendita (+17% rispetto al 2022). Otto di queste rotte sono domestiche (Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia) e 14 internazionali: 9 in Grecia (Cefalonia, Heraklion/Creta, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos, Zante e Karpathos), 2 in Francia (Lourdes e Nantes), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Danimarca (Aalborg) e 1 in Algeria (Algeri). A Napoli, dall’inizio del 2022 a ottobre, sono stati trasportati più di 485.000 passeggeri. Inoltre, presso lo scalo, la compagnia ha operato più di 3.000 voli, totalizzando un load factor del 92%. “Solo pochi giorni fa abbiamo annunciato un nuovo collegamento alla volta di Algeri e oggi siamo molto orgogliosi di poter confermare anche l’avvio di una nuova rotta alla volta di Karpathos, un’isola dal grande appeal turistico nel cuore del Dodecaneso - afferma Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Seppur molto diversi tra loro, siamo certi che entrambi i voli sapranno conquistare un numero sempre più ampio di passeggeri. Il Napoli-Karpathos rinsalda ulteriormente l’asse turistico tra Campania e Grecia, mentre il volo per Algeri tiene a battesimo i nostri primi voli tra Italia e l’Africa mediterranea". [post_title] => Volotea collegherà Napoli a Karpathos, dal prossimo 1° giugno [post_date] => 2022-11-15T11:20:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668511209000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434113 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte oggi a Genova e prosegue fino al prossimo 17 novembre, nell'ambito del salone Orientamenti 2022, il Career day organizzato dalla regione Liguria a cui partecipa anche Msc Crociere. La compagnia, che contra già oltre 25 mila dipendenti, è pronta infatti ad assumere oltre 750 persone in Italia nei prossimi mesi. A breve entreranno infatti in servizio le due ultime navi del gruppo, la World Europa e la Seascape, facendo così salire a 21 il numero delle unità in flotta, seguite nel 2023 da un’ulteriore nave (l'Euribia). La World Europa, in particolare, è stata battezzata il 13 novembre a Doha in Qatar, ma verrà posizionata stabilmente in Italia a partire da aprile 2023. La Seascape, invece, verrà consegnata il 16 novembre a Monfalcone e, dopo il battesimo a New York il 7 dicembre, trascorrerà la sua prima stagione ai Caraibi con partenza da Miami. Quella di Genova sarà la prima di numerose tappe, in Italia e all’estero, del programma internazionale di talent acquisition di Msc Crociere, che prevede incontri di recruiting in 48 paesi del mondo alla ricerca dei migliori talenti a livello globale. La ricerca copre l’intero spettro delle figure professionali operanti a bordo: ufficiali di coperta e di macchina, medici e commissari, personale addetto all’intrattenimento e alle relazioni con gli ospiti, commessi per negozi e boutique, animatori e addetti alle escursioni, tecnici audio-video, personale per il centro benessere, receptionist, cuochi, barman e camerieri, fotografi e personale per lo Yacht Club, l’esclusiva area di lusso che offre servizi e ospitalità a 5 stelle. Nella giornata di recruiting genovese si terranno colloqui di selezione e la possibilità di conoscere meglio l’azienda, la vita di bordo e i numerosi percorsi di carriera possibili all'interno della compagnia crocieristica. Il candidato ideale dev’essere in possesso del diploma superiore, conoscere l’inglese a un buon livello ed essere maggiorenne. L’esperienza nella posizione per cui si sceglie di candidarsi sarà considerata positivamente. Per informazioni: https://www.orientamenti.regione.liguria.it/careerday/; https://www.careers.msccruises.com/. È possibile presentarsi anche direttamente a Genova (Magazzini del Cotone, Porto Antico) presso il Salone orientamenti 2022 muniti di curriculum e di entusiasmo. [post_title] => Msc a caccia di oltre 750 profili in Italia. Da oggi a Genova il primo Career day [post_date] => 2022-11-15T10:05:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668506725000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434092 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia ha inaugurato oggi il collegamento giornaliero tra Milano Bergamo e Roma Fiumicino, operato con aeromobili Boeing B737-800. Il primo volo è decollato alle 7:10 del mattino alla volta dello scalo capitolino. E ha fatto ritorno alle 10:30 a Milano Bergamo dove è stato accolto dall’arco d’acqua dei Vigili del Fuoco di Orio al Serio. Nel terminal partenze dell’aeroporto di Milano Bergamo si è svolta la cerimonia inaugurale, a cui sono intervenuti Ugo Calvosa (executive vice president operation di Aeroitalia) e Emilio Bellingardi, direttore generale di Sacbo. Domanda in aumento «Siamo lieti di iniziare oggi il nostro nuovo servizio con tre voli giornalieri tra Milano Bergamo e Roma. Offriamo maggiori opportunità ai nostri clienti che potranno beneficiare di un servizio puntuale ed affidabile ad un prezzo più conveniente - ha dichiarato Calvosa -. Siamo inoltre felici di annunciare che in seguito ad un aumento di domanda, dal 9 gennaio aumenteremo la frequenza