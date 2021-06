Volotea taglia il traguardo dei suoi primi 35 milioni di passeggeri

Volotea celebra oggi a Palermo il traguardo dei primi 35 milioni di passeggeri trasportati a livello internazionale, a distanza di meno di 10 anni di voli dall’avvio delle operazioni. Ai festeggiamenti che si sono svolti sullo scalo siciliano ha preso parte Francesca di Benedetto, casalinga di Castelvetrano, la 35 milionesima passeggera che avrà la fortuna di viaggiare gratuitamente, a bordo degli aeromobili Volotea, per i prossimi 35 mesi. Il vettore ha organizzando anche un’attività online che premierà 35 utenti con un mese di voli gratuiti.

“Siamo molto felici che i festeggiamenti del 35 milionesimo passeggero siano capitati proprio in Italia, un Paese a cui siamo legati da un profondo affetto – afferma Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -: proprio qui, infatti, nel 2012, è decollato il nostro primo volo e, da allora, siamo cresciuti costantemente confermando i nostri investimenti a livello locale. Con la nostra flotta rinnovata, composta esclusivamente da oltre 40 Airbus, siamo pronti a fare rotta verso l’estate e, dopo il difficile periodo che ha duramente colpito il comparto turistico, guardiamo al futuro con rinnovato ottimismo. Il raggiungimento dei 35 milioni di passeggeri, in meno di 10 anni, è per noi motivo di grande orgoglio e premia la nostra strategia di proporre collegamenti, prima inesistenti o poco serviti da altre compagnie, tra destinazioni di media grandezza”.