fino a 4 voli giornalieri. Aggiungiamo quindi capacità durante gli orari di maggiore frequenza. Al mattino e la sera tardi, disegnando il nostro prodotto a 360° come soluzione corporate travel». Krassimir Tanev, chief commercial officer di Aeroitalia, afferma: «Stiamo focalizzando le nostre energie per offrire un servizio eccellente. I servizi Free Fast Track e Free Parking presso l’aeroporto di Milano Bergamo sono molto apprezzati dai nostri clienti». Il collegamento con Roma Fiumicino prevede le partenze da Milano Bergamo alle 7:10 – 12:20 e 18:35. I voli di ritorno sono programmati alle 9:20 – 14:30 e 20:50. [post_title] => Aeroitalia debutta sul giornaliero Milano Bergamo-Roma [post_date] => 2022-11-14T15:49:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668440951000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434018 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Spagna e il mondo celebrano nel 2023 il genio di Picasso, in occasione del 50esimo anniversario della sua morte, l’8 aprile 1973. Turespaña, con “Picasso Celebración 1973.2023” omaggia l’opera e l’eredità artistica del pittore spagnolo con una serie di manifestazioni e mostre in tutto il mondo, oltre che con una campagna di promozione mirata. Saranno oltre 50 le mostre su Pablo Picasso organizzate in tutto il mondo, di cui 16 in Spagna, nelle 5 città più vicine all’artista - Malaga, Madrid, Barcellona, A Coruña e Bilbao. Queste città sono collegate dall’Italia con voli diretti. L’oggetto della presentazione, è invitare tutto il mondo a riscoprire il Paese attraverso gli occhi del pittore andaluso. Nel 2023 Turespaña lancierà la campagna pubblicitaria internazionale “La Spagna ha ispirato Picasso. Vieni e trova la tua ispirazione”, che ha come obiettivo di rafforzare il posizionamento del Paese come principale destinazione turistica culturale e di favorire visite alle mostre e agli eventi commemorativi che si terranno in diverse destinazioni spagnole. «La campagna, che partirà da gennaio 2023, sarà incentrata sul turismo culturale, che è la principale motivazione dei turisti italiani. Proponiamo ai nostri viaggiatori di godere del nostro ricco patrimonio artistico e culturale con uno sguardo curioso– spiega Isabel Garaña, Console Aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano, - di avvicinarsi agli abitanti delle città più vicine a Picasso sviluppando un modo diverso di vedere le cose, proprio come fece lui, di farsi inspirare dai luoghi che influenzarono la sua opera». [post_title] => La Spagna celebra nel 2023 il genio di Picasso. A gennaio la campagna dedicata di Turespaña [post_date] => 2022-11-14T09:55:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668419732000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434031 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il polo aeroportuale del Nord Est - con gli scali di Venezia, Verona e Treviso - archivia i primi dieci mesi del 2022 con un totale di 12,6 milioni di passeggeri, pari all'80% circa di quelli che hanno volato nello stesso periodo del 2019. L'85% del traffico del periodo è stato generato tra aprile e ottobre. Le stime per fine anno puntano ai 14,9 milioni di passeggeri complessivi per i tre aeroporti, dato che sfiorerebbe l'81% di quelli registrati nel 2019. In particolare, il solo 'Marco Polo' di Venezia ha raggiunto 8 milioni di passeggeri da gennaio a ottobre, di cui oltre 1 milione al mese da giugno a settembre. "Le previsioni per il 2022 erano da un lato di una ripresa del mercato europeo, che seguiva il segmento nazionale riattivato nel 2021, dall’altro di un parziale ritorno dei flussi intercontinentali - ha commentato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del gruppo Save, ripreso da VeronaSera -. La diffusione a inizio anno della variante Omicron ha rimandato di tre mesi le aspettative ma, con la stagione estiva, il traffico del nostro sistema è letteralmente esploso, aiutato in particolar modo dal mercato degli Stati Uniti, vista anche la parità delle monete. Le prospettive per il 2023 sono di procedere con la ripresa avviata ad aprile di quest’anno, in parallelo alla graduale riapertura dei mercati a livello internazionale, in collaborazione con le compagnie aeree che operano nei nostri aeroporti, che intendono mettere in vendita un numero di posti quasi in linea con quelli del 2019". [post_title] => Il Polo aeroportuale del Nord Est punta ai 14,9 milioni di passeggeri, l'80% del dato 2019 [post_date] => 2022-11-14T09:48:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668419338000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "volotea vola a lourdes anche da catania dal 1 aprile con due frequenze settimanali" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":66,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2139,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea aprirà una nuova rotta per Lourdes da Catania, dal prossimo 1° aprile con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Salgono così a 9 le destinazioni raggiungibili da Catania con Volotea, 6 in Italia e 3 all’estero.\r

\r

“La nostra offerta presso lo scalo di Catania continua ad ampliarsi e, dopo il recente annuncio delle nuove rotte per Nantes e Firenze, è con grande entusiasmo che scendiamo in pista al Fontanarossa con un nuovo collegamento alla volta di Lourdes - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe del vettore -. Ai passeggeri siciliani offriamo l’opportunità di raggiungere una delle principali mete di pellegrinaggio religioso perché crediamo fortemente che il rilancio dell’intero comparto turistico sia strettamente connesso con la ripresa dei viaggi di carattere spirituale”.\r

\r

\"Questo collegamento Catania - Lourdes è il primo volo di linea che collega le due città, che siamo certi incontrerà il favore dei passeggeri e dei tantissimi pellegrini che, ogni anno, si recano al Santuario - hanno dichiarato il presidente e l'ad della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi -. Siamo soddisfatti dell'attenzione che la compagnia aerea riserva al nostro scalo, su cui continua a investire non solo potenziando le rotte già presenti, ma attivandone di nuove\".\r

\r

Il network Volotea da Catania include quindi: Ancona, Genova, Olbia, Venezia, Verona e Firenze; Tolosa, Nantes e Lourdes.","post_title":"Volotea vola a Lourdes anche da Catania, dal 1° aprile con due frequenze settimanali","post_date":"2022-11-16T13:24:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668605072000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair cresce da Trieste dove per l'estate 2023 proporrà un network di 11 rotte, di cui due nuove per Barcellona e Dublino, entrambe operate con due frequenze alla settimana. Complessivamente la low cost effettuerà circa 70 voli a settimana, il 28% in più rispetto all’estate 2022 e il +180% se il confronto viene effettuato rispetto alla stagione pre-pandemia.\r

\r

\"Ryanair ha una partnership di lunga data e di successo con l'aeroporto di Trieste - ha dichiarato il ceo della compagnia, Eddie Wilson - e ha lavorato a stretto contatto con l'aeroporto e con la Regione per sviluppare una strategia a lungo termine per promuovere il Friuli-Venezia Giulia come destinazione turistica primaria, aumentare il traffico turistico in entrata e migliorare la connettività regionale negli prossimi anni a venire\".\r

Marco Consalvo, ceo di di Trieste Airport, ha aggiunto: \"Dall’estate 2023 Ryanair opererà i due nuovi collegamenti internazionali Barcellona e Dublino e incrementerà i voli domestici su Bari e Palermo. La partnership con Ryanair è un tassello fondamentale per migliorare progressivamente la connettività del Friuli Venezia Giulia. Vogliamo innescare - dopo la grave crisi pandemica - una crescita strutturale dei collegamenti aerei, in accordo con la pianificazione strategica regionale, fondamentale per superare l’isolamento storico del nostro territorio.”","post_title":"Ryanair amplia il network da Trieste con due nuove rotte per Barcellona e Dublino","post_date":"2022-11-16T09:10:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668589850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434175","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Singapore Airlines aumenta il numero dei voli tra Roma e Singapore: dal 1° maggio 2023, un nuovo collegamento sarà infatti aggiunto ai 3 voli settimanali attualmente operati dalla compagnia. Il nuovo volo decollerà dall'aeroporto di Fiumicino ogni lunedì e verrà operato con l’Airbus A350-900, con una capacità di 253 posti - 42 in Business, 24 in Premium Economy e 187 in Economy Class.\r

\r

“Il volo aggiuntivo da Roma - commenta il general manager Italy, Dale Woodhouse - è un’ulteriore dimostrazione dell’eccezionale domanda di voli Singapore Airlines da parte di chi viaggia per lavoro o per piacere, non solo verso Singapore ma anche verso altre destinazioni del nostro network in Sud-est asiatico, Asia settentrionale e Pacifico sud-occidentale”.\r

\r

I passeggeri in partenza da Roma avranno un’ulteriore opportunità per testare il rinomato servizio di bordo della compagnia aerea che, tra i riconoscimenti più recenti, annovera lo Skytrax Award per la categoria World’s Best Airline Cabin Crew 2022. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Singapore Airlines cresce da Roma: quarto volo settimanale dal 1° maggio 2023","post_date":"2022-11-16T09:00:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668589234000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_400284\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Giussani[/caption]\r

\r

I4T lancia una nuova versione di I4Flight destinata a migliorare ulteriormente il supporto garantito a tutti gli organizzatori di pacchetti turistici.\r

\r

Presentata ufficialmente nel 2019, I4Flight interviene in caso di cancellazione del volo da parte del vettore: nella nuova formulazione, già disponibile nella piattaforma trade del portale I4T, le coperture sono estese a tutti i mezzi, inclusi, a puro titolo di esempio, treni, navi e bus di linea.\r

\r

«Un leader di mercato deve sempre innovare per mantenere il rapporto di fiducia con i suoi partner - dichiara Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T -. I4Flight è stata la prima ed è tuttora la più venduta polizza contro la cancellazione dei voli, evento purtroppo sempre più frequente, come dimostrano gli oltre 62.000 passeggeri assicurati nei primi 9 mesi del 2022. Oggi, fedeli alla nostra mission, abbiamo innovato la polizza, mantenendo la formula di successo, ma allargando l’ambito di applicazione e aumentando le garanzie. Questo la rende attualmente il prodotto più competitivo e completo sul mercato della sua categoria: uno strumento fondamentale che tutela gli organizzatori di pacchetti turistici e i loro clienti».\r

\r

Più in dettaglio, la nuova I4Flight rimborsa i costi di annullamento o modifica del viaggio derivanti dalla cancellazione di un mezzo di trasporto regolarmente prenotato, indipendentemente dal mezzo e dalla causa della cancellazione, compresi quindi scioperi e condizioni meteo.\r

\r

Al momento della sottoscrizione, inoltre, è possibile scegliere tra la versione “base”, con massimale di 500 euro ad assicurato per i viaggi in Italia e in Europa e 1.000 euro per i viaggi nel resto del mondo, e “plus” con massimale di 1.500 euro per tutti i viaggi, ideale nel caso di pacchetti di fascia alta o sul lungo raggio.\r

\r

\r

","post_title":"I4T: nuova versione di I4Flight per tutti i mezzi di trasporto","post_date":"2022-11-15T11:41:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668512515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea aggiunge un nuovo tassello al network servito da Napoli e, dopo il recente annuncio di Algeri, lancia una nuova rotta esclusiva per Karpathos, che decollerà dal prossimo 1° giugno, ogni giovedì. Salgono così a 22 le destinazioni collegate da Volotea a Capodichino, con un’offerta complessiva di circa 600.000 posti in vendita (+17% rispetto al 2022). Otto di queste rotte sono domestiche (Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia) e 14 internazionali: 9 in Grecia (Cefalonia, Heraklion/Creta, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos, Zante e Karpathos), 2 in Francia (Lourdes e Nantes), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Danimarca (Aalborg) e 1 in Algeria (Algeri).\r

A Napoli, dall’inizio del 2022 a ottobre, sono stati trasportati più di 485.000 passeggeri. Inoltre, presso lo scalo, la compagnia ha operato più di 3.000 voli, totalizzando un load factor del 92%.\r

“Solo pochi giorni fa abbiamo annunciato un nuovo collegamento alla volta di Algeri e oggi siamo molto orgogliosi di poter confermare anche l’avvio di una nuova rotta alla volta di Karpathos, un’isola dal grande appeal turistico nel cuore del Dodecaneso - afferma Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Seppur molto diversi tra loro, siamo certi che entrambi i voli sapranno conquistare un numero sempre più ampio di passeggeri. Il Napoli-Karpathos rinsalda ulteriormente l’asse turistico tra Campania e Grecia, mentre il volo per Algeri tiene a battesimo i nostri primi voli tra Italia e l’Africa mediterranea\".","post_title":"Volotea collegherà Napoli a Karpathos, dal prossimo 1° giugno","post_date":"2022-11-15T11:20:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668511209000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte oggi a Genova e prosegue fino al prossimo 17 novembre, nell'ambito del salone Orientamenti 2022, il Career day organizzato dalla regione Liguria a cui partecipa anche Msc Crociere. La compagnia, che contra già oltre 25 mila dipendenti, è pronta infatti ad assumere oltre 750 persone in Italia nei prossimi mesi. A breve entreranno infatti in servizio le due ultime navi del gruppo, la World Europa e la Seascape, facendo così salire a 21 il numero delle unità in flotta, seguite nel 2023 da un’ulteriore nave (l'Euribia). La World Europa, in particolare, è stata battezzata il 13 novembre a Doha in Qatar, ma verrà posizionata stabilmente in Italia a partire da aprile 2023. La Seascape, invece, verrà consegnata il 16 novembre a Monfalcone e, dopo il battesimo a New York il 7 dicembre, trascorrerà la sua prima stagione ai Caraibi con partenza da Miami.\r

\r

Quella di Genova sarà la prima di numerose tappe, in Italia e all’estero, del programma internazionale di talent acquisition di Msc Crociere, che prevede incontri di recruiting in 48 paesi del mondo alla ricerca dei migliori talenti a livello globale. La ricerca copre l’intero spettro delle figure professionali operanti a bordo: ufficiali di coperta e di macchina, medici e commissari, personale addetto all’intrattenimento e alle relazioni con gli ospiti, commessi per negozi e boutique, animatori e addetti alle escursioni, tecnici audio-video, personale per il centro benessere, receptionist, cuochi, barman e camerieri, fotografi e personale per lo Yacht Club, l’esclusiva area di lusso che offre servizi e ospitalità a 5 stelle.\r

\r

Nella giornata di recruiting genovese si terranno colloqui di selezione e la possibilità di conoscere meglio l’azienda, la vita di bordo e i numerosi percorsi di carriera possibili all'interno della compagnia crocieristica. Il candidato ideale dev’essere in possesso del diploma superiore, conoscere l’inglese a un buon livello ed essere maggiorenne. L’esperienza nella posizione per cui si sceglie di candidarsi sarà considerata positivamente. Per informazioni: https://www.orientamenti.regione.liguria.it/careerday/; https://www.careers.msccruises.com/. È possibile presentarsi anche direttamente a Genova (Magazzini del Cotone, Porto Antico) presso il Salone orientamenti 2022 muniti di curriculum e di entusiasmo.\r

\r

","post_title":"Msc a caccia di oltre 750 profili in Italia. Da oggi a Genova il primo Career day","post_date":"2022-11-15T10:05:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1668506725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha inaugurato oggi il collegamento giornaliero tra Milano Bergamo e Roma Fiumicino, operato con aeromobili Boeing B737-800. Il primo volo è decollato alle 7:10 del mattino alla volta dello scalo capitolino. E ha fatto ritorno alle 10:30 a Milano Bergamo dove è stato accolto dall’arco d’acqua dei Vigili del Fuoco di Orio al Serio.\r

\r

Nel terminal partenze dell’aeroporto di Milano Bergamo si è svolta la cerimonia inaugurale, a cui sono intervenuti Ugo Calvosa (executive vice president operation di Aeroitalia) e Emilio Bellingardi, direttore generale di Sacbo.\r

Domanda in aumento\r

«Siamo lieti di iniziare oggi il nostro nuovo servizio con tre voli giornalieri tra Milano Bergamo e Roma. Offriamo maggiori opportunità ai nostri clienti che potranno beneficiare di un servizio puntuale ed affidabile ad un prezzo più conveniente - ha dichiarato Calvosa -. Siamo inoltre felici di annunciare che in seguito ad un aumento di domanda, dal 9 gennaio aumenteremo la frequenza fino a 4 voli giornalieri. Aggiungiamo quindi capacità durante gli orari di maggiore frequenza. Al mattino e la sera tardi, disegnando il nostro prodotto a 360° come soluzione corporate travel».\r

\r

Krassimir Tanev, chief commercial officer di Aeroitalia, afferma: «Stiamo focalizzando le nostre energie per offrire un servizio eccellente. I servizi Free Fast Track e Free Parking presso l’aeroporto di Milano Bergamo sono molto apprezzati dai nostri clienti».\r

\r

Il collegamento con Roma Fiumicino prevede le partenze da Milano Bergamo alle 7:10 – 12:20 e 18:35. I voli di ritorno sono programmati alle 9:20 – 14:30 e 20:50.","post_title":"Aeroitalia debutta sul giornaliero Milano Bergamo-Roma","post_date":"2022-11-14T15:49:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668440951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434018","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spagna e il mondo celebrano nel 2023 il genio di Picasso, in occasione del 50esimo anniversario della sua morte, l’8 aprile 1973. Turespaña, con “Picasso Celebración 1973.2023” omaggia l’opera e l’eredità artistica del pittore spagnolo con una serie di manifestazioni e mostre in tutto il mondo, oltre che con una campagna di promozione mirata.\r

\r

Saranno oltre 50 le mostre su Pablo Picasso organizzate in tutto il mondo, di cui 16 in Spagna, nelle 5 città più vicine all’artista - Malaga, Madrid, Barcellona, A Coruña e Bilbao. Queste città sono collegate dall’Italia con voli diretti. L’oggetto della presentazione, è invitare tutto il mondo a riscoprire il Paese attraverso gli occhi del pittore andaluso.\r

\r

Nel 2023 Turespaña lancierà la campagna pubblicitaria internazionale “La Spagna ha ispirato Picasso. Vieni e trova la tua ispirazione”, che ha come obiettivo di rafforzare il posizionamento del Paese come principale destinazione turistica culturale e di favorire visite alle mostre e agli eventi commemorativi che si terranno in diverse destinazioni spagnole. «La campagna, che partirà da gennaio 2023, sarà incentrata sul turismo culturale, che è la principale motivazione dei turisti italiani. Proponiamo ai nostri viaggiatori di godere del nostro ricco patrimonio artistico e culturale con uno sguardo curioso– spiega Isabel Garaña, Console Aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano, - di avvicinarsi agli abitanti delle città più vicine a Picasso sviluppando un modo diverso di vedere le cose, proprio come fece lui, di farsi inspirare dai luoghi che influenzarono la sua opera».","post_title":"La Spagna celebra nel 2023 il genio di Picasso. A gennaio la campagna dedicata di Turespaña","post_date":"2022-11-14T09:55:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668419732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il polo aeroportuale del Nord Est - con gli scali di Venezia, Verona e Treviso - archivia i primi dieci mesi del 2022 con un totale di 12,6 milioni di passeggeri, pari all'80% circa di quelli che hanno volato nello stesso periodo del 2019. L'85% del traffico del periodo è stato generato tra aprile e ottobre.\r

\r

Le stime per fine anno puntano ai 14,9 milioni di passeggeri complessivi per i tre aeroporti, dato che sfiorerebbe l'81% di quelli registrati nel 2019. In particolare, il solo 'Marco Polo' di Venezia ha raggiunto 8 milioni di passeggeri da gennaio a ottobre, di cui oltre 1 milione al mese da giugno a settembre.\r

\r

\"Le previsioni per il 2022 erano da un lato di una ripresa del mercato europeo, che seguiva il segmento nazionale riattivato nel 2021, dall’altro di un parziale ritorno dei flussi intercontinentali - ha commentato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del gruppo Save, ripreso da VeronaSera -. La diffusione a inizio anno della variante Omicron ha rimandato di tre mesi le aspettative ma, con la stagione estiva, il traffico del nostro sistema è letteralmente esploso, aiutato in particolar modo dal mercato degli Stati Uniti, vista anche la parità delle monete. Le prospettive per il 2023 sono di procedere con la ripresa avviata ad aprile di quest’anno, in parallelo alla graduale riapertura dei mercati a livello internazionale, in collaborazione con le compagnie aeree che operano nei nostri aeroporti, che intendono mettere in vendita un numero di posti quasi in linea con quelli del 2019\".","post_title":"Il Polo aeroportuale del Nord Est punta ai 14,9 milioni di passeggeri, l'80% del dato 2019","post_date":"2022-11-14T09:48:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668419338000]}]}}